Тур: 10.
1:1
Второй тайм: 90'
0'
40' Желтая карточкаЙованович Александар
1:0
42' ПенальтиЗелая Эмилио
44' Желтая карточкаКоль Исраэль
44' Желтая карточкаАвраам Андреас
61' Желтая карточкаМалоне Дион
1:1
65' ГолАнтонио Владимиро
Ход матча
42'
1:0
44'
44'
61'
65'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зелая ЭмилиоНападающий
- Запасные игроки
-
71 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
23 Калцас НикосНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Катала Давид
История личных встреч
Кармиотисса
Аполлон
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
2.5
4
Среднее время на гол
36
22
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.71
2.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
42
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелая Эмилио
|3 (3)
|0.3
|Дюриш Михал
|1
|0.1
|Малоне Дион
|1
|0.1
|Эль-Алуши Мунир
|1
|0.1
|Думбия Абубакар
|1
|0.1
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|3
|0.3
|Антонио Владимиро
|2
|0.2
|Роберж Валентин
|1
|0.1
|Жради Бассель
|1
|0.1
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.1
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.1
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоне Дион
|4
|0
|Губочан Томаш
|3
|0
|Сулейман Кулибали I
|3
|0
|Саллам Самир Бен
|3
|0
|Думбия Абубакар
|2
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Эль-Алуши Мунир
|1
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|0
|Калцас Никос
|1
|0
|Меджиморец Винко
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ресио Хосе
|3
|0
|Коль Исраэль
|3
|0
|Хаммас Амин
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Роберж Валентин
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Йованович Вукашин
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Кармиотисса
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аполлон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
2
4
Кармиотисса
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Аполлон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
4
6
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
67%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
50%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2
АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4 Кармиотисса - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Кармиотисса 0:3
Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1
Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0
Результаты матчей
Кармиотисса
Аполлон
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
4:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|10
|8
|2
|0
|25 - 3
|26
|2.
|Арис Лимассол
|10
|7
|1
|2
|21 - 8
|22
|3.
|АПОЭЛ
|10
|6
|3
|1
|11 - 3
|21
|4.
|АЕК Ларнака
|10
|6
|1
|3
|19 - 9
|19
|5.
|Аполлон
|1:1
|10
|4
|4
|2
|9 - 9
|16
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|7.
|Анортосис
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Неа Саламина
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Омония
|10
|4
|1
|5
|13 - 12
|13
|10.
|Кармиотисса
|1:1
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|11.
|Эносис
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|12.
|Докса Катокопия
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|13.
|Олимпиакос Никосия
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|14.
|Акритас Хлоракас
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Пафос
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|4.
|Омония
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Аполлон
|1:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Эносис
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Кармиотисса
|1:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|14.
|Докса Катокопия
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|2.
|Арис Лимассол
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|3.
|АПОЭЛ
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Аполлон
|1:1
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Докса Катокопия
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|1:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|11.
|Омония
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|Пафос
|Семедо Вилли
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5
|Арис Лимассол
|Кажу
|5