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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Антверпен
0:0
Перерыв
Андерлехт
0'
45' Желтая карточка
Геркенс Питер

Ход матча

45'
Геркенс Питер
 
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Андерлехт
3.55
3.60
3.40
Все Коэффициенты
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
16
Геркенс
Питер
8
Юсуф
Альхассан
14
Стенгс
Келвин
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
56
Дебас
Зено
3
Делькруа
Ханнес
5
Н'Диайе
Мусса
21
Диавара
Амаду
71
Леони
Тео
11
Рафаэлов
Лиор
10
Версхарен
Яри
99
Силва
Фабио
7
Амузу
Френсис
Антверпен
4-2-3-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Антверпен
Андерлехт

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:4
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.63
1.25

Среднее время на гол

144
72

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.06
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

84
72

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 8 (3) 0.5
Фрай Микаэль 5 (2) 0.31
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.19
Алдервейрельд Тоби 2 0.13
Эккеленкамп Юрген 1 0.06
Геркенс Питер 1 0.06
Наингголан Раджа 1 0.06
Де Лат Ричи 1 0.06
Миёши Коджи 1 0.06
Винс Сэмюэл 1 0.06
Скотт Кристофер 1 0.06
Валенсия Энтони 1 0.06
Стенгс Келвин 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 6 (1) 0.4
Рафаэлов Лиор 4 (1) 0.27
Амузу Френсис 3 0.2
Ашимеру Маджид 2 0.13
Версхарен Яри 2 0.13
Струйкенс Марио 2 0.13
Мурильо Микаэль 1 0.07
Вертонген Ян 1 0.07
Раман Бенито 1 0.07
Диавара Амаду 1 0.07
Эспозито Себастьяно 1 0.07
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.07
Дюранвилль Юлиен 1 0.07
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Худт Уэсли 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Н'Диайе Мусса 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алдервейрельд Тоби 3 0
Де Лат Ричи 3 0
Янссен Винсент 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Алмейда Динис 2 0
Стенгс Келвин 2 0
Эккеленкамп Юрген 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Арун Фарис 1 0
Геркенс Питер 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Батай Йелле 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнстад Кристиан 2 1
Силва Фабио 3 0
Струйкенс Марио 3 0
Абдулразак Исхак 1 1
Рафаэлов Лиор 2 0
Мурильо Микаэль 2 0
Диавара Амаду 2 0
Дебас Зено 2 0
Садики Ноа 2 0
Вертонген Ян 1 0
Требель Адриен 1 0
Худт Уэсли 1 0
Ван Кромбрюгге Хендрик 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Версхарен Яри 1 0
Nilson Angulo 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0

Результаты матчей

Антверпен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Андерлехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

1
4
Антверпен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Андерлехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

6
16
Антверпен
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Андерлехт
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

7
20

Голы по времени матча

Забито

19
10
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
4
21%
1
10%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
32%
3
30%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
2
11%
4
40%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
22%
4
44%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
29%
2
13%
1-15
1
14%
4
25%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
1
14%
3
19%
76-90

Пропущено

8
8
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
6
75%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

26
26
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
6
23%
3
12%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
8
31%
5
19%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
12%
8
31%
61-75
5
19%
3
12%
76-90

Пропущено

17
17
13 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
6
35%
4
24%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
1
6%
7
41%
61-75
2
12%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Шарлеруа - Антверпен 1:0 Антверпен - Генк 1:3 Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0
Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2
Андерлехт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Силькеборг - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Эйпен 4:2 Андерлехт - Стяуа 2:2 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2
Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Стяуа - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0

Результаты матчей

Антверпен
Андерлехт

Точный счет

3:0
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
5
3
4
4
2.5
3
5
2
6
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
4
9
6
1.5
8
6
4
11
2.5
5
9
2
13
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Антверпен 0:0 16 11 1 4 28 - 15 34
3. Унион Сент-Жиллуаз 16 10 3 3 32 - 20 33
4. Брюгге 16 10 2 4 32 - 18 32
5. Гент 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Стандард 15 8 1 6 25 - 20 25
7. Вестерло 16 7 2 7 28 - 30 23
8. Сент-Трейден 16 6 5 5 17 - 18 23
9. Серкль Брюгге 16 6 4 6 23 - 24 22
10. АХ Лёвен 16 6 4 6 25 - 26 22
11. Андерлехт 0:0 15 6 2 7 26 - 21 20
12. Шарлеруа 16 6 1 9 22 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 30 18
14. Эйпен 16 5 0 11 19 - 33 15
15. Остенде 15 4 2 9 17 - 30 14
16. Зульте-Варегем 16 3 3 10 18 - 35 12
17. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
18. Серен Юнайтед 16 3 2 11 16 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 0:0 9 7 1 1 20 - 8 22
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Гент 8 5 1 2 16 - 9 16
6. Серкль Брюгге 8 4 3 1 15 - 8 15
7. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
8. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
9. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Андерлехт 0:0 8 4 1 3 15 - 9 13
11. Шарлеруа 8 3 1 4 12 - 14 10
12. АХ Лёвен 7 3 1 3 8 - 11 10
13. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
14. Эйпен 8 3 0 5 10 - 14 9
15. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Сент-Трейден 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Брюгге 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Антверпен 0:0 7 4 0 3 8 - 7 12
6. Стандард 8 4 0 4 10 - 12 12
7. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Вестерло 9 3 1 5 14 - 21 10
11. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
12. Андерлехт 0:0 7 2 1 4 11 - 12 7
13. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 10 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Гент Нгадеу Майкл 1 5
Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 1 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Геркенс Питер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Андерлехт
3.55
3.60
3.40
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