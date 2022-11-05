Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Клеман Видаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Клеман Видаль удален с поля!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Белайли Юсеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Удар от ворот произведет Страсбург

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Пьер-Габриэль Ронаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Шанс! Клеман Видаль из команды Аяччо пробил головой, но мимо

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' 'Г О О О О О Л - Белайли Юсеф из команды Аяччо забил правой с пенальти! Матц Зельс решил остаться по центру ворот.'

39' После проверки VAR судья изменил решение - Аяччо пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Хорошую попытку сделал Белайли Юсеф . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Г О О О О Л - Эль-Идрисси Мунем забивает с правой ноги!

33' Г О О О О О Л - Белайли Юсеф из команды Аяччо забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Матц Зельс прыгнул вправо!

32' Делен Тома получает желтую карточку за игру рукой

32' После проверки VAR судья изменил решение - Аяччо пробьет пенальти!

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

29' Белайли Юсеф не смог попасть в створ ударом издали

29' Белайли Юсеф из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Диалло Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Маршетти Венсан пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

27' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Гамейро Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Белайли Юсеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Гамейро Кевин из команды Страсбург

17' Джику Александр из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Диалло Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Диалло Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Аяччо

14' Прчич Саньин не смог попасть в створ ударом издали

14' Гамейро Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Ньямси Жерзино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Страсбург

10' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ньямси Жерзино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Эль-Идрисси Мунем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Страсбург

7' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Г О О О О Л - Беллегард Жан-Рикнер правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

4' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Клеман Видаль ослабляет давление, выбив мяч.

3' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Клеман Видаль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аяччо начинает с центра поля