Тур: 13. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Маккили Дэнни
История личных встреч
Аякс
ПСВ
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
36 матчей
41.7%
22.2%
36.1%
15 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
22
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
69
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
2.06
1.26
Среднее время на гол
43
71
Всего голов
73
46
Голов в среднем за матч
2.03
1.28
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
44
70
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|8
|0.73
|Бергвейн Стевен
|7
|0.64
|Бергёйс Стивен
|5 (1)
|0.45
|Кудус Мохаммед
|5
|0.45
|Тейлор Кеннет
|3
|0.27
|Классен Дэви
|3
|0.27
|Тадич Душан
|2 (1)
|0.18
|Ренсх Девайн
|2
|0.18
|Антони
|1
|0.09
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.09
|Коласио Хорхе III
|1
|0.09
|Альварес Эдсон
|0
|0
|Тимбер Юррьен
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
|Консейсау Франсишку
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.75
|Симонс Хави
|8
|0.67
|Тиль Гус
|5
|0.42
|Эль-Гази Анвар
|3
|0.25
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.25
|Веерман Йоэй
|2
|0.17
|Обиспо Армандо
|2
|0.17
|Де Йонг Люк
|2 (1)
|0.17
|Бакайоко Жоан
|2
|0.17
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.08
|Мадуэке Нони
|1
|0.08
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Тимбер Юррьен
|1
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макс Филипп
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
ПСВ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
3
Аякс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
ПСВ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
14
23
Аякс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
ПСВ
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
15
26
Голы по времени матча
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
5
22%
4
27%
31-45
5
22%
3
20%
46-60
5
22%
1
7%
61-75
2
9%
4
27%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
67%
4
33%
76-90
Забито
15
23
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
3
20%
4
17%
31-45
3
20%
5
22%
46-60
3
20%
1
4%
61-75
2
13%
6
26%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
38
38
18 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
5
13%
4
11%
1-15
5
13%
6
16%
16-30
8
21%
8
21%
31-45
8
21%
8
21%
46-60
8
21%
2
5%
61-75
4
11%
10
26%
76-90
Пропущено
10
20
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
20%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
30%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
4
40%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Аякс 1:3 Аякс - Ливерпуль 0:3 Валвейк - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 7:1
Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0
ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1
Результаты матчей
Аякс
ПСВ
Точный счет
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
7
1 раз 20%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
7
1 раз 9%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
6
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аякс
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
41
51
41
42
32
24
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
24
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
74
75
65
66
38
48
29
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|40 - 18
|27
|3.
|АЗ Алкмаар
|12
|8
|2
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Твенте
|12
|8
|1
|3
|22 - 7
|25
|5.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|6.
|Спарта Роттердам
|12
|6
|2
|4
|20 - 15
|20
|7.
|Утрехт
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|8.
|Херенвен
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Валвейк
|12
|3
|5
|4
|21 - 21
|14
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|3
|4
|5
|18 - 21
|13
|11.
|Эксельсиор
|12
|4
|1
|7
|15 - 31
|13
|12.
|Фортуна Ситтард
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Гронинген
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|14.
|НЕК Неймеген
|12
|1
|8
|3
|12 - 15
|11
|15.
|Витесс
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|16.
|Камбюр
|11
|2
|2
|7
|8 - 18
|8
|17.
|Эммен
|12
|1
|4
|7
|9 - 24
|7
|18.
|Волендам
|12
|1
|3
|8
|13 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|6
|6
|0
|0
|25 - 6
|18
|2.
|Твенте
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Эксельсиор
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|8.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|9.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Эммен
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|15.
|Витесс
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Камбюр
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|5.
|ПСВ
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|8.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|НЕК Неймеген
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|13.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|14.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|15.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (11)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 3
|Твенте
|Проппер Робин
|4
Прогнозы на матч Аякс - ПСВ
Исход игры
Аякс
76.7% (33)
Ничья
16.3% (7)
ПСВ
7% (3)
Тотал 2.5
Больше
87.8% (36)
Меньше
12.2% (5)
Обе команды забьют
Да
97.56% (40)
Нет
2.44% (1)
Популярный счёт
2:1 Аякс
46.5% (20)
3:2 Аякс
18.6% (8)
1:1 Ничья
9.3% (4)
2:2 Ничья
7% (3)
1:2 ПСВ
4.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!