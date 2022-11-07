Тур: 10.
1:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаКокорин Александр
1:0
39' ГолКокорин Александр
45' Желтая карточкаКажу
1:1
72' ГолХупер Гэри
75' Желтая карточкаБоакье Эрик
79' Желтая карточкаКассама Морету
90'+5
Ход матча
39'
45'
72'
1:1
75'
79'
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
-
Главный тренер: Феррера Янник
История личных встреч
Арис Лимассол
Омония
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.83
Среднее время на гол
41
49
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.58
1.17
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
77
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокорин Александр
|4
|0.4
|Бенгтссон Лео
|4
|0.4
|Струски Кароль
|2
|0.2
|Шави Уоррен
|2
|0.2
|Яблонский Евгений
|1
|0.1
|Шполярич Матья
|1
|0.1
|Брорссон Франц
|1
|0.1
|Маямбела Михлали
|1
|0.1
|Кажу
|1
|0.1
|Гоми Янник
|1
|0.1
|Браун Морган
|1
|0.1
|Джаве Флорисс
|1
|0.1
|Стемпиньски Мариуш
|1 (1)
|0.1
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|5 (2)
|0.5
|Безус Роман
|2
|0.2
|Хупер Гэри
|1
|0.1
|Ансарифард Карим
|1
|0.1
|Папулис Фотис
|1
|0.1
|Захариу Панайотис
|1
|0.1
|Милетич Неманья
|1
|0.1
|Какулис Андроникос
|1
|0.1
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|5
|0
|Яго Стив
|3
|1
|Кокорин Александр
|3
|0
|Джаве Флорисс
|3
|0
|Маямбела Михлали
|2
|0
|Бенгтссон Лео
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Сёке Юлиус
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Боакье Эрик
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|5
|1
|Бруно V
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Безус Роман
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Кусулос Янис
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимассол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Омония
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
Арис Лимассол
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Омония
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
9
9
Арис Лимассол
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Омония
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
12
11
Голы по времени матча
Забито
13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
13
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
3
14%
5
38%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
7
32%
4
31%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
29%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2
Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1
Омония
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0
Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0
Результаты матчей
Арис Лимассол
Омония
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Арис Лимассол
Омония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
31
15
22
15
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
15
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
46
37
28
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|10
|8
|2
|0
|25 - 3
|26
|2.
|Арис Лимассол
|10
|7
|1
|2
|21 - 8
|22
|3.
|АПОЭЛ
|10
|6
|3
|1
|11 - 3
|21
|4.
|АЕК Ларнака
|10
|6
|1
|3
|19 - 9
|19
|5.
|Аполлон
|1:1
|10
|4
|4
|2
|9 - 9
|16
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|7.
|Анортосис
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Неа Саламина
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Омония
|10
|4
|1
|5
|13 - 12
|13
|10.
|Кармиотисса
|1:1
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|11.
|Эносис
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|12.
|Докса Катокопия
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|13.
|Олимпиакос Никосия
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|14.
|Акритас Хлоракас
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Пафос
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|4.
|Омония
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Аполлон
|1:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Эносис
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Кармиотисса
|1:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|14.
|Докса Катокопия
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|2.
|Арис Лимассол
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|3.
|АПОЭЛ
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Аполлон
|1:1
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Докса Катокопия
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|1:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|11.
|Омония
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|Пафос
|Семедо Вилли
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5
|Арис Лимассол
|Кажу
|5