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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Рома
 
Позже
Лацио

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 134
Рома 73.1% (98)
X 18.7% (25)
Лацио 8.2% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Лацио
3.70
3.54
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
59
Залевски
Никола
4
Кристанте
Бриан
20
Камара
Мохамед
III
7
Пеллегрини
Лоренцо
22
Дзаньоло
Николо
9
Абрахам
Тэмми
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
5
Весино
Матиас
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
9
Педро
Родригес
7
Андерсон
Фелипе
20
Дзакканьи
Маттиа
Рома
3-4-1-2
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Рома
Лацио

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

34 матча

50%
17.6%
32.4%
17 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
20.6%
29.4%
17 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:3
К
3:2
К
2:0
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:0
К
0:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
К
2:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:2

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.78
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.69
0.94

Среднее время на гол

53
95

Всего голов

59
39

Голов в среднем за матч

1.74
1.15

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

51
78

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.42
Смоллинг Крис 3 0.25
Абрахам Тэмми 2 0.17
Пеллегрини Лоренцо 1 (1) 0.08
Вольпато Кристиан 1 0.08
Эль-Шаарави Стефан 1 0.08
Кристанте Бриан 1 0.08
Дзаньоло Николо 1 0.08
Ибаньес Рожер 1 0.08
Матич Неманья 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (1) 0.5
Дзакканьи Маттиа 5 0.42
Милинкович-Савич Сергей 3 0.25
Альберто Луис 3 0.25
Педро Родригес 2 0.17
Андерсон Фелипе 2 0.17
Весино Матиас 1 0.08
Романьоли Алессио 1 0.08
Марушич Адам 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозе Моуринью 2 1
Смоллинг Крис 3 0
Кристанте Бриан 3 0
Ибаньес Рожер 3 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Манчини Джанлука 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Челик Мехмет 2 0
Матич Неманья 1 0
Дибала Пауло 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 5 0
Маурицио Сарри 4 0
Катальди Данило 3 0
Марушич Адам 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Казале Николо 1 0
Канчельери Маттео 1 0

Результаты матчей

Рома
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лацио
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Рома
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Лацио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

10
10
Рома
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Лацио
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

16
23
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
2
13%
5
22%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
5
31%
3
13%
61-75
2
13%
7
30%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Рома - Лудогорец 3:1 Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1
Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фейеноорд - Лацио 1:0 Лацио - Салернитана 1:3 Лацио - Митьюлланд 2:1 Аталанта - Лацио 0:2
Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1

Результаты матчей

Рома
Лацио

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:4
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Рома
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
3
1.5
4
3
1
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
4
1.5
3
2
1
6
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
7
5
2
10
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 11 2 0 32 - 10 35
2. Милан Заявка 13 9 2 2 27 - 14 29
3. Аталанта Заявка 13 8 3 2 19 - 10 27
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
8. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
9. Торино Заявка 13 5 2 6 13 - 16 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Болонья Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Эмполи Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
15. Монца Заявка 13 4 1 8 13 - 21 13
16. Специя Заявка 13 2 3 8 11 - 24 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 13 1 3 9 6 - 23 6
19. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
20. Верона Заявка 13 1 2 10 11 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
11. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
12. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
13. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
12. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Что ж, дамы и господа, римское дерби стартовало! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Рома - Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Рома - Лацио

Исход игры
Рома
73.3% (99)
Ничья
18.5% (25)
Лацио
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
67.48% (83)
Меньше
32.52% (40)
Обе команды забьют
Да
82.11% (101)
Нет
17.89% (22)
Популярный счёт
2:1 Рома
50.4% (68)
1:1 Ничья
13.3% (18)
1:0 Рома
9.6% (13)
1:2 Лацио
4.4% (6)
2:0 Рома
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
0:1 Лацио
2.2% (3)
3:2 Рома
1.5% (2)
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