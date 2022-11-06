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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Панатинаикос
1:1
Конец матча
Олимпиакос
0'
34' Желтая карточка
Бакамбу Седрик
51' Желтая карточка
Бернард Дуарте
51' Желтая карточка
Ин-Бом Хван
57' Желтая карточка
Перес Рубен
0:1
84' Гол
Биэл Пеп
90' Желтая карточка
Хуан Карлос
90' Желтая карточка
Пипа
90' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
90' Желтая карточка
Врусаи Мариус
90' Желтая карточка
Шенквельд Барт
90' Желтая карточка
М'Вила Янн
1:1
90' Пенальти
Шпорар Андраж
90'+14
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
23
Магнуссон
Хёрдур
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
10
Бернард
Дуарте
4
Перес
Рубен
34
Паласиос
Себастьян
16
Гнезда-Черин
Адам
9
Шпорар
Андраж
77
Вербич
Беньямин
91
Пасхалакис
Александрос
26
Пипа
74
Нтои
Андреас-Ричардос
15
Папастатопулос
Сократис
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
33
Ин-Бом
Хван
19
Масурас
Гиоргос
10
Родригес
Хамес
21
Биэл
Пеп
94
Бакамбу
Седрик
Панатинаикос
4-3-3
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Олимпиакос

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

34 матча

23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
6 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.6%
50%
32.4%
6 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1
С
0:3
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
К
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

0.87
0.68

Среднее время на гол

103
131

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.53
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.24
0.82

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

72
109

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.73
Шпорар Андраж 5 (2) 0.45
Паласиос Себастьян 4 0.36
Вербич Беньямин 1 0.09
Санчес Факундо 1 0.09
Гнезда-Черин Адам 1 0.09
Бернард Дуарте 0 0
Перес Рубен 0 0
Бриньоли Альберто 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 4 (1) 0.36
Биэл Пеп 3 0.27
Вальбуэна Матьё 2 0.18
Родригес Хамес 2 0.18
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.18
Бухалакис Андреас 1 0.09
Родригес Гарри 1 0.09
Масурас Гиоргос 1 0.09
Ранджелович Лазар 1 0.09
Ин-Бом Хван 0 0
Хван Ый-Чжо 0 0
Рябчук Олег 0 0
Пипа 0 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 3 0
Хуанкар 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Бриньоли Альберто 2 0
Гнезда-Черин Адам 2 0
Бернард Дуарте 1 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 1 0
М'Вила Янн 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Врусаи Мариус 1 0
Малонг Кунде 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Биэл Пеп 1 0
Пипа 1 0
Ин-Бом Хван 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Олимпиакос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Панатинаикос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Олимпиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

10
10
Панатинаикос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Олимпиакос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
100%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

20
19
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
0 Не забивали 1
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
7
35%
4
21%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
4
20%
5
26%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Волос - Панатинаикос 1:5 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0
ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0
Олимпиакос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпиакос - Нант 0:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 Фрайбург - Олимпиакос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2
Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1

Результаты матчей

Панатинаикос
Олимпиакос

Точный счет

1:0
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
4
2
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
6
5
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 11 10 1 0 21 - 4 31
2. АЕК 1:1 11 8 1 2 20 - 5 25
3. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
4. Олимпиакос 11 6 3 2 17 - 8 21
5. ПАОК 11 5 4 2 13 - 10 19
6. Арис Салоники 11 4 3 4 11 - 11 15
7. Панетоликос 11 3 4 4 13 - 13 13
8. Атромитос 11 3 3 5 12 - 13 12
9. Астерас 1:1 11 1 7 3 10 - 12 10
10. Ламия 11 1 6 4 5 - 12 9
11. ПАС Янина 11 2 3 6 11 - 22 9
12. Левадиакос 11 1 4 6 6 - 14 7
13. Ионикос 11 1 4 6 10 - 20 7
14. ОФИ 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 6 1 0 10 - 2 19
2. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
4. АЕК 1:1 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Арис Салоники 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Атромитос 6 2 3 1 6 - 5 9
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 1:1 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Панетоликос 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:1 6 4 1 1 11 - 3 13
2. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 5 2 2 1 6 - 4 8
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 1:1 6 0 4 2 7 - 9 4
10. Ламия 6 0 4 2 2 - 5 4
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 6 0 1 5 3 - 13 1
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Ионикос Vasilios Mantzis 5 (1)
Волос Делетич Милош 5
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Астерас Костаньо Хосе 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      34'
      Бакамбу Седрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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