Тур: 13. Стадион: Новый стадион Хатая.
3:3
Конец матча
0'
1:0
12' ГолЙылдырым Бертуг
42' Желтая карточкаНдайишимийе Юссуф
45' Желтая карточкаАлексич Даниел
56' Желтая карточкаШуиар Мунир
1:1
60' ГолТраоре Бертран
1:2
65' ГолАлексич Даниел
74' Желтая карточкаВраньеш Огнен
2:2
75' ГолЭль-Кааби Аюб
80' Желтая карточкаАдекугбе Сэм
3:2
81' ГолЗе Луиш Жозе
90' Желтая карточкаБуджемаа Мехди
3:3
90' ГолГюрлер Сердар
90'+5
Ход матча
12'
1:0
45'
56'
60'
1:1
65'
1:2
74'
75'
2:2
80'
81'
3:2
90'
90'
3:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
53
Оксюз
Бурак
23
Адекугбе
Сэм
26
Канак
Каан
10
Абид
Рейан
59
Тоуба
Ахмед
23
Тюрюдж
Дениз
11
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Оксюз БуракЗащитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
-
26 Канак КаанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Абид РейанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Kerim AliciЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Варга КевинНападающий
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Volkan Demirel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
18 Шиш ПатрикНападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
60 Лима ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Хатайспор
Истанбул Башакшехир
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
57
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|4 (1)
|0.33
|Зе Луиш Жозе
|2
|0.17
|Йылдырым Бертуг
|2
|0.17
|Канак Каан
|1
|0.08
|Эргюн Онур
|1
|0.08
|Оксюз Бурак
|1
|0.08
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Рибейру Рубен
|0
|0
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Варга Кевин
|0
|0
|Kerim Alici
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндайишимийе Юссуф
|3
|0.25
|Алексич Даниел
|2
|0.17
|Траоре Бертран
|2
|0.17
|Кени Филипп
|2
|0.17
|Тюрюдж Дениз
|2 (1)
|0.17
|Гюрлер Сердар
|2
|0.17
|Шиш Патрик
|1
|0.08
|Шуиар Мунир
|1
|0.08
|Озджан Беркай
|1
|0.08
|Окака Стефано
|1
|0.08
|Шадли Насер
|1
|0.08
|Шахинер Омер Али
|1
|0.08
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейру Рубен
|3
|1
|Враньеш Огнен
|4
|0
|Чорекчи Камил
|4
|0
|Буджемаа Мехди
|3
|0
|Фалетт Симон
|1
|1
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Эль-Кааби Аюб
|2
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Канак Каан
|1
|0
|Йигитер Абдуллах
|1
|0
|Йылмаз Реджеп
|1
|0
|Оксюз Бурак
|1
|0
|Мохаммед Камара
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|6
|0
|Текдемир Махмут
|3
|1
|Тюрюдж Дениз
|4
|0
|Окака Стефано
|2
|0
|Билья Лукас
|2
|0
|Алексич Даниел
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Истанбул Башакшехир
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
3
Хатайспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
2
13
Хатайспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
7
16
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
27%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
2
40%
76-90
Забито
3
13
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
33%
4
31%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90
Забито
11
19
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
2
18%
1
5%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
4
21%
61-75
3
27%
6
32%
76-90
Пропущено
22
8
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
4
18%
1
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
1
13%
31-45
2
9%
1
13%
46-60
5
23%
1
13%
61-75
6
27%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0
Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Ризеспор 1:3 Хатайспор - Гиресунспор 4:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Алтай 0:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0
Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0
Результаты матчей
Хатайспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
52
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
39
75
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|12
|9
|2
|1
|35 - 12
|29
|2.
|Истанбул Башакшехир
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Галатасарай
|12
|7
|3
|2
|16 - 10
|24
|4.
|Адана Демирспор
|12
|6
|5
|1
|24 - 14
|23
|5.
|Кайсериспор
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|6.
|Трабзонспор
|12
|6
|4
|2
|18 - 15
|22
|7.
|Бешикташ
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|8.
|Коньяспор
|13
|5
|6
|2
|14 - 8
|21
|9.
|Аланьяспор
|13
|4
|4
|5
|19 - 24
|16
|10.
|Антальяспор
|12
|5
|1
|6
|19 - 21
|16
|11.
|Касымпаша
|13
|4
|3
|6
|11 - 22
|15
|12.
|Газиантеп
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|13.
|Анкарагюджю
|12
|3
|3
|6
|15 - 20
|12
|14.
|Гиресунспор
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|3
|3
|6
|21 - 24
|12
|16.
|Хатайспор
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|17.
|Сивасспор
|13
|2
|4
|7
|11 - 17
|10
|18.
|Истанбулспор
|12
|2
|2
|8
|12 - 25
|8
|19.
|Умраниеспор
|12
|1
|3
|8
|13 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|7
|6
|1
|0
|21 - 9
|19
|2.
|Истанбул Башакшехир
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|3.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Кайсериспор
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|Трабзонспор
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|6.
|Адана Демирспор
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|7.
|Аланьяспор
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Коньяспор
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|9.
|Галатасарай
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Антальяспор
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|11.
|Газиантеп
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|12.
|Хатайспор
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|13.
|Гиресунспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|15.
|Анкарагюджю
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|16.
|Касымпаша
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|17.
|Сивасспор
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|18.
|Умраниеспор
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|19.
|Истанбулспор
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|Адана Демирспор
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|3.
|Коньяспор
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|14 - 3
|10
|5.
|Трабзонспор
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Кайсериспор
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Истанбул Башакшехир
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Бешикташ
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|9.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|10.
|Истанбулспор
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Газиантеп
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Антальяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Анкарагюджю
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|15.
|Аланьяспор
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|17.
|Хатайспор
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Сивасспор
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|19.
|Умраниеспор
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|12 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (1)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 5
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 5
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 3
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|6