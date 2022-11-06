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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Панатинаикос
0:0
Перерыв
Олимпиакос
0'
34' Желтая карточка
Бакамбу Седрик

Ход матча

34'
 
Бакамбу Седрик

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Олимпиакос
2.65
3.08
4.20
Все Коэффициенты
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
23
Магнуссон
Хёрдур
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
10
Бернард
Дуарте
4
Перес
Рубен
34
Паласиос
Себастьян
16
Гнезда-Черин
Адам
9
Шпорар
Андраж
77
Вербич
Беньямин
91
Пасхалакис
Александрос
26
Пипа
74
Нтои
Андреас-Ричардос
15
Папастатопулос
Сократис
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
33
Ин-Бом
Хван
19
Масурас
Гиоргос
10
Родригес
Хамес
21
Биэл
Пеп
94
Бакамбу
Седрик
Панатинаикос
4-3-3
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Олимпиакос

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

34 матча

23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
6 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.6%
50%
32.4%
6 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1
С
0:3
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
К
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

0.87
0.68

Среднее время на гол

103
131

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.53
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.24
0.82

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

72
109

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.73
Паласиос Себастьян 4 0.36
Шпорар Андраж 4 (1) 0.36
Вербич Беньямин 1 0.09
Санчес Факундо 1 0.09
Гнезда-Черин Адам 1 0.09
Бернард Дуарте 0 0
Перес Рубен 0 0
Бриньоли Альберто 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 4 (1) 0.36
Вальбуэна Матьё 2 0.18
Родригес Хамес 2 0.18
Биэл Пеп 2 0.18
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.18
Бухалакис Андреас 1 0.09
Родригес Гарри 1 0.09
Масурас Гиоргос 1 0.09
Ранджелович Лазар 1 0.09
Ин-Бом Хван 0 0
Хван Ый-Чжо 0 0
Рябчук Олег 0 0
Пипа 0 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 2 0
Хуанкар 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Гнезда-Черин Адам 2 0
Шенквельд Барт 1 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Малонг Кунде 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Биэл Пеп 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Олимпиакос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Панатинаикос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Олимпиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

10
10
Панатинаикос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Олимпиакос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
1
5%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
7
37%
4
22%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
3
16%
4
22%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0
ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0
Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2
Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1

Результаты матчей

Панатинаикос
Олимпиакос

Точный счет

1:0
4 раза 67%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
4 раза 40%
0:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
6
4
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 11 10 1 0 20 - 3 31
2. АЕК 0:0 11 8 1 2 19 - 4 25
3. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
4. Олимпиакос 0:0 11 6 3 2 16 - 7 21
5. ПАОК 11 5 4 2 13 - 10 19
6. Арис Салоники 11 4 3 4 11 - 11 15
7. Панетоликос 11 3 4 4 13 - 13 13
8. Атромитос 11 3 3 5 12 - 13 12
9. Астерас 0:0 11 1 7 3 9 - 11 10
10. Ламия 11 1 6 4 5 - 12 9
11. ПАС Янина 11 2 3 6 11 - 22 9
12. Левадиакос 11 1 4 6 6 - 14 7
13. Ионикос 11 1 4 6 10 - 20 7
14. ОФИ 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 7 6 1 0 9 - 1 19
2. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Олимпиакос 0:0 6 4 1 1 11 - 4 13
4. АЕК 0:0 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Арис Салоники 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Атромитос 6 2 3 1 6 - 5 9
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 0:0 5 1 3 1 2 - 2 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Панетоликос 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 0:0 6 4 1 1 10 - 2 13
2. Панатинаикос 0:0 4 4 0 0 11 - 2 12
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 0:0 5 2 2 1 5 - 3 8
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 0:0 6 0 4 2 7 - 9 4
10. Ламия 6 0 4 2 2 - 5 4
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Ионикос Vasilios Mantzis 5 (1)
Волос Делетич Милош 5
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Астерас Костаньо Хосе 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Бакамбу Седрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Олимпиакос
2.65
3.08
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панатинаикос 0:0 Олимпиакос онлайн

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