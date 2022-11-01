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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Тоттенхэм
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 45
Тоттенхэм 22.2% (10)
X 33.3% (15)
Ливерпуль 44.4% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Ливерпуль
3.52
3.76
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Тоттенхэм
Ливерпуль

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

33 матча

24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.2%
30.3%
48.5%
7 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ММ(
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КC
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.39
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.93
1.56

Среднее время на гол

46
57

Всего голов

54
43

Голов в среднем за матч

1.64
1.3

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

55
69

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 10 (2) 0.77
Сон Хын Мин 3 0.23
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0.23
Бентанкур Родриго 2 0.15
Дайер Эрик 2 0.15
Сессеньон Райан 2 0.15
Кулушевски Деян 1 0.08
Дэвис Бен 1 0.08
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 6 0.5
Салах Мохамед 4 0.33
Диас Луис 3 0.25
Нуньес Дарвин 3 0.25
Карвалью Фабиу 2 0.17
Ван Дейк Виргил 1 0.08
Александер-Арнольд Трент 1 0.08
Эллиотт Харви 1 0.08
Цимикас Костас 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Жота Диогу 0 0
Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейн Гарри 4 0
Бентанкур Родриго 4 0
Биссума Ив 3 0
Сессеньон Райан 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Антонио Конте 1 1
Перишич Иван 2 0
Ришарлисон 2 0
Дэвис Бен 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Скипп Оливер 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Диас Луис 2 0
Нуньес Дарвин 0 1
Юрген Клопп 0 1
Алькантара Тьяго 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ливерпуль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
5
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

8
15
Тоттенхэм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Ливерпуль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

9
20

Голы по времени матча

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
3
20%
2
40%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
11%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
3
33%
4
25%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

24
21
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
8%
3
14%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
6
25%
4
19%
61-75
6
25%
6
29%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
11%
3
18%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
2
11%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Ливерпуль

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
9
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
9
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
4
2.5
2
5
2
4
3.5
1
6
1
5
4.5
1
6
1
5
5.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
4
1.5
2
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
6
1.5
5
7
3
10
2.5
2
10
2
11
3.5
1
11
1
12
4.5
1
11
1
12
5.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 12 10 1 1 30 - 11 31
2. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 37 - 11 29
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 17 - 16 23
6. Челси Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
7. Фулхэм Заявка 13 5 4 4 22 - 22 19
8. Брайтон Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
10. Ливерпуль Заявка 12 4 4 4 23 - 15 16
11. Брентфорд Заявка 13 3 6 4 19 - 22 15
12. Эвертон Заявка 13 3 5 5 11 - 12 14
13. Вест Хэм Заявка 13 4 2 7 11 - 13 14
14. Борнмут Заявка 13 3 4 6 12 - 28 13
15. Лидс Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
16. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
17. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
18. Лестер Заявка 13 3 2 8 21 - 25 11
19. Вулверхэмптон Заявка 13 2 4 7 6 - 19 10
20. Ноттингем Форест Заявка 13 2 3 8 8 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
9. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
11. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
12. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
13. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
14. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
15. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
16. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
17. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
18. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
5. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
6. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
13. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
14. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
17. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 17 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 10 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Брентфорд Тони Айвен 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2022, осталось 2 дня 9 часов 43 минуты.

    Главный судья: Мэдли Анди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Тоттенхэм 22.2% (10)
    X 33.3% (15)
    Ливерпуль 44.4% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Ливерпуль
    3.52
    3.76
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль

    Исход игры
    Тоттенхэм
    23.3% (10)
    Ничья
    32.6% (14)
    Ливерпуль
    44.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (25)
    Меньше
    39.02% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    87.8% (36)
    Нет
    12.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    30.2% (13)
    1:1 Ничья
    25.6% (11)
    2:1 Тоттенхэм
    11.6% (5)
    2:2 Ничья
    7% (3)
    0:2 Ливерпуль
    7% (3)
    1:3 Ливерпуль
    4.7% (2)
    1:0 Тоттенхэм
    4.7% (2)
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