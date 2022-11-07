  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Хатайспор
3:3
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
1:0
12' Гол
Йылдырым Бертуг
42' Желтая карточка
Ндайишимийе Юссуф
45' Желтая карточка
Алексич Даниел
56' Желтая карточка
Шуиар Мунир
1:1
60' Гол
Траоре Бертран
1:2
65' Гол
Алексич Даниел
74' Желтая карточка
Враньеш Огнен
2:2
75' Гол
Эль-Кааби Аюб
80' Желтая карточка
Адекугбе Сэм
3:2
81' Гол
Зе Луиш Жозе
90' Желтая карточка
Буджемаа Мехди
3:3
90' Гол
Гюрлер Сердар
90'+5
1
Кардешлер
Эрдже
12
Чорекчи
Камил
5
Враньеш
Огнен
53
Оксюз
Бурак
23
Адекугбе
Сэм
26
Канак
Каан
4
Эргюн
Онур
7
Рибейру
Рубен
25
Эль-Кааби
Аюб
99
Йылдырым
Бертуг
10
Абид
Рейан
1
Бабаджан
Волкан
42
Шахинер
Омер
Али
5
Дуарте
Леонардо
59
Тоуба
Ахмед
3
Калдырым
Хасан
Али
55
Ндайишимийе
Юссуф
23
Тюрюдж
Дениз
8
Алексич
Даниел
19
Озджан
Беркай
11
Шуиар
Мунир
77
Окака
Стефано
Хатайспор
4-3-3
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Хатайспор
Истанбул Башакшехир

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:0
С
0:3
ТМК
2:2
С
1:5
С
2:0
К
4:1
К
1:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
57

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 4 (1) 0.33
Зе Луиш Жозе 2 0.17
Йылдырым Бертуг 2 0.17
Канак Каан 1 0.08
Эргюн Онур 1 0.08
Оксюз Бурак 1 0.08
Лобжанидзе Саба 0 0
Рибейру Рубен 0 0
Чорекчи Камил 0 0
Варга Кевин 0 0
Kerim Alici 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндайишимийе Юссуф 3 0.25
Алексич Даниел 2 0.17
Траоре Бертран 2 0.17
Кени Филипп 2 0.17
Тюрюдж Дениз 2 (1) 0.17
Гюрлер Сердар 2 0.17
Шиш Патрик 1 0.08
Шуиар Мунир 1 0.08
Озджан Беркай 1 0.08
Окака Стефано 1 0.08
Шадли Насер 1 0.08
Шахинер Омер Али 1 0.08
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейру Рубен 3 1
Враньеш Огнен 4 0
Чорекчи Камил 4 0
Буджемаа Мехди 3 0
Фалетт Симон 1 1
Адекугбе Сэм 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Эргюн Онур 2 0
Эль-Кааби Аюб 2 0
Чагиран Муса 1 0
Канак Каан 1 0
Йигитер Абдуллах 1 0
Йылмаз Реджеп 1 0
Оксюз Бурак 1 0
Мохаммед Камара 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 0
Текдемир Махмут 3 1
Тюрюдж Дениз 4 0
Окака Стефано 2 0
Билья Лукас 2 0
Алексич Даниел 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Кайсара Жуниор 2 0
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Тоуба Ахмед 1 0
Кени Филипп 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Истанбул Башакшехир
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
3
Хатайспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

2
13
Хатайспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

7
16

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
27%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
2
40%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
33%
4
31%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
2
18%
1
5%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
4
21%
61-75
3
27%
6
32%
76-90

Пропущено

22
8
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
4
18%
1
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
1
13%
31-45
2
9%
1
13%
46-60
5
23%
1
13%
61-75
6
27%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Бешикташ 2:1 Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0
Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Ризеспор 1:3 Хатайспор - Гиресунспор 4:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Алтай 0:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Хартс 3:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0
Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбул Башакшехир - РФШ Рига 3:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0

Результаты матчей

Хатайспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
5
2
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
7
5
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 12 9 2 1 35 - 12 29
2. Истанбул Башакшехир 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Галатасарай 12 7 3 2 16 - 10 24
4. Адана Демирспор 12 6 5 1 24 - 14 23
5. Кайсериспор 13 7 2 4 19 - 13 23
6. Трабзонспор 12 6 4 2 18 - 15 22
7. Бешикташ 13 6 4 3 26 - 18 22
8. Коньяспор 13 5 6 2 14 - 8 21
9. Аланьяспор 13 4 4 5 19 - 24 16
10. Антальяспор 12 5 1 6 19 - 21 16
11. Касымпаша 13 4 3 6 11 - 22 15
12. Газиантеп 12 4 3 5 16 - 16 15
13. Анкарагюджю 12 3 3 6 15 - 20 12
14. Гиресунспор 12 3 3 6 11 - 19 12
15. Фатих Карагюмрюк 12 3 3 6 21 - 24 12
16. Хатайспор 12 3 2 7 11 - 22 11
17. Сивасспор 13 2 4 7 11 - 17 10
18. Истанбулспор 12 2 2 8 12 - 25 8
19. Умраниеспор 12 1 3 8 13 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 7 6 1 0 21 - 9 19
2. Истанбул Башакшехир 7 5 1 1 13 - 3 16
3. Бешикташ 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Кайсериспор 6 4 1 1 10 - 5 13
5. Трабзонспор 6 3 3 0 7 - 4 12
6. Адана Демирспор 5 3 2 0 8 - 3 11
7. Аланьяспор 6 3 2 1 11 - 8 11
8. Коньяспор 6 3 2 1 4 - 2 11
9. Галатасарай 5 3 1 1 8 - 6 10
10. Антальяспор 7 3 1 3 12 - 12 10
11. Газиантеп 5 2 2 1 9 - 6 8
12. Хатайспор 6 2 2 2 8 - 11 8
13. Гиресунспор 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 11 - 10 7
15. Анкарагюджю 6 2 1 3 9 - 10 7
16. Касымпаша 7 2 1 4 6 - 15 7
17. Сивасспор 7 1 4 2 7 - 7 7
18. Умраниеспор 7 1 1 5 7 - 11 4
19. Истанбулспор 5 0 1 4 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 7 4 2 1 8 - 4 14
2. Адана Демирспор 7 3 3 1 16 - 11 12
3. Коньяспор 7 2 4 1 10 - 6 10
4. Фенербахче 5 3 1 1 14 - 3 10
5. Трабзонспор 6 3 1 2 11 - 11 10
6. Кайсериспор 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Истанбул Башакшехир 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Бешикташ 6 2 2 2 11 - 11 8
9. Касымпаша 6 2 2 2 5 - 7 8
10. Истанбулспор 7 2 1 4 7 - 10 7
11. Газиантеп 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Антальяспор 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Анкарагюджю 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Гиресунспор 6 1 2 3 4 - 11 5
15. Аланьяспор 7 1 2 4 8 - 16 5
16. Фатих Карагюмрюк 6 1 2 3 10 - 14 5
17. Хатайспор 6 1 0 5 3 - 11 3
18. Сивасспор 6 1 0 5 4 - 10 3
19. Умраниеспор 5 0 2 3 6 - 11 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 12 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (1)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 5
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 5
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 3
Аланьяспор Фер Лерой 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      50'
      Алексич Даниел получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Youssouf Ndayishimiye получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Йылдырым Бертуг уходит с поля. Зе Луиш Жозе выходит вместо него
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Йылдырым Бертуг бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хатайспор 3:3 Истанбул Башакшехир онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     