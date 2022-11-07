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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 10.
Кармиотисса
1:1
Второй тайм: 90'
Аполлон
0'
40' Желтая карточка
Йованович Александар
1:0
42' Пенальти
Зелая Эмилио
44' Желтая карточка
Коль Исраэль
44' Желтая карточка
Авраам Андреас
61' Желтая карточка
Малоне Дион
1:1
65' Гол
Антонио Владимиро
Кармиотисса
Аполлон

История личных встреч

Кармиотисса
Аполлон

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:2
ТМС
4:0
К
2:1
К
1:5
ПД
3:0
ПД
0:6

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

2.5
4

Среднее время на гол

36
22

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.71
2.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
42

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелая Эмилио 3 (3) 0.3
Дюриш Михал 1 0.1
Малоне Дион 1 0.1
Эль-Алуши Мунир 1 0.1
Думбия Абубакар 1 0.1
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 3 0.3
Антонио Владимиро 2 0.2
Роберж Валентин 1 0.1
Жради Бассель 1 0.1
Хенти Эзекиэль 1 0.1
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.1

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоне Дион 4 0
Губочан Томаш 3 0
Сулейман Кулибали I 3 0
Саллам Самир Бен 3 0
Думбия Абубакар 2 0
Дюриш Михал 1 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Подставски Томаш 1 0
Эль-Алуши Мунир 1 0
Хадьивасилис Иоаннис 1 0
Калцас Никос 1 0
Меджиморец Винко 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ресио Хосе 3 0
Коль Исраэль 3 0
Хаммас Амин 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Роберж Валентин 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Йованович Вукашин 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Йованович Александар II 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Артиматас Панайотис 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Кармиотисса
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аполлон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

2
4
Кармиотисса
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Аполлон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
67%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
50%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2
АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4 Кармиотисса - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Кармиотисса 0:3
Аполлон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1
Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0

Результаты матчей

Кармиотисса
Аполлон

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

4:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 10 8 2 0 25 - 3 26
2. Арис Лимассол 10 7 1 2 21 - 8 22
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 11 - 3 21
4. АЕК Ларнака 10 6 1 3 19 - 9 19
5. Аполлон 1:1 10 4 4 2 9 - 9 16
6. АЕЛ Лимаcсол 10 4 2 4 10 - 9 14
7. Анортосис 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Неа Саламина 10 4 1 5 9 - 11 13
9. Омония 10 4 1 5 13 - 12 13
10. Кармиотисса 1:1 10 3 2 5 7 - 16 11
11. Эносис 10 3 1 6 8 - 16 10
12. Докса Катокопия 10 2 2 6 7 - 16 8
13. Олимпиакос Никосия 10 1 3 6 8 - 19 6
14. Акритас Хлоракас 10 1 1 8 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Пафос 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
4. Омония 4 3 0 1 9 - 4 9
5. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
6. Аполлон 1:1 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Эносис 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Неа Саламина 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Кармиотисса 1:1 6 2 1 3 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 6 1 0 5 3 - 14 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Арис Лимассол 4 4 0 0 9 - 1 12
3. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Аполлон 1:1 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Докса Катокопия 6 2 2 2 6 - 8 8
6. АЕЛ Лимаcсол 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
8. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 1:1 4 1 1 2 2 - 9 4
11. Омония 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 0 4 3 - 12 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Пафос Семедо Вилли 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Арис Лимассол Кажу 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Авраам Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Коль Исраэль получил желтую карточку от судьи
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    • Лучшие коэффициенты
    Кармиотисса
    Ничья
    Аполлон
    7.70
    3.50
    2.50
    Все Коэффициенты
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