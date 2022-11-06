Тур: 29. Стадион: Колор Лайн. Главный судья: Daniel Higraff
2:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолЛима Эриксон
1:1
23' ГолАдамс Акор
62' Желтая карточкаКнудсен Магнус
67' Желтая карточкаОгбу Иго
2:1
68' ГолNikolai Soeyset Hopland
90'+7
Ход матча
10'
23'
1:1
62'
67'
68'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 6
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
16
Кителано
Йон
33
Simen
Rafn
30
Огбу
Иго
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кителано ЙонЗащитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Олесунн
Лиллестрём
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
24 матча
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
4 победы 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
5
Голов в среднем за матч
2.25
0.42
Среднее время на гол
40
216
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.92
Среднее время на гол
60
98
Всего голов
45
16
Голов в среднем за матч
1.88
0.67
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
48
135
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.24
|Нордли Симен Болькан
|3
|0.1
|Дубвик Исак
|3
|0.1
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.07
|Лима Эриксон
|2
|0.07
|Бармен Кристоффер
|2
|0.07
|Simen Rafn
|1
|0.03
|Чанаджия Дарио
|1
|0.03
|Кумсан Джилберт
|1
|0.03
|Голубович Петар
|1
|0.03
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.03
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.03
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0.03
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Кителано Йон
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|7
|0.24
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.17
|Ибрахимай Илльдрен
|4
|0.14
|Драгснес Ветле
|4
|0.14
|Ольсен Томас
|4
|0.14
|Кнудсен Магнус
|3
|0.1
|Петтерссон Том
|3
|0.1
|Огбу Иго
|3
|0.1
|Осен Йермунд
|2
|0.07
|Гарнас Эспен
|2
|0.07
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.07
|Мэтью Ифиний
|2
|0.07
|Кайринен Каан
|1
|0.03
|Кристиансен Мадс
|1
|0.03
|Эд Эскил
|1
|0.03
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|9
|0
|Голубович Петар
|6
|0
|Шербечич Бесим
|6
|0
|Torbjoern Kallevaag
|5
|0
|Лима Эриксон
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Фельман Давид
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Эбийе Мозес
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбу Иго
|6
|0
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Мэтью Ифиний
|4
|0
|Кнудсен Магнус
|4
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Ольсен Томас
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Лиллестрём
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
9
8
Олесунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Лиллестрём
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
12
20
Олесунн
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (5)
62% (18)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
38% (11)
14% (4)
Лиллестрём
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
17% (5)
38% (11)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
21
28
Голы по времени матча
Забито
18
23
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
2
11%
6
26%
46-60
7
39%
5
22%
61-75
3
17%
6
26%
76-90
Пропущено
16
23
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
6%
6
26%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
5
31%
5
22%
76-90
Забито
14
22
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
1
7%
3
14%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
5
36%
6
27%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
14%
6
27%
76-90
Пропущено
25
11
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
5
20%
1
9%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
7
28%
6
55%
76-90
Забито
32
45
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
2
6%
3
7%
1-15
4
13%
6
13%
16-30
9
28%
8
18%
31-45
5
16%
7
16%
46-60
7
22%
9
20%
61-75
5
16%
12
27%
76-90
Пропущено
41
34
16 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 19
4
10%
6
18%
1-15
4
10%
6
18%
16-30
8
20%
3
9%
31-45
5
12%
4
12%
46-60
8
20%
4
12%
61-75
12
29%
29%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0
Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3
Результаты матчей
Олесунн
Лиллестрём
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
3
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
510
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
132
59
87
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
245
1019
1415
128
623
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|29
|24
|3
|2
|69 - 24
|75
|2.
|Будё-Глимт
|29
|17
|6
|6
|82 - 39
|57
|3.
|Русенборг
|29
|16
|8
|5
|67 - 41
|56
|4.
|Лиллестрём
|29
|15
|5
|9
|46 - 33
|50
|5.
|Волеренга
|29
|13
|5
|11
|51 - 47
|44
|6.
|Одд
|29
|13
|5
|11
|42 - 44
|44
|7.
|Тромсё
|29
|10
|12
|7
|44 - 47
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|29
|11
|5
|13
|54 - 52
|38
|9.
|Олесунн
|29
|10
|8
|11
|30 - 43
|38
|10.
|Хёугесунн
|29
|10
|7
|12
|40 - 44
|37
|11.
|Викинг
|29
|9
|7
|13
|47 - 53
|34
|12.
|Стрёмсгодсет
|29
|9
|6
|14
|42 - 51
|33
|13.
|Хам-Кам
|29
|6
|13
|10
|32 - 40
|31
|14.
|Саннефьёрд
|29
|6
|5
|18
|40 - 66
|23
|15.
|Кристиансунд
|29
|5
|7
|17
|36 - 59
|22
|16.
|Дьерв
|29
|5
|4
|20
|29 - 68
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|12
|2
|0
|36 - 12
|38
|2.
|Мольде
|15
|12
|1
|2
|39 - 13
|37
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|6
|1
|47 - 20
|30
|4.
|Волеренга
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|5.
|Тромсё
|14
|8
|4
|2
|27 - 21
|28
|6.
|Лиллестрём
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|7.
|Одд
|15
|8
|1
|6
|26 - 22
|25
|8.
|Олесунн
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|9.
|Стрёмсгодсет
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|10.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|12.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|13.
|Хам-Кам
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|14.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|26 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|15
|4
|2
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Саннефьёрд
|14
|1
|5
|8
|21 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|14
|12
|2
|0
|30 - 11
|38
|2.
|Будё-Глимт
|14
|9
|0
|5
|35 - 19
|27
|3.
|Лиллестрём
|15
|7
|3
|5
|25 - 21
|24
|4.
|Одд
|14
|5
|4
|5
|16 - 22
|19
|5.
|Русенборг
|15
|4
|6
|5
|31 - 29
|18
|6.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|7.
|Волеренга
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|8.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|9.
|Викинг
|15
|4
|3
|8
|27 - 35
|15
|10.
|Олесунн
|14
|4
|3
|7
|13 - 26
|15
|11.
|Саннефьёрд
|15
|5
|0
|10
|19 - 33
|15
|12.
|Тромсё
|15
|2
|8
|5
|17 - 26
|14
|13.
|Хам-Кам
|14
|2
|7
|5
|15 - 23
|13
|14.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|12 - 30
|10
|15.
|Кристиансунд
|15
|1
|3
|11
|10 - 31
|6
|16.
|Дьерв
|14
|1
|2
|11
|14 - 39
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|16 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|15 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 8
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7