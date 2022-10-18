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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 26.
Ланус
0:0
Первый тайм: 20'
Расинг Авельянеда
0'
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Расинг Авельянеда
5.60
3.65
5.10
Все Коэффициенты
12
Де
Аморес
Гильермо
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
36
Franco
Ortellado
21
Паскини
Николас
8
Luciano
Boggio
15
Raul
Loaiza
7
Акоста
Лаутаро
30
Ivan
Cazal
9
Жозе
Густаво
Санд
20
Franco
Troyansky
21
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
5
Мена
Эухенио
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
10
Matias
Rojas
II
19
Leonel
Ariel
Miranda
17
Карбонеро
Йохан
9
Enzo
Copetti
Ланус
4-3-3
Расинг Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Ланус
Расинг Авельянеда

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

ЛП
3:1
С
1:0
С
0:1
С
3:1
П
3:0
ТМК
0:1
П
2:1
П
2:0
П
1:3
П
1:0
П
1:1
КС
2:0
КС
1:2
П
0:0
П
1:1
П
3:1
ПА
1:1
ПА
4:1
ПА
4:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
0:2
ПАК
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лаутаро 4 0.15
Жозе Густаво Санд 4 (2) 0.15
Brian Leonel Blando 2 0.08
Braian Aguirre 2 0.08
Franco Orozco 1 0.04
Franco Troyansky 1 (1) 0.04
Весприни Матиас 1 0.04
Ди Пласидо Леонель 1 0.04
Victor Malcorra 1 0.04
Jonathan Cabral 1 0.04
Lucas Varaldo 1 0.04
Franco Ortellado 1 0.04
Mateo Sanabria 1 0.04
Tomas Belmonte 0 0
Luciano Boggio 0 0
Julian Aude 0 0
Samuel Careaga 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 10 0.38
Matias Rojas II 4 0.15
Emiliano Vecchio 3 0.12
Carlos Alcaraz 3 0.12
Jonathan David Gomez 2 0.08
Ауче Габриэль 2 0.08
Ромеро Максимильяно 2 0.08
Чанкалай Томас 2 0.08
Карбонеро Йохан 2 0.08
Морено Анибал 2 0.08
Сигали Леонардо 1 0.04
Мена Эухенио 1 0.04
Leonel Ariel Miranda 1 0.04
Gonzalo Piovi 1 0.04
Fabricio Dominguez 1 0.04
Nicolas Oroz 0 0
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Мура Факундо 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весприни Матиас 6 1
Braian Aguirre 7 0
Julian Aude 3 2
Акоста Лаутаро 5 0
Tomas Belmonte 5 0
Jonathan Cabral 4 0
Maximiliano Gonzalez 2 1
Fernando Monetti 3 0
Жозе Густаво Санд 3 0
Facundo Perez 3 0
Franco Ortellado 3 0
Brian Aguilar 1 1
Mateo Sanabria 1 1
Ди Пласидо Леонель 2 0
Brian Leonel Blando 2 0
Спинелли Клаудио 2 0
Luciano Boggio 2 0
Ignacio Cechi 2 0
Бернабей Александро 0 1
Брагьери Диего 1 0
Паскини Николас 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Franco Troyansky 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Franco Orozco 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Samuel Careaga 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Анибал 8 0
Сигали Леонардо 6 1
Мена Эухенио 6 1
Enzo Copetti 7 0
Инсуа Эмилиано 6 0
Чанкалай Томас 2 2
Jonathan David Gomez 5 0
Кардона Эдвин 4 0
Мура Факундо 4 0
Leonel Ariel Miranda 3 0
Gonzalo Piovi 3 0
Matias Rojas II 3 0
Ариас Габриэль 1 1
Карбонеро Йохан 1 1
Carlos Alcaraz 0 1
Ауче Габриэль 1 0
Juan Caceres 1 0
Maico Quiroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Пропущено

16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
5
31%
3
25%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Забито

11
23
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
9%
4
17%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
5
45%
5
22%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
9%
5
22%
61-75
3
27%
5
22%
76-90

Пропущено

21
12
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
2
17%
16-30
4
19%
3
25%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
5
24%
3
25%
61-75
2
10%
2
17%
76-90

Забито

22
37
12 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 6
2
9%
5
14%
1-15
2
9%
5
14%
16-30
8
36%
8
22%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
2
9%
8
22%
61-75
5
23%
7
19%
76-90

Пропущено

37
24
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
4
11%
1
4%
1-15
6
16%
5
21%
16-30
7
19%
4
17%
31-45
4
11%
5
21%
46-60
10
27%
6
25%
61-75
6
16%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1
Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ланус - Тигре 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 0:0 26 13 9 4 39 - 22 48
2. Бока Хуниорс 25 15 3 7 30 - 25 48
3. Атлетико Тукуман 26 12 10 4 31 - 19 46
4. Ривер Плейт 26 13 5 8 41 - 21 44
5. Уракан 25 11 11 3 31 - 18 44
6. Химнасия Ла-Плата 25 11 8 6 24 - 14 41
7. Тигре 25 10 10 5 38 - 27 40
8. Сан-Лоренсо 26 9 13 4 30 - 23 40
9. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
10. Аргентинос Хуниорс 26 11 6 9 31 - 24 39
11. Дефенса и Хустисия 26 9 10 7 26 - 26 37
12. Патронато Парана 26 10 7 9 28 - 25 37
13. Годой Крус 26 9 8 9 25 - 27 35
14. Индепендьенте Авельянеда 26 9 7 10 29 - 29 34
15. Барракас Централь 26 8 9 9 30 - 36 33
16. Тальерес Кордоба 25 8 7 10 24 - 23 31
17. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 22 - 22 31
18. Сентраль Кордоба Росарио 24 9 4 11 28 - 31 31
19. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
20. Унион Санта-Фе 25 8 7 10 25 - 30 31
21. Сармиенто 26 8 7 11 27 - 32 31
22. Эстудиантес Ла Плата 26 8 6 12 26 - 40 30
23. Банфилд 26 7 8 11 23 - 29 29
24. Колон 26 7 7 12 23 - 35 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 25 5 10 10 27 - 30 25
27. Ланус 0:0 26 5 6 15 21 - 38 21
28. Альдосиви 26 4 4 18 16 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 0:0 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
3. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
4. Уракан 12 8 3 1 20 - 7 27
5. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
6. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 14 - 4 24
7. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
8. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
9. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
10. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
11. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Дефенса и Хустисия 13 5 7 1 15 - 11 22
14. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
15. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
16. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
24. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 0:0 13 3 4 6 11 - 16 13
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
4. Бока Хуниорс 12 6 1 5 10 - 12 19
5. Расинг Авельянеда 0:0 13 4 6 3 14 - 12 18
6. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
7. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
8. Тигре 13 4 5 4 19 - 19 17
9. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
10. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
11. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
12. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
14. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 2 6 14 - 16 14
15. Унион Санта-Фе 13 3 5 5 14 - 17 14
16. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
17. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 12 3 3 6 11 - 15 12
20. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
21. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
22. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
23. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 0:0 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
27. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
28. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 22 (2)
Уракан Кристальдо Франко 20 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 10 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Эстудиантес Ла Плата Морель Хорхе 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Расинг Авельянеда
5.60
3.65
5.10
Все Коэффициенты
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Расинг Авельянеда
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