Тур: 13. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
1:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаЕшильюрт Эрдоган
25' Желтая карточкаКреспо Мигель
35' Желтая карточкаКейта Абдул-Кадер
40' Желтая карточкаМор Эмре
45' Желтая карточкаБачуайи Миши
48' Вторая желтая карточкаБачуайи Миши
1:0
55' ПенальтиВаленсия Эннер
60' Желтая карточкаЯлчин Робин
69' Желтая карточкаОсманпаша Джанер
75' Желтая карточкаЗайц Миха
87' Желтая карточкаАзиз Сердар
89' Желтая карточкаСаба Диа
90' Желтая карточкаБайиндыр Алтай
90'+9
Ход матча
19'
25'
40'
45'
48'
55'
1:0
60'
69'
75'
87'
89'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 23
-
7 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
41
Салаи
Аттила
17
Кавечи
Ирфан
99
Мор
Эмре
23
Бачуайи
Миши
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
10 Гюлер АрдаПолузащитник
-
20 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саба ДиаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
26 Муса АхмедПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Фенербахче
Сивасспор
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.5%
26.3%
17 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
34 матча
52.9%
23.5%
23.6%
18 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
32.4%
17.6%
17 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
2.44
1.56
Среднее время на гол
36
57
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.39
1.13
Среднее время на гол
64
80
Всего голов
64
46
Голов в среднем за матч
1.88
1.35
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
47
66
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|12 (5)
|1
|Бачуайи Миши
|5 (1)
|0.42
|Кавечи Ирфан
|3
|0.25
|Росси Диего
|3
|0.25
|Кинг Джошуа
|2
|0.17
|Креспо Мигель
|2
|0.17
|Гюлер Арда
|2
|0.17
|Педро Жоао
|1
|0.08
|Зайц Миха
|1
|0.08
|Мор Эмре
|1
|0.08
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.08
|Энрике Густаво
|1
|0.08
|Бериша Мергим
|1
|0.08
|Линкольн II
|0
|0
|Виллиан Арао
|0
|0
|Дурсун Сердар
|0
|0
|Салаи Аттила
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саба Диа
|4 (1)
|0.31
|Градель Макс-Ален
|2 (2)
|0.15
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.08
|Ятабаре Мустафа
|1
|0.08
|Арслан Хакан
|1
|0.08
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0.08
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.08
|Гутас Димитрис
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бачуайи Миши
|2
|1
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Валенсия Эннер
|1
|1
|Азиз Сердар
|2
|0
|Виллиан Арао
|2
|0
|Зайц Миха
|2
|0
|Салаи Аттила
|2
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Линкольн II
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|3
|1
|Ятабаре Мустафа
|2
|0
|Арслан Хакан
|2
|0
|Градель Макс-Ален
|2
|0
|Ульвестад Фредрик
|2
|0
|Османпаша Джанер
|2
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Харисис Харилаос
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Саба Диа
|1
|0
|Гутас Димитрис
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
3
2
Фенербахче
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сивасспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
14
6
Фенербахче
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сивасспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
17
8
Голы по времени матча
Забито
21
4
10 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
5 Не забивали 10
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
1
25%
31-45
3
14%
1
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
2
50%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
4
44%
1
10%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
36%
2
25%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
35
12
17 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
4
11%
0
0%
1-15
6
17%
2
17%
16-30
7
20%
4
33%
31-45
5
14%
1
8%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
10
29%
4
33%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
0
0%
4
25%
1-15
3
25%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
6
50%
2
13%
61-75
1
8%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Ренн 3:3 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0
Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3
Сивасспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Славия Прага - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 1:0
Сивасспор - Гиресунспор 3:0 ФК Балкани - Сивасспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 Сивасспор - ФК Балкани 3:4 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1
Результаты матчей
Фенербахче
Сивасспор
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:4
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
5
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
43
16
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
32
15
32
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
84
211
75
112
57
48
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|12
|9
|2
|1
|35 - 12
|29
|2.
|Истанбул Башакшехир
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Галатасарай
|12
|7
|3
|2
|16 - 10
|24
|4.
|Адана Демирспор
|12
|6
|5
|1
|24 - 14
|23
|5.
|Кайсериспор
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|6.
|Трабзонспор
|12
|6
|4
|2
|18 - 15
|22
|7.
|Бешикташ
|13
|6
|4
|3
|26 - 18
|22
|8.
|Коньяспор
|13
|5
|6
|2
|14 - 8
|21
|9.
|Аланьяспор
|13
|4
|4
|5
|19 - 24
|16
|10.
|Антальяспор
|12
|5
|1
|6
|19 - 21
|16
|11.
|Касымпаша
|13
|4
|3
|6
|11 - 22
|15
|12.
|Газиантеп
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|13.
|Анкарагюджю
|12
|3
|3
|6
|15 - 20
|12
|14.
|Гиресунспор
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|3
|3
|6
|21 - 24
|12
|16.
|Хатайспор
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|17.
|Сивасспор
|13
|2
|4
|7
|11 - 17
|10
|18.
|Истанбулспор
|12
|2
|2
|8
|12 - 25
|8
|19.
|Умраниеспор
|12
|1
|3
|8
|13 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|7
|6
|1
|0
|21 - 9
|19
|2.
|Истанбул Башакшехир
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|3.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Кайсериспор
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|Трабзонспор
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|6.
|Адана Демирспор
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|7.
|Аланьяспор
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|8.
|Коньяспор
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|9.
|Галатасарай
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Антальяспор
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|11.
|Газиантеп
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|12.
|Хатайспор
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|13.
|Гиресунспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|15.
|Анкарагюджю
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|16.
|Касымпаша
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|17.
|Сивасспор
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|18.
|Умраниеспор
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|19.
|Истанбулспор
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|Адана Демирспор
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|3.
|Коньяспор
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|14 - 3
|10
|5.
|Трабзонспор
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Кайсериспор
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Истанбул Башакшехир
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Бешикташ
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|9.
|Касымпаша
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|10.
|Истанбулспор
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Газиантеп
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Антальяспор
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Анкарагюджю
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Гиресунспор
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|15.
|Аланьяспор
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|17.
|Хатайспор
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Сивасспор
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|19.
|Умраниеспор
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|12 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|9
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|7 (2)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|7 (1)
|Бешикташ
|Вегхорст Ваут
|6 (4)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 5
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 5
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 3
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|6