Тур: 15. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Мэдли Анди
История личных встреч
Тоттенхэм
Ливерпуль
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
33 матча
24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
21.2%
30.3%
48.5%
7 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.39
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.93
1.56
Среднее время на гол
46
57
Всего голов
54
43
Голов в среднем за матч
1.64
1.3
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
55
69
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|10 (2)
|0.77
|Сон Хын Мин
|3
|0.23
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0.23
|Бентанкур Родриго
|2
|0.15
|Дайер Эрик
|2
|0.15
|Сессеньон Райан
|2
|0.15
|Кулушевски Деян
|1
|0.08
|Дэвис Бен
|1
|0.08
|Перишич Иван
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фирмино Роберто
|6
|0.5
|Салах Мохамед
|4
|0.33
|Диас Луис
|3
|0.25
|Нуньес Дарвин
|3
|0.25
|Карвалью Фабиу
|2
|0.17
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.08
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.08
|Эллиотт Харви
|1
|0.08
|Цимикас Костас
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейн Гарри
|4
|0
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Биссума Ив
|3
|0
|Сессеньон Райан
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|1
|Антонио Конте
|1
|1
|Перишич Иван
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Нуньес Дарвин
|0
|1
|Юрген Клопп
|0
|1
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ливерпуль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
5
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
8
15
Тоттенхэм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Ливерпуль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
9
20
Голы по времени матча
Забито
15
5
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
3
20%
2
40%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
11%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
3
33%
4
25%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Забито
24
21
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
8%
3
14%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
6
25%
4
19%
61-75
6
25%
6
29%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
11%
3
18%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
2
11%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1
Результаты матчей
Тоттенхэм
Ливерпуль
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
9
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
9
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
24
25
24
16
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
32
34
23
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
102
76
57
310
210
211
111
112
111
112
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 11
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|37 - 11
|29
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|22 - 22
|19
|8.
|Брайтон
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|23 - 15
|16
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 22
|15
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 12
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 13
|14
|14.
|Борнмут
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 28
|13
|15.
|Лидс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|18.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 19
|10
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|11.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|15.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|16.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|11.
|Борнмут
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 20
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|13.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|17.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|10 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Брайтон
|Троссар Леандро
|7 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Брентфорд
|Тони Айвен
|5
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль
Исход игры
Тоттенхэм
23.3% (10)
Ничья
32.6% (14)
Ливерпуль
44.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (25)
Меньше
39.02% (16)
Обе команды забьют
Да
87.8% (36)
Нет
12.2% (5)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
30.2% (13)
1:1 Ничья
25.6% (11)
2:1 Тоттенхэм
11.6% (5)
2:2 Ничья
7% (3)
0:2 Ливерпуль
7% (3)
1:3 Ливерпуль
4.7% (2)
1:0 Тоттенхэм
4.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!