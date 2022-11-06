Тур: 15. Стадион: Альянц.
1:0
Перерыв
Ход матча
33'
40'
1:0
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
13
Шик
Торстен
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
30
Хорват
Саша
10
Цуль
Роберт
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
38 Дрёйф ФердиПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Рапид Вена
ЛАСК
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
20%
4%
19 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
35 матчей
60%
20%
20%
21 победа 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
42.9%
17.1%
14 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.3%
25.7%
20%
19 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
2.29
1.78
Среднее время на гол
39
50
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.17
0.76
Среднее время на гол
77
117
Всего голов
60
45
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|10 (2)
|0.67
|Циммерманн Бернхард
|4
|0.27
|Грюлль Марко
|3
|0.2
|Кюн Николас
|2
|0.13
|Дрёйф Ферди
|1
|0.07
|Байич Анте
|1
|0.07
|Демир Юсуф
|1
|0.07
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.07
|Шик Торстен
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Грайль Патрик
|0
|0
|Ауэр Йонас
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|9
|0.6
|Накамура Кейто
|8
|0.53
|Цуль Роберт
|5 (1)
|0.33
|Гойгингер Томас
|3
|0.2
|Хорват Саша
|2
|0.13
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.07
|Йовичич Бранко
|1
|0.07
|Михорль Петер
|0
|0
|Стойкович Филип
|0
|0
|Реннер Рене
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байич Анте
|3
|1
|Кершбаум Роман
|3
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Ауэр Йонас
|3
|0
|Пеич Алекса
|3
|0
|Martin Moormann
|1
|1
|Кверфельд Леопольд
|1
|1
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Шик Торстен
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Циммерманн Бернхард
|2
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|7
|0
|Любичич Марин
|2
|1
|Стойкович Филип
|2
|1
|Михорль Петер
|2
|1
|Реннер Рене
|3
|0
|Цуль Роберт
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ЛАСК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
3
Рапид Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
ЛАСК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
11
16
Рапид Вена
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
ЛАСК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
15
19
Голы по времени матча
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
4
40%
2
17%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
1
10%
3
60%
76-90
Забито
12
17
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
1
8%
4
24%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
42%
3
18%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 8
2
29%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
1
14%
6
43%
76-90
Забито
22
29
6 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 13
2 Не забивали 1
2
9%
7
24%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
4
18%
4
14%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
9
41%
5
17%
76-90
Пропущено
17
19
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 13
6
35%
1
5%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
18%
6
32%
61-75
2
12%
9
47%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Лустенау - Рапид Вена 3:3 Рапид Вена - Хартберг 5:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4
Рид - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2
ЛАСК
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Флоридсдорфер - ЛАСК 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3
ЛАСК - Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Амштеттен 9:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1
Результаты матчей
Рапид Вена
ЛАСК
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
4:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
16
53
16
35
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
24
25
24
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
311
77
311
59
212
311
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|11
|3
|1
|32 - 9
|36
|2.
|Штурм
|15
|9
|5
|1
|25 - 10
|32
|3.
|ЛАСК
|0:1
|15
|7
|5
|3
|29 - 20
|26
|4.
|Аустрия Вена
|15
|6
|5
|4
|25 - 24
|23
|5.
|Рапид Вена
|1:0
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|6.
|Сваровски Тироль
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|15
|6
|3
|6
|26 - 28
|21
|8.
|Аустрия Лустенау
|15
|3
|6
|6
|20 - 28
|15
|9.
|Альтах
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|10.
|Вольфсбергер
|15
|4
|2
|9
|28 - 34
|14
|11.
|Рид
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|12.
|Хартберг
|15
|3
|2
|10
|15 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|ЛАСК
|0:1
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|5.
|Рапид Вена
|1:0
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|6.
|Аустрия Лустенау
|7
|2
|3
|2
|11 - 15
|9
|7.
|Сваровски Тироль
|7
|2
|3
|2
|8 - 13
|9
|8.
|Альтах
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|9.
|Рид
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Хартберг
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Вольфсбергер
|8
|1
|1
|6
|13 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|0
|1
|20 - 6
|18
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|4
|2
|2
|17 - 15
|14
|3.
|Штурм
|7
|3
|4
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Аустрия Вена
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|5.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|6.
|ЛАСК
|0:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Рапид Вена
|1:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|10.
|Аустрия Лустенау
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Хартберг
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|12
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|10
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|8 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|8 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 5
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|6
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 4