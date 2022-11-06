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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 3560
Лугано
2:0
Конец матча
Цюрих
0'
1:0
12' Гол
Штеффен Ренато
24' Желтая карточка
Май Ларс-Лукас
28' Желтая карточка
Сельнес Оле
43' Желтая карточка
Маркезано Антонио
47' Желтая карточка
Сантини Иван
48' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
58' Желтая карточка
Маю Хишам
59' Желтая карточка
Бабич Борис
2:0
71' Гол
Алиседа Игнасио
73' Желтая карточка
Бреше Янник
78' Вторая желтая карточка
Маю Хишам
78' Желтая карточка
Катич Никола
88' Желтая карточка
Саипи Амир
88' Желтая карточка
Алити Фидан
90'+4
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
15
Май
Ларс-Лукас
30
Дапрела
Фабио
5
Хайдари
Альбиан
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
22
Штеффен
Ренато
10
Боттани
Маттиа
18
Маю
Хишам
27
Бабич
Борис
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
16
Хорншу
Марк
8
Сельнес
Оле
10
Маркезано
Антонио
15
Тосин
Айегун
11
Окита
Жонатан
Лугано
4-2-3-1
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Лугано
Цюрих

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
75%
7 побед 12 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

30 матчей

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
6 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:2
С
3:0
С
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:4
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
0:0
К
0:1
С
0:4
С
0:0
С
5:3
С
0:0
ТМС
0:1
ТМС
2:2
ТМС
1:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

0.75
1.21

Среднее время на гол

120
74

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.57
0.81

Среднее время на гол

57
110

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.13
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

79
90

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 6 (3) 0.4
Штеффен Ренато 2 0.13
Циглер Рето 2 0.13
Бабич Борис 2 0.13
Саббатини Хонатан 2 0.13
Боттани Маттиа 1 0.07
Думбия Усман 1 0.07
Маю Хишам 1 0.07
Хайле-Селассие Марен 1 0.07
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.07
Алиседа Игнасио 1 0.07
Де Кейрос Ноа 1 0.07
Uran Bislimi 1 0.07
Махмуд Хадж 1 0.07
Allan Arigoni 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 3 0.2
Джемаили Блерим 2 (2) 0.13
Маркезано Антонио 1 0.07
Тосин Айегун 1 0.07
Ронер Фабиан 1 0.07
Крюезиу Мирлинд 1 0.07
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 4 1
Валенсуэла Мильтон 4 1
Allan Arigoni 5 0
Маю Хишам 3 1
Целар Жан 3 0
Саипи Амир 3 0
Саббатини Хонатан 2 0
Думбия Усман 2 0
Uran Bislimi 2 0
Хайдари Альбиан 2 0
Циглер Рето 1 0
Бабич Борис 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантини Иван 4 1
Боранияшевич Никола 5 0
Сельнес Оле 4 0
Алити Фидан 4 0
Окита Жонатан 2 1
Ронер Фабиан 2 1
Джемаили Блерим 3 0
Катич Никола 3 0
Камбери Линдрит 3 0
Крюезиу Мирлинд 3 0
Конде Шейк 3 0
Афдияй Донис 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Бреше Янник 1 0
Костадинович Живко 1 0
Тосин Айегун 1 0
Герреро Адрия 1 0

Результаты матчей

Лугано
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Цюрих
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
4
Лугано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Цюрих
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

11
0
Лугано
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Цюрих
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

18
4

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
18%
2
40%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
4
36%
4
31%
76-90

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
54%
2
50%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
5
38%
1
8%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Забито

24
9
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 8
3
13%
2
22%
1-15
3
13%
2
22%
16-30
5
21%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
8
33%
3
33%
76-90

Пропущено

24
26
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
5
21%
3
12%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
3
13%
6
23%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
5
21%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Лугано 3:1 Лугано - Янг Бойз 1:4 Санкт-Галлен - Лугано 1:1
Лугано - Базель 1:0 Лугано - Серветт 1:0 Брайтенрайн - Лугано 0:4 Янг Бойз - Лугано 3:0 Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0
Цюрих
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал - Цюрих 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:4
Базель - Цюрих 0:0 Цюрих - Янг Бойз 0:0 ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1

Результаты матчей

Лугано
Цюрих

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Лугано
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
7
8
7
8
1.5
2
13
1
14
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 15 9 5 1 32 - 9 32
2. Серветт 15 6 7 2 18 - 14 25
3. Санкт-Галлен 15 6 3 6 26 - 22 21
4. Люцерн 14 5 5 4 24 - 19 20
5. Сьон 15 5 5 5 20 - 21 20
6. Лугано 15 6 2 7 23 - 25 20
7. Базель 14 4 6 4 19 - 16 18
8. Грасcхоппер 15 4 5 6 27 - 30 17
9. Винтертур 15 4 4 7 12 - 28 16
10. Цюрих 15 1 6 8 9 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 5 2 0 17 - 4 17
2. Санкт-Галлен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Серветт 8 4 4 0 11 - 6 16
4. Базель 8 3 4 1 12 - 7 13
5. Грасcхоппер 7 3 2 2 16 - 14 11
6. Винтертур 8 3 2 3 7 - 17 11
7. Люцерн 7 2 3 2 11 - 10 9
8. Лугано 7 3 0 4 10 - 12 9
9. Сьон 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Цюрих 7 0 3 4 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 4 3 1 15 - 5 15
2. Сьон 8 3 3 2 13 - 11 12
3. Люцерн 7 3 2 2 13 - 9 11
4. Лугано 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Грасcхоппер 8 1 3 4 11 - 16 6
7. Цюрих 8 1 3 4 5 - 13 6
8. Базель 6 1 2 3 7 - 9 5
9. Винтертур 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Санкт-Галлен 7 1 1 5 11 - 15 4
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Лугано Целар Жан 6 (2)
Люцерн Майер Макс 6
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 6
Сьон Бальтазар 1 6
Санкт-Галлен Шмидт Исаак 2 4
Серветт Дулин Давид 7
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Маркезано Антонио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Сельнес Оле получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Май Ларс-Лукас получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Лугано 2:0 Цюрих онлайн

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