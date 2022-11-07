Тур: 12. Стадион: Оресте Гранильо.
0'
1:0
15' ГолКанотто Луиджи
1:1
33' ГолАраму Маттиа
40' Желтая карточкаСабелли Стефано
40' Желтая карточкаБани Маттиа
1:1
42' Не забитый пенальтиМенез Жереми
2:1
54' ПенальтиЭрнани Азеведо
57' Желтая карточкаРивас Ригоберто
58' Желтая карточкаГудмундссон Альберт
81' Желтая карточкаЯлчын Гювен
84' Желтая карточкаРавалья Федерико
89' Желтая карточкаСтротман Кевин
90' Желтая карточкаMorten Frendrup
90'+9
Ход матча
15'
1:0
33'
1:1
40'
40'
42'
1:1
54'
2:1
57'
81'
84'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
4 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Реджина
Дженоа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
360
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|4
|0.33
|Менез Жереми
|3
|0.25
|Канотто Луиджи
|2
|0.17
|Ривас Ригоберто
|2
|0.17
|Пьероцци Никколо
|2
|0.17
|Гальоло Риккардо
|2
|0.17
|Гори Габриэле
|2
|0.17
|Майер Жан
|1
|0.08
|Эрнани Азеведо
|1 (1)
|0.08
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.08
|Льотти Даниэле
|1
|0.08
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.08
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|5 (3)
|0.42
|Ягелло Филип
|2
|0.17
|Араму Маттиа
|1
|0.08
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.08
|Портанова Маноло
|1
|0.08
|Стротман Кевин
|1
|0.08
|Экубан Калеб
|1
|0.08
|Хефти Сильван
|1
|0.08
|Morten Frendrup
|1
|0.08
|Йебоа Келвин
|1
|0.08
|Бадель Милан
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Ционек Тьяго
|2
|1
|Гальоло Риккардо
|3
|0
|Фаббиан Джованни
|3
|0
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Равалья Федерико
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|4
|1
|Бадель Милан
|3
|1
|Гудмундссон Альберт
|3
|1
|Паяч Марко
|3
|0
|Стротман Кевин
|2
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|0
|Morten Frendrup
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Ялчын Гювен
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Результаты матчей
Реджина
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
1
Реджина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Дженоа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
5
5
Реджина
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Дженоа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
12%
4
40%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
4
40%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
22
15
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
3
14%
7
47%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
4
27%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
4
40%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0
Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1
Дженоа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2
Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0
Результаты матчей
Реджина
Дженоа
Точный счет
3:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Реджина
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
15
43
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
75
57
57
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|12
|9
|0
|3
|18 - 7
|27
|2.
|Реджина
|12
|7
|1
|4
|22 - 10
|22
|3.
|Дженоа
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|4.
|Тернана
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|5.
|Бари
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Парма
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|7.
|Асколи
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|8.
|Брешия
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|9.
|Зюйдтироль
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|10.
|Кальяри
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|11.
|СПАЛ
|12
|3
|6
|3
|16 - 14
|15
|12.
|Читтаделла
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|13.
|Палермо
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|14.
|Пиза
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|15.
|Модена
|12
|4
|1
|7
|16 - 17
|13
|16.
|Комо
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|17.
|Козенца
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|18.
|Беневенто
|12
|2
|5
|5
|10 - 13
|11
|19.
|Венеция
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|20.
|Перуджа
|12
|2
|1
|9
|8 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|3.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|Брешия
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Комо
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|11.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|13.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|16.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|17.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|11.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|12.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Читтаделла
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|19.
|Перуджа
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Парма
|Остерволде Джейден
|1 5