Тур: 25.
2:1
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаМаммана Эмануэль
18' Желтая карточкаЭррера Марсело II
42' Желтая карточкаБорха Мигель
51' Желтая карточкаGaston Suso
1:0
60' ГолДе ла Крус Николас
2:0
64' ГолСуарес Матиас
67' Желтая карточкаКаско Милтон
2:1
71' ГолСарате Мауро
73' Желтая карточкаБергессио Гонсало
84' Желтая карточкаJuan Esquivel
90' Желтая карточкаПирес Леандро
90'+6
Ход матча
42'
51'
60'
64'
2:0
67'
71'
2:1
84'
90'
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
10
Кинтеро
Хуан
79
Ayrton
Costa
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Pablo Solari
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарате МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Ривер Плейт
Атлетико Платенсе
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|7
|0.28
|Pablo Solari
|5
|0.2
|Lucas Beltrain
|4
|0.16
|Суарес Матиас
|4
|0.16
|Де ла Крус Николас
|3
|0.12
|Палавесино Агустин
|3
|0.12
|Альварес Хулиан
|3
|0.12
|Ромеро Брайан
|2
|0.08
|Маммана Эмануэль
|2
|0.08
|Кинтеро Хуан
|1
|0.04
|Барко Эсекьель
|1
|0.04
|Парадела Хосе
|1
|0.04
|Зидан Энцо
|1
|0.04
|Сукулини Бруно
|1
|0.04
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Пинола Хавьер II
|1
|0.04
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенитес Хорхе
|3
|0.12
|Vicente Taborda
|3
|0.12
|Сарате Мауро
|3 (2)
|0.12
|Nicolas Morgantini
|2
|0.08
|Juan Esquivel
|2
|0.08
|Ayrton Costa
|2
|0.08
|Rodrigo Contreras
|1
|0.04
|Ivan Gomez
|1
|0.04
|Alexis Sabella
|1
|0.04
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.04
|Mauro Bogado
|1
|0.04
|Horacio Tijanovich
|1
|0.04
|Ramiro Hernandez
|1
|0.04
|Carlo Lattanzio
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|6
|1
|Эррера Марсело II
|5
|1
|Каско Милтон
|5
|0
|Перес Энцо
|5
|0
|Борха Мигель
|5
|0
|Диас Пауло
|4
|0
|Симон Сантьяго
|4
|0
|Пинола Хавьер II
|3
|0
|Барко Эсекьель
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Pablo Solari
|3
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|Пирес Леандро
|2
|0
|Маммана Эмануэль
|2
|0
|Мартинес Эктор II
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Суарес Матиас
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Villalba
|7
|1
|Gaston Suso
|8
|0
|Rodrigo Contreras
|6
|0
|Ayrton Costa
|4
|1
|Federico Gino
|5
|0
|Ramiro Hernandez
|3
|1
|Haibrany Ruiz Diaz
|3
|1
|Horacio Tijanovich
|4
|0
|Сарате Мауро
|3
|0
|Juan Pablo Pignani
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Бергессио Гонсало
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Ignacio Schor
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Carlo Lattanzio
|0
|1
|Бенитес Хорхе
|1
|0
|Marcos Ledesma
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Juan Esquivel
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
11
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
10%
1
9%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
5
24%
3
27%
61-75
5
24%
1
9%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
1
10%
1
7%
76-90
Забито
19
13
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
6
32%
2
15%
61-75
6
32%
6
46%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Забито
40
24
15 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
3
8%
1
4%
1-15
7
18%
1
4%
16-30
5
13%
6
25%
31-45
3
8%
4
17%
46-60
11
28%
5
21%
61-75
11
28%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
19
20
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
0
0%
4
20%
1-15
4
21%
4
20%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
8
42%
3
15%
61-75
3
16%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт - Каравел 1:2 Патронато Парана - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 5:0 Британния - Ривер Плейт 1:2
Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 0:4 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|15
|3
|6
|30 - 23
|48
|2.
|Ривер Плейт
|25
|13
|5
|7
|40 - 19
|44
|3.
|Расинг Авельянеда
|24
|12
|8
|4
|37 - 22
|44
|4.
|Атлетико Тукуман
|24
|12
|8
|4
|29 - 17
|44
|5.
|Уракан
|24
|10
|11
|3
|28 - 17
|41
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|11
|7
|6
|24 - 14
|40
|7.
|Тигре
|24
|9
|10
|5
|36 - 27
|37
|8.
|Сан-Лоренсо
|25
|8
|13
|4
|26 - 21
|37
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|11
|4
|9
|31 - 24
|37
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|10
|6
|8
|23 - 19
|36
|11.
|Годой Крус
|24
|9
|7
|8
|25 - 26
|34
|12.
|Патронато Парана
|24
|8
|7
|9
|26 - 25
|31
|13.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|22 - 22
|31
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|23
|9
|4
|10
|28 - 29
|31
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|25
|8
|7
|10
|28 - 29
|31
|16.
|Дефенса и Хустисия
|24
|7
|10
|7
|23 - 25
|31
|17.
|Сармиенто
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|18.
|Барракас Централь
|25
|7
|9
|9
|28 - 35
|30
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|24
|8
|6
|10
|25 - 33
|30
|20.
|Унион Санта-Фе
|23
|8
|6
|9
|24 - 28
|30
|21.
|Банфилд
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|22.
|Тальерес Кордоба
|23
|7
|7
|9
|20 - 20
|28
|23.
|Колон
|24
|7
|7
|10
|22 - 31
|28
|24.
|Росарио Сентраль
|24
|6
|9
|9
|20 - 25
|27
|25.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|12
|8
|21 - 26
|24
|26.
|Ланус
|24
|5
|5
|14
|21 - 37
|20
|27.
|Велес Сарсфилд
|23
|3
|10
|10
|21 - 29
|19
|28.
|Альдосиви
|25
|4
|4
|17
|15 - 42
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|3.
|Атлетико Тукуман
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|4.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|5.
|Уракан
|11
|7
|3
|1
|17 - 6
|24
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|7.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|7
|2
|2
|14 - 4
|23
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|10.
|Годой Крус
|11
|6
|4
|1
|13 - 6
|22
|11.
|Ривер Плейт
|12
|7
|1
|4
|21 - 10
|22
|12.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|13.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|14.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|15.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|16.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|7
|1
|14 - 11
|19
|18.
|Сармиенто
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|20.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|22.
|Колон
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|23.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|3
|5
|3
|9 - 7
|14
|25.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|26.
|Ланус
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|12
|3
|1
|8
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|11
|6
|1
|4
|10 - 10
|19
|4.
|Банфилд
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|5.
|Сан-Лоренсо
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|7.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|8.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|4
|2
|5
|15 - 10
|14
|11.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|13.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|21.
|Барракас Централь
|12
|1
|5
|6
|9 - 20
|8
|22.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|23.
|Тальерес Кордоба
|11
|1
|5
|5
|5 - 9
|8
|24.
|Росарио Сентраль
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|25.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|26.
|Патронато Парана
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|28.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|19 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|9 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|12 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|8 (1)
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Индепендьенте Авельянеда
|Sergio Barreto
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 8