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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Валвейк
1:1
Второй тайм: 61'
АЗ Алкмаар
0'
0:1
9' Гол
Карлссон Йеспер
22' Желтая карточка
Анита Вурнон
1:1
32' Гол
Бель-Хассани Иллиас

Ход матча

9'
0:1
Карлссон Йеспер
(Сугавара Юкинари)
22'
Анита Вурнон
 
32'
Бель-Хассани Иллиас
(Леливелд Юлиан)
1:1
54'
 
Павлидис Вангелис
Базур Рихедли
54'
 
Копмейнерс Пер
Деккер Максим

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
АЗ Алкмаар
3.90
3.83
2.25
Все Коэффициенты
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
33
Yassin
Oukili
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
11
Бель-Хассани
Иллиас
7
Лобете
Хулен
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
22
Деккер
Максим
5
Керкез
Милош
8
Класи
Йорди
25
Базур
Рихедли
6
Рейндерс
Тиджани
2
Сугавара
Юкинари
7
Одгор
Йенс
11
Карлссон
Йеспер
III
Валвейк
5-3-2
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
АЗ Алкмаар

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

15 матчей

20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:3
К
0:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
6:2
Э
0:6

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.75
1.14

Среднее время на гол

120
78

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

3.14
2.5

Среднее время на гол

28
36

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.87
1.87

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
48

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 5 0.38
Крамер Михил 4 (1) 0.31
Ван ден Бёйс Дарио 2 (1) 0.15
Клемент Пелле 2 0.15
Бирет Мика 2 0.15
Анита Вурнон 1 0.08
Йозефзон Флориан 1 0.08
Лобете Хулен 1 0.08
Адевойе Шоун 1 0.08
Лутонда Тьерри 1 0.08
Баккали Закария 1 0.08
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 6 0.46
Де Вит Дани 3 0.23
Рейндерс Тиджани 2 0.15
Сугавара Юкинари 2 0.15
Карлссон Йеспер III 2 0.15
Павлидис Вангелис 2 (1) 0.15
Ван Бредероде Мирон 2 0.15
Керкез Милош 2 0.15
Класи Йорди 1 0.08
Лахдо Майкель 1 0.08
Де Вит Меес 1 0.08
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 4 0
Yassin Oukili 4 0
Крамер Михил 3 0
Адевойе Шоун 3 0
Леливелд Юлиан 2 0
Бель-Хассани Иллиас 2 0
Анита Вурнон 1 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Лобете Хулен 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 1
Класи Йорди 3 0
Керкез Милош 3 0
Бёкема Сэм 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0

Результаты матчей

Валвейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
1
Валвейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АЗ Алкмаар
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

6
8
Валвейк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
АЗ Алкмаар
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

11
9

Голы по времени матча

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
36%
2
14%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
2
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
2
10%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
6
30%
6
26%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
7
35%
3
13%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
9%
3
23%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
3
23%
31-45
3
14%
4
31%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
6
27%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0
Гронинген - Валвейк 2:3 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Дортмунд-2 - Валвейк 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 Валвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 1:3 Валвейк - Хераклес 2:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Вадуц - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0

Результаты матчей

Валвейк
АЗ Алкмаар

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Валвейк
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4
3.5
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
7
5
3
9
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11
2
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 13 10 0 3 42 - 18 30
2. Аякс 0:2 12 9 1 2 38 - 12 28
3. Фейеноорд 12 8 3 1 29 - 12 27
4. АЗ Алкмаар 1:1 13 8 3 2 24 - 14 27
5. Твенте 13 8 2 3 23 - 8 26
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Утрехт 13 6 3 4 19 - 21 21
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 1:1 13 3 6 4 22 - 22 15
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Витесс 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Волендам 13 1 3 9 13 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 2:0 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 0:2 6 4 1 1 23 - 5 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 1:1 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Валвейк 1:1 7 2 3 2 16 - 13 9
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 6 1 0 5 7 - 16 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
2. АЗ Алкмаар 1:1 7 5 1 1 15 - 7 16
3. Аякс 0:2 6 5 0 1 15 - 7 15
4. ПСВ 2:0 7 4 0 3 17 - 12 12
5. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Валвейк 1:1 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Аякс Альварес Эдсон 5
Весь список
  • 59'
    Одгор Йенс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 59'
    Валвейк начинает контратаку
  • 59'
    Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 58'
    АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 58'
    АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 57'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
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    • 57'
      Бёкема Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 57'
      Оооо... вот это был удар! Рейндерс Тиджани должен был забить с этой позиции.
    • 57'
      Рейндерс Тиджани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 57'
      Одгор Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 55'
      Рейндерс Тиджани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      55'
      Рейндерс Тиджани возвращается на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Валвейк
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    3.90
    3.83
    2.25
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    Где смотреть матч Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар онлайн

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