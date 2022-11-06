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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Трабзонспор
2:2
Второй тайм: 66'
Коньяспор
0'
14' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
1:0
14' Пенальти
Бакасетас Тасос
26' Желтая карточка
Михаляк Конрад
2:0
27' Пенальти
Трезеге
2:1
45' Гол
Диуф Маме Бирам
2:2
54' Гол
Диуф Маме Бирам

Ход матча

14'
 
Демирбаг Адиль
14'
Бакасетас Тасос
1:0
26'
 
Михаляк Конрад
27'
Трезеге
2:0
35'
 
Караель Джебраил
Огюз Ахмет
36'
 
Икпеазу Уче
Паш Бруно
45'
2:1
Диуф Маме Бирам
46'
Эрдоган Юсуф
Эмюр Абдулкадир
 
54'
2:2
Диуф Маме Бирам
(Хаджиахметович Амир)
60'
Бозок Умут
Макси Гомес
 
60'
Стрюгер-Ларсен Йенс
Тюркмен Хюсейин
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Коньяспор
3.55
5.10
4.46
Все Коэффициенты
1
Чакыр
Угурджан
4
Тюркмен
Хюсейин
3
Бартра
Марк
13
Уго
Витор
24
Денсвил
Стефано
17
Гамшик
Марек
25
Гбамен
Жан-Филипп
10
Эмюр
Абдулкадир
11
Бакасетас
Тасос
27
Трезеге
30
Макси
Гомес
13
Шехич
Ибрагим
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
80
Паш
Бруно
77
Михаляк
Конрад
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
7
Бютюки
Зюмер
99
Диуф
Маме
Бирам
Трабзонспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Трабзонспор
Коньяспор

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

27 матчей

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
3:1
С
3:4
С
0:1
С
2:2
С
3:0
С
2:2
К
1:1
К
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:0
К
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.77
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

1.44
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 4 (4) 0.33
Трезеге 4 (1) 0.33
Барди Энис 2 0.17
Бозок Умут 2 0.17
Корнелиус Андреас 1 0.08
Макси Гомес 1 0.08
Гамшик Марек 1 0.08
Бартра Марк 1 0.08
Денсвил Стефано 1 0.08
Эмюр Абдулкадир 1 0.08
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Юнювар Наджи 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демир Мухаммет 4 (1) 0.31
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.15
Диуф Маме Бирам 2 0.15
Цекици Эндри 2 0.15
Кальво Франсиско 1 0.08
Паш Бруно 1 0.08
Огюз Ахмет 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Икпеазу Уче 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Дикмен Сонер 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартра Марк 4 0
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Барди Энис 3 0
Трезеге 3 0
Чакыр Угурджан 2 0
Макси Гомес 2 0
Языджи Юсуф 0 1
Денсвил Стефано 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Уго Витор 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Токёз Дорукхан 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 5 1
Кальво Франсиско 5 0
Шехич Ибрагим 2 1
Огюз Ахмет 3 0
Бютюки Зюмер 2 0
Мурич Роберт 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Юлгюн Огулджан 2 0
Демир Мухаммет 1 0
Икпеазу Уче 1 0
Цекици Эндри 1 0
Михаляк Конрад 1 0
Паш Бруно 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Хауберт Гильерме 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
4
Трабзонспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

8
4
Трабзонспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Коньяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
2
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
50%
76-90

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
18%
1
8%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
33%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
3
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Ференцварош 1:0 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Бешикташ - Трабзонспор 2:2
Трабзонспор - Монако 4:0 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Сивасспор 4:0
Коньяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор - Вадуц 2:4 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Вадуц - Коньяспор 1:1 Коньяспор - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Коньяспор 0:3 Башакшехир - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 1:1 Эрзурумспор - Коньяспор 0:4

Результаты матчей

Трабзонспор
Коньяспор

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
6
5
1.5
1
11
1
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 11 8 2 1 34 - 12 26
2. Галатасарай 12 7 3 2 16 - 10 24
3. Истанбул Башакшехир 11 7 2 2 16 - 5 23
4. Адана Демирспор 12 6 5 1 24 - 14 23
5. Кайсериспор 13 7 2 4 19 - 13 23
6. Трабзонспор 2:2 12 6 4 2 18 - 15 22
7. Бешикташ 13 6 4 3 26 - 18 22
8. Коньяспор 2:2 13 5 6 2 14 - 8 21
9. Аланьяспор 13 4 4 5 19 - 24 16
10. Антальяспор 12 5 1 6 19 - 21 16
11. Касымпаша 13 4 3 6 11 - 22 15
12. Газиантеп 12 4 3 5 16 - 16 15
13. Анкарагюджю 12 3 3 6 15 - 20 12
14. Гиресунспор 12 3 3 6 11 - 19 12
15. Фатих Карагюмрюк 12 3 3 6 21 - 24 12
16. Хатайспор 11 3 1 7 8 - 19 10
17. Сивасспор 12 2 4 6 11 - 16 10
18. Истанбулспор 12 2 2 8 12 - 25 8
19. Умраниеспор 12 1 3 8 13 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 6 5 1 0 20 - 9 16
2. Истанбул Башакшехир 7 5 1 1 13 - 3 16
3. Бешикташ 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Кайсериспор 6 4 1 1 10 - 5 13
5. Трабзонспор 2:2 6 3 3 0 7 - 4 12
6. Аланьяспор 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Коньяспор 2:2 6 3 2 1 4 - 2 11
8. Адана Демирспор 5 3 2 0 8 - 3 11
9. Галатасарай 5 3 1 1 8 - 6 10
10. Антальяспор 7 3 1 3 12 - 12 10
11. Газиантеп 5 2 2 1 9 - 6 8
12. Анкарагюджю 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Гиресунспор 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 11 - 10 7
15. Касымпаша 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Хатайспор 5 2 1 2 5 - 8 7
17. Сивасспор 7 1 4 2 7 - 7 7
18. Умраниеспор 7 1 1 5 7 - 11 4
19. Истанбулспор 5 0 1 4 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 7 4 2 1 8 - 4 14
2. Адана Демирспор 7 3 3 1 16 - 11 12
3. Коньяспор 2:2 7 2 4 1 10 - 6 10
4. Фенербахче 5 3 1 1 14 - 3 10
5. Трабзонспор 2:2 6 3 1 2 11 - 11 10
6. Кайсериспор 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Бешикташ 6 2 2 2 11 - 11 8
8. Касымпаша 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Истанбул Башакшехир 4 2 1 1 3 - 2 7
10. Истанбулспор 7 2 1 4 7 - 10 7
11. Газиантеп 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Антальяспор 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Анкарагюджю 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Гиресунспор 6 1 2 3 4 - 11 5
15. Аланьяспор 7 1 2 4 8 - 16 5
16. Фатих Карагюмрюк 6 1 2 3 10 - 14 5
17. Хатайспор 6 1 0 5 3 - 11 3
18. Сивасспор 5 1 0 4 4 - 9 3
19. Умраниеспор 5 0 2 3 6 - 11 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 11 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (1)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 5
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 5
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 3
Аланьяспор Фер Лерой 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Диуф Маме Бирам бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Коньяспор
3.55
5.10
4.46
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