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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 59
Ростов 45.8% (27)
X 39% (23)
Динамо Москва 15.3% (9)
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Ростов
Ничья
Динамо Москва
2.75
3.84
2.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ростов
Динамо Москва

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

К
3:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
7:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

33
12

Голов в среднем за матч

2.06
0.92

Среднее время на гол

43
97

Всего голов

50
28

Голов в среднем за матч

1.72
0.97

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

52
93

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 8 (1) 0.53
Полоз Дмитрий 7 (5) 0.47
Уткин Даниил 3 0.2
Глебов Данил 2 0.13
Сильянов Александр 2 0.13
Миронов Алексей 1 0.07
Осипенко Максим 1 (1) 0.07
Байрамян Хорен 1 0.07
Мельников Степан 1 0.07
Тугарев Роман 1 (1) 0.07
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (3) 0.47
Тюкавин Константин 4 0.27
Грулёв Вячеслав 3 0.2
Макаров Денис 3 0.2
Фомин Даниил 3 (3) 0.2
Гладышев Ярослав 3 0.2
Захарян Арсен 2 0.13
Фернандес Роберто 2 0.13
Паршивлюк Сергей 1 0.07
Нгамалё Николас 1 0.07
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 5 0
Полоз Дмитрий 4 0
Прохин Данила 2 1
Чернов Евгений 3 0
Комличенко Николай 3 0
Уткин Даниил 3 0
Мелёхин Виктор 1 1
Песьяков Сергей 2 0
Голенков Егор 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Осипенко Максим 1 0
Глебов Данил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Сильянов Александр 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 5 2
Сазонов Саба 5 0
Захарян Арсен 3 1
Скопинцев Дмитрий 4 0
Лаксальт Диего 3 0
Макаров Денис 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Фомин Даниил 2 0
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Даса Элазар 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Маричаль Перес Николас 1 0

Результаты матчей

Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Динамо Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

3
7
Ростов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Динамо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

11
17
Ростов
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Динамо Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

14
24

Голы по времени матча

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
4
33%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Забито

12
17
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Забито

27
29
9 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
3
11%
3
10%
1-15
2
7%
6
21%
16-30
4
15%
9
31%
31-45
7
26%
2
7%
46-60
6
22%
3
10%
61-75
5
19%
6
21%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
19%
4
21%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
5
24%
3
16%
61-75
5
24%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахмат - Ростов 1:2 Факел - Ростов 1:1 Динамо Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 1:2
Ростов - Краснодар 3:2 Зенит - Ростов 3:1 Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Химки 6:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Ростов 3:1 Динамо Москва - Оренбург 3:2
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3

Результаты матчей

Ростов
Динамо Москва

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ростов
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
4
4
2
6
2.5
3
5
1
7
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
4
3
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
8
7
3
12
2.5
5
10
2
13
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 12 3 0 44 - 5 39
2. Спартак Москва Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
3. ЦСКА Москва Заявка 15 8 5 2 29 - 15 29
4. Ростов Заявка 15 8 5 2 27 - 21 29
5. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
6. Краснодар Заявка 15 7 3 5 27 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 2 6 23 - 23 23
8. Оренбург Заявка 15 7 1 7 28 - 34 22
9. Сочи Заявка 15 6 3 6 24 - 31 21
10. Урал Заявка 15 5 2 8 17 - 26 17
11. Крылья Советов Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
12. Пари НН Заявка 15 3 4 8 18 - 27 13
13. Факел Заявка 15 1 9 5 18 - 28 12
14. Локомотив Москва Заявка 15 3 3 9 17 - 30 12
15. Химки Заявка 15 2 3 10 14 - 34 9
16. Торпедо Москва Заявка 15 1 3 11 7 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
4. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6. Сочи Заявка 7 5 2 0 17 - 7 17
7. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
12. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
13. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
4. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
5. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
6. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
7. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
8. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Пари НН Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
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    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2022, осталось 2 дня 9 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 59
    Ростов 45.8% (27)
    X 39% (23)
    Динамо Москва 15.3% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Динамо Москва
    2.75
    3.84
    2.65
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ростов - Динамо Москва

    Исход игры
    Ростов
    47.4% (27)
    Ничья
    36.8% (21)
    Динамо Москва
    15.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.8% (17)
    2:1 Ростов
    26.3% (15)
    1:2 Динамо Москва
    5.3% (3)
    1:0 Ростов
    5.3% (3)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    0:1 Динамо Москва
    5.3% (3)
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    Динамо Москва
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