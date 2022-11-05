Тур: 14. Стадион: Стад Франсуа Коти. Главный судья: Mathieu Vernice
0'
0:1
6' ГолБеллегард Жан-Рикнер
0:2
17' ГолГамейро Кевин
22' Желтая карточкаПьер-Габриэль Ронаэль
32' Желтая карточкаДелен Тома
1:2
33' ПенальтиБелайли Юсеф
2:2
34' ГолЭль-Идрисси Мунем
3:2
40' ПенальтиБелайли Юсеф
4:2
45' ГолНури Рияд
62' Желтая карточкаЛе Маршан Максим
4:2
63' Не забитый пенальтиБелайли Юсеф
77' Undefined phrase: football_event_Видаль Клеман
79' Красная карточкаВидаль Клеман
90' Желтая карточкаДагба Колин
90'+6
Ход матча
6'
17'
0:2
32'
33'
1:2
34'
2:2
40'
3:2
45'
4:2
62'
63'
4:2
77'
79'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
99
Коне
Юссуф
92
Белайли
Юсеф
17
Амума
Ромен
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Белайли ЮсефПолузащитник
-
17 Амума РоменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ляци КазимПолузащитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аяччо
Страсбург
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Идрисси Мунем
|3
|0.21
|Белайли Юсеф
|2 (2)
|0.14
|Амума Ромен
|1
|0.07
|Нури Рияд
|1
|0.07
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.07
|Авинель Седрик
|1
|0.07
|Баяла Сириль
|1
|0.07
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.07
|Маршетти Венсан
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гамейро Кевин
|5
|0.36
|Диалло Хабиб
|5 (1)
|0.36
|Мотиба Лебо
|2
|0.14
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.07
|Джику Александр
|1
|0.07
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.07
|Томассон Адриен
|0
|0
|Прчич Саньин
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Карточки
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|3
|2
|Гонсалес Омар II
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Диалло Исмаэль
|3
|0
|Баяла Сириль
|3
|0
|Авинель Седрик
|1
|1
|Видаль Клеман
|1
|1
|Мангани Тома
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Маршетти Венсан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Юссуф Мохамед
|1
|0
|Нури Рияд
|1
|0
|Альфонс Микаэль
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|4
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Ньямси Жерзино
|2
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Прчич Саньин
|1
|1
|Джику Александр
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Льенар Димитри
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
Результаты матчей
Аяччо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Страсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
7
Аяччо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Страсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
3
4
Аяччо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Страсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
5
11
Голы по времени матча
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
1
8%
7
50%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
30%
1
8%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
5
45%
1
7%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Пропущено
23
26
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
22%
3
12%
1-15
6
26%
2
8%
16-30
1
4%
11
42%
31-45
2
9%
3
12%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
6
26%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аяччо
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2
Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1
Страсбург
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3
Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0
Результаты матчей
Аяччо
Страсбург
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аяччо
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
212
410
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 8
|35
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|22 - 8
|30
|3.
|Лорьян
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 16
|20
|9.
|Клермон
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|10.
|Ницца
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|12.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|25 - 29
|14
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 20
|13
|14.
|Осер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|15.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|22 - 27
|12
|16.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|17.
|Аяччо
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|18.
|Страсбург
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|16 - 25
|10
|19.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|20.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|11.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|20.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|18.
|Осер
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|19.
|Монпелье
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 15
|3
|20.
|Нант
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (8)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Аяччо 4:2 Страсбург
Исход игры
Аяччо
19.5% (26)
Ничья
47.4% (63)
Страсбург
33.1% (44)
Тотал 2.5
Больше
33.6% (42)
Меньше
66.4% (83)
Обе команды забьют
Да
75.2% (94)
Нет
24.8% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (52)
1:2 Страсбург
17.3% (23)
2:1 Аяччо
9% (12)
0:1 Страсбург
8.3% (11)
1:0 Аяччо
8.3% (11)
0:0 Ничья
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:2 Страсбург
2.3% (3)
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