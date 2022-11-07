Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Valdemar Andreasen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Норшеланн

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

78' Удар от ворот произведет Митьюлланд

77' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

77' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Митьюлланд

74' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Исаксен Густав наказан за толчок Мохаммед Диоманд

73' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Вилладсен Оливер выиграл воздушное противоборство у Valdemar Andreasen.

72' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Митьюлланд

71' Бидструп Мадс не смог попасть в створ ударом издали

70' Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

69' Мохаммед Диоманд наказан за толчок Паулиньо VI

68' Андреас Шельдеруп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Матч возобновлен

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

67' Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

66' Сегодняшная посещаемость составляет 7935 болельщиков

66' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Андерссон Йоэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Митьюлланд

62' Оооо... вот это был удар! Серенсен Оливер должен был забить с этой позиции.

62' Хорошую попытку сделал Серенсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Дрейер Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Emiliano Martinez успешно блокирует удар.

60' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Emiliano Martinez ослабляет давление, выбив мяч.

59' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Тактическая замена. Чилуфя Эдвард уходит с поля и его заменяет Valdemar Andreasen

58' Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Emiliano Martinez из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Хорошую попытку сделал Хансен Мадс . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи

54' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.

52' Чилуфя Эдвард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Асконе Рокко получил желтую карточку от судьи

51' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Асконе Рокко из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Emiliano Martinez заработал фол