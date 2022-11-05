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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Анже
1:2
Конец матча
Ланс
0'
0:1
21' Гол
Саид Уэсли
0:2
51' Гол
Медина Факундо
77' Желтая карточка
Капель Пьеррик
86' Желтая карточка
Самба Брис
1:2
87' Гол
Блажич Миха
90' Желтая карточка
Дансо Кевин
90'+7

Ход матча

21'
0:1
Саид Уэсли
(Сотока Флориан)
51'
0:2
Медина Факундо
(Дансо Кевин)
56'
 
Айдара Массадио
Медина Факундо
56'
 
Опенда Лои
Саид Уэсли
67'
Сима Абдалла
Салама Амин
 
67'
Капель Пьеррик
Унаи Аззедин
 
72'
 
Клод-Морис Алексис
Да Коста Давид Перейра
74'
Тиуб Сада
Эль-Мелали Фарид
 
74'
Абделли Химад
Эну Адриен
 
77'
Капель Пьеррик
 
84'
 
Онана Жан
Гради Жонатан
85'
 
Боура Исмаэль
Мачадо Дейвер
86'
 
Самба Брис
87'
Блажич Миха
(Бенталеб Набиль)
1:2
88'
Таиби Ванисс
Менди Батиста
 
90'
 
Дансо Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Анже 12.4% (16)
X 10.1% (13)
Ланс 77.5% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Фофана
Яхья
5
Блажич
Миха
17
Амаду
Ибраим
22
Унтонджи
Седрик
28
Эль-Мелали
Фарид
3
Думбия
Сулейман
8
Унаи
Аззедин
6
Бенталеб
Набиль
2
Менди
Батиста
11
Салама
Амин
23
Эну
Адриен
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
8
Фофана
Секо
26
Абдул-Самед
Салис
7
Сотока
Флориан
20
Да
Коста
Давид
Перейра
22
Саид
Уэсли
Анже
5-3-2
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Анже
Ланс

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л2
0:0
Л2
1:2
КЛ
1:2
Л2
3:2
Л2
1:3
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
3:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.33

Среднее время на гол

57
67

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

1.17
1.86

Среднее время на гол

77
48

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.38
1.62

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
55

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 3 (2) 0.21
Эну Адриен 3 0.21
Салама Амин 3 0.21
Бенталеб Набиль 2 0.14
Блажич Миха 2 0.14
Дьони Лои 2 0.14
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 7 0.5
Сотока Флориан 6 (1) 0.43
Саид Уэсли 4 0.29
Фофана Секо 2 (1) 0.14
Да Коста Давид Перейра 1 0.07
Мачадо Дейвер 1 0.07
Дансо Кевин 1 0.07
Медина Факундо 1 0.07
Абдул-Самед Салис 1 0.07
Франковски Пшемыслав 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Кабо Джимми 0 0
Гради Жонатан 0 0
Пореба Лукаш 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 5 1
Буфаль Софьян 2 1
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Капель Пьеррик 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Тиуб Сада 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Эну Адриен 1 0
Дьони Лои 1 0
Валери Ян 1 0
Фофана Яхья 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачадо Дейвер 2 1
Айдара Массадио 3 0
Сотока Флориан 3 0
Дансо Кевин 3 0
Медина Факундо 3 0
Кабо Джимми 2 0
Гради Жонатан 2 0
Онана Жан 1 0
Саид Уэсли 1 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Опенда Лои 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Да Коста Давид Перейра 1 0

Результаты матчей

Анже
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Ланс
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
1
Анже
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

4
16
Анже
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Ланс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

12
17

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Пропущено

17
4
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
2
50%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
1
25%
61-75
2
12%
1
25%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
5
31%
61-75
2
29%
5
31%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
2
14%
2
40%
76-90

Забито

17
24
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
3
18%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
18%
2
8%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
4
24%
5
21%
61-75
4
24%
8
33%
76-90

Пропущено

31
9
15 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
6
19%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
7
23%
3
33%
31-45
6
19%
1
11%
46-60
6
19%
2
22%
61-75
4
13%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Монако - Анже 2:0 Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3
Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1
Ланс
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ланс - Тулуза 3:0 Марсель - Ланс 0:1 Ланс - Монпелье 1:0 Лилль - Ланс 1:0
Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2

Результаты матчей

Анже
Ланс

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Анже
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 2 0 36 - 8 35
2. Ланс Заявка 14 10 3 1 24 - 9 33
3. Лорьян Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
4. Ренн Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Марсель Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Монако Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
7. Лилль Заявка 13 7 1 5 25 - 22 22
8. Лион Заявка 13 6 2 5 22 - 16 20
9. Клермон Заявка 13 5 3 5 17 - 20 18
10. Ницца Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
11. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
12. Труа Заявка 14 3 5 6 25 - 29 14
13. Реймс Заявка 13 2 7 4 14 - 20 13
14. Осер Заявка 14 3 4 7 14 - 26 13
15. Монпелье Заявка 13 4 0 9 22 - 27 12
16. Нант Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
17. Аяччо Заявка 14 3 2 9 12 - 22 11
18. Страсбург Заявка 14 1 7 6 16 - 25 10
19. Брест Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
20. Анже Заявка 14 2 2 10 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 7 6 0 1 19 - 5 18
3. Лион Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
5. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
9. Монако Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Нант Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
11. Осер Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
12. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
13. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
14. Труа Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Страсбург Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Аяччо Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Анже Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
20. Брест Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Ланс Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
5. Марсель Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
6. Ницца Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Лилль Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Клермон Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Реймс Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11. Аяччо Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
13. Труа Заявка 7 2 0 5 15 - 18 6
14. Страсбург Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
18. Осер Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
19. Монпелье Заявка 6 1 0 5 12 - 15 3
20. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (8)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Ренн Террье Мартен 8 (3)
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ланс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Ланс: 56%.
  • 96'
    Бенталеб Набиль бьет со штрафного в створ, но Брис Самба держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    95'
    Дансо Кевин наказан за толчок Абдалла Сима
  • 95'
    Фофана Секо выиграл воздушное противоборство у Ванисс Таиби.
  • 95'
    Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Анже пытается что-то создать.
  • 94'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Абделли Химад выиграл воздушное противоборство у Онана Жан.
  • 92'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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    • Первый тайм
    • 46'
      Команда Ланс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Бенталеб Набиль выиграл воздушное противоборство у Абдул-Самед Салис.
    • 45'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Анже: 41%, Ланс: 59%.
    • 44'
      Анже контролирует мяч.
    • 44'
      Думбия Сулейман ошибается в защите.
    • Офсайд
      44'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс в офсайде
    • 44'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Думбия Сулейман из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 42'
      Ланс контролирует мяч.
    • 42'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Салама Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Эль-Мелали Фарид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      40'
      Абдул-Самед Салис из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Аззеддин Унахи.
    • 40'
      Контроль мяча: Анже: 40%, Ланс: 60%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 40'
      Саид Уэсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Давид Коста создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 39'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 37'
      Оооо... вот это был удар! Эну Адриен должен был забить с этой позиции.
    • 37'
      Шанс! Эну Адриен из команды Анже пробил головой, но мимо
    • Угловой
      37'
      Бенталеб Набиль из команды Анже подал угловой справа.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 36'
      Мачадо Дейвер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 41%, Ланс: 59%.
    • 35'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 35'
      [player1] ошибается в защите.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 34'
      Салама Амин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Франковски Пшемыслав из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Салама Амин
    • 34'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Унтонджи Седрик успешно блокирует удар.
    • 33'
      Франковски Пшемыслав нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Бенталеб Набиль выиграл воздушное противоборство у Саид Уэсли.
    • 33'
      Амаду Ибраим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Игра в одни ворота сейчас. Ланс доминирует и владеет мячом
    • 32'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Сотока Флориан пробует нанести удар издали, но Yahia Fofana держит все под контролем
    • 31'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Контроль мяча: Анже: 40%, Ланс: 60%.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья свистит. Саид Уэсли атаковал сзади соперника. Это Эль-Мелали Фарид заработал своей команде штрафной
    • 28'
      Амаду Ибраим из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Ланс начинает контратаку
    • 28'
      Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 27'
      Саид Уэсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Давид Коста из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      26'
      Менди Батиста из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Давид Коста.
    • 26'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Салама Амин.
    • Офсайд
      25'
      Мачадо Дейвер из команды Ланс в офсайде
    • 25'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Контроль мяча: Анже: 44%, Ланс: 56%.
    • 24'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      24'
      Менди Батиста из команды Анже опасно и грубо сыграл. Самба Брис пострадал.
    • 23'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Давид Коста сделал ключевой пас для гола!
    • 21'
      Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 21'
      Сотока Флориан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О О Л - Саид Уэсли из команды Ланс легко посылает мяч в пустые ворота правой! Саид Уэсли легко с этим справился!
    • 21'
      Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Анже контролирует мяч.
    • 20'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 47%, Ланс: 53%.
    • 20'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 19'
      Эль-Мелали Фарид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Ланс контролирует мяч.
    • 18'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Анже пытается что-то создать.
    • 18'
      Амаду Ибраим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Блажич Миха из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мачадо Дейвер
    • 16'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Амаду Ибраим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 56%, Ланс: 44%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Эну Адриен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Дансо Кевин
    • 14'
      Анже контролирует мяч.
    • 14'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Бенталеб Набиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Анже начинает контратаку
    • 12'
      Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Абдул-Самед Салис выиграл воздушное противоборство у Аззеддин Унахи.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 11'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 58%, Ланс: 42%.
    • 10'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Аззеддин Унахи из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сотока Флориан
    • 9'
      Эль-Мелали Фарид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Мачадо Дейвер из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Анже пытается что-то создать.
    • 8'
      Блажич Миха выиграл воздушное противоборство у Давид Коста.
    • 8'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 7'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Анже пытается что-то создать.
    • 6'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Эль-Мелали Фарид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 47%, Ланс: 53%.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Менди Батиста из команды Анже поставил подножку. Пострадал Абдул-Самед Салис
    • 4'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Анже пытается что-то создать.
    • 3'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Менди Батиста из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Ланс контролирует мяч.
    • 2'
      Амаду Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Самба Брис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Анже пытается что-то создать.
    • 1'
      Анже контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Анже 12.4% (16)
    X 10.1% (13)
    Ланс 77.5% (100)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Анже 1:2 Ланс онлайн

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    Прогнозы на матч Анже 1:2 Ланс

    Исход игры
    Анже
    12.4% (16)
    Ничья
    10.1% (13)
    Ланс
    77.5% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.68% (74)
    Меньше
    40.32% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    66.13% (82)
    Нет
    33.87% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    45.7% (59)
    0:1 Ланс
    16.3% (21)
    0:2 Ланс
    9.3% (12)
    1:1 Ничья
    7.8% (10)
    2:1 Анже
    6.2% (8)
    1:0 Анже
    3.1% (4)
    1:3 Ланс
    2.3% (3)
    2:0 Анже
    1.6% (2)
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