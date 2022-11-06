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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Жилина
2:0
Первый тайм: 32'
Слован Братислава
0'
1:0
6' Гол
Капралик Адриан
2:0
21' Гол
Капралик Адриан
23' Желтая карточка
Пощек Лукаш

Ход матча

6'
Капралик Адриан
1:0
21'
Капралик Адриан
2:0
23'
 
Пощек Лукаш
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Слован Братислава
4.45
4.40
4.70
Все Коэффициенты
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
18
Стойчевски
Андрей
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
20
Бари
Кристиан
7
Мыслович
Патрик
16
Илько
Патрик
10
Капралик
Адриан
29
Дурис
Давид
19
Ямбор
Тимотей
1
Хован
Адриан
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
81
Вернон
де
Марко
36
Ловат
Лукас
20
Канкава
Джаба
33
Куцка
Юрай
21
Змрхаль
Яромир
16
Мустафич
Ален
7
Вайсс
Владимир
19
Грин
Эндри
Жилина
3-4-2-1
Слован Братислава
4-2-3-1

История личных встреч

Жилина
Слован Братислава

23 матча

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
47.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
52.2%
17 побед 12 ничьих 0 побед

35 матчей

25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 19 побед

Второй тайм

25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 20 побед

58 матчей

24.1%
31%
44.9%
14 побед 18 ничьих 26 побед

Первый тайм

25.9%
41.4%
32.7%
15 побед 24 ничьи 19 побед

Второй тайм

29.3%
36.2%
34.5%
17 побед 21 ничья 20 побед

История матчей

С
3:1
СГА
2:2
СГА
2:3
С
1:1
С
2:2
К
1:2
СГА
2:3
СГА
2:2
С
3:2
С
2:2
СГА
2:3
К
2:0
С
0:0
С
1:1
СГА
6:2
СГА
0:3
С
5:2
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
6:0
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
К
1:1
К
0:0
С
2:1
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
3:0
С
2:0
С
2:1
КС
2:0
КС
1:3
С
2:0
КС
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
CL
3:0
CL
2:1
CL
2:1
CL
0:0
CL
0:1
CL
2:2
С
1:1
CL
2:0
CL
2:0
CL
2:1
CL
0:1
К
0:0
К
1:2
CL
2:0
CL
0:0
CL
3:0

Голы

Всего голов

44
26

Голов в среднем за матч

1.42
0.96

Среднее время на гол

63
93

Всего голов

52
36

Голов в среднем за матч

1.93
1.16

Среднее время на гол

46
77

Всего голов

96
62

Голов в среднем за матч

1.66
1.07

Тотал матчей

2.5
51
Больше 88%
Меньше 12%
7
46
Больше 79%
Меньше 21%
12
30
Больше 52%
Меньше 48%
28
16
Больше 28%
Меньше 72%
42
9
Больше 16%
Меньше 84%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 6 0.35
Мыслович Патрик 4 0.24
Ямбор Тимотей 4 0.24
Капралик Адриан 3 0.18
Samuel Gidi 2 0.12
Галчик Роланд 1 0.06
Копас Адам 1 0.06
Жибриль Таофик 1 0.06
Стойчевски Андрей 1 0.06
Руснак Матуш 0 0
Слука Бранислав 0 0
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грнчар Давид 5 0.31
Барсегян Тигран 4 0.25
Куцка Юрай 4 0.25
Чаврич Александр 4 0.25
Вайсс Владимир 2 (1) 0.13
Змрхаль Яромир 2 0.13
Грин Эндри 2 0.13
Шапоньич Иван 2 (1) 0.13
Рамирес Эрик 2 (1) 0.13
Хольман Дэвид 1 (1) 0.06
Кашия Гурам 1 0.06
Уче Агбо 1 0.06
Вернон де Марко 1 0.06
Ловат Лукас 0 0
Мустафич Ален 0 0
Чакветадзе Георгий 0 0
Канкава Джаба 0 0
Абена Минти 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейтнер Патрик 5 0
Samuel Gidi 3 1
Копас Адам 4 0
Руснак Матуш 4 0
Бари Кристиан 3 0
Мыслович Патрик 2 0
Капралик Адриан 2 0
Стойчевски Андрей 2 0
Немчик Томаш 0 1
Дурис Давид 1 0
Жибриль Таофик 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куцка Юрай 3 0
Вайсс Владимир 2 0
Кашия Гурам 2 0
Уче Агбо 2 0
Медведев Юрий II 2 0
Рамирес Эрик 2 0
Мустафич Ален 2 0
Канкава Джаба 1 0
Абена Минти 1 0
Шапоньич Иван 1 0
Вернон де Марко 1 0
Барсегян Тигран 1 0

Результаты матчей

Жилина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
1
Жилина
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Слован Братислава
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
0

Волевые поражения

4
18
Жилина
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Слован Братислава
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
2

Волевые поражения

7
19

Голы по времени матча

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
21%
2
15%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
1
7%
3
23%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
25%
76-90

Забито

8
18
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
2
25%
2
11%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
38%
4
22%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Пропущено

17
6
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
12%
2
33%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
1
17%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
4
24%
1
17%
61-75
3
18%
1
17%
76-90

Забито

22
31
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
5
23%
4
13%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
5
23%
7
23%
46-60
4
18%
8
26%
61-75
1
5%
8
26%
76-90

Пропущено

25
14
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
2
8%
2
14%
1-15
3
12%
3
21%
16-30
5
20%
2
14%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
7
28%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Злате Моравце - Жилина 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 ДАК - Жилина 5:2
Жилина - Тренчин 1:1 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Ружомберок - Жилина 0:2 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Скалица - Жилина 1:0 Жилина - Земплин 2:0 Слован Братислава - Жилина 3:1 Жилина - Злате Моравце 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Жилина - ДАК 1:1 Тренчин - Жилина 0:0 Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тренчин 0:2
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Жальгирис - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Слован Братислава - Пюник 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:4
Земплин - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Базель 3:3 Тренчин - Слован Братислава 4:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Пюник - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - ДАК 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2

Результаты матчей

Жилина
Слован Братислава

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Жилина
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
2
2
6
2.5
5
2
2
6
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
6
10
1.5
7
8
2
14
2.5
7
8
2
14
3.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:2 16 11 2 3 32 - 15 35
2. ДАК 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Спартак Трнава 16 8 4 4 27 - 15 28
4. Железярне Подбрезова 17 7 5 5 24 - 19 26
5. Ружомберок 15 5 8 2 19 - 14 23
6. Жилина 2:0 17 6 4 7 24 - 25 22
7. Дукла Банска-Бистрица 17 6 2 9 21 - 30 20
8. Тренчин 17 5 5 7 16 - 21 20
9. Земплин 16 5 3 8 16 - 23 18
10. Злате Моравце 15 4 5 6 18 - 22 17
11. Скалица 17 3 7 7 13 - 24 16
12. Татран Липтовски-Микулаш 17 1 6 10 15 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 8 7 0 1 18 - 6 21
2. Слован Братислава 0:2 7 6 1 0 19 - 5 19
3. Жилина 2:0 9 5 2 2 16 - 8 17
4. Железярне Подбрезова 8 4 2 2 10 - 7 14
5. Тренчин 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Земплин 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Спартак Трнава 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Ружомберок 8 2 4 2 9 - 9 10
9. Дукла Банска-Бистрица 9 3 1 5 12 - 15 10
10. Злате Моравце 8 2 4 2 12 - 11 10
11. Скалица 9 2 4 3 7 - 11 10
12. Татран Липтовски-Микулаш 9 0 4 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 9 5 1 3 17 - 9 16
2. Слован Братислава 0:2 9 5 1 3 13 - 10 16
3. Ружомберок 7 3 4 0 10 - 5 13
4. Железярне Подбрезова 9 3 3 3 14 - 12 12
5. ДАК 8 2 5 1 10 - 9 11
6. Дукла Банска-Бистрица 8 3 1 4 9 - 15 10
7. Злате Моравце 7 2 1 4 6 - 11 7
8. Скалица 8 1 3 4 6 - 13 6
9. Тренчин 9 1 3 5 4 - 14 6
10. Жилина 2:0 8 1 2 5 8 - 17 5
11. Татран Липтовски-Микулаш 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Земплин 8 1 2 5 6 - 14 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 11 (3)
Железярне Подбрезова David Cobnan 8
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 7 (3)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Дукла Банска-Бистрица Фашко Михал 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Годал Борис 1 6
Спартак Трнава Саввидис Кириакос 1 5
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
ДАК Кальмар Жолт 6
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Слован Братислава
4.45
4.40
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жилина 2:0 Слован Братислава онлайн

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Жилина
Слован Братислава
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