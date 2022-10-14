Тур: 25.
1:0
Второй тайм: 60'
Ход матча
11'
28'
1:0
48'
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
11
Gaston
Togni
34
Kevin
Zenon
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
26 Leonel Bucca
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Унион Санта-Фе
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Togni
|3
|0.12
|Gabriel Alanis
|3
|0.12
|Facundo Gutierrez
|3 (1)
|0.12
|Риос Андрес
|2
|0.08
|Manuel Duarte
|2
|0.08
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.08
|Adonis Frias
|2 (1)
|0.08
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.04
|Пиццини Франсиско
|1
|0.04
|Lucas Albertengo
|1
|0.04
|Отормин Леандро
|1
|0.04
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.04
|Raul Loaiza
|1
|0.04
|Tomas Galvan
|1
|0.04
|Walter Bou
|0
|0
|Julian Alejo Lopez
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Imanol Machuca
|3
|0.13
|Алвес Хонатан
|3 (1)
|0.13
|Daniel Juarez
|3 (1)
|0.13
|Bryan Castrillon
|2
|0.08
|Mauro Luna Diale
|2
|0.08
|Junior Marabel
|2
|0.08
|Полента Диего
|1
|0.04
|Kevin Zenon
|1
|0.04
|Facundo Aguero
|1
|0.04
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.04
|Franco Troyansky
|1 (1)
|0.04
|Tomas Gonzalez
|1
|0.04
|Emanuel Britez
|1
|0.04
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.04
|Mariano Peralta
|1
|0.04
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|7
|1
|Сото Алексис
|6
|0
|Nazareno Colombo
|4
|1
|Кардона Томас
|5
|0
|Риос Андрес
|3
|1
|Adonis Frias
|4
|0
|Julian Alejo Lopez
|4
|0
|Gabriel Alanis
|2
|1
|Унсаин Луис
|3
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|1
|Agustin Fontana
|2
|0
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Gaston Togni
|2
|0
|Tomas Galvan
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Raul Loaiza
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|8
|1
|Полента Диего
|5
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|5
|0
|Santiago Mele
|3
|1
|Franco Calderon
|3
|1
|Корвалан Клаудио
|4
|0
|Imanol Machuca
|4
|0
|Tomas Gonzalez
|3
|0
|Алвес Хонатан
|3
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|3
|0
|Mauro Luna Diale
|2
|0
|Federico Vera
|2
|0
|Francisco Gerometta
|2
|0
|Martin Ezequiel Canete
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Lucas Esquivel
|2
|0
|Bryan Castrillon
|2
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Facundo Aguero
|1
|0
|Junior Marabel
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Mariano Peralta
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Leonel Bucca
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
0
0%
4
31%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Пропущено
11
15
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
1
7%
16-30
2
18%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
36%
4
27%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
21%
4
31%
76-90
Забито
23
24
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 9
2
9%
4
17%
1-15
7
30%
4
17%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
5
22%
3
13%
61-75
3
13%
9
38%
76-90
Пропущено
25
28
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
1
4%
2
7%
1-15
6
24%
3
11%
16-30
7
28%
5
18%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
1
4%
7
25%
61-75
7
28%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1
Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|15
|3
|6
|30 - 23
|48
|2.
|Расинг Авельянеда
|25
|13
|8
|4
|39 - 22
|47
|3.
|Атлетико Тукуман
|25
|12
|9
|4
|30 - 18
|45
|4.
|Ривер Плейт
|25
|13
|5
|7
|40 - 19
|44
|5.
|Уракан
|1:1
|25
|10
|12
|3
|29 - 18
|42
|6.
|Тигре
|25
|10
|10
|5
|38 - 27
|40
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|11
|7
|6
|24 - 14
|40
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|11
|5
|9
|31 - 24
|38
|9.
|Сан-Лоренсо
|25
|8
|13
|4
|26 - 21
|37
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|25
|10
|6
|9
|23 - 21
|36
|11.
|Годой Крус
|25
|9
|8
|8
|25 - 26
|35
|12.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|25
|8
|10
|7
|24 - 25
|34
|13.
|Патронато Парана
|25
|9
|7
|9
|27 - 25
|34
|14.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|22 - 22
|31
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|23
|9
|4
|10
|28 - 29
|31
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|25
|8
|7
|10
|28 - 29
|31
|17.
|Сармиенто
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|25
|8
|7
|10
|26 - 34
|31
|19.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|24
|8
|6
|10
|24 - 29
|30
|20.
|Барракас Централь
|25
|7
|9
|9
|28 - 35
|30
|21.
|Банфилд
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|22.
|Росарио Сентраль
|25
|6
|10
|9
|21 - 26
|28
|23.
|Тальерес Кордоба
|24
|7
|7
|10
|21 - 22
|28
|24.
|Колон
|25
|7
|7
|11
|22 - 33
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|12
|8
|21 - 26
|24
|26.
|Велес Сарсфилд
|24
|4
|10
|10
|23 - 30
|22
|27.
|Ланус
|25
|5
|5
|15
|21 - 38
|20
|28.
|Альдосиви
|25
|4
|4
|17
|15 - 42
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|5
|0
|21 - 7
|29
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|4.
|Уракан
|1:1
|12
|7
|4
|1
|18 - 7
|25
|5.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|7.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|7
|2
|2
|14 - 4
|23
|9.
|Годой Крус
|12
|6
|5
|1
|13 - 6
|23
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|11.
|Ривер Плейт
|12
|7
|1
|4
|21 - 10
|22
|12.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|13.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|14.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|15.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|17.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Сармиенто
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|20.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|21.
|Велес Сарсфилд
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|23.
|Колон
|13
|4
|4
|5
|11 - 18
|16
|24.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|26.
|Ланус
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|12
|3
|1
|8
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|11
|6
|1
|4
|10 - 10
|19
|4.
|Банфилд
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|5.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Сан-Лоренсо
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|7.
|Уракан
|1:1
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|8.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|10.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|4
|3
|5
|15 - 10
|15
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|21.
|Патронато Парана
|12
|2
|3
|7
|12 - 18
|9
|22.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|23.
|Тальерес Кордоба
|12
|1
|5
|6
|6 - 11
|8
|24.
|Росарио Сентраль
|12
|1
|5
|6
|11 - 17
|8
|25.
|Барракас Централь
|12
|1
|5
|6
|9 - 20
|8
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|27.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|22 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|18 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|10 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|12 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|8 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|11
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Индепендьенте Авельянеда
|Sergio Barreto
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10