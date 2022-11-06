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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Аякс
 
Позже
ПСВ
Прогнозы 128
Аякс 81.3% (104)
X 14.8% (19)
ПСВ 3.9% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аякс
Ничья
ПСВ
2.04
4.10
3.75
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22
Пасвер
Ремко
19
Коласио
Хорхе
III
2
Тимбер
Юррьен
3
Угелумба
Кэлвин
15
Ренсх
Девайн
23
Бергёйс
Стивен
4
Альварес
Эдсон
20
Кудус
Мохаммед
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
10
Тадич
Душан
1
Бенитес
Вальтер
29
Мвене
Филлипп
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
15
Гутьеррес
Эрик
7
Симонс
Хави
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
9
Де
Йонг
Люк
Аякс
4-3-3
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
ПСВ

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

36 матчей

41.7%
22.2%
36.1%
15 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

С
3:5
К
2:1
Э
1:2
Э
5:0
С
0:4
Э
1:1
К
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
С
2:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
3:1
СГ
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
4:1
Э
4:3
ПЛ
6:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
69

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

2.06
1.26

Среднее время на гол

43
71

Всего голов

73
46

Голов в среднем за матч

2.03
1.28

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

44
70

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 8 0.73
Бергвейн Стевен 7 0.64
Бергёйс Стивен 5 (1) 0.45
Кудус Мохаммед 5 0.45
Тейлор Кеннет 3 0.27
Классен Дэви 3 0.27
Тадич Душан 2 (1) 0.18
Ренсх Девайн 2 0.18
Антони 1 0.09
Угелумба Кэлвин 1 0.09
Коласио Хорхе III 1 0.09
Альварес Эдсон 0 0
Тимбер Юррьен 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Консейсау Франсишку 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (2) 0.75
Симонс Хави 8 0.67
Тиль Гус 5 0.42
Эль-Гази Анвар 3 0.25
Сангаре Ибрахим 3 0.25
Веерман Йоэй 2 0.17
Обиспо Армандо 2 0.17
Де Йонг Люк 2 (1) 0.17
Бакайоко Жоан 2 0.17
Брэнтуэйт Джерред 1 0.08
Мадуэке Нони 1 0.08
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Тадич Душан 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Классен Дэви 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Бробби Брайан 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Тимбер Юррьен 1 0
Консейсау Франсишку 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 2 0
Тиль Гус 2 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Бакайоко Жоан 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
ПСВ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
3
Аякс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
ПСВ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

14
23
Аякс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
ПСВ
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

15
26

Голы по времени матча

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
5
22%
4
27%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
5
22%
1
7%
61-75
2
9%
4
27%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
67%
4
33%
76-90

Забито

15
23
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
3
20%
4
17%
31-45
3
20%
5
22%
46-60
3
20%
1
4%
61-75
2
13%
6
26%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

38
38
18 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
5
13%
4
11%
1-15
5
13%
6
16%
16-30
8
21%
8
21%
31-45
8
21%
8
21%
46-60
8
21%
2
5%
61-75
4
11%
10
26%
76-90

Пропущено

10
20
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
20%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
30%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
4
40%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Аякс 1:3 Аякс - Ливерпуль 0:3 Валвейк - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 7:1
Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Гронинген - ПСВ 4:2
Арсенал - ПСВ 1:0 ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2

Результаты матчей

Аякс
ПСВ

Точный счет

1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
7
1 раз 20%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
7
1 раз 9%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
6
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аякс
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
5
1
4
1
2.5
5
1
4
1
3.5
4
2
3
2
4.5
2
4
2
3
5.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
2
4
2
4
3.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
8
4
7
4
2.5
7
5
6
5
3.5
6
6
3
8
4.5
4
8
2
9
5.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 12 9 0 3 40 - 18 27
3. Фейеноорд 12 8 3 1 29 - 12 27
4. Твенте 1:1 13 8 2 3 23 - 8 26
5. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 23 - 13 26
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Утрехт 13 6 3 4 19 - 21 21
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 12 3 5 4 21 - 21 14
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 1:1 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Витесс 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Волендам 13 1 3 9 13 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 1:1 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
9. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 1:1 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 6 1 0 5 7 - 16 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
2. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
3. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
4. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
6. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 1:1 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 1:1 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (11)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 3
Весь список
  • До матча
  • Только представьте себе, 145 матчей провели команды между собой! 59 побед у "Аякса", столько же побед у ПСВ. 240 на 241 гол в пользу ПСВ. Крупнейшие победы "Аякса" 5:0, ПСВ трижды обыгрывал соперника с разницей в четыре мяче (дважды 4:0, 6:2). В рамках Эридивизи состоялось 132 матча. 10 раз играли в рамках Суперкубка, трижды в рамках Кубка Нидерландов. Ух, какая игра!
  • Команды разделяет всего лишь одно очко! Уверен, что не только все Нидерланды, но и большая часть Европы примкнёт к экрану телевизоров или будет следить за нашей телетрансляцией! 
  • Добрый вечер, уважаемые люители футбола! Через несколько минут стартует поединок 13-го тура между "Аяксом" и ПСВ. Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2022, осталось 12 минут.

    Главный судья: Маккили Дэнни

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Прогнозы 128
Аякс 81.3% (104)
X 14.8% (19)
ПСВ 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
ПСВ
2.04
4.10
3.75
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Где смотреть матч Аякс - ПСВ онлайн

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Прогнозы на матч Аякс - ПСВ

Исход игры
Аякс
81.1% (103)
Ничья
15% (19)
ПСВ
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
87.8% (108)
Меньше
12.2% (15)
Обе команды забьют
Да
94.31% (116)
Нет
5.69% (7)
Популярный счёт
2:1 Аякс
52.8% (67)
3:2 Аякс
10.2% (13)
2:2 Ничья
8.7% (11)
3:1 Аякс
7.1% (9)
1:1 Ничья
6.3% (8)
1:0 Аякс
4.7% (6)
1:2 ПСВ
3.1% (4)
4:2 Аякс
1.6% (2)
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