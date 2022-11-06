VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Рейндерс Тиджани выиграл воздушное противоборство у Яссин Оукили.

45' Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Бёкема Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Лутонда Тьерри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Лобете Хулен из команды Валвейк нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

42' Бель-Хассани Иллиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Леливелд Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Оооо... вот это был удар! Лобете Хулен должен был забить с этой позиции.

41' Хорошую попытку сделал Лобете Хулен . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Лутонда Тьерри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Базур Рихедли выиграл воздушное противоборство у Яссин Оукили.

40' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

38' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Яссин Оукили успешно блокирует удар.

37' Удар от ворот произведет Валвейк

36' Карлссон Йеспер III создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Рейндерс Тиджани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бель-Хассани Иллиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Рейндерс Тиджани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Верхюлст Хоби плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

32' Г О О О О Л - Бель-Хассани Иллиас из команды Валвейк левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

32' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Сугавара Юкинари нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

31' Рейндерс Тиджани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Оооо... вот это был удар! Яссин Оукили должен был забить с этой позиции.

27' Хорошую попытку сделал Яссин Оукили. Удар в створ, но вратарь начеку

27' Бель-Хассани Иллиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Яссин Оукили из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Судья подбегает и показывает Анита Вурнон из команды Валвейк отложенную желтую карточку за фол.

21' Бёкема Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.

18' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Одгор Йенс пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

17' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

15' Лутонда Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

15' Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.

14' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Бель-Хассани Иллиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Карлссон Йеспер III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Бель-Хассани Иллиас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

9' Г О О О О Л - Карлссон Йеспер III забивает с правой ноги!

9' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

9' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Хацидиакос Пантелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бель-Хассани Иллиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Оооо... вот это был удар! Бель-Хассани Иллиас должен был забить с этой позиции.

4' Бель-Хассани Иллиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Лобете Хулен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Milos Kerkez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Хацидиакос Пантелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Валвейк начинает с центра поля