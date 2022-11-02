Тур: 13. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Орсато Даниэле
История личных встреч
Рома
Лацио
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
34 матча
50%
17.6%
32.4%
17 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
20.6%
29.4%
17 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.78
1.38
Среднее время на гол
50
65
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.69
0.94
Среднее время на гол
53
95
Всего голов
59
39
Голов в среднем за матч
1.74
1.15
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
51
78
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|5 (1)
|0.42
|Смоллинг Крис
|3
|0.25
|Абрахам Тэмми
|2
|0.17
|Пеллегрини Лоренцо
|1 (1)
|0.08
|Вольпато Кристиан
|1
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.08
|Кристанте Бриан
|1
|0.08
|Дзаньоло Николо
|1
|0.08
|Ибаньес Рожер
|1
|0.08
|Матич Неманья
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (1)
|0.5
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0.42
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.25
|Альберто Луис
|3
|0.25
|Педро Родригес
|2
|0.17
|Андерсон Фелипе
|2
|0.17
|Весино Матиас
|1
|0.08
|Романьоли Алессио
|1
|0.08
|Марушич Адам
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозе Моуринью
|2
|1
|Смоллинг Крис
|3
|0
|Кристанте Бриан
|3
|0
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Манчини Джанлука
|2
|0
|Дзаньоло Николо
|2
|0
|Челик Мехмет
|2
|0
|Матич Неманья
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Катальди Данило
|3
|0
|Марушич Адам
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Рома
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лацио
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Рома
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Лацио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
10
10
Рома
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Лацио
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
10
11
Голы по времени матча
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
16
23
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
2
13%
5
22%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
5
31%
3
13%
61-75
2
13%
7
30%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Рома - Лудогорец 3:1 Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1
Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фейеноорд - Лацио 1:0 Лацио - Салернитана 1:3 Лацио - Митьюлланд 2:1 Аталанта - Лацио 0:2
Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1
Результаты матчей
Рома
Лацио
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:4
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Рома
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
61
23
43
14
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
34
32
16
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
57
75
210
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|2.
|Аталанта
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 13
|26
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|16 - 11
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|25 - 17
|24
|7.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 7
|22
|8.
|Удинезе
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|9.
|Торино
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|14.
|Эмполи
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 15
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 24
|5
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|16.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|14.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|Лечче
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|19.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Прогнозы на матч Рома - Лацио
Исход игры
Рома
65.1% (28)
Ничья
27.9% (12)
Лацио
7% (3)
Тотал 2.5
Больше
60% (24)
Меньше
40% (16)
Обе команды забьют
Да
80% (32)
Нет
20% (8)
Популярный счёт
2:1 Рома
44.2% (19)
1:1 Ничья
18.6% (8)
1:0 Рома
9.3% (4)
2:0 Рома
4.7% (2)
0:1 Лацио
4.7% (2)
2:2 Ничья
4.7% (2)
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