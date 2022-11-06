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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Астерас
1:1
Конец матча
АЕК
0'
28' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
51' Желтая карточка
Паскуаль Андрес
0:1
52' Пенальти
Амрабат Нордин
53' Желтая карточка
Риера Адриан
1:1
58' Гол
Рехис Франсеск
69' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
71' Желтая карточка
Мунафо Хуан
73' Желтая карточка
Шимански Дамиан
76' Желтая карточка
Араужо Серхио
90'+7
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
3
Христос
Тасулис
11
Рехис
Франсеск
17
Иглесиас
Матиас
8
Мунафо
Хуан
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
23
Риера
Адриан
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
19
Элиассон
Никлас
4
Шимански
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
Астерас
4-4-2
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

Астерас
АЕК

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
100%
3 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

30 матчей

23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
3 победы 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:2
К
2:0
К
1:1
С
2:1
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
0:3
С
2:2
С
2:0
С
2:0
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
2:1

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.2
0.67

Среднее время на гол

75
135

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Среднее время на гол

50
79

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

1.5
0.9

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

60
100

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилика Лео 3 (1) 0.27
Рехис Франсеск 2 0.18
Барралес Джеронимо 1 0.09
Гардавски Михаэль 1 0.09
Станко Калеб 1 0.09
Бенито Асьер 1 0.09
Костаньо Хосе 1 0.09
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Риера Адриан 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 6 (1) 0.55
Араужо Серхио 3 0.27
Гачинович Мийат 3 0.27
Амрабат Нордин 3 (2) 0.27
Пинеда Орбелин 3 0.27
Шимански Дамиан 1 0.09
Мукуди Ароль 1 0.09
Элиассон Никлас 0 0
Вида Домагой 0 0
Мохаммади Милад 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 6 0
Костаньо Хосе 5 0
Иглесиас Матиас 4 0
Жуканович Эрвин 2 1
Мунафо Хуан 3 0
Паскуаль Андрес 3 0
Барралес Джеронимо 2 0
Тилика Лео 2 0
Домингес Хуан 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Пападопулос Никос 1 0
Станко Калеб 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Риера Адриан 1 0
Georgios Kosteas 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элиассон Никлас 3 0
Шимански Дамиан 3 0
Пинеда Орбелин 3 0
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Араужо Серхио 2 0
Гачинович Мийат 2 0
Вида Домагой 1 0
Манталос Петрос 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Рота Лазарос 1 0

Результаты матчей

Астерас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
АЕК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Астерас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
АЕК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

6
9
Астерас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
АЕК
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

7
11

Голы по времени матча

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
4
36%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

9
2
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90

Забито

10
20
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
2
20%
4
20%
31-45
4
40%
4
20%
46-60
1
10%
7
35%
61-75
1
10%
2
10%
76-90

Пропущено

12
5
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2 Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0
Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0
АЕК
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АЕК - ПАОК 2:0 Левадиакос - АЕК 0:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0
Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1 Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1

Результаты матчей

Астерас
АЕК

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Астерас
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
7
4
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 11 10 1 0 21 - 4 31
2. АЕК 11 8 1 2 20 - 5 25
3. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
4. Олимпиакос 11 6 3 2 17 - 8 21
5. ПАОК 11 5 4 2 13 - 10 19
6. Арис Салоники 11 4 3 4 11 - 11 15
7. Панетоликос 11 3 4 4 13 - 13 13
8. Атромитос 11 3 3 5 12 - 13 12
9. Астерас 11 1 7 3 10 - 12 10
10. Ламия 11 1 6 4 5 - 12 9
11. ПАС Янина 11 2 3 6 11 - 22 9
12. Левадиакос 11 1 4 6 6 - 14 7
13. Ионикос 11 1 4 6 10 - 20 7
14. ОФИ 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 6 1 0 10 - 2 19
2. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
4. АЕК 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Арис Салоники 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Атромитос 6 2 3 1 6 - 5 9
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Панетоликос 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 6 4 1 1 11 - 3 13
2. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 5 2 2 1 6 - 4 8
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 6 0 4 2 7 - 9 4
10. Ламия 6 0 4 2 2 - 5 4
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 6 0 1 5 3 - 13 1
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Ионикос Vasilios Mantzis 5 (1)
Волос Делетич Милош 5
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Астерас Костаньо Хосе 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Весь список
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