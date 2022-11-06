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Только представьте себе, 145 матчей провели команды между собой! 59 побед у "Аякса", столько же побед у ПСВ. 240 на 241 гол в пользу ПСВ. Крупнейшие победы "Аякса" 5:0, ПСВ трижды обыгрывал соперника с разницей в четыре мяче (дважды 4:0, 6:2). В рамках Эридивизи состоялось 132 матча. 10 раз играли в рамках Суперкубка, трижды в рамках Кубка Нидерландов. Ух, какая игра!