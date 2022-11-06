Тур: 13. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Довери Даниэле
0:0
Первый тайм: 18'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
12
Алекс
Сандро
17
Костич
Филип
25
Рабио
Адриен
24
Онана
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
-
17 Костич ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Соуле МатиасПолузащитник
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кордац АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Ювентус
Интер Милан
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
32%
12%
14 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед
44 матча
45.5%
25%
29.5%
20 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.3%
52.3%
20.4%
12 побед 23 ничьи 9 побед
Второй тайм
31.8%
40.9%
27.3%
14 побед 18 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.36
1.09
Среднее время на гол
66
82
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.32
0.95
Среднее время на гол
68
94
Всего голов
59
45
Голов в среднем за матч
1.34
1.02
Тотал матчей
2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
67
88
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.46
|Милик Аркадиуш
|3
|0.23
|Рабио Адриен
|2
|0.15
|Костич Филип
|1
|0.08
|Ди Мария Анхель
|1
|0.08
|Маккенни Уэстон
|1
|0.08
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.08
|Кин Мойзе
|1
|0.08
|Фаджоли Николо
|1
|0.08
|Бремер Глейсон
|1
|0.08
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|6 (1)
|0.46
|Барелла Николо
|5
|0.38
|Джеко Эдин
|3
|0.23
|Корреа Хоакин
|3
|0.23
|Брозович Марсело
|2
|0.15
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.08
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.08
|Мхитарян Генрих
|1
|0.08
|Лукаку Ромелу
|1
|0.08
|Де Врей Стефан
|1
|0.08
|Димарко Федерико
|1
|0.08
|Дармиан Маттео
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Массимилиано Аллегри
|2
|1
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Данило Луис
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
|Миретти Фабио
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|5
|0
|Индзаги Симоне
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Интер Милан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
3
5
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Интер Милан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
12
Ювентус
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Интер Милан
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
6
17
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
20%
4
31%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
67%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
18
26
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
4
22%
6
23%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
4
22%
3
12%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
4
22%
5
19%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
1
14%
5
31%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0
Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0
Интер Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4
Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2
Результаты матчей
Ювентус
Интер Милан
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
57
84
39
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 14
|29
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 8
|27
|4.
|Аталанта
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 10
|27
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 12
|25
|6.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|13
|8
|1
|4
|25 - 17
|25
|7.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 7
|23
|8.
|Удинезе
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|9.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|11.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|15.
|Монца
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|16.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 24
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 16
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 23
|6
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|4.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 3
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|11.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|12.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|13.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|14.
|Эмполи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|9.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Интер Милан
Исход игры
Ювентус
24% (36)
Ничья
34% (51)
Интер Милан
42% (63)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (69)
Меньше
43.9% (54)
Обе команды забьют
Да
88.62% (109)
Нет
11.38% (14)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
26.7% (40)
1:1 Ничья
26.7% (40)
2:1 Ювентус
13.3% (20)
1:0 Ювентус
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:1 Интер Милан
3.3% (5)
1:3 Интер Милан
1.3% (2)
3:1 Ювентус
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!