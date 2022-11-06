  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Ювентус
0:0
Первый тайм: 18'
Интер Милан
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 150
Ювентус 24% (36)
X 34% (51)
Интер Милан 42% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Интер Милан
3.32
3.54
3.25
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
3
Бремер
Глейсон
12
Алекс
Сандро
11
Куадрадо
Хуан
17
Костич
Филип
44
Фаджоли
Николо
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
20
Миретти
Фабио
14
Милик
Аркадиуш
24
Онана
Андре
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
15
Ачерби
Франческо
2
Дюмфрис
Дензел
32
Димарко
Федерико
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Ювентус
3-5-1-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Ювентус
Интер Милан

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
32%
12%
14 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед

44 матча

45.5%
25%
29.5%
20 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.3%
52.3%
20.4%
12 побед 23 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
14 побед 18 ничьих 12 побед

История матчей

К
2:4
СA
0:1
С
2:1
СA
1:1
СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.36
1.09

Среднее время на гол

66
82

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.32
0.95

Среднее время на гол

68
94

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.34
1.02

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

67
88

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (1) 0.46
Милик Аркадиуш 3 0.23
Рабио Адриен 2 0.15
Костич Филип 1 0.08
Ди Мария Анхель 1 0.08
Маккенни Уэстон 1 0.08
Бонуччи Леонардо 1 0.08
Кин Мойзе 1 0.08
Фаджоли Николо 1 0.08
Бремер Глейсон 1 0.08
Куадрадо Хуан 0 0
Данило Луис 0 0
Алекс Сандро 0 0
Миретти Фабио 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 6 (1) 0.46
Барелла Николо 5 0.38
Джеко Эдин 3 0.23
Корреа Хоакин 3 0.23
Брозович Марсело 2 0.15
Чалханоглу Хакан 1 0.08
Дюмфрис Дензел 1 0.08
Мхитарян Генрих 1 0.08
Лукаку Ромелу 1 0.08
Де Врей Стефан 1 0.08
Димарко Федерико 1 0.08
Дармиан Маттео 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 3 1
Милик Аркадиуш 2 1
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Алекс Сандро 2 0
Паредес Леандро 2 0
Кин Мойзе 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Данило Луис 1 0
Костич Филип 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ровелла Николо 1 0
Гатти Федерико 1 0
Миретти Фабио 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 5 0
Индзаги Симоне 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Барелла Николо 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Интер Милан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

3
5
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Интер Милан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
12
Ювентус
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Интер Милан
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

6
17

Голы по времени матча

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
20%
4
31%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
67%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

18
26
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
4
22%
6
23%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
4
22%
3
12%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
4
22%
5
19%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
1
14%
5
31%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0
Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0
Интер Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4
Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2

Результаты матчей

Ювентус
Интер Милан

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
2
3
3
2.5
3
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
8
4
3
9
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 11 2 0 32 - 10 35
2. Милан Заявка 13 9 2 2 27 - 14 29
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 25 - 8 27
4. Аталанта Заявка 13 8 3 2 19 - 10 27
5. Рома Заявка 13 8 1 4 16 - 12 25
6. Интер Милан 0:0 Заявка 13 8 1 4 25 - 17 25
7. Ювентус 0:0 Заявка 13 6 5 2 18 - 7 23
8. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
9. Торино Заявка 13 5 2 6 13 - 16 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Болонья Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Эмполи Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
15. Монца Заявка 13 4 1 8 13 - 21 13
16. Специя Заявка 13 2 3 8 11 - 24 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 13 1 3 9 6 - 23 6
19. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
20. Верона Заявка 13 1 2 10 11 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Интер Милан 0:0 Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус 0:0 Заявка 7 4 3 0 15 - 3 15
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
11. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
12. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
13. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан 0:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
8. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Ювентус 0:0 Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
12. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    17'
    Джеко в атаке получает тычок в спину. В центре поля получает тем временем право на штрафной удар миланский коллектив. Не торопятся это сделать гости.
  • Фол, нарушение
    16'
    Костич очень рискованно играл в подкате против соперника. Едва-едва не нанес он травму своему сопернику. 
  • 15'
    Мартинеса заставили буквально мяч отдать сейчас назад. Онана в рамке сыграл надежно, выбив сферу в район центрального круга.
  • 13'
    Подача с правого фланга полетела на дальнюю штангу, куда не успел добежать один из игроков атаки "Интера", которому нужно было пробивать по рамке соперника.
  • Угловой
    12'
    Бремер до мяча сейчас добирается. Удается ему заблокировать подачу соперника. Первый в матче угловой подаст миланский "Интер".
  • 11'
    Пока не останавливает часто игру Довери, хотя временами все же приходится ему прибегнуть к остановкам в матчах.
  • 10'
    Чалханоглу нанес сильный удар по воротам соперника, но Щесны успевает до снаряда добраться и забрать его намертво в свои перчатки.
  • 9'
    Фаджоли окружили сейчас соперники и смогли отобрать у него мяч без нарушения правил. Впрочем, долго сферой не владел "Интер". Быстро мяч потеряли миланцы.
  • 7'
    Локателли сейчас перевел мяч с правого края на левый, где никого из игроков "старой синьоры" в тот момент не оказалось. Последовал вынос снаряда подальше от рамки.
  • 6'
    Призывает Аллегри с первых минут действовать активно свою команду. Пока не все получается у команды из Турина. В частности, выйти в атаку не удается.
  • Опасный момент
    5'
    МОМЕНТ! Классно разыграли комбинацию игрок "Интера". Сбросил мяч сейчас Джеко на Мартинеса, который сходу пробил в правый угол. Мяч просвистел рядом со стойкой!
  • 3'
    Не смог Димарко достать мяч сейчас у лицевой линии после попадания в спину Джеко. Поднимается довольно уверенно босниец, хотя видно, что эпизод для него неприятный.
  • 2'
    Футболисты "Ювентуса" предстали сегодня на поле в черно-белых цветах, в то время, как игроки "Интера" вышли на футбольный газон в черно-синем обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в это встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Главный арбитр встречи - Даниэле Довери.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ювентус 0:0 Интер Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Интер Милан

    Исход игры
    Ювентус
    24% (36)
    Ничья
    34% (51)
    Интер Милан
    42% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (69)
    Меньше
    43.9% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    88.62% (109)
    Нет
    11.38% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    26.7% (40)
    1:1 Ничья
    26.7% (40)
    2:1 Ювентус
    13.3% (20)
    1:0 Ювентус
    4% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (5)
    0:1 Интер Милан
    3.3% (5)
    1:3 Интер Милан
    1.3% (2)
    3:1 Ювентус
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ювентус
    Интер Милан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     