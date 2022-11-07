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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Реджина
1:0
Первый тайм: 16'
Дженоа
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Дженоа
3.12
3.24
3.05
Все Коэффициенты
1
Равалья
Федерико
27
Пьероцци
Никколо
23
Кампорезе
Микеле
28
Гальоло
Риккардо
98
Federico
Giraudo
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
1
Шемпер
Адриан
2
Сабелли
Стефано
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
3
Циборра
Леннарт
32
Morten
Frendrup
8
Стротман
Кевин
24
Ягелло
Филип
10
Араму
Маттиа
11
Гудмундссон
Альберт
9
Кода
Массимо
Реджина
4-3-3
Дженоа
4-2-3-1

История личных встреч

Реджина
Дженоа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
360

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 4 0.33
Менез Жереми 3 0.25
Ривас Ригоберто 2 0.17
Пьероцци Никколо 2 0.17
Гальоло Риккардо 2 0.17
Гори Габриэле 2 0.17
Канотто Луиджи 1 0.08
Майер Жан 1 0.08
Кризетиг Лоренцо 1 0.08
Льотти Даниэле 1 0.08
Ломбарди Алессандро 1 0.08
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Эрнани Азеведо 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 5 (3) 0.42
Ягелло Филип 2 0.17
Гудмундссон Альберт 1 0.08
Портанова Маноло 1 0.08
Стротман Кевин 1 0.08
Экубан Калеб 1 0.08
Хефти Сильван 1 0.08
Morten Frendrup 1 0.08
Йебоа Келвин 1 0.08
Бадель Милан 0 0
Араму Маттиа 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 4 0
Ционек Тьяго 2 1
Гальоло Риккардо 3 0
Фаббиан Джованни 3 0
Кризетиг Лоренцо 2 0
Майер Жан 2 0
Оби Джоэл 1 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Эрнани Азеведо 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадель Милан 3 1
Бани Маттиа 3 1
Гудмундссон Альберт 2 1
Паяч Марко 3 0
Мартинес Хосеп 2 0
Портанова Маноло 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Стротман Кевин 1 0
Кода Массимо 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Morten Frendrup 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Реджина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0
Реджина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Дженоа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
5
Реджина
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Дженоа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

7
5

Голы по времени матча

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
4
44%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
3
15%
6
43%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
3
15%
4
29%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0
Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1
Дженоа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2
Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0

Результаты матчей

Реджина
Дженоа

Точный счет

3:0
3 раза 60%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Реджина
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
5
6
5
6
2.5
1
10
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 12 9 0 3 18 - 7 27
2. Реджина 1:0 12 7 1 4 21 - 9 22
3. Дженоа 0:1 12 6 4 2 14 - 9 22
4. Тернана 12 6 3 3 17 - 13 21
5. Бари 12 5 5 2 19 - 13 20
6. Парма 12 5 4 3 16 - 12 19
7. Асколи 12 5 4 3 16 - 13 19
8. Брешия 12 5 4 3 16 - 17 19
9. Зюйдтироль 12 5 4 3 14 - 15 19
10. Кальяри 12 4 4 4 13 - 14 16
11. СПАЛ 12 3 6 3 16 - 14 15
12. Читтаделла 12 3 6 3 10 - 12 15
13. Палермо 12 4 3 5 12 - 15 15
14. Пиза 12 3 5 4 20 - 18 14
15. Модена 12 4 1 7 16 - 17 13
16. Комо 12 3 3 6 12 - 21 12
17. Козенца 12 3 2 7 11 - 21 11
18. Беневенто 12 2 5 5 10 - 13 11
19. Венеция 12 2 3 7 12 - 19 9
20. Перуджа 12 2 1 9 8 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Реджина 1:0 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
8. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
10. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
11. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
12. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
13. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Дженоа 0:1 5 1 4 0 5 - 4 7
16. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
17. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 0:1 7 5 0 2 9 - 5 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Реджина 1:0 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 6 2 1 3 8 - 13 7
10. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
11. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
12. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Читтаделла 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
18. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
19. Перуджа 6 1 0 5 4 - 9 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Парма Остерволде Джейден 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Дженоа
3.12
3.24
3.05
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Где смотреть матч Реджина 1:0 Дженоа онлайн

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