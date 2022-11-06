Тур: 16. Стадион: Ростов Арена.
Позже
15
Глебов
Данил
47
Уткин
Даниил
31
Лещук
Игорь
15
Сазонов
Саба
74
Фомин
Даниил
10
Смолов
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Цулая МихаилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Смолов ФёдорНападающий
- Запасные игроки
-
76 Купцов ИльяВратарь
-
16 Будачёв ИванВратарь
- Защитник
-
43 Осокин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йоканович Славиша
История личных встреч
Ростов
Динамо Москва
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
29 матчей
27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.31
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
33
12
Голов в среднем за матч
2.06
0.92
Среднее время на гол
43
97
Всего голов
50
28
Голов в среднем за матч
1.72
0.97
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
52
93
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|8 (1)
|0.53
|Полоз Дмитрий
|7 (5)
|0.47
|Уткин Даниил
|3
|0.2
|Глебов Данил
|2
|0.13
|Сильянов Александр
|2
|0.13
|Миронов Алексей
|1
|0.07
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.07
|Байрамян Хорен
|1
|0.07
|Мельников Степан
|1
|0.07
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.07
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (3)
|0.47
|Тюкавин Константин
|4
|0.27
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.2
|Макаров Денис
|3
|0.2
|Фомин Даниил
|3 (3)
|0.2
|Гладышев Ярослав
|3
|0.2
|Захарян Арсен
|2
|0.13
|Фернандес Роберто
|2
|0.13
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.07
|Нгамалё Николас
|1
|0.07
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миронов Алексей
|5
|0
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Прохин Данила
|2
|1
|Чернов Евгений
|3
|0
|Комличенко Николай
|3
|0
|Уткин Даниил
|3
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|1
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Голенков Егор
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|5
|2
|Сазонов Саба
|5
|0
|Захарян Арсен
|3
|1
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Лаксальт Диего
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Маричаль Перес Николас
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Динамо Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
3
7
Ростов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Динамо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
11
17
Ростов
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Динамо Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
14
24
Голы по времени матча
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
4
33%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Забито
12
17
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Забито
27
29
9 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
3
11%
3
10%
1-15
2
7%
6
21%
16-30
4
15%
9
31%
31-45
7
26%
2
7%
46-60
6
22%
3
10%
61-75
5
19%
6
21%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
19%
4
21%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
5
24%
3
16%
61-75
5
24%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахмат - Ростов 1:2 Факел - Ростов 1:1 Динамо Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 1:2
Ростов - Краснодар 3:2 Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Химки 6:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Ростов 3:1 Динамо Москва - Оренбург 3:2
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3
Результаты матчей
Ростов
Динамо Москва
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ростов
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
44
26
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
87
87
312
510
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 7
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 21
|29
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|5.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 24
|26
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 18
|26
|7.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 24
|25
|8.
|Оренбург
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|28 - 36
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 32
|22
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 22
|20
|11.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 28
|18
|12.
|Пари НН
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Факел
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|21 - 31
|13
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 32
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|31 - 4
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 8
|18
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|13 - 14
|9
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 12
|15
|3.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 14
|15
|4.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|8.
|Пари НН
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 26
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|13 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Динамо Москва
Исход игры
Ростов
41.5% (68)
Ничья
40.2% (66)
Динамо Москва
18.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
52.34% (67)
Меньше
47.66% (61)
Обе команды забьют
Да
92.19% (118)
Нет
7.81% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (51)
2:1 Ростов
22% (36)
1:2 Динамо Москва
7.9% (13)
2:2 Ничья
6.7% (11)
3:2 Ростов
3% (5)
1:0 Ростов
3% (5)
0:1 Динамо Москва
2.4% (4)
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