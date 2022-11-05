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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Аяччо
4:2
Второй тайм: 75'
Страсбург
0'
0:1
6' Гол
Беллегард Жан-Рикнер
0:2
17' Гол
Гамейро Кевин
22' Желтая карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль
32' Желтая карточка
Делен Тома
1:2
33' Пенальти
Белайли Юсеф
2:2
34' Гол
Эль-Идрисси Мунем
3:2
40' Пенальти
Белайли Юсеф
4:2
45' Гол
Нури Рияд
62' Желтая карточка
Ле Маршан Максим
4:2
63' Не забитый пенальти
Белайли Юсеф

Ход матча

6'
0:1
Беллегард Жан-Рикнер
17'
0:2
Гамейро Кевин
(Джику Александр)
22'
 
Пьер-Габриэль Ронаэль
32'
 
Делен Тома
33'
Белайли Юсеф
1:2
34'
Эль-Идрисси Мунем
(Амума Ромен)
2:2
40'
Белайли Юсеф
3:2
45'
Нури Рияд
(Белайли Юсеф)
4:2
54'
 
Льенар Димитри
Делен Тома
55'
 
Дагба Колин
Пьер-Габриэль Ронаэль
55'
 
Мотиба Лебо
Ажорк Людовик
62'
 
Ле Маршан Максим
63'
Белайли Юсеф
4:2
72'
 
Томассон Адриен
Прчич Саньин
73'
 
Перрен Люка
Ле Маршан Максим
73'
Баяла Сириль
Белайли Юсеф
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 133
Аяччо 19.5% (26)
X 47.4% (63)
Страсбург 33.1% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аяччо
Ничья
Страсбург
3.07
3.18
3.10
Все Коэффициенты
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
3
Диалло
Исмаэль
15
Видаль
Клеман
99
Коне
Юссуф
5
Нури
Рияд
8
Маршетти
Венсан
6
Кутадьер
Матьё
92
Белайли
Юсеф
17
Амума
Ромен
7
Эль-Идрисси
Мунем
1
Селс
Матц
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
23
Ле
Маршан
Максим
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
3
Делен
Тома
14
Прчич
Саньин
25
Ажорк
Людовик
17
Беллегард
Жан-Рикнер
9
Гамейро
Кевин
20
Диалло
Хабиб
Аяччо
4-4-2
Страсбург
5-3-2

История личных встреч

Аяччо
Страсбург

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Л2
4:2
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
3:1
Л2
1:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Идрисси Мунем 3 0.21
Белайли Юсеф 2 (2) 0.14
Амума Ромен 1 0.07
Нури Рияд 1 0.07
Мангани Тома 1 (1) 0.07
Авинель Седрик 1 0.07
Баяла Сириль 1 0.07
Муссити-Око Бевик 1 0.07
Маршетти Венсан 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гамейро Кевин 5 0.36
Диалло Хабиб 5 (1) 0.36
Мотиба Лебо 2 0.14
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.07
Джику Александр 1 0.07
Ажорк Людовик 1 (1) 0.07
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Делен Тома 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Авинель Седрик 1 1
Мангани Тома 2 0
Коне Юссуф 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Юссуф Мохамед 1 0
Нури Рияд 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Майембо Фернан 1 0
Видаль Клеман 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Ньямси Жерзино 2 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Прчич Саньин 1 1
Джику Александр 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Делен Тома 2 0
Селс Матц 1 0
Томассон Адриен 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0

Результаты матчей

Аяччо
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Страсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
5
Аяччо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Страсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

3
4
Аяччо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Страсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
11 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
30%
1
8%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
19%
3
14%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
1
5%
7
32%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
6
29%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2
Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1
Страсбург
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3
Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0

Результаты матчей

Аяччо
Страсбург

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аяччо
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
1
12
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
4. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
7. Лилль Заявка 13 7 1 5 25 - 22 22
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
10. Ницца Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
11. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
12. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
13. Реймс Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 13 4 0 9 22 - 27 12
16. Нант Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
17. Аяччо 4:2 Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург 2:4 Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
20. Анже Заявка 13 2 2 9 14 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
11. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
12. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург 2:4 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо 4:2 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
7. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо 4:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург 2:4 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
19. Монпелье Заявка 6 1 0 5 12 - 15 3
20. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 67'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 66'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Аяччо: 57%, Страсбург: 43%.
    • 65'
      Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      64'
      Мотиба Лебо задерживает мяч рукой
    • Описание гола
      63'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Белайли Юсеф бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
    • 62'
      Ле Маршан Максим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 62'
      После проверки VAR судья изменил решение - Аяччо пробьет пенальти!
    • 61'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 133
    Аяччо 19.5% (26)
    X 47.4% (63)
    Страсбург 33.1% (44)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аяччо
    Ничья
    Страсбург
    3.07
    3.18
    3.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аяччо 4:2 Страсбург онлайн

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    Прогнозы на матч Аяччо 4:2 Страсбург

    Исход игры
    Аяччо
    19.5% (26)
    Ничья
    47.4% (63)
    Страсбург
    33.1% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.6% (42)
    Меньше
    66.4% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    75.2% (94)
    Нет
    24.8% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.1% (52)
    1:2 Страсбург
    17.3% (23)
    2:1 Аяччо
    9% (12)
    0:1 Страсбург
    8.3% (11)
    1:0 Аяччо
    8.3% (11)
    0:0 Ничья
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:2 Страсбург
    2.3% (3)
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    Аяччо
    Страсбург
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