Тур: 14. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Леонард Томас
Ход матча
21'
0:1
51'
0:2
57'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
30
Фофана
Яхья
17
Амаду
Ибраим
11
Салама
Амин
23
Эну
Адриен
30
Самба
Брис
22
Саид
Уэсли
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
-
17 Амаду ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Четти ИльесЗащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Мбок ДжейсонНападающий
-
19 Сима АбдаллаНападающий
-
92 Тиуб СадаНападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
-
31 Remy Lascary
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Анже
Ланс
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.33
Среднее время на гол
57
67
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
1.17
1.86
Среднее время на гол
77
48
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.38
1.62
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
55
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|3 (2)
|0.21
|Эну Адриен
|3
|0.21
|Салама Амин
|3
|0.21
|Бенталеб Набиль
|2
|0.14
|Дьони Лои
|2
|0.14
|Блажич Миха
|1
|0.07
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|7
|0.5
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.43
|Саид Уэсли
|4
|0.29
|Фофана Секо
|2 (1)
|0.14
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.07
|Мачадо Дейвер
|1
|0.07
|Дансо Кевин
|1
|0.07
|Медина Факундо
|1
|0.07
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.07
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Гради Жонатан
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|5
|1
|Буфаль Софьян
|2
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Эну Адриен
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Валери Ян
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мачадо Дейвер
|2
|1
|Айдара Массадио
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Медина Факундо
|3
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Гради Жонатан
|2
|0
|Дансо Кевин
|2
|0
|Онана Жан
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0
Результаты матчей
Анже
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Ланс
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
1
Анже
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ланс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
4
16
Анже
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Ланс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
1
Волевые поражения
11
17
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
50%
76-90
Пропущено
15
3
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
2
67%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
5
31%
61-75
2
29%
5
31%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
2
14%
2
40%
76-90
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
3
19%
1
5%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
4
25%
5
23%
61-75
3
19%
8
36%
76-90
Пропущено
29
8
14 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
6
21%
0
0%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
7
24%
3
38%
31-45
5
17%
1
13%
46-60
6
21%
2
25%
61-75
4
14%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Монако - Анже 2:0 Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3
Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1
Ланс
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ланс - Тулуза 3:0 Марсель - Ланс 0:1 Ланс - Монпелье 1:0 Лилль - Ланс 1:0
Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2
Результаты матчей
Анже
Ланс
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Анже
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
58
58
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 8
|35
|2.
|Ланс
|2:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 8
|33
|3.
|Лорьян
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|6.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 16
|20
|9.
|Клермон
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|10.
|Ницца
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Тулуза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|12.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|25 - 29
|14
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 20
|13
|14.
|Осер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 26
|13
|15.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|22 - 27
|12
|16.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|17.
|Аяччо
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 22
|11
|18.
|Страсбург
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|16 - 25
|10
|19.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|20.
|Анже
|0:2 Заявка
|14
|2
|2
|10
|14 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|2:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 5
|18
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|5.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|11.
|Осер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|13.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Аяччо
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Анже
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|20.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Ланс
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|6.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Аяччо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|15 - 18
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Анже
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|18.
|Осер
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|19.
|Монпелье
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 15
|3
|20.
|Нант
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (8)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Ренн
|Террье Мартен
|8 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Анже 0:2 Ланс
Исход игры
Анже
12.4% (16)
Ничья
10.1% (13)
Ланс
77.5% (100)
Тотал 2.5
Больше
59.68% (74)
Меньше
40.32% (50)
Обе команды забьют
Да
66.13% (82)
Нет
33.87% (42)
Популярный счёт
1:2 Ланс
45.7% (59)
0:1 Ланс
16.3% (21)
0:2 Ланс
9.3% (12)
1:1 Ничья
7.8% (10)
2:1 Анже
6.2% (8)
1:0 Анже
3.1% (4)
1:3 Ланс
2.3% (3)
2:0 Анже
1.6% (2)
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