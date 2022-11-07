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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 10.
Акритас Хлоракас
1:2
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
0:1
15' Гол
Лопеш Рафаэл
40' Желтая карточка
Касас Исмаэль
43' Желтая карточка
Seid Korac
54' Желтая карточка
Jawad El Jemili
0:2
56' Гол
Миличевич Хрвое
69' Желтая карточка
Понс Пере
1:2
90' Гол
Reginaldo Ramires
90'+5
Акритас Хлоракас
АЕК Ларнака

Бомбардиры внутри турнира

Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Reginaldo Ramires 2 0.2
Vasos Dimosthenous 1 0.1
Rodrigo Varanda 1 0.1
Абраам Гонсалес 1 (1) 0.1
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 4 (1) 0.4
Дьюрчо Адам 3 (1) 0.3
Альтман Омри 3 (1) 0.3
Лопеш Рафаэл 2 0.2
Ромо Хосе 1 0.1
Ойер Санхурхо 1 0.1
Олатунджи Виктор 1 0.1
Миличевич Хрвое 1 0.1

Карточки

Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seid Korac 4 1
Эрасо Хави 4 0
Шехич Эдин 3 0
Ivan Saravanja 1 1
Коне Ибрагим 2 0
Абраам Гонсалес 1 0
Пернтреу Клетон 1 0
Stavros Gavriel 1 0
Davi Araujo 1 0
Balthazar Bernardi 1 0
Konstantinos Karagiannis 1 0
Jawad El Jemili 1 0
Lois Fauriel 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энглезу Никос 3 0
Альтман Омри 3 0
Мамас Рафаил 3 0
Томович Ненад 2 0
Миличевич Хрвое 2 0
Росалес Роберто 1 0
Микель Гонсалес 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Понс Пере 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Пирич Кенан 1 0
Касас Исмаэль 1 0
Наум Гиоргос 1 0

Результаты матчей

Акритас Хлоракас
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
2
Акритас Хлоракас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
АЕК Ларнака
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
10
Акритас Хлоракас
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
АЕК Ларнака
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

4
12

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
3
43%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
17%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
2
33%
3
19%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
39%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Акритас Хлоракас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2
Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 2:0 Айя-Напа - Акритас Хлоракас 0:4 Акритас Хлоракас - Ахиронас 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0
АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1

Результаты матчей

Акритас Хлоракас
АЕК Ларнака

Точный счет

0:3
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
4
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Акритас Хлоракас
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 10 8 2 0 25 - 3 26
2. Арис Лимассол 10 7 1 2 21 - 8 22
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 11 - 3 21
4. АЕК Ларнака 10 6 1 3 19 - 9 19
5. Аполлон 1:1 10 4 4 2 9 - 9 16
6. АЕЛ Лимаcсол 10 4 2 4 10 - 9 14
7. Анортосис 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Неа Саламина 10 4 1 5 9 - 11 13
9. Омония 10 4 1 5 13 - 12 13
10. Кармиотисса 1:1 10 3 2 5 7 - 16 11
11. Эносис 10 3 1 6 8 - 16 10
12. Докса Катокопия 10 2 2 6 7 - 16 8
13. Олимпиакос Никосия 10 1 3 6 8 - 19 6
14. Акритас Хлоракас 10 1 1 8 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Пафос 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
4. Омония 4 3 0 1 9 - 4 9
5. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
6. Аполлон 1:1 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Эносис 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Неа Саламина 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Кармиотисса 1:1 6 2 1 3 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 6 1 0 5 3 - 14 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Арис Лимассол 4 4 0 0 9 - 1 12
3. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Аполлон 1:1 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Докса Катокопия 6 2 2 2 6 - 8 8
6. АЕЛ Лимаcсол 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
8. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 1:1 4 1 1 2 2 - 9 4
11. Омония 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 0 4 3 - 12 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Пафос Семедо Вилли 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Арис Лимассол Кажу 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Сеид Корац получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Касас Исмаэль получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Иван Алексеев уходит с поля. Jawad El Jemili выходит вместо него
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Лопеш Рафаэл бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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