Тур: 14. Стадион: Стад де л'Об. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
17' Желтая карточкаСальмье Йоанн
1:0
27' ГолЛопеш Рони
58' Undefined phrase: football_event_Менса Гидеон
72' Желтая карточкаРипар Рено
1:1
85' ГолПеррен Гаэтан
90'+6
Ход матча
17'
27'
1:0
58'
60'
72'
85'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 2
-
10 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
30
Галлон
Готье
12
Конте
Абду
11
Лопеш
Рони
9
Угбо
Ике
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
22
Сахи
Хамза
7
Эн
Готье
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
- Защитник
-
22 Зукру ТангиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
-
26 Жоли ПольЗащитник
-
32 Бен ДениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Труа
Осер
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.57
1.44
Среднее время на гол
57
62
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.86
Среднее время на гол
73
105
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
75
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|7
|0.5
|Одоберт Уилсон
|3
|0.21
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.21
|Лопеш Рони
|2
|0.14
|Рипар Рено
|2
|0.14
|Поросо Джаксон
|2
|0.14
|Шавалерин Ксавье
|1
|0.07
|Угбо Ике
|1
|0.07
|Сальмье Йоанн
|1
|0.07
|Конте Абду
|1
|0.07
|Палаверса Анте
|1
|0.07
|Куаме Роминигуе
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.14
|Перрен Гаэтан
|2
|0.14
|Да Кошта Нуну
|2
|0.14
|Ньянг М'Байе
|2 (1)
|0.14
|Жубал Мендес
|1
|0.07
|Сахи Хамза
|1
|0.07
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.07
|Жанвье Жульян
|1
|0.07
|Эн Готье
|1
|0.07
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальмье Йоанн
|3
|1
|Галлон Готье
|3
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Рипар Рено
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Бальде Мама
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Поросо Джаксон
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Лопеш Рони
|1
|0
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньянг М'Байе
|1
|2
|Жанвье Жульян
|2
|1
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Жубал Мендес
|2
|0
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
Результаты матчей
Труа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Осер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
5
Труа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Осер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
7
5
Труа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Осер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
14
10
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Пропущено
11
17
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
9%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
4
36%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
4
36%
3
18%
76-90
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
13%
2
33%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
1
17%
76-90
Пропущено
18
10
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
6
33%
3
30%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
2
11%
2
20%
76-90
Забито
25
13
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
4
16%
2
15%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
3
12%
2
15%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
8
32%
4
31%
76-90
Пропущено
29
27
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 12
7
24%
6
22%
1-15
1
3%
5
19%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
8
28%
3
11%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
6
21%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2
Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3
Осер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Осер - Аяччо 1:0 Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1
Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2
Результаты матчей
Труа
Осер
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Труа
Осер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
16
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
86
212
410
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 8
|35
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|22 - 8
|30
|3.
|Лорьян
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 16
|20
|9.
|Клермон
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|10.
|Ницца
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|12.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|25 - 29
|14
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 20
|13
|14.
|Осер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|15.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|22 - 27
|12
|16.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|19.
|Аяччо
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 20
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|11.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|19.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|18.
|Осер
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|19.
|Монпелье
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 15
|3
|20.
|Нант
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (8)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Труа 1:1 Осер
Исход игры
Труа
62.1% (82)
Ничья
28.8% (38)
Осер
9.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
44.88% (57)
Меньше
55.12% (70)
Обе команды забьют
Да
71.65% (91)
Нет
28.35% (36)
Популярный счёт
2:1 Труа
34.8% (46)
1:1 Ничья
25.8% (34)
1:0 Труа
22% (29)
1:2 Осер
5.3% (7)
0:1 Осер
3% (4)
3:1 Труа
1.5% (2)
2:0 Труа
1.5% (2)
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