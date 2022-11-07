Тур: 10.
1:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолЛопеш Рафаэл
40' Желтая карточкаКасас Исмаэль
43' Желтая карточкаSeid Korac
54' Желтая карточкаJawad El Jemili
0:2
56' ГолМиличевич Хрвое
69' Желтая карточкаПонс Пере
1:2
90' ГолReginaldo Ramires
90'+5
Ход матча
15'
0:1
40'
43'
54'
56'
0:2
69'
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шехич ЭдинПолузащитник
-
19 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Davi Araujo
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
55 Оноди АкошВратарь
- Вратарь
-
-
-
-
-
26 Lois Fauriel
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
51 Альтман ОмриПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Гордич МилошВратарь
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
Бомбардиры внутри турнира
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Reginaldo Ramires
|2
|0.2
|Vasos Dimosthenous
|1
|0.1
|Rodrigo Varanda
|1
|0.1
|Абраам Гонсалес
|1 (1)
|0.1
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|4 (1)
|0.4
|Дьюрчо Адам
|3 (1)
|0.3
|Альтман Омри
|3 (1)
|0.3
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.2
|Ромо Хосе
|1
|0.1
|Ойер Санхурхо
|1
|0.1
|Олатунджи Виктор
|1
|0.1
|Миличевич Хрвое
|1
|0.1
Карточки
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seid Korac
|4
|1
|Эрасо Хави
|4
|0
|Шехич Эдин
|3
|0
|Ivan Saravanja
|1
|1
|Коне Ибрагим
|2
|0
|Абраам Гонсалес
|1
|0
|Пернтреу Клетон
|1
|0
|Stavros Gavriel
|1
|0
|Davi Araujo
|1
|0
|Balthazar Bernardi
|1
|0
|Konstantinos Karagiannis
|1
|0
|Jawad El Jemili
|1
|0
|Lois Fauriel
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энглезу Никос
|3
|0
|Альтман Омри
|3
|0
|Мамас Рафаил
|3
|0
|Томович Ненад
|2
|0
|Миличевич Хрвое
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Микель Гонсалес
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Касас Исмаэль
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
Акритас Хлоракас
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
2
Акритас Хлоракас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
АЕК Ларнака
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
10
Акритас Хлоракас
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
АЕК Ларнака
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
4
12
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
3
43%
76-90
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
6
16
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
17%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
2
33%
3
19%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
39%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2
Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 2:0 Айя-Напа - Акритас Хлоракас 0:4 Акритас Хлоракас - Ахиронас 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0
АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1
Результаты матчей
Акритас Хлоракас
АЕК Ларнака
Точный счет
0:3
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
4
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Акритас Хлоракас
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|10
|8
|2
|0
|25 - 3
|26
|2.
|Арис Лимассол
|10
|7
|1
|2
|21 - 8
|22
|3.
|АПОЭЛ
|10
|6
|3
|1
|11 - 3
|21
|4.
|АЕК Ларнака
|10
|6
|1
|3
|19 - 9
|19
|5.
|Аполлон
|1:1
|10
|4
|4
|2
|9 - 9
|16
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|7.
|Анортосис
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Неа Саламина
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Омония
|10
|4
|1
|5
|13 - 12
|13
|10.
|Кармиотисса
|1:1
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|11.
|Эносис
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|12.
|Докса Катокопия
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|13.
|Олимпиакос Никосия
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|14.
|Акритас Хлоракас
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Пафос
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|4.
|Омония
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Аполлон
|1:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Эносис
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Кармиотисса
|1:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|14.
|Докса Катокопия
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|2.
|Арис Лимассол
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|3.
|АПОЭЛ
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Аполлон
|1:1
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Докса Катокопия
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|1:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|11.
|Омония
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|Пафос
|Семедо Вилли
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5
|Арис Лимассол
|Кажу
|5