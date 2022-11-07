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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 7935 Главный судья: Тукгаард Михаэль Главный судья: Peter Kjaersgaard
Митьюлланд
0:0
Второй тайм: 89'
Нордшелланн
0'
7' Желтая карточка
Фресе Мартин
14' Undefined phrase: football_event_
Серенсен Оливер
51' Желтая карточка
Асконе Рокко
54' Желтая карточка
Святченко Эрик

Ход матча

7'
 
Фресе Мартин
14'
Серенсен Оливер
 
51'
 
Асконе Рокко
54'
Святченко Эрик
 
55'
 
Хансен Мадс
Асконе Рокко
59'
Андреасен Вальдемар
Чилуфя Эдвард
 
71'
Дюр Николас
Паулиньо VI
 
71'
Систо Пионе
Серенсен Оливер
 
75'
 
Беньямин Нюгрен
Andreas Schjelderup
83'
Жуниньо
Исаксен Густав
 
87'
 
Свенссон Даниэль
Фресе Мартин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Нордшелланн
2.80
3.60
4.30
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
6
Андерссон
Йоэль
4
Гартенманн
Стефан
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
8
Олссон
Кристоффер
5
Мартинес
Эмилиано
24
Серенсен
Оливер
11
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
18
Чилуфя
Эдвард
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
15
Марксен
Эрик
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
36
Асконе
Рокко
37
Ernest
Nuamah
7
Andreas
Schjelderup
Митьюлланд
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Митьюлланд
Нордшелланн

33 матча

84.8%
15.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
33.3%
12.2%
18 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
24 победы 6 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 19 побед

55 матчей

50.9%
18.2%
30.9%
28 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

32.7%
43.6%
23.7%
18 побед 24 ничьи 13 побед

Второй тайм

43.6%
21.8%
34.6%
24 победы 12 ничьих 19 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:2
СД
2:0
СДЧГ
3:0
СДЧГ
3:2
СД
3:1
СД
4:1
СДЧГ
6:3
СД
0:1
СД
0:1
СД
2:1
СДЧГ
1:2
СДЧГ
0:0
СД
3:3
СД
1:4
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:4
СД
4:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:1
К
3:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
К
2:3
СД
3:1
С
1:1
ТМС
4:0
СЛ
0:0
К
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
К
3:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
К
2:0
СЛ
1:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
0:2
СЛ
3:0
СЛ
0:3
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

59
39

Голов в среднем за матч

2.11
1.44

Среднее время на гол

42
62

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

1.48
1.04

Среднее время на гол

60
86

Всего голов

99
68

Голов в среднем за матч

1.8
1.24

Тотал матчей

2.5
52
Больше 95%
Меньше 5%
3
44
Больше 80%
Меньше 20%
11
34
Больше 62%
Меньше 38%
21
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

50
72

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.5
Исаксен Густав 4 0.25
Феррейра Эвандер 4 (3) 0.25
Систо Пионе 3 0.19
Каба Сори 2 0.13
Олссон Кристоффер 2 0.13
Дюр Николас 1 0.06
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 9 (3) 0.56
Ernest Nuamah 5 0.31
Антман Оливер 2 0.13
Хансен Мадс 2 0.13
Беньямин Нюгрен 2 0.13
Диоманде Мохаммед 2 0.13
Lasso Coulibaly 1 0.06
Асконе Рокко 1 0.06
Фресе Мартин 0 0
Кристенсен Якоб 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Adamo Nagalo 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 6 0
Феррейра Эвандер 4 0
Олссон Кристоффер 3 0
Тюкосен Мадс 3 0
Каба Сори 3 0
Паулиньо VI 3 0
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Андерссон Йоэль 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 5 0
Кристенсен Якоб 5 0
Ernest Nuamah 3 1
Вилладсен Оливер 2 1
Adamo Nagalo 2 1
Хансен Киан 2 0
Диоманде Мохаммед 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Марксен Эрик 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Беньямин Нюгрен 1 0
Асконе Рокко 1 0
Lasso Coulibaly 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Нордшелланн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

4
1
Митьюлланд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Нордшелланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

16
13
Митьюлланд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Нордшелланн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

20
14

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
4
36%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
40%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
2
40%
76-90

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
4
25%
5
38%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
11%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
4
57%
76-90

Забито

24
24
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
4
17%
9
38%
1-15
5
21%
2
8%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
3
13%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

22
12
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
1
5%
2
17%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
5
23%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1
Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Орхус - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3
Нордшелланн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Раннерс - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 1:1 Баллеруп Сковлунде - Нордшелланн 0:5
Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0

Результаты матчей

Митьюлланд
Нордшелланн

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3
3
4
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
8
7
3
12
2.5
4
11
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 0:0 16 9 5 2 24 - 12 32
2. Виборг 16 8 5 3 23 - 16 29
3. Копенгаген 16 7 3 6 26 - 20 24
4. Силькеборг 16 7 3 6 27 - 23 24
5. Оденсе 16 6 5 5 20 - 22 23
6. Раннерс 16 6 5 5 23 - 26 23
7. Орхус 16 6 4 6 19 - 16 22
8. Митьюлланд 0:0 16 5 7 4 24 - 22 22
9. Брондбю 16 5 6 5 23 - 26 21
10. Хорсенс 16 6 3 7 19 - 19 21
11. Ольборг 16 3 5 8 16 - 23 14
12. Люнгбю 16 0 5 11 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 8 5 3 0 13 - 6 18
2. Нордшелланн 0:0 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Хорсенс 8 5 2 1 15 - 9 17
4. Копенгаген 8 4 2 2 12 - 7 14
5. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
6. Силькеборг 7 4 1 2 13 - 9 13
7. Брондбю 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Орхус 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Оденсе 9 3 2 4 11 - 15 11
10. Митьюлланд 0:0 9 2 3 4 8 - 13 9
11. Ольборг 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 0:0 8 4 3 1 11 - 5 15
2. Митьюлланд 0:0 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Оденсе 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Орхус 9 3 2 4 8 - 8 11
5. Виборг 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Силькеборг 9 3 2 4 14 - 14 11
7. Раннерс 8 2 4 2 13 - 15 10
8. Копенгаген 8 3 1 4 14 - 13 10
9. Брондбю 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Ольборг 8 2 1 5 9 - 12 7
11. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
12. Люнгбю 8 0 2 6 7 - 16 2
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 9
Копенгаген Классон Виктор 8 (2)
Виборг Грот Джей-Рой 8 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Орхус Поульсен Николай 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Копенгаген Хочолава Давид 5
Нордшелланн Фресе Мартин 5
Весь список
  • 87'
    Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 87'
    Valdemar Andreasen создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 86'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 86'
    Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 85'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 81'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 81'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      80'
      Назначен штрафной. Пострадал Дюр Николас, его свалил Кристенсен Якоб.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 79'
      Матч возобновлен
    • 79'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 79'
      Дрейер Андерс из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 79'
      Исаксен Густав выиграл воздушное противоборство у Фресе Мартин.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 77'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
    • 77'
      Лоссль Йонас из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Гартенманн Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Святченко Эрик из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 76'
      Андерссон Йоэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 75'
      Тактическая замена. Андреас Шельдеруп уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 74'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      74'
      Исаксен Густав наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 73'
      Марксен Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 72'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 72'
      Святченко Эрик выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 72'
      Вилладсен Оливер выиграл воздушное противоборство у Valdemar Andreasen.
    • 72'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 71'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 71'
      Тактическая замена. Серенсен Оливер уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
    • 71'
      Тактическая замена. Паулиньо VI уходит с поля и его заменяет Дюр Николас
    • 71'
      Бидструп Мадс не смог попасть в створ ударом издали
    • 71'
      Святченко Эрик из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      70'
      Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 70'
      Гартенманн Стефан успешно блокирует удар.
    • 70'
      Ernest Nuamah нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 69'
      Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      69'
      Мохаммед Диоманд наказан за толчок Паулиньо VI
    • Угловой
      68'
      Андреас Шельдеруп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 68'
      Матч возобновлен
    • 68'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 68'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 67'
      Гартенманн Стефан успешно блокирует удар.
    • 67'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Паулиньо VI
    • 66'
      Сегодняшная посещаемость составляет 7935 болельщиков
    • 66'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 66'
      Андерссон Йоэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 65'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 65'
      Андерссон Йоэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 64'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 64'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 63'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 62'
      Оооо... вот это был удар! Серенсен Оливер должен был забить с этой позиции.
    • 62'
      Хорошую попытку сделал Серенсен Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 62'
      Дрейер Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 61'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 61'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 61'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 61'
      Emiliano Martinez успешно блокирует удар.
    • 61'
      Фресе Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 60'
      Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 60'
      Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 60'
      Паулиньо VI выиграл воздушное противоборство у Хансен Мадс.
    • 59'
      Emiliano Martinez ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 59'
      Тактическая замена. Чилуфя Эдвард уходит с поля и его заменяет Valdemar Andreasen
    • 59'
      Чилуфя Эдвард из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      58'
      Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 58'
      Emiliano Martinez из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      58'
      Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 57'
      Хорошую попытку сделал Хансен Мадс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 57'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      57'
      Гартенманн Стефан из команды Митьюлланд фолит на Ernest Nuamah, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 56'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 56'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 56'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 56'
      Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Тактическая замена. Асконе Рокко уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • Желтая карточка
      54'
      Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Асконе Рокко
    • 54'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Святченко Эрик выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 53'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 53'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Чилуфя Эдвард создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Желтая карточка
      51'
      Асконе Рокко получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      51'
      Безумный фол. Асконе Рокко грубо играет против соперника. Пострадал Паулиньо VI
    • 51'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Святченко Эрик выиграл воздушное противоборство у Марксен Эрик.
    • Угловой
      51'
      Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд подал угловой слева.
    • 50'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Асконе Рокко из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Паулиньо VI
    • Фол, нарушение
      47'
      Асконе Рокко из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Emiliano Martinez заработал фол
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Нордшелланн
    2.80
    3.60
    4.30
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