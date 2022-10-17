Тур: 26.
2:0
Второй тайм: 73'
0'
36' Желтая карточкаМорель Хорхе
1:0
37' ПенальтиДженсон Лукас
58' Желтая карточкаSantiago Castro
2:0
73' ГолAbiel Osorio
Ход матча
36'
37'
1:0
58'
73'
2:0
30
Lucas
Hoyos
26
Mateo
Seoane
12
Пратто
Лукас
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Mateo SeoaneПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
39 Abiel Osorio
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
12 Juan Zozaya
-
-
-
-
25 Eros Mancuso
-
-
-
Главный тренер: Pablo Quatrocchi
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Эстудиантес Ла Плата
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abiel Osorio
|4
|0.16
|Дженсон Лукас
|3 (1)
|0.12
|Walter Bou
|3 (3)
|0.12
|Miguel Brizuela
|2
|0.08
|Jose Florentin
|2
|0.08
|Maximo Perrone
|2
|0.08
|Nicolas Garayalde
|1
|0.04
|Luca Orellano
|1
|0.04
|Valentin Gomez
|1
|0.04
|Годин Диего
|1
|0.04
|Хара Леонардо
|1
|0.04
|Damian Fernandez
|1
|0.04
|Пратто Лукас
|1
|0.04
|Santiago Castro
|1
|0.04
|Julian Fernandez
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Mateo Seoane
|0
|0
|Gianluca Prestianni
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|7 (2)
|0.27
|Leandro Diaz III
|6
|0.23
|Кастро Мануэль
|2
|0.08
|Пьятти Пабло
|2
|0.08
|Franco Zapiola
|1
|0.04
|Сукуи Фернандо
|1
|0.04
|Leonardo Godoy
|1
|0.04
|Ногера Фабьян
|1
|0.04
|Морель Хорхе
|1
|0.04
|Leonardo Heredia
|1
|0.04
|Рохель Агустин
|1
|0.04
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.04
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Лолло Лусиано
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
|Mauro Menzdez
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Valentin Gomez
|6
|2
|Maximo Perrone
|9
|0
|Ортега Франсиско
|6
|1
|Nicolas Garayalde
|7
|0
|Касерес Сантьяго
|6
|0
|Инсуа Эмануэль
|4
|1
|Matias De los Santos II
|4
|1
|Damian Fernandez
|5
|0
|Abiel Osorio
|5
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Agustin Mulet
|4
|0
|Santiago Castro
|4
|0
|Пратто Лукас
|2
|1
|Хара Леонардо
|2
|0
|Julian Fernandez
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Mateo Seoane
|2
|0
|Леонардо Буриан
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Luca Orellano
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морель Хорхе
|10
|0
|Leandro Diaz III
|7
|1
|Jorge Rodriguez I
|5
|0
|Leonardo Godoy
|4
|0
|Пьятти Пабло
|3
|0
|Мас Эмануэль
|3
|0
|Сукуи Фернандо
|3
|0
|Gonzalo Agustin Pineiro
|3
|0
|Лолло Лусиано
|2
|0
|Ногера Фабьян
|2
|0
|Кастро Мануэль
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Mauro Menzdez
|2
|0
|Mateo Pellegrino
|2
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Вальдес Бруно
|1
|0
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|Leonardo Heredia
|1
|0
|Пас Нехуэн
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
16 Не забивали 18
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Пропущено
9
23
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
11%
3
13%
1-15
3
33%
4
17%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
2
22%
6
26%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
1
11%
6
26%
76-90
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
3
27%
3
17%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
4
36%
5
28%
76-90
Пропущено
22
14
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
3
14%
5
36%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
7
32%
1
7%
76-90
Забито
22
25
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
5
23%
4
16%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
8
32%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
8
36%
7
28%
76-90
Пропущено
31
37
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
4
13%
3
8%
1-15
6
19%
7
19%
16-30
3
10%
2
5%
31-45
5
16%
11
30%
30%
46-60
5
16%
7
19%
61-75
8
26%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 2:2 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Чако Фор Эвер 3:0 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Олл Бойз 2:0
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 5:0 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Тельмо 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:2 Чако Фор Эвер - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|25
|15
|3
|7
|30 - 25
|48
|2.
|Расинг Авельянеда
|25
|13
|8
|4
|39 - 22
|47
|3.
|Атлетико Тукуман
|25
|12
|9
|4
|30 - 18
|45
|4.
|Ривер Плейт
|26
|13
|5
|8
|41 - 21
|44
|5.
|Уракан
|25
|11
|11
|3
|31 - 18
|44
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|11
|8
|6
|24 - 14
|41
|7.
|Тигре
|25
|10
|10
|5
|38 - 27
|40
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|11
|6
|9
|25 - 21
|39
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|11
|6
|9
|31 - 24
|39
|10.
|Патронато Парана
|26
|10
|7
|9
|28 - 25
|37
|11.
|Сан-Лоренсо
|25
|8
|13
|4
|26 - 21
|37
|12.
|Годой Крус
|26
|9
|8
|9
|25 - 27
|35
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|26
|9
|7
|10
|29 - 29
|34
|14.
|Дефенса и Хустисия
|25
|8
|10
|7
|24 - 25
|34
|15.
|Барракас Централь
|26
|8
|9
|9
|30 - 36
|33
|16.
|Тальерес Кордоба
|25
|8
|7
|10
|24 - 23
|31
|17.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|22 - 22
|31
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|9
|4
|11
|28 - 31
|31
|19.
|Росарио Сентраль
|26
|7
|10
|9
|23 - 27
|31
|20.
|Сармиенто
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|26
|8
|6
|12
|26 - 37
|30
|22.
|Унион Санта-Фе
|24
|8
|6
|10
|24 - 29
|30
|23.
|Банфилд
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|24.
|Колон
|25
|7
|7
|11
|22 - 33
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|26
|5
|12
|9
|24 - 28
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|25
|5
|10
|10
|24 - 30
|25
|27.
|Ланус
|25
|5
|5
|15
|21 - 38
|20
|28.
|Альдосиви
|26
|4
|4
|18
|16 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|5
|0
|21 - 7
|29
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|4.
|Уракан
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|5.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|14 - 4
|24
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|8.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|9.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|11.
|Ривер Плейт
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|12.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|13.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|14.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|15.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|16.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|17.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|12
|5
|4
|3
|12 - 9
|19
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Сармиенто
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|21.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|24.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|25.
|Колон
|13
|4
|4
|5
|11 - 18
|16
|26.
|Ланус
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|1
|5
|10 - 12
|19
|4.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|5.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|6.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|7.
|Сан-Лоренсо
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|8.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|11.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|18.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|19.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|20.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|21.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|22.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|23.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|24.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|13
|1
|3
|9
|8 - 23
|6
|28.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|22 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|20 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|10 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|12 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|8 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|11
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Эстудиантес Ла Плата
|Морель Хорхе
|10