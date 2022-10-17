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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 26.
Велес Сарсфилд
2:0
Второй тайм: 73'
Эстудиантес Ла Плата
0'
36' Желтая карточка
Морель Хорхе
1:0
37' Пенальти
Дженсон Лукас
58' Желтая карточка
Santiago Castro
2:0
73' Гол
Abiel Osorio

Ход матча

36'
 
Морель Хорхе
37'
Дженсон Лукас
1:0
58'
Santiago Castro
 
59'
 
Пьятти Пабло
Кастро Мануэль
60'
 
Рольхейсер Бенхамин
Franco Zapiola
65'
Julian Fernandez
Luca Orellano
 
65'
Abiel Osorio
Пратто Лукас
 
66'
Jose Florentin
Santiago Castro
 
73'
Abiel Osorio
2:0
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.30
5.88
3.60
Все Коэффициенты
30
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
36
Nicolas
Garayalde
26
Mateo
Seoane
10
Luca
Orellano
12
Пратто
Лукас
11
Дженсон
Лукас
21
Santiago
Castro
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
27
Santiago
Nunez
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
5
Морель
Хорхе
20
Кастро
Мануэль
23
Gonzalo
Agustin
Pineiro
22
Franco
Zapiola
9
Leandro
Diaz
III
17
Боселли
Мауро
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Эстудиантес Ла Плата
4-1-3-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Эстудиантес Ла Плата

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

КЛ
4:0
КЛ
4:1
ЛП
1:1
ЛП
1:0
КДМЭП
2:3
С
0:1
С
1:2
С
3:3
ТМК
2:0
П
3:2
П
0:1
П
3:2
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
0:0
П
0:2
ПА
1:0
ПА
0:4
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
3:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПАК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abiel Osorio 4 0.16
Дженсон Лукас 3 (1) 0.12
Walter Bou 3 (3) 0.12
Miguel Brizuela 2 0.08
Jose Florentin 2 0.08
Maximo Perrone 2 0.08
Nicolas Garayalde 1 0.04
Luca Orellano 1 0.04
Valentin Gomez 1 0.04
Годин Диего 1 0.04
Хара Леонардо 1 0.04
Damian Fernandez 1 0.04
Пратто Лукас 1 0.04
Santiago Castro 1 0.04
Julian Fernandez 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Joel Sonora 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Mateo Seoane 0 0
Gianluca Prestianni 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 7 (2) 0.27
Leandro Diaz III 6 0.23
Кастро Мануэль 2 0.08
Пьятти Пабло 2 0.08
Franco Zapiola 1 0.04
Сукуи Фернандо 1 0.04
Leonardo Godoy 1 0.04
Ногера Фабьян 1 0.04
Морель Хорхе 1 0.04
Leonardo Heredia 1 0.04
Рохель Агустин 1 0.04
Рольхейсер Бенхамин 1 0.04
Мас Эмануэль 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Mauro Menzdez 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Valentin Gomez 6 2
Maximo Perrone 9 0
Ортега Франсиско 6 1
Nicolas Garayalde 7 0
Касерес Сантьяго 6 0
Инсуа Эмануэль 4 1
Matias De los Santos II 4 1
Damian Fernandez 5 0
Abiel Osorio 5 0
Miguel Brizuela 4 0
Agustin Mulet 4 0
Santiago Castro 4 0
Пратто Лукас 2 1
Хара Леонардо 2 0
Julian Fernandez 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Mateo Seoane 2 0
Леонардо Буриан 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Luca Orellano 1 0
Jose Florentin 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 10 0
Leandro Diaz III 7 1
Jorge Rodriguez I 5 0
Leonardo Godoy 4 0
Пьятти Пабло 3 0
Мас Эмануэль 3 0
Сукуи Фернандо 3 0
Gonzalo Agustin Pineiro 3 0
Лолло Лусиано 2 0
Ногера Фабьян 2 0
Кастро Мануэль 2 0
Рохель Агустин 2 0
Mauro Menzdez 2 0
Mateo Pellegrino 2 0
Андухар Марьяно 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Leonardo Heredia 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Eros Mancuso 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
16 Не забивали 18
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Пропущено

9
23
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
11%
3
13%
1-15
3
33%
4
17%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
2
22%
6
26%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
1
11%
6
26%
76-90

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
3
27%
3
17%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
4
36%
5
28%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
3
14%
5
36%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
7
32%
1
7%
76-90

Забито

22
25
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
5
23%
4
16%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
8
32%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
8
36%
7
28%
76-90

Пропущено

31
37
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
4
13%
3
8%
1-15
6
19%
7
19%
16-30
3
10%
2
5%
31-45
5
16%
11
30%
30%
46-60
5
16%
7
19%
61-75
8
26%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Чако Фор Эвер 3:0 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Олл Бойз 2:0
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 5:0 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Тельмо 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Чако Фор Эвер - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 25 15 3 7 30 - 25 48
2. Расинг Авельянеда 25 13 8 4 39 - 22 47
3. Атлетико Тукуман 25 12 9 4 30 - 18 45
4. Ривер Плейт 26 13 5 8 41 - 21 44
5. Уракан 25 11 11 3 31 - 18 44
6. Химнасия Ла-Плата 25 11 8 6 24 - 14 41
7. Тигре 25 10 10 5 38 - 27 40
8. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
9. Аргентинос Хуниорс 26 11 6 9 31 - 24 39
10. Патронато Парана 26 10 7 9 28 - 25 37
11. Сан-Лоренсо 25 8 13 4 26 - 21 37
12. Годой Крус 26 9 8 9 25 - 27 35
13. Индепендьенте Авельянеда 26 9 7 10 29 - 29 34
14. Дефенса и Хустисия 25 8 10 7 24 - 25 34
15. Барракас Централь 26 8 9 9 30 - 36 33
16. Тальерес Кордоба 25 8 7 10 24 - 23 31
17. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 22 - 22 31
18. Сентраль Кордоба Росарио 24 9 4 11 28 - 31 31
19. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
20. Сармиенто 25 8 7 10 25 - 28 31
21. Эстудиантес Ла Плата 0:1 26 8 6 12 26 - 37 30
22. Унион Санта-Фе 24 8 6 10 24 - 29 30
23. Банфилд 26 7 8 11 23 - 29 29
24. Колон 25 7 7 11 22 - 33 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 1:0 25 5 10 10 24 - 30 25
27. Ланус 25 5 5 15 21 - 38 20
28. Альдосиви 26 4 4 18 16 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Атлетико Тукуман 13 8 5 0 21 - 7 29
3. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
4. Уракан 12 8 3 1 20 - 7 27
5. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
6. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 14 - 4 24
7. Эстудиантес Ла Плата 0:1 13 7 3 3 18 - 14 24
8. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
9. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
10. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
11. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Дефенса и Хустисия 13 5 7 1 15 - 11 22
14. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
15. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
16. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Велес Сарсфилд 1:0 12 5 4 3 12 - 9 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Сармиенто 12 5 3 4 16 - 13 18
21. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
24. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
25. Колон 13 4 4 5 11 - 18 16
26. Ланус 12 3 3 6 11 - 16 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 12 6 1 5 10 - 12 19
4. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
5. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
6. Тигре 13 4 5 4 19 - 19 17
7. Сан-Лоренсо 12 4 5 3 10 - 9 17
8. Расинг Авельянеда 12 4 5 3 14 - 12 17
9. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
10. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
11. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
12. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
13. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 2 6 14 - 16 14
14. Унион Санта-Фе 12 3 4 5 13 - 16 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
18. Атлетико Платенсе 12 3 3 6 11 - 15 12
19. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
20. Дефенса и Хустисия 12 3 3 6 9 - 14 12
21. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
22. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
23. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Велес Сарсфилд 1:0 13 0 6 7 12 - 21 6
27. Эстудиантес Ла Плата 0:1 13 1 3 9 8 - 23 6
28. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 22 (2)
Уракан Кристальдо Франко 20 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 10 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 12 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 11
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Эстудиантес Ла Плата Морель Хорхе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Дженсон Лукас из команды Велес Сарсфилд забивает с точки!
  • Желтая карточка
    36'
    Морель Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.30
5.88
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 2:0 Эстудиантес Ла Плата онлайн

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