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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Ювентус
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 45
Ювентус 37.8% (17)
X 35.6% (16)
Интер Милан 26.7% (12)
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Ювентус
Ничья
Интер Милан
3.20
3.58
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ювентус
Интер Милан

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
32%
12%
14 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед

44 матча

45.5%
25%
29.5%
20 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.3%
52.3%
20.4%
12 побед 23 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
14 побед 18 ничьих 12 побед

История матчей

К
2:4
СA
0:1
С
2:1
СA
1:1
СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.36
1.09

Среднее время на гол

66
82

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.32
0.95

Среднее время на гол

68
94

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.34
1.02

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

67
88

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (1) 0.5
Милик Аркадиуш 3 0.25
Рабио Адриен 2 0.17
Костич Филип 1 0.08
Ди Мария Анхель 1 0.08
Маккенни Уэстон 1 0.08
Бонуччи Леонардо 1 0.08
Кин Мойзе 1 0.08
Фаджоли Николо 1 0.08
Бремер Глейсон 1 0.08
Куадрадо Хуан 0 0
Данило Луис 0 0
Алекс Сандро 0 0
Миретти Фабио 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 6 (1) 0.5
Барелла Николо 5 0.42
Джеко Эдин 3 0.25
Корреа Хоакин 3 0.25
Брозович Марсело 2 0.17
Чалханоглу Хакан 1 0.08
Дюмфрис Дензел 1 0.08
Мхитарян Генрих 1 0.08
Лукаку Ромелу 1 0.08
Де Врей Стефан 1 0.08
Димарко Федерико 1 0.08
Дармиан Маттео 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 3 1
Милик Аркадиуш 2 1
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Алекс Сандро 2 0
Паредес Леандро 2 0
Кин Мойзе 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Данило Луис 1 0
Костич Филип 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ровелла Николо 1 0
Гатти Федерико 1 0
Миретти Фабио 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 5 0
Индзаги Симоне 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Барелла Николо 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Интер Милан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

3
5
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Интер Милан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
12
Ювентус
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Интер Милан
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

6
17

Голы по времени матча

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
20%
4
31%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
67%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

18
26
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
4
22%
6
23%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
4
22%
3
12%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
4
22%
5
19%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
1
14%
5
31%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0
Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0
Интер Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4
Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2

Результаты матчей

Ювентус
Интер Милан

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
2
3
3
2.5
3
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
8
4
3
9
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Аталанта Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
3. Милан Заявка 12 8 2 2 25 - 13 26
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
8. Удинезе Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
9. Торино Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
10. Салернитана Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
11. Сассуоло Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
12. Болонья Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
13. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
14. Эмполи Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
15. Монца Заявка 12 3 1 8 11 - 21 10
16. Специя Заявка 12 2 3 7 10 - 22 9
17. Лечче Заявка 12 1 5 6 9 - 15 8
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Верона Заявка 12 1 2 9 11 - 24 5
20. Кремонезе Заявка 12 0 5 7 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
14. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
15. Монца Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
16. Эмполи Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Сассуоло Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
14. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
19. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
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    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2022, осталось 2 дня 12 часов 58 минут.

    Главный судья: Довери Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ювентус 37.8% (17)
    X 35.6% (16)
    Интер Милан 26.7% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Интер Милан
    3.20
    3.58
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ювентус - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Интер Милан

    Исход игры
    Ювентус
    37.2% (16)
    Ничья
    37.2% (16)
    Интер Милан
    25.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    90.24% (37)
    Нет
    9.76% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (14)
    2:1 Ювентус
    27.9% (12)
    1:2 Интер Милан
    23.3% (10)
    1:0 Ювентус
    7% (3)
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