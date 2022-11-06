Тур: 11. Стадион: Апостолос Николаидис.
0:0
Перерыв
Ход матча
34'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
3
Хуанкар
26
Пипа
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
-
26 ПипаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Боулер ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Панатинаикос
Олимпиакос
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
34 матча
23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
6 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.6%
50%
32.4%
6 побед 17 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
0.87
0.68
Среднее время на гол
103
131
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
1.53
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
1.24
0.82
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
72
109
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|8 (4)
|0.73
|Паласиос Себастьян
|4
|0.36
|Шпорар Андраж
|4 (1)
|0.36
|Вербич Беньямин
|1
|0.09
|Санчес Факундо
|1
|0.09
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.09
|Бернард Дуарте
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Бриньоли Альберто
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакамбу Седрик
|4 (1)
|0.36
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.18
|Родригес Хамес
|2
|0.18
|Биэл Пеп
|2
|0.18
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.18
|Бухалакис Андреас
|1
|0.09
|Родригес Гарри
|1
|0.09
|Масурас Гиоргос
|1
|0.09
|Ранджелович Лазар
|1
|0.09
|Ин-Бом Хван
|0
|0
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
|Пипа
|0
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|2
|0
|Хуанкар
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Олимпиакос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Панатинаикос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Олимпиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
10
10
Панатинаикос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Олимпиакос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
10
11
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
1
5%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
7
37%
4
22%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
3
16%
4
22%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0
ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0
Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2
Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1
Результаты матчей
Панатинаикос
Олимпиакос
Точный счет
1:0
4 раза 67%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
28
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|0:0
|11
|10
|1
|0
|20 - 3
|31
|2.
|АЕК
|0:0
|11
|8
|1
|2
|19 - 4
|25
|3.
|Волос
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|4.
|Олимпиакос
|0:0
|11
|6
|3
|2
|16 - 7
|21
|5.
|ПАОК
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|6.
|Арис Салоники
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|8.
|Атромитос
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|9.
|Астерас
|0:0
|11
|1
|7
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Ламия
|11
|1
|6
|4
|5 - 12
|9
|11.
|ПАС Янина
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|12.
|Левадиакос
|11
|1
|4
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Ионикос
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|14.
|ОФИ
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|0:0
|7
|6
|1
|0
|9 - 1
|19
|2.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Олимпиакос
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|АЕК
|0:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Атромитос
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Астерас
|0:0
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|10.
|Ламия
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Левадиакос
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Панетоликос
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|14.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 2
|13
|2.
|Панатинаикос
|0:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|3.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|ПАОК
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Арис Салоники
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|9.
|Астерас
|0:0
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Ламия
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|11.
|Атромитос
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|14.
|ПАС Янина
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|АЕК
|Гарсия Леви
|6
|Ионикос
|Vasilios Mantzis
|5 (1)
|Волос
|Делетич Милош
|5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Астерас
|Костаньо Хосе
|5
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3