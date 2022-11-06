Тур: 11. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0'
28' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
50' Желтая карточкаРиера Адриан
50' Желтая карточкаПаскуаль Андрес
0:1
52' ПенальтиАмрабат Нордин
1:1
58' ГолРехис Франсеск
69' Желтая карточкаИглесиас Матиас
71' Желтая карточкаМунафо Хуан
73' Желтая карточкаШимански Дамиан
Ход матча
50'
50'
52'
0:1
58'
1:1
69'
71'
73'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 7
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Риера АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
Астерас
АЕК
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
100%
3 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
30 матчей
23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
3 победы 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.2
0.67
Среднее время на гол
75
135
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.8
1.13
Среднее время на гол
50
79
Всего голов
45
27
Голов в среднем за матч
1.5
0.9
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
60
100
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.27
|Рехис Франсеск
|2
|0.18
|Барралес Джеронимо
|1
|0.09
|Гардавски Михаэль
|1
|0.09
|Станко Калеб
|1
|0.09
|Бенито Асьер
|1
|0.09
|Костаньо Хосе
|1
|0.09
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
|Риера Адриан
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|6 (1)
|0.55
|Араужо Серхио
|3
|0.27
|Гачинович Мийат
|3
|0.27
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.27
|Пинеда Орбелин
|3
|0.27
|Шимански Дамиан
|1
|0.09
|Мукуди Ароль
|1
|0.09
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Вида Домагой
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|6
|0
|Костаньо Хосе
|5
|0
|Жуканович Эрвин
|2
|1
|Паскуаль Андрес
|3
|0
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|Барралес Джеронимо
|2
|0
|Мунафо Хуан
|2
|0
|Тилика Лео
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Риера Адриан
|1
|0
|Georgios Kosteas
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элиассон Никлас
|3
|0
|Пинеда Орбелин
|3
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Гачинович Мийат
|2
|0
|Шимански Дамиан
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
АЕК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Астерас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
АЕК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
6
9
Астерас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
АЕК
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
6
10
Голы по времени матча
Забито
2
10
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
9
2
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90
Забито
9
19
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
2
22%
4
21%
31-45
3
33%
3
16%
46-60
1
11%
7
37%
61-75
1
11%
2
11%
76-90
Пропущено
11
4
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0
Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0
АЕК
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0
Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1
Результаты матчей
Астерас
АЕК
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Астерас
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
41
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
37
73
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|11
|10
|1
|0
|21 - 4
|31
|2.
|АЕК
|1:1
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|3.
|Волос
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|4.
|Олимпиакос
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|5.
|ПАОК
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|6.
|Арис Салоники
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|8.
|Атромитос
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|9.
|Астерас
|1:1
|11
|1
|7
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Ламия
|11
|1
|6
|4
|5 - 12
|9
|11.
|ПАС Янина
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|12.
|Левадиакос
|11
|1
|4
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Ионикос
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|14.
|ОФИ
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|2.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|АЕК
|1:1
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Атромитос
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Астерас
|1:1
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Ламия
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Левадиакос
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Панетоликос
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|14.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|3.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|ПАОК
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Арис Салоники
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|9.
|Астерас
|1:1
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Ламия
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|11.
|Атромитос
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|14.
|ПАС Янина
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|АЕК
|Гарсия Леви
|6
|Ионикос
|Vasilios Mantzis
|5 (1)
|Волос
|Делетич Милош
|5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Астерас
|Костаньо Хосе
|5
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3