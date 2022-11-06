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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Астерас
1:1
Второй тайм: 74'
АЕК
0'
28' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
50' Желтая карточка
Риера Адриан
50' Желтая карточка
Паскуаль Андрес
0:1
52' Пенальти
Амрабат Нордин
1:1
58' Гол
Рехис Франсеск
69' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
71' Желтая карточка
Мунафо Хуан
73' Желтая карточка
Шимански Дамиан

Ход матча

20'
 
Амрабат Нордин
Элиассон Никлас
28'
Барралес Джеронимо
 
46'
 
Йонссон Йенс
Пинеда Орбелин
50'
Риера Адриан
 
50'
Паскуаль Андрес
 
52'
0:1
Амрабат Нордин
58'
Рехис Франсеск
(Кармона Давид)
1:1
69'
Иглесиас Матиас
 
71'
Мунафо Хуан
 
73'
 
Шимански Дамиан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
АЕК
7.10
3.88
1.95
Все Коэффициенты
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
3
Христос
Тасулис
11
Рехис
Франсеск
17
Иглесиас
Матиас
8
Мунафо
Хуан
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
23
Риера
Адриан
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
19
Элиассон
Никлас
4
Шимански
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
Астерас
4-4-2
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

Астерас
АЕК

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
100%
3 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

30 матчей

23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
3 победы 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:2
К
2:0
К
1:1
С
2:1
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
0:3
С
2:2
С
2:0
С
2:0
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
2:1

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.2
0.67

Среднее время на гол

75
135

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Среднее время на гол

50
79

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

1.5
0.9

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

60
100

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилика Лео 3 (1) 0.27
Рехис Франсеск 2 0.18
Барралес Джеронимо 1 0.09
Гардавски Михаэль 1 0.09
Станко Калеб 1 0.09
Бенито Асьер 1 0.09
Костаньо Хосе 1 0.09
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Риера Адриан 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 6 (1) 0.55
Араужо Серхио 3 0.27
Гачинович Мийат 3 0.27
Амрабат Нордин 3 (2) 0.27
Пинеда Орбелин 3 0.27
Шимански Дамиан 1 0.09
Мукуди Ароль 1 0.09
Элиассон Никлас 0 0
Вида Домагой 0 0
Мохаммади Милад 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 6 0
Костаньо Хосе 5 0
Жуканович Эрвин 2 1
Паскуаль Андрес 3 0
Иглесиас Матиас 3 0
Барралес Джеронимо 2 0
Мунафо Хуан 2 0
Тилика Лео 2 0
Домингес Хуан 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Пападопулос Никос 1 0
Станко Калеб 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Риера Адриан 1 0
Georgios Kosteas 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элиассон Никлас 3 0
Пинеда Орбелин 3 0
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Гачинович Мийат 2 0
Шимански Дамиан 2 0
Вида Домагой 1 0
Манталос Петрос 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Араужо Серхио 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Рота Лазарос 1 0

Результаты матчей

Астерас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
АЕК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Астерас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
АЕК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

6
9
Астерас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
АЕК
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

6
10

Голы по времени матча

Забито

2
10
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

9
2
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
2
22%
4
21%
31-45
3
33%
3
16%
46-60
1
11%
7
37%
61-75
1
11%
2
11%
76-90

Пропущено

11
4
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0
Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0
АЕК
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0
Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1

Результаты матчей

Астерас
АЕК

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Астерас
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
1
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
7
3
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 11 10 1 0 21 - 4 31
2. АЕК 1:1 11 8 1 2 20 - 5 25
3. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
4. Олимпиакос 11 6 3 2 17 - 8 21
5. ПАОК 11 5 4 2 13 - 10 19
6. Арис Салоники 11 4 3 4 11 - 11 15
7. Панетоликос 11 3 4 4 13 - 13 13
8. Атромитос 11 3 3 5 12 - 13 12
9. Астерас 1:1 11 1 7 3 10 - 12 10
10. Ламия 11 1 6 4 5 - 12 9
11. ПАС Янина 11 2 3 6 11 - 22 9
12. Левадиакос 11 1 4 6 6 - 14 7
13. Ионикос 11 1 4 6 10 - 20 7
14. ОФИ 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 6 1 0 10 - 2 19
2. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
4. АЕК 1:1 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Арис Салоники 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Атромитос 6 2 3 1 6 - 5 9
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 1:1 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Панетоликос 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:1 6 4 1 1 11 - 3 13
2. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 5 2 2 1 6 - 4 8
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 1:1 6 0 4 2 7 - 9 4
10. Ламия 6 0 4 2 2 - 5 4
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Ионикос Vasilios Mantzis 5 (1)
Волос Делетич Милош 5
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Астерас Костаньо Хосе 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
АЕК
7.10
3.88
1.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астерас 1:1 АЕК онлайн

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