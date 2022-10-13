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Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 25.
Ривер Плейт
2:1
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
1' Желтая карточка
Маммана Эмануэль
18' Желтая карточка
Эррера Марсело II
42' Желтая карточка
Борха Мигель
51' Желтая карточка
Gaston Suso
1:0
60' Гол
Де ла Крус Николас
2:0
64' Гол
Суарес Матиас
67' Желтая карточка
Каско Милтон
2:1
71' Гол
Сарате Мауро
73' Желтая карточка
Бергессио Гонсало
84' Желтая карточка
Juan Esquivel
90' Желтая карточка
Пирес Леандро
90'+6
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
23
Маммана
Эмануэль
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
11
Де
ла
Крус
Николас
24
Перес
Энцо
10
Кинтеро
Хуан
8
Палавесино
Агустин
21
Барко
Эсекьель
9
Борха
Мигель
22
Marcos
Ledesma
20
Franco
Camargo
2
Ramiro
Hernandez
6
Gaston
Suso
4
Nicolas
Morgantini
79
Ayrton
Costa
32
Franco
Baldassarra
5
Carlos
Villalba
21
Ivan
Gomez
26
Ignacio
Schor
92
Бенитес
Хорхе
Ривер Плейт
4-3-1-2
Атлетико Платенсе
5-3-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Атлетико Платенсе

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
0:1
ЛП
0:1
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 7 0.28
Pablo Solari 5 0.2
Lucas Beltrain 4 0.16
Суарес Матиас 4 0.16
Де ла Крус Николас 3 0.12
Палавесино Агустин 3 0.12
Альварес Хулиан 3 0.12
Ромеро Брайан 2 0.08
Маммана Эмануэль 2 0.08
Кинтеро Хуан 1 0.04
Барко Эсекьель 1 0.04
Парадела Хосе 1 0.04
Зидан Энцо 1 0.04
Сукулини Бруно 1 0.04
Пирес Леандро 1 0.04
Пинола Хавьер II 1 0.04
Симон Сантьяго 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенитес Хорхе 3 0.12
Vicente Taborda 3 0.12
Сарате Мауро 3 (2) 0.12
Nicolas Morgantini 2 0.08
Juan Esquivel 2 0.08
Ayrton Costa 2 0.08
Rodrigo Contreras 1 0.04
Ivan Gomez 1 0.04
Alexis Sabella 1 0.04
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.04
Mauro Bogado 1 0.04
Horacio Tijanovich 1 0.04
Ramiro Hernandez 1 0.04
Carlo Lattanzio 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 6 1
Эррера Марсело II 5 1
Каско Милтон 5 0
Перес Энцо 5 0
Борха Мигель 5 0
Диас Пауло 4 0
Симон Сантьяго 4 0
Пинола Хавьер II 3 0
Барко Эсекьель 3 0
Де ла Крус Николас 3 0
Pablo Solari 3 0
Rodrigo Aliendro 1 1
Пирес Леандро 2 0
Маммана Эмануэль 2 0
Мартинес Эктор II 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Суарес Матиас 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Парадела Хосе 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Villalba 7 1
Gaston Suso 8 0
Rodrigo Contreras 6 0
Ayrton Costa 4 1
Federico Gino 5 0
Ramiro Hernandez 3 1
Haibrany Ruiz Diaz 3 1
Horacio Tijanovich 4 0
Сарате Мауро 3 0
Juan Pablo Pignani 3 0
Mauro Bogado 1 1
Бергессио Гонсало 2 0
Ivan Gomez 2 0
Ignacio Schor 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Carlo Lattanzio 0 1
Бенитес Хорхе 1 0
Marcos Ledesma 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Juan Esquivel 1 0
Vicente Taborda 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
11
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
10%
1
9%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
5
24%
3
27%
61-75
5
24%
1
9%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Забито

19
13
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
6
32%
2
15%
61-75
6
32%
6
46%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Забито

40
24
15 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
3
8%
1
4%
1-15
7
18%
1
4%
16-30
5
13%
6
25%
31-45
3
8%
4
17%
46-60
11
28%
5
21%
61-75
11
28%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

19
20
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
0
0%
4
20%
1-15
4
21%
4
20%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
8
42%
3
15%
61-75
3
16%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт - Каравел 1:2 Патронато Парана - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 5:0 Британния - Ривер Плейт 1:2
Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 0:4 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 24 15 3 6 30 - 23 48
2. Ривер Плейт 25 13 5 7 40 - 19 44
3. Расинг Авельянеда 24 12 8 4 37 - 22 44
4. Атлетико Тукуман 24 12 8 4 29 - 17 44
5. Уракан 24 10 11 3 28 - 17 41
6. Химнасия Ла-Плата 24 11 7 6 24 - 14 40
7. Тигре 24 9 10 5 36 - 27 37
8. Сан-Лоренсо 25 8 13 4 26 - 21 37
9. Аргентинос Хуниорс 24 11 4 9 31 - 24 37
10. Ньюэллс Олд Бойз 24 10 6 8 23 - 19 36
11. Годой Крус 24 9 7 8 25 - 26 34
12. Патронато Парана 24 8 7 9 26 - 25 31
13. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 22 - 22 31
14. Сентраль Кордоба Росарио 23 9 4 10 28 - 29 31
15. Индепендьенте Авельянеда 25 8 7 10 28 - 29 31
16. Дефенса и Хустисия 24 7 10 7 23 - 25 31
17. Сармиенто 25 8 7 10 25 - 28 31
18. Барракас Централь 25 7 9 9 28 - 35 30
19. Эстудиантес Ла Плата 24 8 6 10 25 - 33 30
20. Унион Санта-Фе 23 8 6 9 24 - 28 30
21. Банфилд 25 7 8 10 23 - 28 29
22. Тальерес Кордоба 23 7 7 9 20 - 20 28
23. Колон 24 7 7 10 22 - 31 28
24. Росарио Сентраль 24 6 9 9 20 - 25 27
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Ланус 24 5 5 14 21 - 37 20
27. Велес Сарсфилд 23 3 10 10 21 - 29 19
28. Альдосиви 25 4 4 17 15 - 42 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
3. Атлетико Тукуман 12 8 4 0 20 - 6 28
4. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
5. Уракан 11 7 3 1 17 - 6 24
6. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
7. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
8. Химнасия Ла-Плата 11 7 2 2 14 - 4 23
9. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
10. Годой Крус 11 6 4 1 13 - 6 22
11. Ривер Плейт 12 7 1 4 21 - 10 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
14. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
15. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
16. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
17. Дефенса и Хустисия 12 4 7 1 14 - 11 19
18. Сармиенто 12 5 3 4 16 - 13 18
19. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
20. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Индепендьенте Авельянеда 12 4 4 4 13 - 12 16
22. Колон 12 4 4 4 11 - 16 16
23. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 3 5 3 9 - 7 14
25. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 9 - 8 13
26. Ланус 11 3 3 5 11 - 15 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 12 3 1 8 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 11 6 1 4 10 - 10 19
4. Банфилд 12 5 3 4 10 - 9 18
5. Сан-Лоренсо 12 4 5 3 10 - 9 17
6. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
7. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
8. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
9. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
10. Аргентинос Хуниорс 11 4 2 5 15 - 10 14
11. Расинг Авельянеда 11 3 5 3 12 - 12 14
12. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
13. Тигре 12 3 5 4 17 - 19 14
14. Унион Санта-Фе 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Дефенса и Хустисия 12 3 3 6 9 - 14 12
20. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
21. Барракас Централь 12 1 5 6 9 - 20 8
22. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
23. Тальерес Кордоба 11 1 5 5 5 - 9 8
24. Росарио Сентраль 11 1 4 6 10 - 16 7
25. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
26. Патронато Парана 11 1 3 7 11 - 18 6
27. Эстудиантес Ла Плата 11 1 3 7 7 - 19 6
28. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 19 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 9 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 12 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Индепендьенте Авельянеда Sergio Barreto 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Борха Мигель получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Эррера Марсело II получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Игнасио Шор уходит с поля. Juan Esquivel выходит вместо него
    • Желтая карточка
      1'
      Маммана Эмануэль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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