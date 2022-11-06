Чалханоглу нанес сильный удар по воротам соперника, но Щесны успевает до снаряда добраться и забрать его намертво в свои перчатки.

Пока не останавливает часто игру Довери, хотя временами все же приходится ему прибегнуть к остановкам в матчах.

Бремер до мяча сейчас добирается. Удается ему заблокировать подачу соперника. Первый в матче угловой подаст миланский "Интер".

Подача с правого фланга полетела на дальнюю штангу, куда не успел добежать один из игроков атаки "Интера", которому нужно было пробивать по рамке соперника.

Мартинеса заставили буквально мяч отдать сейчас назад. Онана в рамке сыграл надежно, выбив сферу в район центрального круга.

Костич очень рискованно играл в подкате против соперника. Едва-едва не нанес он травму своему сопернику.

Джеко в атаке получает тычок в спину. В центре поля получает тем временем право на штрафной удар миланский коллектив. Не торопятся это сделать гости.

9' Фаджоли окружили сейчас соперники и смогли отобрать у него мяч без нарушения правил. Впрочем, долго сферой не владел "Интер". Быстро мяч потеряли миланцы.

7' Локателли сейчас перевел мяч с правого края на левый, где никого из игроков "старой синьоры" в тот момент не оказалось. Последовал вынос снаряда подальше от рамки.

6' Призывает Аллегри с первых минут действовать активно свою команду. Пока не все получается у команды из Турина. В частности, выйти в атаку не удается.

5' МОМЕНТ! Классно разыграли комбинацию игрок "Интера". Сбросил мяч сейчас Джеко на Мартинеса, который сходу пробил в правый угол. Мяч просвистел рядом со стойкой!

3' Не смог Димарко достать мяч сейчас у лицевой линии после попадания в спину Джеко. Поднимается довольно уверенно босниец, хотя видно, что эпизод для него неприятный.

2' Футболисты "Ювентуса" предстали сегодня на поле в черно-белых цветах, в то время, как игроки "Интера" вышли на футбольный газон в черно-синем обмундировании.