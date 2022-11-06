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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Олесунн
1:1
Перерыв
Лиллестрём
0'
1:0
10' Гол
Лима Эриксон
1:1
23' Гол
Адамс Акор

Ход матча

10'
Лима Эриксон
(Нордли Симен Болькан)
1:0
23'
1:1
Адамс Акор
(Кайринен Каан)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Лиллестрём
4.30
3.70
4.40
Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
18
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Фельман
Давид
2
Голубович
Петар
16
Кителано
Йон
33
Simen
Rafn
6
Сегберг
Эрленд
7
Лима
Эриксон
14
Torbjoern
Kallevaag
29
Bjoern
Martin
Kristiansen
11
Нордли
Симен
Болькан
12
Кристиансен
Мадс
5
Драгснес
Ветле
30
Огбу
Иго
3
Рослер
Колин
14
Кнудсен
Магнус
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
2
Рангер
Ларс
20
Ибрахимай
Илльдрен
9
Адамс
Акор
10
Ольсен
Томас
Олесунн
5-3-2
Лиллестрём
3-4-3

История личных встреч

Олесунн
Лиллестрём

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

24 матча

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
4 победы 14 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:0
Т
2:0
Т
4:0
Т
3:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:1
КН
1:3
Т
0:0
Т
1:1
Т
7:1
Т
1:2
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:0
Т
3:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
3:0
Т
3:0

Голы

Всего голов

27
5

Голов в среднем за матч

2.25
0.42

Среднее время на гол

40
216

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Среднее время на гол

60
98

Всего голов

45
16

Голов в среднем за матч

1.88
0.67

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

48
135

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.24
Нордли Симен Болькан 3 0.1
Дубвик Исак 3 0.1
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.07
Лима Эриксон 2 0.07
Бармен Кристоффер 2 0.07
Simen Rafn 1 0.03
Чанаджия Дарио 1 0.03
Кумсан Джилберт 1 0.03
Голубович Петар 1 0.03
Torbjoern Kallevaag 1 0.03
Солнёрдал Оскар 1 0.03
Хауген Фредрик 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Кителано Йон 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.24
Фридьонссон Хольмберт 5 0.17
Ибрахимай Илльдрен 4 0.14
Драгснес Ветле 4 0.14
Ольсен Томас 4 0.14
Кнудсен Магнус 3 0.1
Петтерссон Том 3 0.1
Огбу Иго 3 0.1
Осен Йермунд 2 0.07
Гарнас Эспен 2 0.07
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.07
Мэтью Ифиний 2 0.07
Кайринен Каан 1 0.03
Кристиансен Мадс 1 0.03
Эд Эскил 1 0.03
Рослер Колин 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 9 0
Голубович Петар 6 0
Шербечич Бесим 6 0
Torbjoern Kallevaag 5 0
Лима Эриксон 4 0
Simen Rafn 3 0
Фельман Давид 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбу Иго 5 0
Гарнас Эспен 4 0
Мэтью Ифиний 4 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Ольсен Томас 2 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Рангер Ларс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Рослер Колин 1 0
Эд Эскил 1 0

Результаты матчей

Олесунн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Лиллестрём
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

9
7
Олесунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Лиллестрём
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

12
20
Олесунн
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
Лиллестрём
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

19
13

Волевые поражения

21
27

Голы по времени матча

Забито

16
22
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
25%
2
9%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
6
38%
5
23%
61-75
3
19%
6
27%
76-90

Пропущено

15
21
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
5
24%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
5
33%
5
24%
76-90

Забито

14
22
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
1
7%
3
14%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
5
36%
6
27%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
14%
6
27%
76-90

Пропущено

25
11
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
5
20%
1
9%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
7
28%
6
55%
76-90

Забито

30
44
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
1
3%
3
7%
1-15
4
13%
5
11%
16-30
9
30%
8
18%
31-45
5
17%
7
16%
46-60
6
20%
9
20%
61-75
5
17%
12
27%
76-90

Пропущено

40
32
15 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 18
4
10%
5
16%
1-15
3
8%
6
19%
16-30
8
20%
3
9%
31-45
5
13%
4
13%
46-60
8
20%
3
9%
61-75
12
30%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0
Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3

Результаты матчей

Олесунн
Лиллестрём

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
8
6
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
23
5
9
19
1.5
14
14
1
27
2.5
6
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 29 24 3 2 68 - 23 75
2. Русенборг 2:0 29 16 8 5 65 - 39 56
3. Будё-Глимт 2:2 29 16 7 6 79 - 37 55
4. Лиллестрём 1:1 29 15 6 8 46 - 32 51
5. Волеренга 0:0 29 13 5 11 50 - 46 44
6. Одд 2:1 29 13 5 11 39 - 44 44
7. Тромсё 0:0 29 9 13 7 42 - 46 40
8. Сарпсборг-08 1:2 29 11 4 14 53 - 52 37
9. Хёугесунн 0:0 29 10 7 12 39 - 43 37
10. Олесунн 1:1 29 9 9 11 29 - 43 36
11. Викинг 2:2 29 9 8 12 45 - 50 35
12. Стрёмсгодсет 1:2 29 9 6 14 42 - 48 33
13. Хам-Кам 0:0 29 6 14 9 31 - 38 32
14. Кристиансунд 2:1 29 6 6 17 36 - 58 24
15. Саннефьёрд 0:1 29 6 5 18 39 - 65 23
16. Дьерв 0:2 29 5 4 20 27 - 66 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2:0 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 1:0 15 12 1 2 38 - 12 37
3. Волеренга 0:0 14 9 2 3 30 - 19 29
4. Будё-Глимт 2:2 15 7 7 1 44 - 18 28
5. Тромсё 0:0 14 8 4 2 27 - 21 28
6. Лиллестрём 1:1 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Одд 2:1 15 8 1 6 23 - 22 25
8. Стрёмсгодсет 1:2 14 7 2 5 30 - 21 23
9. Хёугесунн 0:0 15 6 4 5 23 - 21 22
10. Олесунн 1:1 15 5 6 4 16 - 17 21
11. Сарпсборг-08 1:2 15 6 2 7 26 - 24 20
12. Викинг 2:2 14 5 4 5 20 - 18 19
13. Хам-Кам 0:0 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Кристиансунд 2:1 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 0:2 15 4 2 9 13 - 27 14
16. Саннефьёрд 0:1 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 14 12 2 0 30 - 11 38
2. Будё-Глимт 2:2 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 1:1 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Одд 2:1 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Русенборг 2:0 15 4 6 5 29 - 27 18
6. Сарпсборг-08 1:2 14 5 2 7 27 - 28 17
7. Викинг 2:2 15 4 4 7 25 - 32 16
8. Волеренга 0:0 15 4 3 8 20 - 27 15
9. Хёугесунн 0:0 14 4 3 7 16 - 22 15
10. Олесунн 1:1 14 4 3 7 13 - 26 15
11. Саннефьёрд 0:1 15 5 0 10 18 - 32 15
12. Хам-Кам 0:0 14 2 7 5 15 - 23 13
13. Тромсё 0:0 15 1 9 5 15 - 25 12
14. Стрёмсгодсет 1:2 15 2 4 9 12 - 27 10
15. Кристиансунд 2:1 15 2 2 11 10 - 30 8
16. Дьерв 0:2 14 1 2 11 14 - 39 5
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 15 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 14 (6)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Адамс Акор бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Лима Эриксон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Лиллестрём
4.30
3.70
4.40
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