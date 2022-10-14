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Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 25.
Колон
0:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
18' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
23' Желтая карточка
Leonel Picco
28' Желтая карточка
Абила Рамон
57' Желтая карточка
Facundo Garces
0:1
65' Гол
Карбонеро Йохан
0:2
68' Гол
Enzo Copetti
86' Желтая карточка
Stefano Moreyra
90'+4
17
Ignacio
Chicco
36
Gian
Nardelli
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
14
Перласа
Бальдомеро
29
Leonel
Picco
30
Santiago
Pierotti
10
Luis
Miguel
Rodriguez
23
Cristian
Bernardi
12
Абила
Рамон
21
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
10
Matias
Rojas
II
20
Emiliano
Vecchio
17
Карбонеро
Йохан
9
Enzo
Copetti
Колон
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Колон
Расинг Авельянеда

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
3 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
3:0
ЛП
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:3
П
1:0
П
4:1
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:1
ММ(
1:2
ММ(
3:1
П
1:1
ПА
0:2
ПА
0:4
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 8 (1) 0.32
Luis Miguel Rodriguez 6 (2) 0.24
Facundo Farias 3 (2) 0.12
Cristian Bernardi 1 0.04
Tomas Sandoval 1 0.04
Facundo Garces 1 0.04
Santiago Pierotti 1 0.04
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Лертора Федерико 0 0
Перласа Бальдомеро 0 0
Leonel Picco 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 10 0.4
Matias Rojas II 4 0.16
Emiliano Vecchio 3 0.12
Carlos Alcaraz 3 0.12
Jonathan David Gomez 2 0.08
Ауче Габриэль 2 0.08
Ромеро Максимильяно 2 0.08
Чанкалай Томас 2 0.08
Карбонеро Йохан 2 0.08
Морено Анибал 2 0.08
Сигали Леонардо 1 0.04
Мена Эухенио 1 0.04
Leonel Ariel Miranda 1 0.04
Gonzalo Piovi 1 0.04
Fabricio Dominguez 1 0.04
Nicolas Oroz 0 0
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Мура Факундо 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абила Рамон 7 1
Facundo Garces 6 1
Rafael Delgado 5 0
Julian Chicco 4 0
Leonel Picco 4 0
Leandro Ojeda 4 0
Eric Meza 3 0
Гольц Паоло 1 1
Facundo Farias 1 1
Luis Miguel Rodriguez 2 0
Лертора Федерико 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Joaquin Novillo 2 0
Santiago Pierotti 2 0
Gian Nardelli 2 0
Формика Мауро 0 1
Перласа Бальдомеро 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Cristian Bernardi 1 0
Brian Farioli 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Augusto Schott 1 0
Stefano Moreyra 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Анибал 8 0
Сигали Леонардо 6 1
Мена Эухенио 6 1
Enzo Copetti 7 0
Инсуа Эмилиано 6 0
Чанкалай Томас 2 2
Jonathan David Gomez 5 0
Кардона Эдвин 4 0
Мура Факундо 4 0
Leonel Ariel Miranda 3 0
Gonzalo Piovi 3 0
Matias Rojas II 3 0
Ариас Габриэль 1 1
Карбонеро Йохан 1 1
Carlos Alcaraz 0 1
Ауче Габриэль 1 0
Juan Caceres 1 0
Maico Quiroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
17%
1
8%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
3
17%
1
8%
76-90

Забито

11
23
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
0
0%
4
17%
1-15
3
27%
2
9%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
2
18%
5
22%
61-75
3
27%
5
22%
76-90

Пропущено

15
12
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
5
33%
2
17%
76-90

Забито

22
37
11 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
1
5%
5
14%
1-15
5
23%
5
14%
16-30
5
23%
8
22%
31-45
2
9%
4
11%
46-60
4
18%
8
22%
61-75
5
23%
7
19%
76-90

Пропущено

33
24
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
3
9%
1
4%
1-15
5
15%
5
21%
16-30
4
12%
4
17%
31-45
7
21%
5
21%
46-60
6
18%
6
25%
61-75
8
24%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4
Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Барракас Централь - Колон 1:0 Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 24 15 3 6 30 - 23 48
2. Расинг Авельянеда 25 13 8 4 39 - 22 47
3. Атлетико Тукуман 25 12 9 4 30 - 18 45
4. Ривер Плейт 25 13 5 7 40 - 19 44
5. Уракан 1:1 25 10 12 3 29 - 18 42
6. Тигре 25 10 10 5 38 - 27 40
7. Химнасия Ла-Плата 24 11 7 6 24 - 14 40
8. Аргентинос Хуниорс 25 11 5 9 31 - 24 38
9. Сан-Лоренсо 25 8 13 4 26 - 21 37
10. Ньюэллс Олд Бойз 25 10 6 9 23 - 21 36
11. Годой Крус 25 9 8 8 25 - 26 35
12. Дефенса и Хустисия 1:0 25 8 10 7 24 - 25 34
13. Патронато Парана 25 9 7 9 27 - 25 34
14. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 22 - 22 31
15. Сентраль Кордоба Росарио 23 9 4 10 28 - 29 31
16. Индепендьенте Авельянеда 25 8 7 10 28 - 29 31
17. Сармиенто 25 8 7 10 25 - 28 31
18. Эстудиантес Ла Плата 1:1 25 8 7 10 26 - 34 31
19. Унион Санта-Фе 0:1 24 8 6 10 24 - 29 30
20. Барракас Централь 25 7 9 9 28 - 35 30
21. Банфилд 25 7 8 10 23 - 28 29
22. Росарио Сентраль 25 6 10 9 21 - 26 28
23. Тальерес Кордоба 24 7 7 10 21 - 22 28
24. Колон 25 7 7 11 22 - 33 28
25. Арсенал Саранди 24 4 12 8 21 - 26 24
26. Велес Сарсфилд 24 4 10 10 23 - 30 22
27. Ланус 25 5 5 15 21 - 38 20
28. Альдосиви 25 4 4 17 15 - 42 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Атлетико Тукуман 13 8 5 0 21 - 7 29
3. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
4. Уракан 1:1 12 7 4 1 18 - 7 25
5. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
6. Эстудиантес Ла Плата 1:1 13 7 3 3 18 - 14 24
7. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
8. Химнасия Ла-Плата 11 7 2 2 14 - 4 23
9. Годой Крус 12 6 5 1 13 - 6 23
10. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
11. Ривер Плейт 12 7 1 4 21 - 10 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Дефенса и Хустисия 1:0 13 5 7 1 15 - 11 22
14. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
15. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
16. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Сармиенто 12 5 3 4 16 - 13 18
19. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
20. Унион Санта-Фе 0:1 12 5 2 5 11 - 13 17
21. Велес Сарсфилд 11 4 4 3 11 - 9 16
22. Индепендьенте Авельянеда 12 4 4 4 13 - 12 16
23. Колон 13 4 4 5 11 - 18 16
24. Арсенал Саранди 11 3 6 2 13 - 11 15
25. Ньюэллс Олд Бойз 12 3 5 4 9 - 9 14
26. Ланус 12 3 3 6 11 - 16 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 12 3 1 8 9 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 11 6 1 4 10 - 10 19
4. Банфилд 12 5 3 4 10 - 9 18
5. Расинг Авельянеда 12 4 5 3 14 - 12 17
6. Сан-Лоренсо 12 4 5 3 10 - 9 17
7. Уракан 1:1 13 3 8 2 11 - 11 17
8. Тигре 13 4 5 4 19 - 19 17
9. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
10. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
11. Аргентинос Хуниорс 12 4 3 5 15 - 10 15
12. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
13. Сентраль Кордоба Росарио 11 4 2 5 14 - 14 14
14. Унион Санта-Фе 0:1 12 3 4 5 13 - 16 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
19. Дефенса и Хустисия 1:0 12 3 3 6 9 - 14 12
20. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
21. Патронато Парана 12 2 3 7 12 - 18 9
22. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
23. Тальерес Кордоба 12 1 5 6 6 - 11 8
24. Росарио Сентраль 12 1 5 6 11 - 17 8
25. Барракас Централь 12 1 5 6 9 - 20 8
26. Эстудиантес Ла Плата 1:1 12 1 4 7 8 - 20 7
27. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
28. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 22 (2)
Уракан Кристальдо Франко 18 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 10 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 12 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 11
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Индепендьенте Авельянеда Sergio Barreto 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 36'
      Эмилиано Вечио уходит с поля. Карлос Алькарас выходит вместо него
    • Желтая карточка
      28'
      Абила Рамон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Леонель Пикко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Гонсало Пиови получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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