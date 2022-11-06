Тур: 13. Стадион: Спортивный комплекс Сенол Гюнес.
2:2
Второй тайм: 66'
0'
14' Желтая карточкаДемирбаг Адиль
1:0
14' ПенальтиБакасетас Тасос
26' Желтая карточкаМихаляк Конрад
2:0
27' ПенальтиТрезеге
2:1
45' ГолДиуф Маме Бирам
2:2
54' ГолДиуф Маме Бирам
Ход матча
14'
14'
1:0
26'
27'
2:0
36'
45'
2:1
54'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
13
Уго
Витор
17
Гамшик
Марек
27
Трезеге
30
Макси
Гомес
22
Огюз
Ахмет
80
Паш
Бруно
14
Дикмен
Сонер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
-
30 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Юнювар НаджиПолузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Икпеазу УчеНападающий
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
История личных встреч
Трабзонспор
Коньяспор
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
27 матчей
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.77
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
1.44
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|4 (4)
|0.33
|Трезеге
|4 (1)
|0.33
|Барди Энис
|2
|0.17
|Бозок Умут
|2
|0.17
|Корнелиус Андреас
|1
|0.08
|Макси Гомес
|1
|0.08
|Гамшик Марек
|1
|0.08
|Бартра Марк
|1
|0.08
|Денсвил Стефано
|1
|0.08
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.08
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Юнювар Наджи
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демир Мухаммет
|4 (1)
|0.31
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.15
|Диуф Маме Бирам
|2
|0.15
|Цекици Эндри
|2
|0.15
|Кальво Франсиско
|1
|0.08
|Паш Бруно
|1
|0.08
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Икпеазу Уче
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Дикмен Сонер
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартра Марк
|4
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Трезеге
|3
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Языджи Юсуф
|0
|1
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Уго Витор
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Токёз Дорукхан
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|5
|1
|Кальво Франсиско
|5
|0
|Шехич Ибрагим
|2
|1
|Огюз Ахмет
|3
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Юлгюн Огулджан
|2
|0
|Демир Мухаммет
|1
|0
|Икпеазу Уче
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Михаляк Конрад
|1
|0
|Паш Бруно
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
4
Трабзонспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
8
4
Трабзонспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Коньяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
8
8
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
2
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
4
33%
1
25%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
50%
76-90
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
18%
1
8%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
33%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
3
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Ференцварош 1:0 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Бешикташ - Трабзонспор 2:2
Трабзонспор - Монако 4:0 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Сивасспор 4:0
Коньяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4
Результаты матчей
Трабзонспор
Коньяспор
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
65
111
110
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|2.
|Галатасарай
|12
|7
|3
|2
|16 - 10
|24
|3.
|Истанбул Башакшехир
|11
|7
|2
|2
|16 - 5
|23
|4.
|Адана Демирспор
|12
|6
|5
|1
|24 - 14
|23
|5.
|Кайсериспор
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|6.
|Трабзонспор
|2:2
|12
|6
|4
|2
|18 - 15
|22
|7.
|Бешикташ
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|8.
|Коньяспор
|2:2
|13
|5
|6
|2
|14 - 8
|21
|9.
|Аланьяспор
|13
|4
|4
|5
|19 - 24
|16
|10.
|Антальяспор
|12
|5
|1
|6
|19 - 21
|16
|11.
|Касымпаша
|13
|4
|3
|6
|11 - 22
|15
|12.
|Газиантеп
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|13.
|Анкарагюджю
|12
|3
|3
|6
|15 - 20
|12
|14.
|Гиресунспор
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|3
|3
|6
|21 - 24
|12
|16.
|Хатайспор
|11
|3
|1
|7
|8 - 19
|10
|17.
|Сивасспор
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|18.
|Истанбулспор
|12
|2
|2
|8
|12 - 25
|8
|19.
|Умраниеспор
|12
|1
|3
|8
|13 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|6
|5
|1
|0
|20 - 9
|16
|2.
|Истанбул Башакшехир
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|3.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Кайсериспор
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|Трабзонспор
|2:2
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|6.
|Аланьяспор
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|Коньяспор
|2:2
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|8.
|Адана Демирспор
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|Галатасарай
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Антальяспор
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|11.
|Газиантеп
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|12.
|Анкарагюджю
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Гиресунспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|15.
|Касымпаша
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Хатайспор
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|17.
|Сивасспор
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|18.
|Умраниеспор
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|19.
|Истанбулспор
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|Адана Демирспор
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|3.
|Коньяспор
|2:2
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|14 - 3
|10
|5.
|Трабзонспор
|2:2
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Кайсериспор
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Бешикташ
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|8.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|10.
|Истанбулспор
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Газиантеп
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Антальяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Анкарагюджю
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|15.
|Аланьяспор
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|17.
|Хатайспор
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Сивасспор
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|19.
|Умраниеспор
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|11 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (1)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 5
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 5
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 3
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|6