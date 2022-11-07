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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 10.
Арис Лимассол
1:1
Конец матча
Омония
0'
25' Желтая карточка
Кокорин Александр
1:0
39' Гол
Кокорин Александр
45' Желтая карточка
Кажу
1:1
72' Гол
Хупер Гэри
75' Желтая карточка
Боакье Эрик
79' Желтая карточка
Кассама Морету
90'+5
Арис Лимассол
Омония

История личных встреч

Арис Лимассол
Омония

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.83

Среднее время на гол

41
49

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.58
1.17

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
77

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокорин Александр 4 0.4
Бенгтссон Лео 4 0.4
Струски Кароль 2 0.2
Шави Уоррен 2 0.2
Яблонский Евгений 1 0.1
Шполярич Матья 1 0.1
Брорссон Франц 1 0.1
Маямбела Михлали 1 0.1
Кажу 1 0.1
Гоми Янник 1 0.1
Браун Морган 1 0.1
Джаве Флорисс 1 0.1
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.1
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 5 (2) 0.5
Безус Роман 2 0.2
Хупер Гэри 1 0.1
Ансарифард Карим 1 0.1
Папулис Фотис 1 0.1
Захариу Панайотис 1 0.1
Милетич Неманья 1 0.1
Какулис Андроникос 1 0.1

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 5 0
Яго Стив 3 1
Кокорин Александр 3 0
Джаве Флорисс 3 0
Маямбела Михлали 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Струски Кароль 2 0
Сёке Юлиус 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Мукету-Муссунда Алекс 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Шполярич Матья 1 0
Брорссон Франц 1 0
Делмиро 1 0
Боакье Эрик 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 5 1
Бруно V 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Безус Роман 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Кусулос Янис 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Омония
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2
Арис Лимассол
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Омония
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

9
9
Арис Лимассол
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Омония
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

12
11

Голы по времени матча

Забито

13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
3
14%
5
38%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
7
32%
4
31%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
29%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2
Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1
Омония
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0
Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0

Результаты матчей

Арис Лимассол
Омония

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
Омония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
1
1
5
2.5
2
2
1
5
3.5
1
3
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
4
6
3
7
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 10 8 2 0 25 - 3 26
2. Арис Лимассол 10 7 1 2 21 - 8 22
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 11 - 3 21
4. АЕК Ларнака 10 6 1 3 19 - 9 19
5. Аполлон 1:1 10 4 4 2 9 - 9 16
6. АЕЛ Лимаcсол 10 4 2 4 10 - 9 14
7. Анортосис 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Неа Саламина 10 4 1 5 9 - 11 13
9. Омония 10 4 1 5 13 - 12 13
10. Кармиотисса 1:1 10 3 2 5 7 - 16 11
11. Эносис 10 3 1 6 8 - 16 10
12. Докса Катокопия 10 2 2 6 7 - 16 8
13. Олимпиакос Никосия 10 1 3 6 8 - 19 6
14. Акритас Хлоракас 10 1 1 8 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Пафос 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
4. Омония 4 3 0 1 9 - 4 9
5. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
6. Аполлон 1:1 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Эносис 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Неа Саламина 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Кармиотисса 1:1 6 2 1 3 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 6 1 0 5 3 - 14 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Арис Лимассол 4 4 0 0 9 - 1 12
3. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Аполлон 1:1 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Докса Катокопия 6 2 2 2 6 - 8 8
6. АЕЛ Лимаcсол 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
8. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 1:1 4 1 1 2 2 - 9 4
11. Омония 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 0 4 3 - 12 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Пафос Семедо Вилли 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Арис Лимассол Кажу 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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