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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Рапид Вена
1:0
Перерыв
ЛАСК
0'
33' Желтая карточка
Михорль Петер
1:0
40' Гол
Бургшталлер Гвидо

Ход матча

33'
 
Михорль Петер
40'
Бургшталлер Гвидо
(Дрёйф Ферди)
1:0
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
ЛАСК
2.53
3.62
2.85
Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
43
Кверфельд
Леопольд
26
Martin
Moormann
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
13
Шик
Торстен
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
8
Михорль
Петер
18
Йовичич
Бранко
30
Хорват
Саша
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
Рапид Вена
4-2-3-1
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Рапид Вена
ЛАСК

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
20%
4%
19 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

35 матчей

60%
20%
20%
21 победа 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
42.9%
17.1%
14 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.3%
25.7%
20%
19 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:2
Б
1:1
БЧГ
3:0
БЧГ
1:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:2
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:0
К
2:1
КА
0:0
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
5:0
Б(M
1:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
3:3
Б(M
4:1
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
2:5
Б(M
1:2
Б(M
2:0
Б(M
4:4

Голы

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

2.29
1.78

Среднее время на гол

39
50

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.17
0.76

Среднее время на гол

77
117

Всего голов

60
45

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 10 (2) 0.67
Циммерманн Бернхард 4 0.27
Грюлль Марко 3 0.2
Кюн Николас 2 0.13
Дрёйф Ферди 1 0.07
Байич Анте 1 0.07
Демир Юсуф 1 0.07
Кверфельд Леопольд 1 0.07
Шик Торстен 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Грайль Патрик 0 0
Ауэр Йонас 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 9 0.6
Накамура Кейто 8 0.53
Цуль Роберт 5 (1) 0.33
Гойгингер Томас 3 0.2
Хорват Саша 2 0.13
Кулурис Эфтимос 1 0.07
Йовичич Бранко 1 0.07
Михорль Петер 0 0
Стойкович Филип 0 0
Реннер Рене 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байич Анте 3 1
Кершбаум Роман 3 0
Грюлль Марко 3 0
Ауэр Йонас 3 0
Пеич Алекса 3 0
Martin Moormann 1 1
Кверфельд Леопольд 1 1
Бургшталлер Гвидо 2 0
Шик Торстен 2 0
Виммер Кевин 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Циммерманн Бернхард 2 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Освальд Мориц 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 7 0
Любичич Марин 2 1
Стойкович Филип 2 1
Михорль Петер 2 1
Реннер Рене 3 0
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Челич Неманя 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ЛАСК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
3
Рапид Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
ЛАСК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

11
16
Рапид Вена
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
ЛАСК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

15
19

Голы по времени матча

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
1
10%
3
60%
76-90

Забито

12
17
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
1
8%
4
24%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
42%
3
18%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 8
2
29%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
1
14%
6
43%
76-90

Забито

22
29
6 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 13
2 Не забивали 1
2
9%
7
24%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
4
18%
4
14%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
9
41%
5
17%
76-90

Пропущено

17
19
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 13
6
35%
1
5%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
18%
6
32%
61-75
2
12%
9
47%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Лустенау - Рапид Вена 3:3 Рапид Вена - Хартберг 5:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4
Рид - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2
ЛАСК
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Флоридсдорфер - ЛАСК 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3
ЛАСК - Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Амштеттен 9:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1

Результаты матчей

Рапид Вена
ЛАСК

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
4:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
5
3
1
6
2.5
3
5
1
6
3.5
2
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
4
2
5
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
7
7
3
11
2.5
5
9
2
12
3.5
3
11
2
12
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Штурм 15 9 5 1 25 - 10 32
3. ЛАСК 0:1 15 7 5 3 29 - 20 26
4. Аустрия Вена 15 6 5 4 25 - 24 23
5. Рапид Вена 1:0 15 6 3 6 23 - 17 21
6. Сваровски Тироль 15 6 3 6 25 - 26 21
7. Аустрия Клагенфурт 15 6 3 6 26 - 28 21
8. Аустрия Лустенау 15 3 6 6 20 - 28 15
9. Альтах 15 4 3 8 20 - 31 15
10. Вольфсбергер 15 4 2 9 28 - 34 14
11. Рид 15 3 4 8 12 - 22 13
12. Хартберг 15 3 2 10 15 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Ред Булл Зальцбург 8 5 3 0 12 - 3 18
3. ЛАСК 0:1 8 4 2 2 17 - 14 14
4. Аустрия Вена 7 3 2 2 11 - 11 11
5. Рапид Вена 1:0 8 3 1 4 11 - 10 10
6. Аустрия Лустенау 7 2 3 2 11 - 15 9
7. Сваровски Тироль 7 2 3 2 8 - 13 9
8. Альтах 8 2 2 4 11 - 15 8
9. Рид 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Аустрия Клагенфурт 7 2 1 4 9 - 13 7
11. Хартберг 7 2 1 4 8 - 15 7
12. Вольфсбергер 8 1 1 6 13 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 0 1 20 - 6 18
2. Аустрия Клагенфурт 8 4 2 2 17 - 15 14
3. Штурм 7 3 4 0 10 - 4 13
4. Аустрия Вена 8 3 3 2 14 - 13 12
5. Сваровски Тироль 8 4 0 4 17 - 13 12
6. ЛАСК 0:1 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Рапид Вена 1:0 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вольфсбергер 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Альтах 7 2 1 4 9 - 16 7
10. Аустрия Лустенау 8 1 3 4 9 - 13 6
11. Рид 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
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Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 12
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 10
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 8 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 8 (1)
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Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 5
Рид Leo Mikic 2 3
Штурм Газибегович Юсуф 6
Альтах Нухиу Атдхи 1 4
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Михорль Петер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
ЛАСК
2.53
3.62
2.85
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Рапид Вена
ЛАСК
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