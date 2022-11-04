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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Труа
0:0
Первый тайм: 12'
Осер
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 132
Труа 62.1% (82)
X 28.8% (38)
Осер 9.1% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Осер
3.75
3.65
4.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Галлон
Готье
2
Поросо
Джаксон
4
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
18
Бальде
Тьерно
12
Конте
Абду
11
Лопеш
Рони
6
Куаме
Роминигуе
24
Шавалерин
Ксавье
9
Угбо
Ике
7
Бальде
Мама
23
Костиль
Бенуа
97
Равелсон
Райан
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
14
Менса
Гидеон
17
Синайоко
Лассин
12
Туре
Бирама
22
Сахи
Хамза
7
Эн
Готье
9
Да
Кошта
Нуну
19
Шарбонье
Гаэтан
Труа
5-4-1
Осер
4-4-2

История личных встреч

Труа
Осер

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
Л2
3:1
К
0:1
Л2
2:1
Л2
3:1
Л2
1:2
Л2
0:2
Л2
1:0
ТМК
1:2
Л2
2:3
К
4:2
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
2:0

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.57
1.44

Среднее время на гол

57
62

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.86

Среднее время на гол

73
105

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
75

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 7 0.54
Одоберт Уилсон 3 0.23
Тардьё Флориан 3 (3) 0.23
Рипар Рено 2 0.15
Поросо Джаксон 2 0.15
Лопеш Рони 1 0.08
Шавалерин Ксавье 1 0.08
Угбо Ике 1 0.08
Сальмье Йоанн 1 0.08
Конте Абду 1 0.08
Палаверса Анте 1 0.08
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.15
Да Кошта Нуну 2 0.15
Ньянг М'Байе 2 (1) 0.15
Жубал Мендес 1 0.08
Сахи Хамза 1 0.08
Перрен Гаэтан 1 0.08
Шарбонье Гаэтан 1 0.08
Жанвье Жульян 1 0.08
Эн Готье 1 0.08
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Синайоко Лассин 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 2 1
Галлон Готье 3 0
Тардьё Флориан 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Бальде Мама 2 0
Бруус Андреас 2 0
Поросо Джаксон 2 0
Рами Адиль 1 0
Лопеш Рони 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Рипар Рено 1 0
Лис Матеуш 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньянг М'Байе 1 2
Жанвье Жульян 2 1
Да Кошта Нуну 2 1
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жубал Мендес 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0

Результаты матчей

Труа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Осер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
4
Труа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Осер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

7
5
Труа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Осер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

13
9

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
4
40%
3
19%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
13%
2
33%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
1
17%
76-90

Пропущено

18
10
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
6
33%
3
30%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Забито

24
12
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
4
17%
2
17%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
8
33%
3
25%
76-90

Пропущено

28
26
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
7
25%
6
23%
1-15
1
4%
4
15%
16-30
3
11%
4
15%
31-45
8
29%
3
12%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
5
18%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2
Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3
Осер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Осер - Аяччо 1:0 Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1
Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2

Результаты матчей

Труа
Осер

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Труа
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
1
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
1
5
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
8
5
1.5
2
11
4
9
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
4. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
7. Лилль Заявка 13 7 1 5 25 - 22 22
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
10. Ницца Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
11. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
12. Труа 0:0 Заявка 14 3 5 6 24 - 28 14
13. Реймс Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
14. Осер 0:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 25 13
15. Монпелье Заявка 13 4 0 9 22 - 27 12
16. Нант Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
19. Аяччо Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
20. Анже Заявка 13 2 2 9 14 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
11. Осер 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
12. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Труа 0:0 Заявка 7 1 5 1 9 - 10 8
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
7. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Труа 0:0 Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Осер 0:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
19. Монпелье Заявка 6 1 0 5 12 - 15 3
20. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Туре Бирама из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Труа контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 55%, Осер: 45%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Лопеш Рони из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Равелсон Райан.
    • 5'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      4'
      Лопеш Рони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 3'
      Бальде Мама нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Бальде Мама из команды Труа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      3'
      Лопеш Рони из команды Труа подал угловой справа.
    • 3'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Труа контролирует мяч.
    • 1'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 132
    Труа 62.1% (82)
    X 28.8% (38)
    Осер 9.1% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Труа
    Ничья
    Осер
    3.75
    3.65
    4.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Труа 0:0 Осер онлайн

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    Прогнозы на матч Труа 0:0 Осер

    Исход игры
    Труа
    62.1% (82)
    Ничья
    28.8% (38)
    Осер
    9.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.88% (57)
    Меньше
    55.12% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    71.65% (91)
    Нет
    28.35% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Труа
    34.8% (46)
    1:1 Ничья
    25.8% (34)
    1:0 Труа
    22% (29)
    1:2 Осер
    5.3% (7)
    0:1 Осер
    3% (4)
    3:1 Труа
    1.5% (2)
    2:0 Труа
    1.5% (2)
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