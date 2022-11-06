Тур: 16. Стадион: Diaz Arena.
0'
1:0
7' ГолХорнби Фрэйзер
12' Желтая карточкаКейта Хабиб
1:1
19' ГолБруно Массимо
33' Вторая желтая карточкаКейта Хабиб
42' Желтая карточкаРадованович Александар
2:1
54' ГолМакгихан Кэмерон
72' Желтая карточкаТанье Антон
Ход матча
7'
1:0
12'
19'
1:1
33'
54'
2:1
72'
33
Танье
Антон
27
Капон
Брехт
29
Д'Хасе
Робби
10
Роша
Кенни
11
Боонен
Инди
31
Илич
Марко
12
Кейта
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
- Защитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
-
19 Manuel Osifo
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Энен ДавидПолузащитник
-
-
-
23 Dion De Neve
-
Главный тренер: Adnan Custovic
История личных встреч
Остенде
Кортрейк
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
23 матча
34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.27
Среднее время на гол
67
70
Всего голов
15
27
Голов в среднем за матч
1.36
2.25
Среднее время на гол
66
40
Всего голов
31
41
Голов в среднем за матч
1.35
1.78
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
66
50
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнби Фрэйзер
|5 (1)
|0.31
|Атанга Давид
|4
|0.25
|Амброз Тьерри
|3 (1)
|0.19
|Бэтцнер Ник
|2
|0.13
|Макгихан Кэмерон
|1
|0.06
|Боонен Инди
|1
|0.06
|Д'Хасе Робби
|1
|0.06
|Медли Зех
|1
|0.06
|Матам Тео Ндика
|1
|0.06
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|4
|0.25
|Авенатти Фелипе
|2
|0.13
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.13
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.06
|Кейта Хабиб
|1
|0.06
|Бруно Массимо
|1
|0.06
|Мбайо Дилан
|1
|0.06
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.06
|Billel Messaoudi
|1
|0.06
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Кенни
|6
|0
|Альбанезе Алессандро
|2
|2
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Медли Зех
|4
|0
|Урогиде Осазе
|4
|0
|Кателарис Фанос
|2
|1
|Амаде Альфонс
|2
|0
|Атанга Давид
|0
|1
|Макгихан Кэмерон
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Девале Сибен
|1
|0
|Сакамото Тацухиро
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Mohamed Berte
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Кейта Хабиб
|4
|1
|Гейе Папе Хабиб
|2
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|0
|Дессолей Дорьян
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Сильва Жоао
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Бруно Массимо
|1
|0
|Лончар Стьепан
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Сич Алексей
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
Результаты матчей
Остенде
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Кортрейк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
6
Остенде
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Кортрейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
12
Волевые поражения
6
3
Остенде
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Кортрейк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
9
9
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
5
50%
1
20%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
3
20%
6
43%
76-90
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
7
39%
3
23%
76-90
Пропущено
29
26
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
2
7%
3
12%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
6
21%
5
19%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
7
24%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брюгге - Остенде 4:2 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6
Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1
Кортрейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк - Вестерло 0:2 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3
Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1
Результаты матчей
Остенде
Кортрейк
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Остенде
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
510
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|14
|1
|1
|43 - 15
|43
|2.
|Антверпен
|16
|11
|1
|4
|28 - 15
|34
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|10
|3
|3
|32 - 20
|33
|4.
|Брюгге
|16
|10
|2
|4
|32 - 18
|32
|5.
|Гент
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Стандард
|15
|8
|1
|6
|25 - 20
|25
|7.
|Вестерло
|16
|7
|2
|7
|28 - 30
|23
|8.
|Сент-Трейден
|16
|6
|5
|5
|17 - 18
|23
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|23 - 24
|22
|10.
|АХ Лёвен
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|11.
|Андерлехт
|15
|6
|2
|7
|26 - 21
|20
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 30
|18
|14.
|Остенде
|2:1
|16
|5
|2
|9
|19 - 31
|17
|15.
|Эйпен
|16
|5
|0
|11
|19 - 33
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|Кортрейк
|1:2
|16
|3
|3
|10
|14 - 28
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|16 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|7.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|8.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|9.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|11.
|Остенде
|2:1
|8
|4
|0
|4
|10 - 15
|12
|12.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|13.
|АХ Лёвен
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Эйпен
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|1:2
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Сент-Трейден
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Брюгге
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|5.
|Антверпен
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|Стандард
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|7.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Вестерло
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|12.
|Андерлехт
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|13.
|Кортрейк
|1:2
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|15.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|9 - 19
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|2:1
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|12
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|10 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|7 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 5
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|1 5