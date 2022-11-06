Эмерсон Жуниор поддержал атаку правым флангом и выполнил подачу во вратарскую, откуда мяч без труда кулаками выбил Алиссон Бекер.

"Ливерпуль" переходит на половину поля соперника и затевает перепасовку. "Тоттенхэм" закрывает зоны, не особо активно вступая в отбор.

Сессеньон не сумел обыграть Конате на левом фланге, но сразу же вмешался Хёйбьерг, отобрав мяч, а потом заработал аут.

Сейчас очень жарко могло быть у ворот "Ливерпуля", но ворвавшийся в штрафную площадку Сессеньон снова не сумел пройти один в один Конате.

Гарри Кейн увидел рывок Перишича в штрафную площадку и выполнил подачу с правого фланга, но Иван немного до мяча не дотянулся.

Гости вспоминают об атаках и отправляются на чужую половину поля, но перед штрафной площадкой мяч теряют, а хозяева играют на отбой.

Кейн опустился в оборону и остановил атаку соперника на левом фланге. Отобрал мяч у Конате, поставил корпус и заработал штрафной.

ОПАСНО! Перишич откликнулся на подачу Кейна с правого фланга и пробил в правую штангу, воспользовавшись ошибкой Алиссона на выходе.

И ещё один момент создаёт "Тоттенхэм". Хёйбьерг нашёл возможность для удара издали, с которым Алиссон справился, но снова сыграл не лучшим образом, отбив мяч перед собой. Повезло, что подбор забрали партнёры.

Быстрый гол "Ливерпуля" позволяет нам получить достаточно открытый футбол, так как любящий играть от обороны "Тоттенхэм" вынужден отыгрываться.

Преимущественно через левый фланг атакуют хозяева, где активен Райан Сессеньон. Сейчас ему удалось добиться права на вбрасывание из-за боковой.

Перишич выполняет передачу в штрафную на Сессеньона, которого подталкивает Александер-Арнольд, но арбитр показывает, что можно играть.

Эллиотт отобрал мяч у Перишича на правом фланге, немного продвинулся вперёд и был сбит Хёйбьергом.

Тьяго Алькантара перевёл мяч с центра на правый фланг на Мохамеда Салаха, но слишком сильной получилась передача, за боковую линию.

Ив Биссума выиграл в скорости у Нуньеса на правом фланге, а потом оказался на газоне. Дарвин рукой зацепил оппонента.

15' Неприятным получается начало для хозяев, в результате чего Антонио Конте уже активно работает на бровке. Пока вторым темпом действуют его подопечные.

14' Салах зацепился за мяч перед штрафной площадкой и покатил Фирмино под удар, но немного не в темп получился пас, поэтому удар не состоялся.

13' Ничего не предвещало беды, но снова на левом фланге гости получили очень много пространства, и на сей раз им воспользовались. Ждём ответ "Тоттенхэма", который пока без ударов.

12' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! САЛАХ!!! Робертсон выполнил передачу в штрафную с левого фланга, Нуньес мяч принял и отдал его Салаху, который выстрелил в правый угол.

11' "Тоттенхэм" насыщает центр поля, поэтому "Ливерпуль" старается начинать атаки длинными передачами. Несколько раз до штрафной площадки соперника уже получалось добираться.

9' Сессеньон добежал до штрафной площадки по левому флангу, а потом вынужден был играть назад, так как вариантов для обострения не нашёл.

8' Пока только Нуньес бьёт по воротам. Сейчас он сместился с левого фланга ближе к центру и пробил в дальний угол - не попал в створ.

7' Высокий прессинг использует "Ливерпуль", поэтому Уго Льорис отказывается от коротких передач, выбивая мяч сразу на половину поля оппонента.

6' Дарвин Нуньес совершил рывок по левому флангу, после чего вошёл в штрафную площадку и выпустил игровой снаряд за лицевую линию.