Тур: 12. Стадион: Оресте Гранильо.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Реджина
Дженоа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
360
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|4
|0.33
|Менез Жереми
|3
|0.25
|Ривас Ригоберто
|2
|0.17
|Пьероцци Никколо
|2
|0.17
|Гальоло Риккардо
|2
|0.17
|Гори Габриэле
|2
|0.17
|Канотто Луиджи
|1
|0.08
|Майер Жан
|1
|0.08
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.08
|Льотти Даниэле
|1
|0.08
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.08
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|Эрнани Азеведо
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|5 (3)
|0.42
|Ягелло Филип
|2
|0.17
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.08
|Портанова Маноло
|1
|0.08
|Стротман Кевин
|1
|0.08
|Экубан Калеб
|1
|0.08
|Хефти Сильван
|1
|0.08
|Morten Frendrup
|1
|0.08
|Йебоа Келвин
|1
|0.08
|Бадель Милан
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Ционек Тьяго
|2
|1
|Гальоло Риккардо
|3
|0
|Фаббиан Джованни
|3
|0
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бадель Милан
|3
|1
|Бани Маттиа
|3
|1
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|Паяч Марко
|3
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Стротман Кевин
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Morten Frendrup
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Результаты матчей
Реджина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
0
Реджина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Дженоа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
5
5
Реджина
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Дженоа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
7
5
Голы по времени матча
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
4
44%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
20
14
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
3
15%
6
43%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
3
15%
4
29%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0
Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1
Дженоа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2
Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0
Результаты матчей
Реджина
Дженоа
Точный счет
3:0
3 раза 60%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Реджина
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
65
56
56
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|12
|9
|0
|3
|18 - 7
|27
|2.
|Реджина
|1:0
|12
|7
|1
|4
|21 - 9
|22
|3.
|Дженоа
|0:1
|12
|6
|4
|2
|14 - 9
|22
|4.
|Тернана
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|5.
|Бари
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Парма
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|7.
|Асколи
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|8.
|Брешия
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|9.
|Зюйдтироль
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|10.
|Кальяри
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|11.
|СПАЛ
|12
|3
|6
|3
|16 - 14
|15
|12.
|Читтаделла
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|13.
|Палермо
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|14.
|Пиза
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|15.
|Модена
|12
|4
|1
|7
|16 - 17
|13
|16.
|Комо
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|17.
|Козенца
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|18.
|Беневенто
|12
|2
|5
|5
|10 - 13
|11
|19.
|Венеция
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|20.
|Перуджа
|12
|2
|1
|9
|8 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Реджина
|1:0
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|Брешия
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Комо
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|11.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|13.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Дженоа
|0:1
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|16.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|17.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|0:1
|7
|5
|0
|2
|9 - 5
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Реджина
|1:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|11.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|12.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Читтаделла
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|19.
|Перуджа
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Парма
|Остерволде Джейден
|1 5