Тур: 10.
1:3
Второй тайм: 70'
0'
25' Желтая карточкаБруно Араужо
0:1
27' ПенальтиТанкович Муамер
42' Желтая карточкаТшибола Аарон
0:2
45' ГолСемедо Вилли
1:2
51' ГолТшибола Аарон
61' Желтая карточкаКане Мамаду
1:3
67' Гол в свои воротаAndre Ferreira Teixeira
Ход матча
25'
27'
0:1
42'
45'
0:2
46'
51'
1:2
61'
67'
69'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Сисс АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
- Защитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Пафос
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.63
Среднее время на гол
70
144
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
0.88
0.14
Среднее время на гол
102
630
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.07
0.4
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
225
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тшибола Аарон
|2
|0.2
|Берахино Сейдо
|2 (1)
|0.2
|Макрис Андреас
|1
|0.1
|Папафотис Вассилис
|1
|0.1
|Бруно Араужо
|1
|0.1
|Хаза Жаред
|1
|0.1
|Silva
|1
|0.1
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|7
|0.7
|Семедо Вилли
|4
|0.4
|Валакари Онни
|4 (2)
|0.4
|Танкович Муамер
|3 (2)
|0.3
|Абдураими Бешарт
|2
|0.2
|Наме Мустафа
|2
|0.2
|Кане Мамаду
|1
|0.1
|Драгомир Влад
|1
|0.1
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|4
|0
|Здравковски Давор
|4
|0
|Бруно Араужо
|3
|0
|Башту Угу
|1
|1
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Vittorio Continella
|2
|0
|Миральяс Кевин
|1
|0
|Медоевич Слободан
|1
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квида Джозев
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Кане Мамаду
|2
|0
|Драгомир Влад
|2
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Икоко Джордан
|1
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Jeisson Palacios III
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пафос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
АЕЛ Лимаcсол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
11
АЕЛ Лимаcсол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Пафос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
6
13
Голы по времени матча
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
5
45%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
4
36%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
22
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 0
0
0%
2
9%
1-15
2
25%
3
14%
16-30
2
25%
4
18%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
3
38%
9
41%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0
АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Пафос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0
Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0 Пафос - Аль-Вахда III 4:0 Эмполи - Пафос 2:1 Удинезе - Пафос 2:1 Ауда - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 Анортосис - Пафос 1:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
Пафос
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимаcсол
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
63
18
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|3:1
|10
|8
|2
|0
|25 - 3
|26
|2.
|Арис Лимассол
|9
|7
|0
|2
|20 - 7
|21
|3.
|АПОЭЛ
|10
|6
|3
|1
|11 - 3
|21
|4.
|АЕК Ларнака
|9
|5
|1
|3
|17 - 8
|16
|5.
|Аполлон
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|1:3
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|7.
|Анортосис
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Неа Саламина
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Омония
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|10.
|Кармиотисса
|9
|3
|1
|5
|6 - 15
|10
|11.
|Эносис
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|12.
|Докса Катокопия
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|13.
|Олимпиакос Никосия
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|14.
|Акритас Хлоракас
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Пафос
|3:1
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Омония
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|Арис Лимассол
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Аполлон
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Эносис
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|1:3
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|Кармиотисса
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|1
|0
|4
|2 - 12
|3
|14.
|Докса Катокопия
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|3:1
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|2.
|Арис Лимассол
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|3.
|АПОЭЛ
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Аполлон
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Докса Катокопия
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|1:3
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|9.
|Кармиотисса
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Омония
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|Пафос
|Семедо Вилли
|4
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|4
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Омония
|Кассама Морету
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 3
|Эносис
|Эхманн Марко
|1 3