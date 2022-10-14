Тур: 25.
0:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаGonzalo Piovi
23' Желтая карточкаLeonel Picco
28' Желтая карточкаАбила Рамон
57' Желтая карточкаFacundo Garces
0:1
65' ГолКарбонеро Йохан
0:2
68' ГолEnzo Copetti
86' Желтая карточкаStefano Moreyra
90'+4
Ход матча
18'
23'
28'
57'
65'
0:1
68'
0:2
86'
29
Leonel
Picco
12
Абила
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Saralegui
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Нападающий
-
14 Maico Quiroz
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Колон
Расинг Авельянеда
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
24 матча
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
3 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|8 (1)
|0.32
|Luis Miguel Rodriguez
|6 (2)
|0.24
|Facundo Farias
|3 (2)
|0.12
|Cristian Bernardi
|1
|0.04
|Tomas Sandoval
|1
|0.04
|Facundo Garces
|1
|0.04
|Santiago Pierotti
|1
|0.04
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Лертора Федерико
|0
|0
|Перласа Бальдомеро
|0
|0
|Leonel Picco
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|10
|0.4
|Matias Rojas II
|4
|0.16
|Emiliano Vecchio
|3
|0.12
|Carlos Alcaraz
|3
|0.12
|Jonathan David Gomez
|2
|0.08
|Ауче Габриэль
|2
|0.08
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.08
|Чанкалай Томас
|2
|0.08
|Карбонеро Йохан
|2
|0.08
|Морено Анибал
|2
|0.08
|Сигали Леонардо
|1
|0.04
|Мена Эухенио
|1
|0.04
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.04
|Gonzalo Piovi
|1
|0.04
|Fabricio Dominguez
|1
|0.04
|Nicolas Oroz
|0
|0
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абила Рамон
|7
|1
|Facundo Garces
|6
|1
|Rafael Delgado
|5
|0
|Julian Chicco
|4
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Leandro Ojeda
|4
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Facundo Farias
|1
|1
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0
|Лертора Федерико
|2
|0
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Santiago Pierotti
|2
|0
|Gian Nardelli
|2
|0
|Формика Мауро
|0
|1
|Перласа Бальдомеро
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Brian Farioli
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Анибал
|8
|0
|Сигали Леонардо
|6
|1
|Мена Эухенио
|6
|1
|Enzo Copetti
|7
|0
|Инсуа Эмилиано
|6
|0
|Чанкалай Томас
|2
|2
|Jonathan David Gomez
|5
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Мура Факундо
|4
|0
|Leonel Ariel Miranda
|3
|0
|Gonzalo Piovi
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Ариас Габриэль
|1
|1
|Карбонеро Йохан
|1
|1
|Carlos Alcaraz
|0
|1
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Maico Quiroz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
17%
1
8%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
3
17%
1
8%
76-90
Забито
11
23
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
0
0%
4
17%
1-15
3
27%
2
9%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
2
18%
5
22%
61-75
3
27%
5
22%
76-90
Пропущено
15
12
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
5
33%
2
17%
76-90
Забито
22
37
11 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
1
5%
5
14%
1-15
5
23%
5
14%
16-30
5
23%
8
22%
31-45
2
9%
4
11%
46-60
4
18%
8
22%
61-75
5
23%
7
19%
76-90
Пропущено
33
24
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
3
9%
1
4%
1-15
5
15%
5
21%
16-30
4
12%
4
17%
31-45
7
21%
5
21%
46-60
6
18%
6
25%
61-75
8
24%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4
Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Барракас Централь - Колон 1:0 Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|24
|15
|3
|6
|30 - 23
|48
|2.
|Расинг Авельянеда
|25
|13
|8
|4
|39 - 22
|47
|3.
|Атлетико Тукуман
|25
|12
|9
|4
|30 - 18
|45
|4.
|Ривер Плейт
|25
|13
|5
|7
|40 - 19
|44
|5.
|Уракан
|1:1
|25
|10
|12
|3
|29 - 18
|42
|6.
|Тигре
|25
|10
|10
|5
|38 - 27
|40
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|11
|7
|6
|24 - 14
|40
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|11
|5
|9
|31 - 24
|38
|9.
|Сан-Лоренсо
|25
|8
|13
|4
|26 - 21
|37
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|25
|10
|6
|9
|23 - 21
|36
|11.
|Годой Крус
|25
|9
|8
|8
|25 - 26
|35
|12.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|25
|8
|10
|7
|24 - 25
|34
|13.
|Патронато Парана
|25
|9
|7
|9
|27 - 25
|34
|14.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|22 - 22
|31
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|23
|9
|4
|10
|28 - 29
|31
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|25
|8
|7
|10
|28 - 29
|31
|17.
|Сармиенто
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|25
|8
|7
|10
|26 - 34
|31
|19.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|24
|8
|6
|10
|24 - 29
|30
|20.
|Барракас Централь
|25
|7
|9
|9
|28 - 35
|30
|21.
|Банфилд
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|22.
|Росарио Сентраль
|25
|6
|10
|9
|21 - 26
|28
|23.
|Тальерес Кордоба
|24
|7
|7
|10
|21 - 22
|28
|24.
|Колон
|25
|7
|7
|11
|22 - 33
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|12
|8
|21 - 26
|24
|26.
|Велес Сарсфилд
|24
|4
|10
|10
|23 - 30
|22
|27.
|Ланус
|25
|5
|5
|15
|21 - 38
|20
|28.
|Альдосиви
|25
|4
|4
|17
|15 - 42
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|5
|0
|21 - 7
|29
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|4.
|Уракан
|1:1
|12
|7
|4
|1
|18 - 7
|25
|5.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|7.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|7
|2
|2
|14 - 4
|23
|9.
|Годой Крус
|12
|6
|5
|1
|13 - 6
|23
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|11.
|Ривер Плейт
|12
|7
|1
|4
|21 - 10
|22
|12.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|13.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|14.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|15.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|17.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Сармиенто
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|20.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|21.
|Велес Сарсфилд
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|23.
|Колон
|13
|4
|4
|5
|11 - 18
|16
|24.
|Арсенал Саранди
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|14
|26.
|Ланус
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|12
|3
|1
|8
|9 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|11
|6
|1
|4
|10 - 10
|19
|4.
|Банфилд
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|5.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Сан-Лоренсо
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|7.
|Уракан
|1:1
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|8.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|10.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|4
|3
|5
|15 - 10
|15
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|21.
|Патронато Парана
|12
|2
|3
|7
|12 - 18
|9
|22.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|23.
|Тальерес Кордоба
|12
|1
|5
|6
|6 - 11
|8
|24.
|Росарио Сентраль
|12
|1
|5
|6
|11 - 17
|8
|25.
|Барракас Централь
|12
|1
|5
|6
|9 - 20
|8
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|27.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|22 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|18 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|10 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|12 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|8 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|11
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Индепендьенте Авельянеда
|Sergio Barreto
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10