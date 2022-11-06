Тур: 16. Стадион: Босуил.
Ход матча
45'
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
56
Дебас
Зено
71
Леони
Тео
99
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебас ЗеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Садики НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Veldman
История личных встреч
Антверпен
Андерлехт
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
16 матчей
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.63
1.25
Среднее время на гол
144
72
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.06
1.25
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
84
72
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|8 (3)
|0.5
|Фрай Микаэль
|5 (2)
|0.31
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.19
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.13
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.06
|Геркенс Питер
|1
|0.06
|Наингголан Раджа
|1
|0.06
|Де Лат Ричи
|1
|0.06
|Миёши Коджи
|1
|0.06
|Винс Сэмюэл
|1
|0.06
|Скотт Кристофер
|1
|0.06
|Валенсия Энтони
|1
|0.06
|Стенгс Келвин
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|6 (1)
|0.4
|Рафаэлов Лиор
|4 (1)
|0.27
|Амузу Френсис
|3
|0.2
|Ашимеру Маджид
|2
|0.13
|Версхарен Яри
|2
|0.13
|Струйкенс Марио
|2
|0.13
|Мурильо Микаэль
|1
|0.07
|Вертонген Ян
|1
|0.07
|Раман Бенито
|1
|0.07
|Диавара Амаду
|1
|0.07
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.07
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.07
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.07
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Худт Уэсли
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Н'Диайе Мусса
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Де Лат Ричи
|3
|0
|Янссен Винсент
|3
|0
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Стенгс Келвин
|2
|0
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнстад Кристиан
|2
|1
|Силва Фабио
|3
|0
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|Диавара Амаду
|2
|0
|Дебас Зено
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Вертонген Ян
|1
|0
|Требель Адриен
|1
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Андерлехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
1
4
Антверпен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Андерлехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
6
16
Антверпен
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Андерлехт
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
7
20
Голы по времени матча
Забито
19
10
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
4
21%
1
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
32%
3
30%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
2
11%
4
40%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
22%
4
44%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Забито
7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
29%
2
13%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
1
14%
3
19%
76-90
Пропущено
8
8
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
6
75%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
26
26
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
6
23%
3
12%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
8
31%
5
19%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
12%
8
31%
61-75
5
19%
3
12%
76-90
Пропущено
17
17
13 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
6
35%
4
24%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
1
6%
7
41%
61-75
2
12%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шарлеруа - Антверпен 1:0 Антверпен - Генк 1:3 Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0
Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2
Андерлехт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Силькеборг - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Эйпен 4:2 Андерлехт - Стяуа 2:2 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2
Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Стяуа - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0
Результаты матчей
Антверпен
Андерлехт
Точный счет
3:0
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
44
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
96
86
411
59
213
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|14
|1
|1
|43 - 15
|43
|2.
|Антверпен
|0:0
|16
|11
|1
|4
|28 - 15
|34
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|10
|3
|3
|32 - 20
|33
|4.
|Брюгге
|16
|10
|2
|4
|32 - 18
|32
|5.
|Гент
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Стандард
|15
|8
|1
|6
|25 - 20
|25
|7.
|Вестерло
|16
|7
|2
|7
|28 - 30
|23
|8.
|Сент-Трейден
|16
|6
|5
|5
|17 - 18
|23
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|23 - 24
|22
|10.
|АХ Лёвен
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|11.
|Андерлехт
|0:0
|15
|6
|2
|7
|26 - 21
|20
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 30
|18
|14.
|Эйпен
|16
|5
|0
|11
|19 - 33
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|Кортрейк
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|16 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|0:0
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|7.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|8.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|9.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Андерлехт
|0:0
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|12.
|АХ Лёвен
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|13.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|14.
|Эйпен
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Сент-Трейден
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Брюгге
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|5.
|Антверпен
|0:0
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|Стандард
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|7.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Вестерло
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|12.
|Андерлехт
|0:0
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|13.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|15.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|9 - 19
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|12
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|10 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|7 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 5
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|1 5