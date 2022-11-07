Тур: 16. Стадион: МСХ Арена. Зрители: 7935 Главный судья: Тукгаард Михаэль Главный судья: Peter Kjaersgaard
0:0
Второй тайм: 89'
0'
7' Желтая карточкаФресе Мартин
14' Undefined phrase: football_event_Серенсен Оливер
51' Желтая карточкаАсконе Рокко
54' Желтая карточкаСвятченко Эрик
Ход матча
7'
14'
51'
54'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
21 Нибе АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Митьюлланд
Нордшелланн
33 матча
84.8%
15.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
33.3%
12.2%
18 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
24 победы 6 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 19 побед
55 матчей
50.9%
18.2%
30.9%
28 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
32.7%
43.6%
23.7%
18 побед 24 ничьи 13 побед
Второй тайм
43.6%
21.8%
34.6%
24 победы 12 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
59
39
Голов в среднем за матч
2.11
1.44
Среднее время на гол
42
62
Всего голов
40
29
Голов в среднем за матч
1.48
1.04
Среднее время на гол
60
86
Всего голов
99
68
Голов в среднем за матч
1.8
1.24
Тотал матчей
2.5
52
Больше 95%
Меньше 5%
3
44
Больше 80%
Меньше 20%
11
34
Больше 62%
Меньше 38%
21
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
50
72
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.5
|Исаксен Густав
|4
|0.25
|Феррейра Эвандер
|4 (3)
|0.25
|Систо Пионе
|3
|0.19
|Каба Сори
|2
|0.13
|Олссон Кристоффер
|2
|0.13
|Дюр Николас
|1
|0.06
|Святченко Эрик
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Schjelderup
|9 (3)
|0.56
|Ernest Nuamah
|5
|0.31
|Антман Оливер
|2
|0.13
|Хансен Мадс
|2
|0.13
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.13
|Диоманде Мохаммед
|2
|0.13
|Lasso Coulibaly
|1
|0.06
|Асконе Рокко
|1
|0.06
|Фресе Мартин
|0
|0
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Adamo Nagalo
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|6
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|Каба Сори
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|1
|Жуниньо
|1
|1
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|5
|0
|Кристенсен Якоб
|5
|0
|Ernest Nuamah
|3
|1
|Вилладсен Оливер
|2
|1
|Adamo Nagalo
|2
|1
|Хансен Киан
|2
|0
|Диоманде Мохаммед
|2
|0
|Andreas Schjelderup
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Беньямин Нюгрен
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Lasso Coulibaly
|1
|0
Результаты матчей
Митьюлланд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Нордшелланн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
4
1
Митьюлланд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Нордшелланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
16
13
Митьюлланд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Нордшелланн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
20
14
Голы по времени матча
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
4
36%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
40%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
2
40%
76-90
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
4
25%
5
38%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
11%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
4
57%
76-90
Забито
24
24
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
4
17%
9
38%
1-15
5
21%
2
8%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
3
13%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
22
12
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
1
5%
2
17%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
5
23%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1
Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Орхус - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3
Нордшелланн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 1:1 Баллеруп Сковлунде - Нордшелланн 0:5
Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0
Результаты матчей
Митьюлланд
Нордшелланн
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Митьюлланд
Нордшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
69
87
312
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|0:0
|16
|9
|5
|2
|24 - 12
|32
|2.
|Виборг
|16
|8
|5
|3
|23 - 16
|29
|3.
|Копенгаген
|16
|7
|3
|6
|26 - 20
|24
|4.
|Силькеборг
|16
|7
|3
|6
|27 - 23
|24
|5.
|Оденсе
|16
|6
|5
|5
|20 - 22
|23
|6.
|Раннерс
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|7.
|Орхус
|16
|6
|4
|6
|19 - 16
|22
|8.
|Митьюлланд
|0:0
|16
|5
|7
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Брондбю
|16
|5
|6
|5
|23 - 26
|21
|10.
|Хорсенс
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|11.
|Ольборг
|16
|3
|5
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Люнгбю
|16
|0
|5
|11
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|2.
|Нордшелланн
|0:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Хорсенс
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Копенгаген
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|Силькеборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|7.
|Брондбю
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Оденсе
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|Митьюлланд
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|11.
|Ольборг
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|2.
|Митьюлланд
|0:0
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Оденсе
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Орхус
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|5.
|Виборг
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Силькеборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|7.
|Раннерс
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|8.
|Копенгаген
|8
|3
|1
|4
|14 - 13
|10
|9.
|Брондбю
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Ольборг
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|9
|Копенгаген
|Классон Виктор
|8 (2)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|8 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|5
|Нордшелланн
|Фресе Мартин
|5