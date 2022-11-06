Тур: 15. Стадион: Корнаредо.
0'
1:0
12' ГолШтеффен Ренато
24' Желтая карточкаМай Ларс-Лукас
28' Желтая карточкаСельнес Оле
43' Желтая карточкаМаркезано Антонио
47' Желтая карточкаСантини Иван
48' Желтая карточкаХайдари Альбиан
58' Желтая карточкаМаю Хишам
59' Желтая карточкаБабич Борис
2:0
71' ГолАлиседа Игнасио
Ход матча
12'
1:0
24'
28'
47'
48'
58'
59'
71'
2:0
72'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
20
Думбия
Усман
18
Маю
Хишам
27
Бабич
Борис
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
16
Хорншу
Марк
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Uran Bislimi
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Метс КарольЗащитник
-
35 Заутер ИланЗащитник
-
27 Селмин ХоджаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Лугано
Цюрих
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
75%
7 побед 12 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
30 матчей
33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
6 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
0.75
1.21
Среднее время на гол
120
74
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.57
0.81
Среднее время на гол
57
110
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.13
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
79
90
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|6 (3)
|0.4
|Штеффен Ренато
|2
|0.13
|Циглер Рето
|2
|0.13
|Бабич Борис
|2
|0.13
|Саббатини Хонатан
|2
|0.13
|Боттани Маттиа
|1
|0.07
|Думбия Усман
|1
|0.07
|Маю Хишам
|1
|0.07
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.07
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.07
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.07
|Uran Bislimi
|1
|0.07
|Махмуд Хадж
|1
|0.07
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|3
|0.2
|Джемаили Блерим
|2 (2)
|0.13
|Маркезано Антонио
|1
|0.07
|Тосин Айегун
|1
|0.07
|Ронер Фабиан
|1
|0.07
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.07
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|4
|1
|Валенсуэла Мильтон
|4
|1
|Allan Arigoni
|5
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Саббатини Хонатан
|2
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Саипи Амир
|2
|0
|Uran Bislimi
|2
|0
|Хайдари Альбиан
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантини Иван
|4
|1
|Боранияшевич Никола
|5
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Окита Жонатан
|2
|1
|Ронер Фабиан
|2
|1
|Джемаили Блерим
|3
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Камбери Линдрит
|3
|0
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|Конде Шейк
|3
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Катич Никола
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Тосин Айегун
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Цюрих
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
4
Лугано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Цюрих
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
13
Волевые поражения
11
0
Лугано
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Цюрих
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
13
Волевые поражения
18
4
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
4
36%
76-90
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
54%
2
50%
76-90
Пропущено
13
13
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
5
38%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Забито
22
9
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 7
2
9%
2
22%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
5
23%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
8
36%
3
33%
76-90
Пропущено
24
24
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
5
21%
2
8%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
3
13%
6
25%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
5
21%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Лугано 3:1 Лугано - Янг Бойз 1:4 Санкт-Галлен - Лугано 1:1
Лугано - Базель 1:0 Лугано - Серветт 1:0 Брайтенрайн - Лугано 0:4 Янг Бойз - Лугано 3:0 Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0
Цюрих
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал - Цюрих 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:4
Базель - Цюрих 0:0 Цюрих - Янг Бойз 0:0 ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1
Результаты матчей
Лугано
Цюрих
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Лугано
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
44
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
77
68
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|15
|9
|5
|1
|32 - 9
|32
|2.
|Серветт
|15
|6
|7
|2
|18 - 14
|25
|3.
|Санкт-Галлен
|15
|6
|3
|6
|26 - 22
|21
|4.
|Люцерн
|14
|5
|5
|4
|24 - 19
|20
|5.
|Сьон
|0:0
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|Лугано
|2:0
|15
|6
|2
|7
|23 - 25
|20
|7.
|Базель
|0:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 16
|18
|8.
|Грасcхоппер
|15
|4
|5
|6
|27 - 30
|17
|9.
|Винтертур
|15
|4
|4
|7
|12 - 28
|16
|10.
|Цюрих
|0:2
|15
|1
|6
|8
|9 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|5
|2
|0
|17 - 4
|17
|2.
|Санкт-Галлен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Серветт
|8
|4
|4
|0
|11 - 6
|16
|4.
|Базель
|0:0
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|5.
|Грасcхоппер
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|6.
|Винтертур
|8
|3
|2
|3
|7 - 17
|11
|7.
|Люцерн
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|Лугано
|2:0
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|9.
|Сьон
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Цюрих
|0:2
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|2.
|Сьон
|0:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|3.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|4.
|Лугано
|2:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Грасcхоппер
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|7.
|Цюрих
|0:2
|8
|1
|3
|4
|5 - 13
|6
|8.
|Базель
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|9.
|Винтертур
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Санкт-Галлен
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|6 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|6
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 6
|Санкт-Галлен
|Шмидт Исаак
|2 4
|Серветт
|Дулин Давид
|7
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 5