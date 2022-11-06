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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Остенде
2:1
Второй тайм: 76'
Кортрейк
0'
1:0
7' Гол
Хорнби Фрэйзер
12' Желтая карточка
Кейта Хабиб
1:1
19' Гол
Бруно Массимо
33' Вторая желтая карточка
Кейта Хабиб
42' Желтая карточка
Радованович Александар
2:1
54' Гол
Макгихан Кэмерон
72' Желтая карточка
Танье Антон
1
Филлипс
Диллон
2
Урогиде
Осазе
33
Танье
Антон
27
Капон
Брехт
29
Д'Хасе
Робби
18
Сакамото
Тацухиро
10
Роша
Кенни
8
Макгихан
Кэмерон
11
Боонен
Инди
9
Хорнби
Фрэйзер
68
Амброз
Тьерри
31
Илич
Марко
6
Сич
Алексей
24
Дессолей
Дорьян
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
12
Кейта
Хабиб
4
Ватанабэ
Цуёси
10
Селемани
Фаиз
9
Billel
Messaoudi
70
Бруно
Массимо
20
Авенатти
Фелипе
Остенде
3-4-1-2
Кортрейк
4-2-3-1

История личных встреч

Остенде
Кортрейк

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

23 матча

34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
4:5
ПДА
0:2
К
1:0
ПДА
1:0
ТМК
1:2
ПДА
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ЛП
0:2
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
1:0
ЛЖ
1:7
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:0

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.27

Среднее время на гол

67
70

Всего голов

15
27

Голов в среднем за матч

1.36
2.25

Среднее время на гол

66
40

Всего голов

31
41

Голов в среднем за матч

1.35
1.78

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

66
50

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнби Фрэйзер 5 (1) 0.31
Атанга Давид 4 0.25
Амброз Тьерри 3 (1) 0.19
Бэтцнер Ник 2 0.13
Макгихан Кэмерон 1 0.06
Боонен Инди 1 0.06
Д'Хасе Робби 1 0.06
Медли Зех 1 0.06
Матам Тео Ндика 1 0.06
Сакамото Тацухиро 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 4 0.25
Авенатти Фелипе 2 0.13
Гейе Папе Хабиб 2 0.13
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.06
Кейта Хабиб 1 0.06
Бруно Массимо 1 0.06
Мбайо Дилан 1 0.06
Ватанабэ Цуёси 1 0.06
Billel Messaoudi 1 0.06
Д'Эне Кристоф 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Кенни 6 0
Альбанезе Алессандро 2 2
Амброз Тьерри 4 0
Медли Зех 4 0
Урогиде Осазе 4 0
Кателарис Фанос 2 1
Амаде Альфонс 2 0
Атанга Давид 0 1
Макгихан Кэмерон 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Гейе Махтар 1 0
Девале Сибен 1 0
Сакамото Тацухиро 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Mohamed Berte 1 0
Andy Musayev 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Кейта Хабиб 4 1
Гейе Папе Хабиб 2 1
Д'Эне Кристоф 3 0
Дессолей Дорьян 3 0
Авенатти Фелипе 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Сильва Жоао 2 0
Радованович Александар 2 0
Танака Сатоси 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Бруно Массимо 1 0
Лончар Стьепан 1 0
Илич Марко 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Сич Алексей 1 0
Nayel Mehssatou 1 0

Результаты матчей

Остенде
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Кортрейк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
6
Остенде
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Кортрейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
12

Волевые поражения

6
3
Остенде
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Кортрейк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
5
50%
1
20%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
3
20%
6
43%
76-90

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
7
39%
3
23%
76-90

Пропущено

29
26
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
2
7%
3
12%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
6
21%
5
19%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
5
17%
4
15%
61-75
7
24%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брюгге - Остенде 4:2 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6
Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1
Кортрейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк - Вестерло 0:2 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3
Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1

Результаты матчей

Остенде
Кортрейк

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Остенде
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
2
13
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Антверпен 16 11 1 4 28 - 15 34
3. Унион Сент-Жиллуаз 16 10 3 3 32 - 20 33
4. Брюгге 16 10 2 4 32 - 18 32
5. Гент 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Стандард 15 8 1 6 25 - 20 25
7. Вестерло 16 7 2 7 28 - 30 23
8. Сент-Трейден 16 6 5 5 17 - 18 23
9. Серкль Брюгге 16 6 4 6 23 - 24 22
10. АХ Лёвен 16 6 4 6 25 - 26 22
11. Андерлехт 15 6 2 7 26 - 21 20
12. Шарлеруа 16 6 1 9 22 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 30 18
14. Остенде 2:1 16 5 2 9 19 - 31 17
15. Эйпен 16 5 0 11 19 - 33 15
16. Зульте-Варегем 16 3 3 10 18 - 35 12
17. Кортрейк 1:2 16 3 3 10 14 - 28 12
18. Серен Юнайтед 16 3 2 11 16 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 9 7 1 1 20 - 8 22
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Гент 8 5 1 2 16 - 9 16
6. Серкль Брюгге 8 4 3 1 15 - 8 15
7. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
8. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
9. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
11. Остенде 2:1 8 4 0 4 10 - 15 12
12. Шарлеруа 8 3 1 4 12 - 14 10
13. АХ Лёвен 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Эйпен 8 3 0 5 10 - 14 9
15. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 1:2 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Сент-Трейден 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Брюгге 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Антверпен 7 4 0 3 8 - 7 12
6. Стандард 8 4 0 4 10 - 12 12
7. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Вестерло 9 3 1 5 14 - 21 10
11. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
12. Андерлехт 7 2 1 4 11 - 12 7
13. Кортрейк 1:2 8 2 1 5 9 - 14 7
14. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 2:1 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 10 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Гент Нгадеу Майкл 1 5
Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Радованович Александар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Хабиб Кейта получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Бруно Массимо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Хабиб Кейта получил желтую карточку от судьи
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    • Лучшие коэффициенты
    Остенде
    Ничья
    Кортрейк
    3.65
    3.66
    7.30
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    Где смотреть матч Остенде 2:1 Кортрейк онлайн

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