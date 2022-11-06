Тур: 13. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
3:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолКарлссон Йеспер
22' Желтая карточкаАнита Вурнон
1:1
32' ГолБель-Хассани Иллиас
65' Желтая карточкаКласи Йорди
83' Желтая карточкаДе Вит Меес
2:1
87' ГолБаккали Закария
3:1
90' ГолБаккали Закария
90' Желтая карточкаКарлссон Йеспер
90'+7
Ход матча
9'
22'
32'
65'
83'
87'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 6
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
23
Гаари
Жюрьен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
34 Де Вит МеесНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
АЗ Алкмаар
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
15 матчей
20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед
Первый тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.14
Среднее время на гол
120
78
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
3.14
2.5
Среднее время на гол
28
36
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.87
1.87
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
48
48
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.38
|Крамер Михил
|4 (1)
|0.31
|Баккали Закария
|3
|0.23
|Ван ден Бёйс Дарио
|2 (1)
|0.15
|Клемент Пелле
|2
|0.15
|Бирет Мика
|2
|0.15
|Анита Вурнон
|1
|0.08
|Йозефзон Флориан
|1
|0.08
|Лутонда Тьерри
|1
|0.08
|Лобете Хулен
|1
|0.08
|Адевойе Шоун
|1
|0.08
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одгор Йенс
|6
|0.46
|Де Вит Дани
|3
|0.23
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.15
|Сугавара Юкинари
|2
|0.15
|Карлссон Йеспер III
|2
|0.15
|Павлидис Вангелис
|2 (1)
|0.15
|Ван Бредероде Мирон
|2
|0.15
|Керкез Милош
|2
|0.15
|Класи Йорди
|1
|0.08
|Лахдо Майкель
|1
|0.08
|Де Вит Меес
|1
|0.08
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаари Жюрьен
|4
|0
|Yassin Oukili
|4
|0
|Крамер Михил
|3
|0
|Адевойе Шоун
|3
|0
|Леливелд Юлиан
|2
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|2
|0
|Анита Вурнон
|1
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Лобете Хулен
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|1
|Класи Йорди
|4
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Карлссон Йеспер III
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
5
2
Валвейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
6
8
Валвейк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
АЗ Алкмаар
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
11
10
Голы по времени матча
Забито
17
15
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
12%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
29%
29%
3
20%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
7
41%
2
13%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
14%
2
22%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
33%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
23
24
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
4 Не забивали 0
2
9%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
7
30%
6
25%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
9
39%
3
13%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
13%
3
19%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
3
13%
4
25%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
6
26%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0
Гронинген - Валвейк 2:3 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Дортмунд-2 - Валвейк 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 Валвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 1:3 Валвейк - Хераклес 2:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Вадуц - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0
Результаты матчей
Валвейк
АЗ Алкмаар
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Валвейк
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
33
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
43
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
76
49
310
211
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|42 - 19
|30
|2.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|39 - 12
|28
|3.
|Фейеноорд
|12
|8
|3
|1
|29 - 12
|27
|4.
|Твенте
|13
|8
|2
|3
|23 - 8
|26
|5.
|АЗ Алкмаар
|13
|8
|2
|3
|24 - 16
|26
|6.
|Спарта Роттердам
|13
|7
|2
|4
|24 - 15
|23
|7.
|Утрехт
|13
|6
|3
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Херенвен
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|Валвейк
|13
|4
|5
|4
|24 - 22
|17
|10.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|8
|3
|13 - 15
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|12.
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Гронинген
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|15.
|Витесс
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|16.
|Эммен
|13
|2
|4
|7
|10 - 24
|10
|17.
|Камбюр
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|18.
|Волендам
|13
|1
|3
|9
|13 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|7
|6
|1
|0
|19 - 2
|19
|2.
|ПСВ
|6
|6
|0
|0
|25 - 6
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|6
|4
|1
|1
|24 - 5
|13
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Валвейк
|7
|3
|2
|2
|18 - 13
|11
|7.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Эммен
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|18.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|0
|2
|15 - 9
|15
|4.
|ПСВ
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|5.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Аякс
|Альварес Эдсон
|5