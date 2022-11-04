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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Труа
1:1
Конец матча
Осер
0'
17' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
1:0
27' Гол
Лопеш Рони
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Менса Гидеон
72' Желтая карточка
Рипар Рено
1:1
85' Гол
Перрен Гаэтан
90'+6

Ход матча

17'
Сальмье Йоанн
 
27'
Лопеш Рони
(Бальде Мама)
1:0
58'
 
Менса Гидеон
60'
Одоберт Уилсон
Лопеш Рони
 
60'
Рипар Рено
Угбо Ике
 
64'
 
Перрен Гаэтан
Эн Готье
72'
Рипар Рено
 
75'
 
Отре Матиас
Да Кошта Нуну
79'
Ларуси Яссер
Конте Абду
 
82'
 
Дюжимон Реми
Шарбонье Гаэтан
85'
1:1
Перрен Гаэтан
(Синайоко Лассин)
90'
Бруус Андреас
Бальде Тьерно
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 132
Труа 62.1% (82)
X 28.8% (38)
Осер 9.1% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Галлон
Готье
2
Поросо
Джаксон
4
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
18
Бальде
Тьерно
12
Конте
Абду
6
Куаме
Роминигуе
24
Шавалерин
Ксавье
11
Лопеш
Рони
9
Угбо
Ике
7
Бальде
Мама
23
Костиль
Бенуа
97
Равелсон
Райан
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
14
Менса
Гидеон
17
Синайоко
Лассин
12
Туре
Бирама
22
Сахи
Хамза
7
Эн
Готье
9
Да
Кошта
Нуну
19
Шарбонье
Гаэтан
Труа
3-4-1-2
Осер
4-4-2

История личных встреч

Труа
Осер

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
Л2
3:1
К
0:1
Л2
2:1
Л2
3:1
Л2
1:2
Л2
0:2
Л2
1:0
ТМК
1:2
Л2
2:3
К
4:2
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
2:0

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.57
1.44

Среднее время на гол

57
62

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.86

Среднее время на гол

73
105

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
75

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 7 0.5
Одоберт Уилсон 3 0.21
Тардьё Флориан 3 (3) 0.21
Лопеш Рони 2 0.14
Рипар Рено 2 0.14
Поросо Джаксон 2 0.14
Шавалерин Ксавье 1 0.07
Угбо Ике 1 0.07
Сальмье Йоанн 1 0.07
Конте Абду 1 0.07
Палаверса Анте 1 0.07
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.14
Перрен Гаэтан 2 0.14
Да Кошта Нуну 2 0.14
Ньянг М'Байе 2 (1) 0.14
Жубал Мендес 1 0.07
Сахи Хамза 1 0.07
Шарбонье Гаэтан 1 0.07
Жанвье Жульян 1 0.07
Эн Готье 1 0.07
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 3 1
Галлон Готье 3 0
Тардьё Флориан 2 0
Рипар Рено 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Бальде Мама 2 0
Бруус Андреас 2 0
Поросо Джаксон 2 0
Рами Адиль 1 0
Лопеш Рони 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Лис Матеуш 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньянг М'Байе 1 2
Жанвье Жульян 2 1
Да Кошта Нуну 2 1
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жубал Мендес 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0

Результаты матчей

Труа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Осер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
5
Труа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Осер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

7
5
Труа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Осер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

14
10

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Пропущено

11
17
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
9%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
4
36%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
4
36%
3
18%
76-90

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
13%
2
33%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
1
17%
76-90

Пропущено

18
10
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
6
33%
3
30%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Забито

25
13
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
4
16%
2
15%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
3
12%
2
15%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
8
32%
4
31%
76-90

Пропущено

29
27
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 12
7
24%
6
22%
1-15
1
3%
5
19%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
8
28%
3
11%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
6
21%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2
Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3
Осер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Осер - Аяччо 1:0 Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1
Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2

Результаты матчей

Труа
Осер

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Труа
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
2
12
4
10
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
4. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
7. Лилль Заявка 13 7 1 5 25 - 22 22
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
10. Ницца Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
11. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
12. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
13. Реймс Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 13 4 0 9 22 - 27 12
16. Нант Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
17. Страсбург Заявка 13 1 7 5 14 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
19. Аяччо Заявка 13 2 2 9 8 - 20 8
20. Анже Заявка 13 2 2 9 14 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
11. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
12. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
19. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
7. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
19. Монпелье Заявка 6 1 0 5 12 - 15 3
20. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Труа: 50%, Осер: 50%.
  • Угловой
    95'
    Бруус Андреас из команды Труа подал угловой справа.
  • 95'
    Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Палмер-Браун Эрик из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Труа: 50%, Осер: 50%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Синайоко Лассин из команды Осер поставил подножку. Пострадал Палмер-Браун Эрик
  • 94'
    Туре Бирама из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    94'
    Бруус Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Поросо Джаксон. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    • 92'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 91'
      Бальде Мама нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Дюжимон Реми из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      91'
      Бруус Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Дюжимон Реми из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      91'
      Бруус Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Равелсон Райан успешно блокирует удар.
    • 90'
      Контроль мяча: Труа: 49%, Осер: 51%.
    • 90'
      Тактическая замена. Тьерно Бальде уходит с поля и его заменяет Бруус Андреас
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Бальде Мама. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 90'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Яссер Ларуси из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 89'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      88'
      Отре Матиас задерживает мяч рукой
    • 88'
      Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Труа пытается что-то создать.
    • 88'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 86'
      Команда Осер сравняла счет! Игра продолжается!
    • 86'
      Отре Матиас сделал ключевой пас для гола!
    • 85'
      Синайоко Лассин сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      85'
      Г О О О О Л - Перрен Гаэтан забивает с правой ноги!
    • 85'
      Синайоко Лассин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 85'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 85'
      Куаме Роминигуе не смог попасть в створ ударом издали
    • 85'
      Труа пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Труа: 48%, Осер: 52%.
    • 84'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 84'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 83'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 83'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 83'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 83'
      Отре Матиас пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем
    • 82'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 82'
      Тактическая замена. Шарбонье Гаэтан уходит с поля и его заменяет Дюжимон Реми
    • 82'
      Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 82'
      Отре Матиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Труа пытается что-то создать.
    • 81'
      Осер пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Труа: 49%, Осер: 51%.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 80'
      Хорошую попытку сделал Рипар Рено. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 80'
      Бальде Мама создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 80'
      Куаме Роминигуе из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 79'
      Труа пытается что-то создать.
    • 79'
      Бальде Мама выиграл воздушное противоборство у Жанвье Жульян.
    • 79'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 79'
      Тактическая замена. Конте Абду уходит с поля и его заменяет Яссер Ларуси
    • 77'
      Труа контролирует мяч.
    • 77'
      Осер пытается что-то создать.
    • 77'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      76'
      Судья сигнализирует, что Куаме Роминигуе из команды Труа поставил подножку. Пострадал Синайоко Лассин
    • 76'
      Осер пытается что-то создать.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 75'
      Бальде Мама из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 75'
      Менса Гидеон из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Контроль мяча: Труа: 50%, Осер: 50%.
    • 75'
      Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Отре Матиас
    • Фол, нарушение
      74'
      Туре Бирама наказан за толчок Бальде Мама
    • 74'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      74'
      Сахи Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 74'
      Шавалерин Ксавье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Осер пытается что-то создать.
    • 73'
      Осер пытается что-то создать.
    • 73'
      Осер контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      72'
      Рипар Рено получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      72'
      Безумный фол. Рипар Рено грубо играет против соперника. Пострадал Да Кошта Нуну
    • 71'
      Команда Труа довольна результатом к этому моменту.
    • 70'
      Рипар Рено пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • 70'
      Тьерно Бальде создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 70'
      Труа пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Труа: 52%, Осер: 48%.
    • 70'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 69'
      Шавалерин Ксавье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Осер пытается что-то создать.
    • 68'
      Осер контролирует мяч.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Труа
    • Офсайд
      68'
      Менса Гидеон из команды Осер в офсайде
    • 67'
      Галлон Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Туре Бирама из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 66'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Труа пытается что-то создать.
    • 65'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Осер начинает контратаку
    • 65'
      Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Контроль мяча: Труа: 53%, Осер: 47%.
    • Фол, нарушение
      64'
      Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Осер поставил подножку. Пострадал Палмер-Браун Эрик
    • 64'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 64'
      Тактическая замена. Эн Готье уходит с поля и его заменяет Перрен Гаэтан
    • 62'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 61'
      Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Труа: 55%, Осер: 45%.
    • 60'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 60'
      Тактическая замена. Угбо Ике уходит с поля и его заменяет Рипар Рено
    • 60'
      Тактическая замена. Лопеш Рони уходит с поля и его заменяет Одоберт Уилсон
    • 59'
      Лопеш Рони пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      59'
      Судья сигнализирует, что Менса Гидеон из команды Осер поставил подножку. Пострадал Тьерно Бальде
    • 59'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Труа не будет бить пенальти!
    • 58'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      58'
      ПЕНАЛЬТИ! - Менса Гидеон из команды Осер нарушает правила против Тьерно Бальде.
    • 57'
      Труа пытается что-то создать.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 57'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Равелсон Райан нанес удар в каркас ворот!
    • 56'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Костиль Бенуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Труа начинает контратаку
    • Угловой
      56'
      Эн Готье навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 55'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Куаме Роминигуе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Труа: 56%, Осер: 44%.
    • 54'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 54'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Шавалерин Ксавье успешно блокирует удар.
    • 54'
      Сахи Хамза нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Осер контролирует мяч.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 53'
      Тьерно Бальде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 53'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 52'
      Тьерно Бальде нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Труа контролирует мяч.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 51'
      Синайоко Лассин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 51'
      Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Осер пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Труа: 58%, Осер: 42%.
    • 50'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Осер пытается что-то создать.
    • 49'
      Осер контролирует мяч.
    • 49'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Осер пытается что-то создать.
    • 49'
      Бальде Мама из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      48'
      Эн Готье навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Поросо Джаксон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Поросо Джаксон ошибается в защите.
    • 48'
      Труа контролирует мяч.
    • 47'
      Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Труа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Синайоко Лассин из команды Осер поставил подножку. Пострадал Сальмье Йоанн
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Команда Труа играла лучше в этом тайме.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Контроль мяча: Труа: 59%, Осер: 41%.
    • 45'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Контроль мяча: Труа: 59%, Осер: 41%.
    • 45'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Труа пытается что-то создать.
    • 44'
      Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Труа контролирует мяч.
    • 43'
      Труа пытается что-то создать.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 42'
      Эн Готье нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 42'
      Равелсон Райан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Осер пытается что-то создать.
    • 41'
      Труа контролирует мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 41'
      Синайоко Лассин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Угловой
      41'
      Сахи Хамза из команды Осер подал угловой справа.
    • 40'
      Шавалерин Ксавье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Осер пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Труа: 58%, Осер: 42%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Бальде Мама наказан за толчок Равелсон Райан
    • 39'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Туре Бирама из команды Осер поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
    • 38'
      Осер начинает контратаку
    • 38'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Шавалерин Ксавье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Осер пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Труа: 58%, Осер: 42%.
    • Офсайд
      35'
      Да Кошта Нуну из команды Осер в офсайде
    • 35'
      Осер пытается что-то создать.
    • 34'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Осер пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Угбо Ике из команды Труа поставил подножку. Пострадал Сахи Хамза
    • 32'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      31'
      Шарбонье Гаэтан из команды Осер опасно и грубо сыграл. Сальмье Йоанн пострадал.
    • 30'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Синайоко Лассин из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Труа: 63%, Осер: 37%.
    • 29'
      Команда Труа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 28'
      Конте Абду сделал ключевой пас для гола!
    • 27'
      Бальде Мама сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Лопеш Рони забивает с левой ноги!
    • 27'
      Бальде Мама создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 27'
      Поросо Джаксон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      27'
      Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Шавалерин Ксавье пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • 26'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      26'
      Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Лопеш Рони и попал в перекладину!
    • 26'
      Равелсон Райан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Труа контролирует мяч.
    • 25'
      Шавалерин Ксавье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Труа: 58%, Осер: 42%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 25'
      Поросо Джаксон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Да Кошта Нуну нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Осер пытается что-то создать.
    • 24'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • Фол, нарушение
      24'
      Сальмье Йоанн из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Синайоко Лассин заработал фол
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Жубал Мендес
    • 22'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 22'
      Шанс! Сальмье Йоанн из команды Труа пробил головой, но мимо
    • 22'
      Лопеш Рони из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Жубал Мендес из команды Осер поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
    • 21'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 21'
      Эн Готье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 20'
      Синайоко Лассин из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Осер пытается что-то создать.
    • 20'
      Менса Гидеон из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Равелсон Райан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Труа: 59%, Осер: 41%.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 19'
      Оооо... вот это был удар! Жанвье Жульян должен был забить с этой позиции.
    • 19'
      Жанвье Жульян наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
    • Угловой
      19'
      Эн Готье из команды Осер подал угловой справа.
    • 18'
      Эн Готье пробил со штрафного прямо в стенку
    • Желтая карточка
      17'
      Сальмье Йоанн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Сальмье Йоанн из команды Труа поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
    • 17'
      Осер пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 16'
      Труа контролирует мяч.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 16'
      Шанс! Шарбонье Гаэтан из команды Осер пробил головой, но мимо
    • 15'
      Равелсон Райан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Осер пытается что-то создать.
    • 15'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Труа: 57%, Осер: 43%.
    • 15'
      Осер контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      14'
      Бальде Мама наказан за толчок Синайоко Лассин
    • 14'
      Туре Бирама из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Труа пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 13'
      Сахи Хамза из команды Осер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 13'
      Осер пытается что-то создать.
    • 12'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Эн Готье из команды Осер поставил подножку. Пострадал Куаме Роминигуе
    • 11'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Осер начинает контратаку
    • 10'
      Контроль мяча: Труа: 60%, Осер: 40%.
    • 10'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Труа контролирует мяч.
    • 9'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Туре Бирама из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Труа контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 55%, Осер: 45%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Лопеш Рони из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Равелсон Райан.
    • 5'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      4'
      Лопеш Рони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 3'
      Бальде Мама нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Бальде Мама из команды Труа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      3'
      Лопеш Рони из команды Труа подал угловой справа.
    • 3'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Труа контролирует мяч.
    • 1'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 132
    Труа 62.1% (82)
    X 28.8% (38)
    Осер 9.1% (12)
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    Прогнозы на матч Труа 1:1 Осер

    Исход игры
    Труа
    62.1% (82)
    Ничья
    28.8% (38)
    Осер
    9.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.88% (57)
    Меньше
    55.12% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    71.65% (91)
    Нет
    28.35% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Труа
    34.8% (46)
    1:1 Ничья
    25.8% (34)
    1:0 Труа
    22% (29)
    1:2 Осер
    5.3% (7)
    0:1 Осер
    3% (4)
    3:1 Труа
    1.5% (2)
    2:0 Труа
    1.5% (2)
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