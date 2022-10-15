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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 25.
Дефенса и Хустисия
1:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
11' Желтая карточка
Кардона Томас
1:0
28' Гол
Gabriel Alanis
48' Желтая карточка
Сото Алексис
90' Желтая карточка
Franco Calderon
90' Желтая карточка
Santiago Mele
90' Желтая карточка
Cristian Jonatan Ortiz
90'+10
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
25
Кардона
Томас
13
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
17
Gabriel
Alanis
5
Facundo
Gutierrez
34
Manuel
Duarte
11
Gaston
Togni
9
Nicolas
Fernandez
I
77
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
21
Facundo
Aguero
37
Lucas
Esquivel
8
Enzo
Roldan
28
Juan
Portillo
39
Imanol
Machuca
7
Mauro
Luna
Diale
34
Kevin
Zenon
22
Junior
Marabel
Дефенса и Хустисия
4-1-4-1
Унион Санта-Фе
4-2-3-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Унион Санта-Фе

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
2:3
ЛП
0:1
КДМЭП
1:3
С
2:1
С
1:1
ТМК
1:2
ТМК
1:0
С
1:3
П
0:2
П
2:2
П
0:0
ПБ
0:0
ПБ
3:1
НБ
2:3
НБ
0:1
НБ
2:2
НБ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Togni 3 0.12
Gabriel Alanis 3 0.12
Facundo Gutierrez 3 (1) 0.12
Риос Андрес 2 0.08
Manuel Duarte 2 0.08
Nicolas Fernandez I 2 0.08
Adonis Frias 2 (1) 0.08
Nicolas Tripicchio 1 0.04
Пиццини Франсиско 1 0.04
Lucas Albertengo 1 0.04
Отормин Леандро 1 0.04
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.04
Raul Loaiza 1 0.04
Tomas Galvan 1 0.04
Walter Bou 0 0
Julian Alejo Lopez 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Imanol Machuca 3 0.13
Алвес Хонатан 3 (1) 0.13
Daniel Juarez 3 (1) 0.13
Bryan Castrillon 2 0.08
Mauro Luna Diale 2 0.08
Junior Marabel 2 0.08
Полента Диего 1 0.04
Kevin Zenon 1 0.04
Facundo Aguero 1 0.04
Martin Ezequiel Canete 1 0.04
Franco Troyansky 1 (1) 0.04
Tomas Gonzalez 1 0.04
Emanuel Britez 1 0.04
Juan Ignacio Nardoni 1 0.04
Mariano Peralta 1 0.04
Lucas Esquivel 0 0
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 7 1
Сото Алексис 6 0
Nazareno Colombo 4 1
Кардона Томас 5 0
Риос Андрес 3 1
Adonis Frias 4 0
Julian Alejo Lopez 4 0
Gabriel Alanis 2 1
Унсаин Луис 3 0
Nicolas Tripicchio 1 1
Agustin Fontana 2 0
Nicolas Fernandez I 2 0
Gaston Togni 2 0
Tomas Galvan 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Cristian Jonatan Ortiz 1 0
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 8 1
Santiago Mele 4 1
Franco Calderon 4 1
Полента Диего 5 0
Juan Ignacio Nardoni 5 0
Корвалан Клаудио 4 0
Imanol Machuca 4 0
Tomas Gonzalez 3 0
Алвес Хонатан 3 0
Sebastian Emanuel Moyano 3 0
Mauro Luna Diale 2 0
Federico Vera 2 0
Francisco Gerometta 2 0
Martin Ezequiel Canete 2 0
Enzo Roldan 2 0
Lucas Esquivel 2 0
Bryan Castrillon 2 0
Emanuel Britez 1 0
Franco Troyansky 1 0
Facundo Aguero 1 0
Junior Marabel 1 0
Daniel Juarez 1 0
Mariano Peralta 1 0
Kevin Zenon 1 0
Leonel Bucca 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
0
0%
4
31%
1-15
5
33%
3
23%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Пропущено

11
16
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
13%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
36%
4
25%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Забито

24
24
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
2
8%
4
17%
1-15
8
33%
4
17%
16-30
2
8%
1
4%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
3
13%
9
38%
76-90

Пропущено

25
29
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
1
4%
2
7%
1-15
6
24%
4
14%
16-30
7
28%
5
17%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
1
4%
7
24%
61-75
7
28%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 2:1
Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1
Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сармиенто 1:0 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 24 15 3 6 30 - 23 48
2. Расинг Авельянеда 25 13 8 4 39 - 22 47
3. Атлетико Тукуман 25 12 9 4 30 - 18 45
4. Уракан 25 11 11 3 31 - 18 44
5. Ривер Плейт 25 13 5 7 40 - 19 44
6. Тигре 25 10 10 5 38 - 27 40
7. Химнасия Ла-Плата 24 11 7 6 24 - 14 40
8. Аргентинос Хуниорс 25 11 5 9 31 - 24 38
9. Сан-Лоренсо 25 8 13 4 26 - 21 37
10. Ньюэллс Олд Бойз 25 10 6 9 23 - 21 36
11. Годой Крус 25 9 8 8 25 - 26 35
12. Дефенса и Хустисия 25 8 10 7 24 - 25 34
13. Патронато Парана 25 9 7 9 27 - 25 34
14. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 22 - 22 31
15. Индепендьенте Авельянеда 25 8 7 10 28 - 29 31
16. Сентраль Кордоба Росарио 24 9 4 11 28 - 31 31
17. Сармиенто 25 8 7 10 25 - 28 31
18. Барракас Централь 25 7 9 9 28 - 35 30
19. Эстудиантес Ла Плата 25 8 6 11 26 - 36 30
20. Унион Санта-Фе 24 8 6 10 24 - 29 30
21. Банфилд 25 7 8 10 23 - 28 29
22. Росарио Сентраль 25 6 10 9 21 - 26 28
23. Тальерес Кордоба 24 7 7 10 21 - 22 28
24. Колон 25 7 7 11 22 - 33 28
25. Арсенал Саранди 25 5 12 8 23 - 26 27
26. Велес Сарсфилд 24 4 10 10 23 - 30 22
27. Ланус 25 5 5 15 21 - 38 20
28. Альдосиви 25 4 4 17 15 - 42 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Атлетико Тукуман 13 8 5 0 21 - 7 29
3. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
4. Уракан 12 8 3 1 20 - 7 27
5. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
6. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
7. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
8. Химнасия Ла-Плата 11 7 2 2 14 - 4 23
9. Годой Крус 12 6 5 1 13 - 6 23
10. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
11. Ривер Плейт 12 7 1 4 21 - 10 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Дефенса и Хустисия 13 5 7 1 15 - 11 22
14. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
15. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
16. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Арсенал Саранди 12 4 6 2 15 - 11 18
19. Сармиенто 12 5 3 4 16 - 13 18
20. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
21. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
22. Велес Сарсфилд 11 4 4 3 11 - 9 16
23. Индепендьенте Авельянеда 12 4 4 4 13 - 12 16
24. Колон 13 4 4 5 11 - 18 16
25. Ньюэллс Олд Бойз 12 3 5 4 9 - 9 14
26. Ланус 12 3 3 6 11 - 16 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 12 3 1 8 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 11 6 1 4 10 - 10 19
4. Банфилд 12 5 3 4 10 - 9 18
5. Расинг Авельянеда 12 4 5 3 14 - 12 17
6. Сан-Лоренсо 12 4 5 3 10 - 9 17
7. Тигре 13 4 5 4 19 - 19 17
8. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
9. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
10. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
11. Аргентинос Хуниорс 12 4 3 5 15 - 10 15
12. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
13. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 2 6 14 - 16 14
14. Унион Санта-Фе 12 3 4 5 13 - 16 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Дефенса и Хустисия 12 3 3 6 9 - 14 12
20. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
21. Патронато Парана 12 2 3 7 12 - 18 9
22. Барракас Централь 12 1 5 6 9 - 20 8
23. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
24. Тальерес Кордоба 12 1 5 6 6 - 11 8
25. Росарио Сентраль 12 1 5 6 11 - 17 8
26. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
27. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
28. Эстудиантес Ла Плата 12 1 3 8 8 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 22 (2)
Уракан Кристальдо Франко 20 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 10 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 12 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 11
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Индепендьенте Авельянеда Sergio Barreto 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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