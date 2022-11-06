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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Олесунн
2:1
Конец матча
Лиллестрём
0'
1:0
10' Гол
Лима Эриксон
1:1
23' Гол
Адамс Акор
62' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
67' Желтая карточка
Огбу Иго
2:1
68' Гол
Nikolai Soeyset Hopland
90'+7

Ход матча

10'
Лима Эриксон
(Нордли Симен Болькан)
1:0
23'
1:1
Адамс Акор
(Кайринен Каан)
62'
 
Кнудсен Магнус
67'
 
Огбу Иго
68'
Nikolai Soeyset Hopland
2:1
69'
Эбийе Мозес
Bjoern Martin Kristiansen
 
69'
Кумсан Джилберт
Torbjoern Kallevaag
 
74'
 
Фридьонссон Хольмберт
Ибрахимай Илльдрен
74'
 
Осен Йермунд
Адамс Акор
77'
Бармен Кристоффер
Нордли Симен Болькан
 
77'
Kristoffer Oedemarksbakken
Лима Эриксон
 
85'
 
Хелланн Поль-Андре
Кнудсен Магнус

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Грютебуст
Стен
18
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Фельман
Давид
2
Голубович
Петар
16
Кителано
Йон
33
Simen
Rafn
6
Сегберг
Эрленд
7
Лима
Эриксон
14
Torbjoern
Kallevaag
29
Bjoern
Martin
Kristiansen
11
Нордли
Симен
Болькан
12
Кристиансен
Мадс
5
Драгснес
Ветле
30
Огбу
Иго
3
Рослер
Колин
14
Кнудсен
Магнус
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
2
Рангер
Ларс
20
Ибрахимай
Илльдрен
9
Адамс
Акор
10
Ольсен
Томас
Олесунн
5-3-2
Лиллестрём
3-4-3

История личных встреч

Олесунн
Лиллестрём

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

24 матча

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
4 победы 14 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:0
Т
2:0
Т
4:0
Т
3:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:1
КН
1:3
Т
0:0
Т
1:1
Т
7:1
Т
1:2
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:0
Т
3:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
3:0
Т
3:0

Голы

Всего голов

27
5

Голов в среднем за матч

2.25
0.42

Среднее время на гол

40
216

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Среднее время на гол

60
98

Всего голов

45
16

Голов в среднем за матч

1.88
0.67

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

48
135

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.24
Нордли Симен Болькан 3 0.1
Дубвик Исак 3 0.1
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.07
Лима Эриксон 2 0.07
Бармен Кристоффер 2 0.07
Simen Rafn 1 0.03
Чанаджия Дарио 1 0.03
Кумсан Джилберт 1 0.03
Голубович Петар 1 0.03
Torbjoern Kallevaag 1 0.03
Солнёрдал Оскар 1 0.03
Nikolai Soeyset Hopland 1 0.03
Хауген Фредрик 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Кителано Йон 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.24
Фридьонссон Хольмберт 5 0.17
Ибрахимай Илльдрен 4 0.14
Драгснес Ветле 4 0.14
Ольсен Томас 4 0.14
Кнудсен Магнус 3 0.1
Петтерссон Том 3 0.1
Огбу Иго 3 0.1
Осен Йермунд 2 0.07
Гарнас Эспен 2 0.07
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.07
Мэтью Ифиний 2 0.07
Кайринен Каан 1 0.03
Кристиансен Мадс 1 0.03
Эд Эскил 1 0.03
Рослер Колин 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 9 0
Голубович Петар 6 0
Шербечич Бесим 6 0
Torbjoern Kallevaag 5 0
Лима Эриксон 4 0
Simen Rafn 3 0
Фельман Давид 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбу Иго 6 0
Гарнас Эспен 4 0
Мэтью Ифиний 4 0
Кнудсен Магнус 4 0
Адамс Акор 3 0
Осен Йермунд 1 1
Ольсен Томас 2 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Рангер Ларс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Рослер Колин 1 0
Эд Эскил 1 0

Результаты матчей

Олесунн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Лиллестрём
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

9
8
Олесунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Лиллестрём
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

12
20
Олесунн
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (5)
62% (18)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
38% (11)
14% (4)
Лиллестрём
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
17% (5)
38% (11)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

21
28

Голы по времени матча

Забито

18
23
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
2
11%
6
26%
46-60
7
39%
5
22%
61-75
3
17%
6
26%
76-90

Пропущено

16
23
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
6%
6
26%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
3
19%
2
9%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
5
31%
5
22%
76-90

Забито

14
22
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
1
7%
3
14%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
5
36%
6
27%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
14%
6
27%
76-90

Пропущено

25
11
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
12%
0
0%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
5
20%
1
9%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
7
28%
6
55%
76-90

Забито

32
45
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
2
6%
3
7%
1-15
4
13%
6
13%
16-30
9
28%
8
18%
31-45
5
16%
7
16%
46-60
7
22%
9
20%
61-75
5
16%
12
27%
76-90

Пропущено

41
34
16 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 19
4
10%
6
18%
1-15
4
10%
6
18%
16-30
8
20%
3
9%
31-45
5
12%
4
12%
46-60
8
20%
4
12%
61-75
12
29%
29%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0
Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3

Результаты матчей

Олесунн
Лиллестрём

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
3
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
10
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
13
2
5
9
1.5
8
7
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
24
5
10
19
1.5
14
15
1
28
2.5
6
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 29 24 3 2 69 - 24 75
2. Будё-Глимт 29 17 6 6 82 - 39 57
3. Русенборг 29 16 8 5 67 - 41 56
4. Лиллестрём 29 15 5 9 46 - 33 50
5. Волеренга 29 13 5 11 51 - 47 44
6. Одд 29 13 5 11 42 - 44 44
7. Тромсё 29 10 12 7 44 - 47 42
8. Сарпсборг-08 29 11 5 13 54 - 52 38
9. Олесунн 29 10 8 11 30 - 43 38
10. Хёугесунн 29 10 7 12 40 - 44 37
11. Викинг 29 9 7 13 47 - 53 34
12. Стрёмсгодсет 29 9 6 14 42 - 51 33
13. Хам-Кам 29 6 13 10 32 - 40 31
14. Саннефьёрд 29 6 5 18 40 - 66 23
15. Кристиансунд 29 5 7 17 36 - 59 22
16. Дьерв 29 5 4 20 29 - 68 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Будё-Глимт 15 8 6 1 47 - 20 30
4. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
5. Тромсё 14 8 4 2 27 - 21 28
6. Лиллестрём 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Одд 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Олесунн 15 6 5 4 17 - 17 23
9. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
10. Хёугесунн 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 14 5 4 5 20 - 18 19
13. Хам-Кам 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 12 2 0 30 - 11 38
2. Будё-Глимт 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Одд 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Русенборг 15 4 6 5 31 - 29 18
6. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
7. Волеренга 15 4 3 8 21 - 28 15
8. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
9. Викинг 15 4 3 8 27 - 35 15
10. Олесунн 14 4 3 7 13 - 26 15
11. Саннефьёрд 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 14 2 7 5 15 - 23 13
14. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 14 1 2 11 14 - 39 5
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Адамс Акор бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Лима Эриксон бьет в цель!
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