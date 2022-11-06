Тур: 17. Стадион: Стадион под Дубном.
2:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
6'
1:0
21'
2:0
23'
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
16
Илько
Патрик
29
Дурис
Давид
25
Пощек
Лукаш
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
19
Грин
Эндри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Ананг БенсонЗащитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Samuel Gidi
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Грин ЭндриНападающий
- Запасные игроки
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
-
18 Грнчар ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Рамирес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Жилина
Слован Братислава
23 матча
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
47.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
52.2%
17 побед 12 ничьих 0 побед
35 матчей
25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 19 побед
Второй тайм
25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 20 побед
58 матчей
24.1%
31%
44.9%
14 побед 18 ничьих 26 побед
Первый тайм
25.9%
41.4%
32.7%
15 побед 24 ничьи 19 побед
Второй тайм
29.3%
36.2%
34.5%
17 побед 21 ничья 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
26
Голов в среднем за матч
1.42
0.96
Среднее время на гол
63
93
Всего голов
52
36
Голов в среднем за матч
1.93
1.16
Среднее время на гол
46
77
Всего голов
96
62
Голов в среднем за матч
1.66
1.07
Тотал матчей
2.5
51
Больше 88%
Меньше 12%
7
46
Больше 79%
Меньше 21%
12
30
Больше 52%
Меньше 48%
28
16
Больше 28%
Меньше 72%
42
9
Больше 16%
Меньше 84%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|6
|0.35
|Мыслович Патрик
|4
|0.24
|Ямбор Тимотей
|4
|0.24
|Капралик Адриан
|3
|0.18
|Samuel Gidi
|2
|0.12
|Галчик Роланд
|1
|0.06
|Копас Адам
|1
|0.06
|Жибриль Таофик
|1
|0.06
|Стойчевски Андрей
|1
|0.06
|Руснак Матуш
|0
|0
|Слука Бранислав
|0
|0
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грнчар Давид
|5
|0.31
|Барсегян Тигран
|4
|0.25
|Куцка Юрай
|4
|0.25
|Чаврич Александр
|4
|0.25
|Вайсс Владимир
|2 (1)
|0.13
|Змрхаль Яромир
|2
|0.13
|Грин Эндри
|2
|0.13
|Шапоньич Иван
|2 (1)
|0.13
|Рамирес Эрик
|2 (1)
|0.13
|Хольман Дэвид
|1 (1)
|0.06
|Кашия Гурам
|1
|0.06
|Уче Агбо
|1
|0.06
|Вернон де Марко
|1
|0.06
|Ловат Лукас
|0
|0
|Мустафич Ален
|0
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Канкава Джаба
|0
|0
|Абена Минти
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейтнер Патрик
|5
|0
|Samuel Gidi
|3
|1
|Копас Адам
|4
|0
|Руснак Матуш
|4
|0
|Бари Кристиан
|3
|0
|Мыслович Патрик
|2
|0
|Капралик Адриан
|2
|0
|Стойчевски Андрей
|2
|0
|Немчик Томаш
|0
|1
|Дурис Давид
|1
|0
|Жибриль Таофик
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куцка Юрай
|3
|0
|Вайсс Владимир
|2
|0
|Кашия Гурам
|2
|0
|Уче Агбо
|2
|0
|Медведев Юрий II
|2
|0
|Рамирес Эрик
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Абена Минти
|1
|0
|Шапоньич Иван
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
1
Жилина
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Слован Братислава
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
0
Волевые поражения
4
18
Жилина
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Слован Братислава
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
2
Волевые поражения
7
19
Голы по времени матча
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
21%
2
15%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
1
7%
3
23%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
25%
76-90
Забито
8
18
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
2
25%
2
11%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
38%
4
22%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
17
6
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
12%
2
33%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
1
17%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
4
24%
1
17%
61-75
3
18%
1
17%
76-90
Забито
22
31
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
5
23%
4
13%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
5
23%
7
23%
46-60
4
18%
8
26%
61-75
1
5%
8
26%
76-90
Пропущено
25
14
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
8%
2
14%
1-15
3
12%
3
21%
16-30
5
20%
2
14%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
7
28%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Злате Моравце - Жилина 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 ДАК - Жилина 5:2
Жилина - Тренчин 1:1 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Ружомберок - Жилина 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Скалица - Жилина 1:0 Жилина - Земплин 2:0 Слован Братислава - Жилина 3:1 Жилина - Злате Моравце 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Жилина - ДАК 1:1 Тренчин - Жилина 0:0 Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тренчин 0:2
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Жальгирис - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Слован Братислава - Пюник 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:4
Земплин - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Базель 3:3 Тренчин - Слован Братислава 4:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Пюник - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - ДАК 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2
Результаты матчей
Жилина
Слован Братислава
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Жилина
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
52
26
52
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
132
610
78
214
78
214
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:2
|16
|11
|2
|3
|32 - 15
|35
|2.
|ДАК
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Спартак Трнава
|16
|8
|4
|4
|27 - 15
|28
|4.
|Железярне Подбрезова
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|5.
|Ружомберок
|15
|5
|8
|2
|19 - 14
|23
|6.
|Жилина
|2:0
|17
|6
|4
|7
|24 - 25
|22
|7.
|Дукла Банска-Бистрица
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|8.
|Тренчин
|17
|5
|5
|7
|16 - 21
|20
|9.
|Земплин
|16
|5
|3
|8
|16 - 23
|18
|10.
|Злате Моравце
|15
|4
|5
|6
|18 - 22
|17
|11.
|Скалица
|17
|3
|7
|7
|13 - 24
|16
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|17
|1
|6
|10
|15 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|Слован Братислава
|0:2
|7
|6
|1
|0
|19 - 5
|19
|3.
|Жилина
|2:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Железярне Подбрезова
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Тренчин
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Земплин
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Спартак Трнава
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Ружомберок
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Злате Моравце
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|10
|11.
|Скалица
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|2.
|Слован Братислава
|0:2
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|3.
|Ружомберок
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|4.
|Железярне Подбрезова
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|5.
|ДАК
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|7.
|Злате Моравце
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|8.
|Скалица
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|9.
|Тренчин
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|10.
|Жилина
|2:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Земплин
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|11 (3)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|8
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|7 (3)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Фашко Михал
|6 (1)
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|1 6
|Спартак Трнава
|Саввидис Кириакос
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
|ДАК
|Кальмар Жолт
|6
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|6