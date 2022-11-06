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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Тоттенхэм
0:1
Первый тайм: 31'
Ливерпуль
0'
0:1
11' Гол
Салах Мохамед

Ход матча

11'
0:1
Салах Мохамед
(Нуньес Дарвин)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 143
Тоттенхэм 21.7% (31)
X 37.8% (54)
Ливерпуль 40.6% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Ливерпуль
3.72
3.86
3.90
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Льорис
Уго
15
Дайер
Эрик
34
Ленгле
Клеман
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
19
Сессеньон
Райан
30
Бентанкур
Родриго
38
Биссума
Ив
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Кейн
Гарри
14
Перишич
Иван
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
3
Фабиньо
Энрике
19
Эллиотт
Харви
6
Алькантара
Тьяго
9
Фирмино
Роберто
11
Салах
Мохамед
27
Нуньес
Дарвин
Тоттенхэм
5-3-2
Ливерпуль
4-1-2-1-2

История личных встреч

Тоттенхэм
Ливерпуль

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

33 матча

24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.2%
30.3%
48.5%
7 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ММ(
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КC
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.39
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.93
1.56

Среднее время на гол

46
57

Всего голов

54
43

Голов в среднем за матч

1.64
1.3

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

55
69

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 10 (2) 0.71
Сон Хын Мин 3 0.21
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0.21
Бентанкур Родриго 2 0.14
Дайер Эрик 2 0.14
Сессеньон Райан 2 0.14
Кулушевски Деян 1 0.07
Дэвис Бен 1 0.07
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 6 0.46
Салах Мохамед 5 0.38
Диас Луис 3 0.23
Нуньес Дарвин 3 0.23
Карвалью Фабиу 2 0.15
Ван Дейк Виргил 1 0.08
Александер-Арнольд Трент 1 0.08
Эллиотт Харви 1 0.08
Цимикас Костас 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Жота Диогу 0 0
Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейн Гарри 4 0
Бентанкур Родриго 4 0
Биссума Ив 3 0
Сессеньон Райан 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Антонио Конте 1 1
Перишич Иван 2 0
Ришарлисон 2 0
Дэвис Бен 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Скипп Оливер 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Диас Луис 2 0
Нуньес Дарвин 0 1
Юрген Клопп 0 1
Алькантара Тьяго 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ливерпуль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
5
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

8
15
Тоттенхэм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Ливерпуль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

9
20

Голы по времени матча

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
3
20%
2
40%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
11%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
3
33%
4
25%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

24
21
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
8%
3
14%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
6
25%
4
19%
61-75
6
25%
6
29%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
11%
3
18%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
2
11%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Ливерпуль

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
9
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
9
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
4
2.5
2
5
2
4
3.5
1
6
1
5
4.5
1
6
1
5
5.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
4
1.5
2
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
6
1.5
5
7
3
10
2.5
2
10
2
11
3.5
1
11
1
12
4.5
1
11
1
12
5.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
3. Ньюкасл Заявка 14 7 6 1 28 - 11 27
4. Тоттенхэм 0:1 Заявка 14 8 2 4 26 - 17 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
7. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Ливерпуль 1:0 Заявка 13 5 4 4 24 - 15 19
9. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
10. Кристал Пэлас Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
11. Брентфорд Заявка 14 3 7 4 21 - 24 16
12. Лидс Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
13. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
14. Лестер Заявка 14 4 2 8 23 - 25 14
15. Эвертон Заявка 14 3 5 6 11 - 14 14
16. Вест Хэм Заявка 14 4 2 8 12 - 15 14
17. Борнмут Заявка 14 3 4 7 15 - 32 13
18. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
19. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
20. Ноттингем Форест Заявка 14 2 4 8 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 7 0 0 29 - 7 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм 0:1 Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
5. Ливерпуль 1:0 Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
15. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
16. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
17. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
18. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
19. Ноттингем Форест Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
20. Саутгемптон Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм 0:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
7. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
12. Лестер Заявка 7 2 0 5 14 - 19 6
13. Ливерпуль 1:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
15. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
16. Брентфорд Заявка 7 0 4 3 8 - 17 4
17. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 10 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Ньюкасл Альмирон Мигель 8
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    32'
    Кейн опустился в оборону и остановил атаку соперника на левом фланге. Отобрал мяч у Конате, поставил корпус и заработал штрафной. 
  • 30'
    Гости вспоминают об атаках и отправляются на чужую половину поля, но перед штрафной площадкой мяч теряют, а хозяева играют на отбой. 
  • 29'
    Гарри Кейн увидел рывок Перишича в штрафную площадку и выполнил подачу с правого фланга, но Иван немного до мяча не дотянулся. 
  • 28'
    Сейчас очень жарко могло быть у ворот "Ливерпуля", но ворвавшийся в штрафную площадку Сессеньон снова не сумел пройти один в один Конате. 
  • 27'
    Сессеньон не сумел обыграть Конате на левом фланге, но сразу же вмешался Хёйбьерг, отобрав мяч, а потом заработал аут. 
  • 26'
    "Ливерпуль" переходит на половину поля соперника и затевает перепасовку. "Тоттенхэм" закрывает зоны, не особо активно вступая в отбор. 
  • 25'
    Эмерсон Жуниор поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу во вратарскую, откуда мяч без труда кулаками выбил Алиссон Бекер. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Ив Биссума выиграл в скорости у Нуньеса на правом фланге, а потом оказался на газоне. Дарвин рукой зацепил оппонента. 
  • 23'
    Тьяго Алькантара перевёл мяч с центра на правый фланг на Мохамеда Салаха, но слишком сильной получилась передача, за боковую линию. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Эллиотт отобрал мяч у Перишича на правом фланге, немного продвинулся вперёд и был сбит Хёйбьергом. 
  • Судья
    21'
    Перишич выполняет передачу в штрафную на Сессеньона, которого подталкивает Александер-Арнольд, но арбитр показывает, что можно играть. 
  • 20'
    Преимущественно через левый фланг атакуют хозяева, где активен Райан Сессеньон. Сейчас ему удалось добиться права на вбрасывание из-за боковой. 
  • 19'
    Быстрый гол "Ливерпуля" позволяет нам получить достаточно открытый футбол, так как любящий играть от обороны "Тоттенхэм" вынужден отыгрываться. 
  • 17'
    И ещё один момент создаёт "Тоттенхэм". Хёйбьерг нашёл возможность для удара издали, с которым Алиссон справился, но снова сыграл не лучшим образом, отбив мяч перед собой. Повезло, что подбор забрали партнёры. 
  • Штанга
    16'
    ОПАСНО! Перишич откликнулся на подачу Кейна с правого фланга и пробил в правую штангу, воспользовавшись ошибкой Алиссона на выходе. 
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    • 15'
      Неприятным получается начало для хозяев, в результате чего Антонио Конте уже активно работает на бровке. Пока вторым темпом действуют его подопечные. 
    • 14'
      Салах зацепился за мяч перед штрафной площадкой и покатил Фирмино под удар, но немного не в темп получился пас, поэтому удар не состоялся. 
    • 13'
      Ничего не предвещало беды, но снова на левом фланге гости получили очень много пространства, и на сей раз им воспользовались. Ждём ответ "Тоттенхэма", который пока без ударов. 
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! САЛАХ!!! Робертсон выполнил передачу в штрафную с левого фланга, Нуньес мяч принял и отдал его Салаху, который выстрелил в правый угол. 
    • 11'
      "Тоттенхэм" насыщает центр поля, поэтому "Ливерпуль" старается начинать атаки длинными передачами. Несколько раз до штрафной площадки соперника уже получалось добираться. 
    • 9'
      Сессеньон добежал до штрафной площадки по левому флангу, а потом вынужден был играть назад, так как вариантов для обострения не нашёл. 
    • 8'
      Пока только Нуньес бьёт по воротам. Сейчас он сместился с левого фланга ближе к центру и пробил в дальний угол - не попал в створ. 
    • 7'
      Высокий прессинг использует "Ливерпуль", поэтому Уго Льорис отказывается от коротких передач, выбивая мяч сразу на половину поля оппонента. 
    • 6'
      Дарвин Нуньес совершил рывок по левому флангу, после чего вошёл в штрафную площадку и выпустил игровой снаряд за лицевую линию. 
    • 5'
      Александер-Арнольд и Сессеньон сошлись в борьбе за мяч около боковой линии. Успешнее оказался Райан, заработав аут. 
    • Опасный момент
      4'
      Первый опасный момент создаёт "Ливерпуль". С левого края штрафной площадки стреляет Дарвин Нуньес, но Уго Льорис в красивом прыжке мяч отражает. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Ибрагима Конате решил начать атаку, совершив рывок к центральному кругу, а затем оказался на газоне после контакта с Иваном Перишичем. 
    • 2'
      "Тоттенхэм" на правах хозяина попытался провести первую атаку, но передача Родриго Бентанкура из глубины поля адресата не нашла. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи Анди Мэдли даёт свисток - поехали! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль

    Исход игры
    Тоттенхэм
    22.2% (32)
    Ничья
    37.5% (54)
    Ливерпуль
    40.3% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.1% (77)
    Меньше
    37.9% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    90.32% (112)
    Нет
    9.68% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    25.7% (37)
    1:1 Ничья
    24.3% (35)
    2:1 Тоттенхэм
    11.8% (17)
    2:2 Ничья
    9% (13)
    0:1 Ливерпуль
    4.2% (6)
    0:2 Ливерпуль
    2.8% (4)
    1:3 Ливерпуль
    2.1% (3)
    2:3 Ливерпуль
    2.1% (3)
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