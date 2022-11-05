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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Аяччо
4:2
Конец матча
Страсбург
0'
0:1
6' Гол
Беллегард Жан-Рикнер
0:2
17' Гол
Гамейро Кевин
22' Желтая карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль
32' Желтая карточка
Делен Тома
1:2
33' Пенальти
Белайли Юсеф
2:2
34' Гол
Эль-Идрисси Мунем
3:2
40' Пенальти
Белайли Юсеф
4:2
45' Гол
Нури Рияд
62' Желтая карточка
Ле Маршан Максим
4:2
63' Не забитый пенальти
Белайли Юсеф
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Видаль Клеман
79' Красная карточка
Видаль Клеман
90' Желтая карточка
Дагба Колин
90'+6

Ход матча

6'
0:1
Беллегард Жан-Рикнер
17'
0:2
Гамейро Кевин
(Джику Александр)
22'
 
Пьер-Габриэль Ронаэль
32'
 
Делен Тома
33'
Белайли Юсеф
1:2
34'
Эль-Идрисси Мунем
(Амума Ромен)
2:2
40'
Белайли Юсеф
3:2
45'
Нури Рияд
(Белайли Юсеф)
4:2
54'
 
Льенар Димитри
Делен Тома
54'
 
Дагба Колин
Пьер-Габриэль Ронаэль
55'
 
Мотиба Лебо
Ажорк Людовик
62'
 
Ле Маршан Максим
63'
Белайли Юсеф
4:2
72'
 
Томассон Адриен
Прчич Саньин
72'
 
Перрен Люка
Ле Маршан Максим
73'
Баяла Сириль
Белайли Юсеф
 
77'
Видаль Клеман
 
79'
Видаль Клеман
 
80'
Альфонс Микаэль
Амума Ромен
 
84'
Мангани Тома
Кутадьер Матьё
 
85'
Тузгар Йоанн
Нури Рияд
 
90'
 
Дагба Колин

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 133
Аяччо 19.5% (26)
X 47.4% (63)
Страсбург 33.1% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
3
Диалло
Исмаэль
15
Видаль
Клеман
99
Коне
Юссуф
5
Нури
Рияд
8
Маршетти
Венсан
6
Кутадьер
Матьё
92
Белайли
Юсеф
17
Амума
Ромен
7
Эль-Идрисси
Мунем
1
Селс
Матц
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
23
Ле
Маршан
Максим
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
3
Делен
Тома
14
Прчич
Саньин
25
Ажорк
Людовик
17
Беллегард
Жан-Рикнер
9
Гамейро
Кевин
20
Диалло
Хабиб
Аяччо
4-4-2
Страсбург
5-3-2

История личных встреч

Аяччо
Страсбург

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Л2
4:2
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
3:1
Л2
1:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Идрисси Мунем 3 0.21
Белайли Юсеф 2 (2) 0.14
Амума Ромен 1 0.07
Нури Рияд 1 0.07
Мангани Тома 1 (1) 0.07
Авинель Седрик 1 0.07
Баяла Сириль 1 0.07
Муссити-Око Бевик 1 0.07
Маршетти Венсан 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гамейро Кевин 5 0.36
Диалло Хабиб 5 (1) 0.36
Мотиба Лебо 2 0.14
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.07
Джику Александр 1 0.07
Ажорк Людовик 1 (1) 0.07
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Делен Тома 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Авинель Седрик 1 1
Видаль Клеман 1 1
Мангани Тома 2 0
Коне Юссуф 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Юссуф Мохамед 1 0
Нури Рияд 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Майембо Фернан 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 4 1
Жюльен Стефан 3 1
Ньямси Жерзино 2 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Прчич Саньин 1 1
Джику Александр 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Делен Тома 2 0
Селс Матц 1 0
Томассон Адриен 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Дагба Колин 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0

Результаты матчей

Аяччо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Страсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
7
Аяччо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Страсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

3
4
Аяччо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Страсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
1
8%
7
50%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
30%
1
8%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
5
45%
1
7%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

23
26
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
22%
3
12%
1-15
6
26%
2
8%
16-30
1
4%
11
42%
31-45
2
9%
3
12%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
6
26%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2
Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1
Страсбург
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3
Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0

Результаты матчей

Аяччо
Страсбург

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аяччо
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
4. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
7. Лилль Заявка 13 7 1 5 25 - 22 22
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
10. Ницца Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
11. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
12. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
13. Реймс Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 13 4 0 9 22 - 27 12
16. Нант Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
20. Анже Заявка 13 2 2 9 14 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
11. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
12. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
5. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
7. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
19. Монпелье Заявка 6 1 0 5 12 - 15 3
20. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 133
    Аяччо 19.5% (26)
    X 47.4% (63)
    Страсбург 33.1% (44)
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    Прогнозы на матч Аяччо 4:2 Страсбург

    Исход игры
    Аяччо
    19.5% (26)
    Ничья
    47.4% (63)
    Страсбург
    33.1% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.6% (42)
    Меньше
    66.4% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    75.2% (94)
    Нет
    24.8% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.1% (52)
    1:2 Страсбург
    17.3% (23)
    2:1 Аяччо
    9% (12)
    0:1 Страсбург
    8.3% (11)
    1:0 Аяччо
    8.3% (11)
    0:0 Ничья
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:2 Страсбург
    2.3% (3)
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