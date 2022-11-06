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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Валвейк
3:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
9' Гол
Карлссон Йеспер
22' Желтая карточка
Анита Вурнон
1:1
32' Гол
Бель-Хассани Иллиас
65' Желтая карточка
Класи Йорди
83' Желтая карточка
Де Вит Меес
2:1
87' Гол
Баккали Закария
3:1
90' Гол
Баккали Закария
90' Желтая карточка
Карлссон Йеспер
90'+7

Ход матча

9'
0:1
Карлссон Йеспер
(Сугавара Юкинари)
22'
Анита Вурнон
 
32'
Бель-Хассани Иллиас
(Леливелд Юлиан)
1:1
54'
 
Павлидис Вангелис
Базур Рихедли
54'
 
Копмейнерс Пер
Деккер Максим
65'
 
Класи Йорди
74'
 
Де Вит Меес
Керкез Милош
80'
Баккали Закария
Ван ден Бёйс Дарио
 
83'
 
Де Вит Меес
84'
Бакари Саид
Клемент Пелле
 
87'
Баккали Закария
(Лутонда Тьерри)
2:1
90'
Кёйперс Рой
Лобете Хулен
 
90'
Ньивпорт Ларс
Бель-Хассани Иллиас
 
90'
Баккали Закария
3:1
90'
 
Карлссон Йеспер

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
33
Yassin
Oukili
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
11
Бель-Хассани
Иллиас
7
Лобете
Хулен
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
22
Деккер
Максим
5
Керкез
Милош
2
Сугавара
Юкинари
8
Класи
Йорди
6
Рейндерс
Тиджани
7
Одгор
Йенс
25
Базур
Рихедли
11
Карлссон
Йеспер
III
Валвейк
5-3-2
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
АЗ Алкмаар

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

15 матчей

20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:3
К
0:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
6:2
Э
0:6

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.75
1.14

Среднее время на гол

120
78

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

3.14
2.5

Среднее время на гол

28
36

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.87
1.87

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
48

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 5 0.38
Крамер Михил 4 (1) 0.31
Баккали Закария 3 0.23
Ван ден Бёйс Дарио 2 (1) 0.15
Клемент Пелле 2 0.15
Бирет Мика 2 0.15
Анита Вурнон 1 0.08
Йозефзон Флориан 1 0.08
Лутонда Тьерри 1 0.08
Лобете Хулен 1 0.08
Адевойе Шоун 1 0.08
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 6 0.46
Де Вит Дани 3 0.23
Рейндерс Тиджани 2 0.15
Сугавара Юкинари 2 0.15
Карлссон Йеспер III 2 0.15
Павлидис Вангелис 2 (1) 0.15
Ван Бредероде Мирон 2 0.15
Керкез Милош 2 0.15
Класи Йорди 1 0.08
Лахдо Майкель 1 0.08
Де Вит Меес 1 0.08
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 4 0
Yassin Oukili 4 0
Крамер Михил 3 0
Адевойе Шоун 3 0
Леливелд Юлиан 2 0
Бель-Хассани Иллиас 2 0
Анита Вурнон 1 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Лобете Хулен 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 1
Класи Йорди 4 0
Керкез Милош 3 0
Бёкема Сэм 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Де Вит Меес 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0

Результаты матчей

Валвейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

5
2
Валвейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

6
8
Валвейк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
АЗ Алкмаар
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

11
10

Голы по времени матча

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
12%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
29%
29%
3
20%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
7
41%
2
13%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
14%
2
22%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

23
24
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
4 Не забивали 0
2
9%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
7
30%
6
25%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
9
39%
3
13%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
13%
3
19%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
3
13%
4
25%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
6
26%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0
Гронинген - Валвейк 2:3 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Дортмунд-2 - Валвейк 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 Валвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 1:3 Валвейк - Хераклес 2:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Вадуц - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0

Результаты матчей

Валвейк
АЗ Алкмаар

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Валвейк
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
3
3
3
4
2.5
2
5
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
3
1
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
7
6
4
9
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
2
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 42 - 19 30
2. Аякс 12 9 1 2 39 - 12 28
3. Фейеноорд 12 8 3 1 29 - 12 27
4. Твенте 13 8 2 3 23 - 8 26
5. АЗ Алкмаар 13 8 2 3 24 - 16 26
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Утрехт 13 6 3 4 19 - 21 21
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 13 4 5 4 24 - 22 17
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Витесс 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Волендам 13 1 3 9 13 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 6 4 1 1 24 - 5 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 6 1 0 5 7 - 16 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. АЗ Алкмаар 7 5 0 2 15 - 9 15
4. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
5. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Аякс Альварес Эдсон 5
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