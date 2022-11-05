Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Давид Коста создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Давид Коста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

46' Команда Ланс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Хорошую попытку сделал Салама Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Эль-Мелали Фарид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Анже

40' Саид Уэсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Давид Коста создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Ланс

37' Оооо... вот это был удар! Эну Адриен должен был забить с этой позиции.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' [player1] ошибается в защите.

35' Удар от ворот произведет Ланс

34' Салама Амин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

32' Игра в одни ворота сейчас. Ланс доминирует и владеет мячом

32' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Сотока Флориан пробует нанести удар издали, но Yahia Fofana держит все под контролем

31' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Анже

27' Саид Уэсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Давид Коста из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

23' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Давид Коста сделал ключевой пас для гола!

21' Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

17' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Анже

10' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Эль-Мелали Фарид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Блажич Миха выиграл воздушное противоборство у Давид Коста.

7' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Эль-Мелали Фарид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Амаду Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Анже начинает с центра поля