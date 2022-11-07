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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Фенербахче
1:0
Конец матча
Сивасспор
0'
19' Желтая карточка
Ешильюрт Эрдоган
25' Желтая карточка
Креспо Мигель
35' Желтая карточка
Кейта Абдул-Кадер
40' Желтая карточка
Мор Эмре
45' Желтая карточка
Бачуайи Миши
48' Вторая желтая карточка
Бачуайи Миши
1:0
55' Пенальти
Валенсия Эннер
60' Желтая карточка
Ялчин Робин
69' Желтая карточка
Османпаша Джанер
75' Желтая карточка
Зайц Миха
87' Желтая карточка
Азиз Сердар
89' Желтая карточка
Саба Диа
90' Желтая карточка
Байиндыр Алтай
90'+9
1
Байиндыр
Алтай
7
Кадыоглу
Ферди
4
Азиз
Сердар
41
Салаи
Аттила
6
Алиоски
Эгзиян
5
Виллиан
Арао
17
Кавечи
Ирфан
27
Креспо
Мигель
99
Мор
Эмре
13
Валенсия
Эннер
23
Бачуайи
Миши
35
Вурал
Али
Шашал
8
Ялчин
Робин
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
58
Эрдал
Зия
28
Кейта
Абдул-Кадер
23
Ульвестад
Фредрик
7
Градель
Макс-Ален
17
Ешильюрт
Эрдоган
11
Саба
Диа
9
Ятабаре
Мустафа
Фенербахче
4-1-3-2
Сивасспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Сивасспор

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.5%
26.3%
17 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

34 матча

52.9%
23.5%
23.6%
18 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
32.4%
17.6%
17 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
ТМС
1:0
С
1:2
С
3:1
ТМК
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
4:1
С
2:2
С
2:1
ТМК
2:3
С
2:3
С
4:1
С
2:0
С
5:2
С
1:2
КТ
0:0
КТ
2:0
С
0:0
С
4:2
С
2:0
С
3:4
С
1:0
С
1:5
С
3:0
К
0:0
К
3:1
С
4:2
С
2:1
С
1:4

Голы

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

2.44
1.56

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.39
1.13

Среднее время на гол

64
80

Всего голов

64
46

Голов в среднем за матч

1.88
1.35

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

47
66

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 12 (5) 1
Бачуайи Миши 5 (1) 0.42
Кавечи Ирфан 3 0.25
Росси Диего 3 0.25
Кинг Джошуа 2 0.17
Креспо Мигель 2 0.17
Гюлер Арда 2 0.17
Педро Жоао 1 0.08
Зайц Миха 1 0.08
Мор Эмре 1 0.08
Алиоски Эгзиян 1 0.08
Энрике Густаво 1 0.08
Бериша Мергим 1 0.08
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Дурсун Сердар 0 0
Салаи Аттила 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саба Диа 4 (1) 0.31
Градель Макс-Ален 2 (2) 0.15
Ульвестад Фредрик 1 0.08
Ятабаре Мустафа 1 0.08
Арслан Хакан 1 0.08
Ешильюрт Эрдоган 1 0.08
Нжи Клинтон Муа 1 0.08
Гутас Димитрис 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бачуайи Миши 2 1
Кадыоглу Ферди 3 0
Креспо Мигель 3 0
Валенсия Эннер 1 1
Азиз Сердар 2 0
Виллиан Арао 2 0
Зайц Миха 2 0
Салаи Аттила 2 0
Кавечи Ирфан 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Энрике Густаво 1 0
Линкольн II 1 0
Бериша Мергим 1 0
Мор Эмре 1 0
Перес Луан 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 3 1
Ятабаре Мустафа 2 0
Арслан Хакан 2 0
Градель Макс-Ален 2 0
Ульвестад Фредрик 2 0
Османпаша Джанер 2 0
Ешильюрт Эрдоган 2 0
Ялчин Робин 2 0
Харисис Харилаос 2 0
Кейта Абдул-Кадер 2 0
Саба Диа 1 0
Гутас Димитрис 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

3
2
Фенербахче
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сивасспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

14
6
Фенербахче
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сивасспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

17
8

Голы по времени матча

Забито

21
4
10 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
5 Не забивали 10
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
1
25%
31-45
3
14%
1
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
2
50%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
4
44%
1
10%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
36%
2
25%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

35
12
17 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
4
11%
0
0%
1-15
6
17%
2
17%
16-30
7
20%
4
33%
31-45
5
14%
1
8%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
10
29%
4
33%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
0
0%
4
25%
1-15
3
25%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
6
50%
2
13%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Ренн 3:3 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0
Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3
Сивасспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Славия Прага - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 1:0
Сивасспор - Гиресунспор 3:0 ФК Балкани - Сивасспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 Сивасспор - ФК Балкани 3:4 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1

Результаты матчей

Фенербахче
Сивасспор

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:4
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

5
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
6
4
3
2.5
1
6
3
4
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
1
5
3
2
2.5
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
5
8
4
1.5
2
11
7
5
2.5
1
12
5
7
3.5
4
8
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 12 9 2 1 35 - 12 29
2. Истанбул Башакшехир 12 7 3 2 19 - 8 24
3. Галатасарай 12 7 3 2 16 - 10 24
4. Адана Демирспор 12 6 5 1 24 - 14 23
5. Кайсериспор 13 7 2 4 19 - 13 23
6. Трабзонспор 12 6 4 2 18 - 15 22
7. Бешикташ 13 6 4 3 26 - 18 22
8. Коньяспор 13 5 6 2 14 - 8 21
9. Аланьяспор 13 4 4 5 19 - 24 16
10. Антальяспор 12 5 1 6 19 - 21 16
11. Касымпаша 13 4 3 6 11 - 22 15
12. Газиантеп 12 4 3 5 16 - 16 15
13. Анкарагюджю 12 3 3 6 15 - 20 12
14. Гиресунспор 12 3 3 6 11 - 19 12
15. Фатих Карагюмрюк 12 3 3 6 21 - 24 12
16. Хатайспор 12 3 2 7 11 - 22 11
17. Сивасспор 13 2 4 7 11 - 17 10
18. Истанбулспор 12 2 2 8 12 - 25 8
19. Умраниеспор 12 1 3 8 13 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 7 6 1 0 21 - 9 19
2. Истанбул Башакшехир 7 5 1 1 13 - 3 16
3. Бешикташ 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Кайсериспор 6 4 1 1 10 - 5 13
5. Трабзонспор 6 3 3 0 7 - 4 12
6. Адана Демирспор 5 3 2 0 8 - 3 11
7. Аланьяспор 6 3 2 1 11 - 8 11
8. Коньяспор 6 3 2 1 4 - 2 11
9. Галатасарай 5 3 1 1 8 - 6 10
10. Антальяспор 7 3 1 3 12 - 12 10
11. Газиантеп 5 2 2 1 9 - 6 8
12. Хатайспор 6 2 2 2 8 - 11 8
13. Гиресунспор 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Фатих Карагюмрюк 6 2 1 3 11 - 10 7
15. Анкарагюджю 6 2 1 3 9 - 10 7
16. Касымпаша 7 2 1 4 6 - 15 7
17. Сивасспор 7 1 4 2 7 - 7 7
18. Умраниеспор 7 1 1 5 7 - 11 4
19. Истанбулспор 5 0 1 4 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай 7 4 2 1 8 - 4 14
2. Адана Демирспор 7 3 3 1 16 - 11 12
3. Коньяспор 7 2 4 1 10 - 6 10
4. Фенербахче 5 3 1 1 14 - 3 10
5. Трабзонспор 6 3 1 2 11 - 11 10
6. Кайсериспор 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Истанбул Башакшехир 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Бешикташ 6 2 2 2 11 - 11 8
9. Касымпаша 6 2 2 2 5 - 7 8
10. Истанбулспор 7 2 1 4 7 - 10 7
11. Газиантеп 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Антальяспор 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Анкарагюджю 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Гиресунспор 6 1 2 3 4 - 11 5
15. Аланьяспор 7 1 2 4 8 - 16 5
16. Фатих Карагюмрюк 6 1 2 3 10 - 14 5
17. Хатайспор 6 1 0 5 3 - 11 3
18. Сивасспор 6 1 0 5 4 - 10 3
19. Умраниеспор 5 0 2 3 6 - 11 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 12 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 9
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 7 (2)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 7 (1)
Бешикташ Вегхорст Ваут 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 5
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 5
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 3
Аланьяспор Фер Лерой 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      49'
      Бачуайи Миши получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Мор Эмре получил желтую карточку от судьи
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      35'
      Кейта Абдул-Кадер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Креспо Мигель получил желтую карточку от судьи
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