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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Реджина
2:1
Конец матча
Дженоа
0'
1:0
15' Гол
Канотто Луиджи
1:1
33' Гол
Араму Маттиа
40' Желтая карточка
Сабелли Стефано
40' Желтая карточка
Бани Маттиа
1:1
42' Не забитый пенальти
Менез Жереми
2:1
54' Пенальти
Эрнани Азеведо
57' Желтая карточка
Ривас Ригоберто
58' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт
81' Желтая карточка
Ялчын Гювен
84' Желтая карточка
Равалья Федерико
89' Желтая карточка
Стротман Кевин
90' Желтая карточка
Morten Frendrup
90'+9
1
Равалья
Федерико
27
Пьероцци
Никколо
23
Кампорезе
Микеле
28
Гальоло
Риккардо
98
Federico
Giraudo
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
1
Шемпер
Адриан
2
Сабелли
Стефано
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
3
Циборра
Леннарт
32
Morten
Frendrup
8
Стротман
Кевин
24
Ягелло
Филип
10
Араму
Маттиа
11
Гудмундссон
Альберт
9
Кода
Массимо
Реджина
4-3-3
Дженоа
4-2-3-1

История личных встреч

Реджина
Дженоа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
360

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 4 0.33
Менез Жереми 3 0.25
Канотто Луиджи 2 0.17
Ривас Ригоберто 2 0.17
Пьероцци Никколо 2 0.17
Гальоло Риккардо 2 0.17
Гори Габриэле 2 0.17
Майер Жан 1 0.08
Эрнани Азеведо 1 (1) 0.08
Кризетиг Лоренцо 1 0.08
Льотти Даниэле 1 0.08
Ломбарди Алессандро 1 0.08
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 5 (3) 0.42
Ягелло Филип 2 0.17
Араму Маттиа 1 0.08
Гудмундссон Альберт 1 0.08
Портанова Маноло 1 0.08
Стротман Кевин 1 0.08
Экубан Калеб 1 0.08
Хефти Сильван 1 0.08
Morten Frendrup 1 0.08
Йебоа Келвин 1 0.08
Бадель Милан 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 4 0
Ционек Тьяго 2 1
Гальоло Риккардо 3 0
Фаббиан Джованни 3 0
Кризетиг Лоренцо 2 0
Майер Жан 2 0
Оби Джоэл 1 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Эрнани Азеведо 1 0
Равалья Федерико 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 4 1
Бадель Милан 3 1
Гудмундссон Альберт 3 1
Паяч Марко 3 0
Стротман Кевин 2 0
Мартинес Хосеп 2 0
Morten Frendrup 2 0
Портанова Маноло 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Кода Массимо 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Ялчын Гювен 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Реджина
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
1
Реджина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Дженоа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
5
Реджина
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Дженоа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
12%
4
40%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
4
40%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

22
15
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
3
14%
7
47%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
4
27%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
4
40%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0
Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1
Дженоа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2
Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0

Результаты матчей

Реджина
Дженоа

Точный счет

3:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реджина
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
4
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
5
7
5
7
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 12 9 0 3 18 - 7 27
2. Реджина 12 7 1 4 22 - 10 22
3. Дженоа 12 6 4 2 15 - 10 22
4. Тернана 12 6 3 3 17 - 13 21
5. Бари 12 5 5 2 19 - 13 20
6. Парма 12 5 4 3 16 - 12 19
7. Асколи 12 5 4 3 16 - 13 19
8. Брешия 12 5 4 3 16 - 17 19
9. Зюйдтироль 12 5 4 3 14 - 15 19
10. Кальяри 12 4 4 4 13 - 14 16
11. СПАЛ 12 3 6 3 16 - 14 15
12. Читтаделла 12 3 6 3 10 - 12 15
13. Палермо 12 4 3 5 12 - 15 15
14. Пиза 12 3 5 4 20 - 18 14
15. Модена 12 4 1 7 16 - 17 13
16. Комо 12 3 3 6 12 - 21 12
17. Козенца 12 3 2 7 11 - 21 11
18. Беневенто 12 2 5 5 10 - 13 11
19. Венеция 12 2 3 7 12 - 19 9
20. Перуджа 12 2 1 9 8 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Реджина 6 5 0 1 17 - 4 15
3. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
8. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
10. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
11. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
12. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
13. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
16. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
17. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 7 5 0 2 10 - 6 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 6 2 1 3 8 - 13 7
10. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
11. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
12. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Читтаделла 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
18. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
19. Перуджа 6 1 0 5 4 - 9 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
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Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (3)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Парма Остерволде Джейден 1 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Менез Жереми пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      40'
      Бани Маттиа получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Араму Маттиа бьет в цель!
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Канотто Луиджи бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Реджина 2:1 Дженоа онлайн

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