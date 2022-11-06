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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 10.
АЕЛ Лимаcсол
1:3
Второй тайм: 70'
Пафос
0'
25' Желтая карточка
Бруно Араужо
0:1
27' Пенальти
Танкович Муамер
42' Желтая карточка
Тшибола Аарон
0:2
45' Гол
Семедо Вилли
1:2
51' Гол
Тшибола Аарон
61' Желтая карточка
Кане Мамаду
1:3
67' Гол в свои ворота
Andre Ferreira Teixeira
69' Желтая карточка
АЕЛ Лимаcсол
Пафос

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Пафос

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
Р
2:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.63

Среднее время на гол

70
144

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

0.88
0.14

Среднее время на гол

102
630

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.07
0.4

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
225

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тшибола Аарон 2 0.2
Берахино Сейдо 2 (1) 0.2
Макрис Андреас 1 0.1
Папафотис Вассилис 1 0.1
Бруно Араужо 1 0.1
Хаза Жаред 1 0.1
Silva 1 0.1
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 7 0.7
Семедо Вилли 4 0.4
Валакари Онни 4 (2) 0.4
Танкович Муамер 3 (2) 0.3
Абдураими Бешарт 2 0.2
Наме Мустафа 2 0.2
Кане Мамаду 1 0.1
Драгомир Влад 1 0.1

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 4 0
Здравковски Давор 4 0
Бруно Араужо 3 0
Башту Угу 1 1
Франдзис Христофорос 2 0
Vittorio Continella 2 0
Миральяс Кевин 1 0
Медоевич Слободан 1 0
Оливейра Мигель 1 0
Качаниклич Алекс 1 0
Макрис Андреас 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квида Джозев 3 0
Байрич Кенан 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Кане Мамаду 2 0
Драгомир Влад 2 0
Хестад Эйрик 1 0
Икоко Джордан 1 0
Танкович Муамер 1 0
Jeisson Palacios III 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0
Леовижилду 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пафос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
АЕЛ Лимаcсол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
11
АЕЛ Лимаcсол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Пафос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

6
13

Голы по времени матча

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
5
45%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
4
36%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
22
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 0
0
0%
2
9%
1-15
2
25%
3
14%
16-30
2
25%
4
18%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
3
38%
9
41%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0
АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Пафос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0
Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0 Пафос - Аль-Вахда III 4:0 Эмполи - Пафос 2:1 Удинезе - Пафос 2:1 Ауда - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 Анортосис - Пафос 1:0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
Пафос

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимаcсол
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
6
3
1
8
2.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 3:1 10 8 2 0 25 - 3 26
2. Арис Лимассол 9 7 0 2 20 - 7 21
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 11 - 3 21
4. АЕК Ларнака 9 5 1 3 17 - 8 16
5. Аполлон 9 4 3 2 8 - 8 15
6. АЕЛ Лимаcсол 1:3 10 4 2 4 10 - 9 14
7. Анортосис 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Неа Саламина 10 4 1 5 9 - 11 13
9. Омония 9 4 0 5 12 - 11 12
10. Кармиотисса 9 3 1 5 6 - 15 10
11. Эносис 10 3 1 6 8 - 16 10
12. Докса Катокопия 10 2 2 6 7 - 16 8
13. Олимпиакос Никосия 10 1 3 6 8 - 19 6
14. Акритас Хлоракас 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Пафос 3:1 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Омония 4 3 0 1 9 - 4 9
4. Арис Лимассол 5 3 0 2 11 - 6 9
5. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
6. Аполлон 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Эносис 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Неа Саламина 4 2 1 1 4 - 4 7
10. АЕЛ Лимаcсол 1:3 5 2 0 3 4 - 6 6
11. Кармиотисса 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 5 1 0 4 2 - 12 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 3:1 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Арис Лимассол 4 4 0 0 9 - 1 12
3. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Аполлон 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Докса Катокопия 6 2 2 2 6 - 8 8
6. АЕЛ Лимаcсол 1:3 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
8. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
9. Кармиотисса 4 1 1 2 2 - 9 4
10. Омония 5 1 0 4 3 - 7 3
11. АЕК Ларнака 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 0 4 3 - 12 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Пафос Семедо Вилли 4
АЕК Ларнака Тричковски Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Омония Кассама Морету 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Арис Лимассол Яго Стив 1 3
Эносис Эхманн Марко 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    АЕЛ Лимаcсол
    Ничья
    Пафос
    4.06
    4.70
    2.09
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