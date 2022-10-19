Тур: 26.
0:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаGonzalo Piovi
37' Желтая карточкаFranco Troyansky
55' Желтая карточкаВесприни Матиас
78' Желтая карточкаМена Эухенио
80' Желтая карточкаFranco Orozco
0:1
82' ГолEnzo Copetti
82' Желтая карточкаJonathan Galvan
84' Желтая карточкаДи Пласидо Леонель
90'+5
Ход матча
31'
37'
55'
78'
80'
82'
0:1
82'
15
Raul
Loaiza
30
Ivan
Cazal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Ivan CazalНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
39 Julio Soler
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Ланус
Расинг Авельянеда
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
24 матча
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лаутаро
|4
|0.15
|Жозе Густаво Санд
|4 (2)
|0.15
|Brian Leonel Blando
|2
|0.08
|Braian Aguirre
|2
|0.08
|Franco Orozco
|1
|0.04
|Franco Troyansky
|1 (1)
|0.04
|Весприни Матиас
|1
|0.04
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.04
|Victor Malcorra
|1
|0.04
|Jonathan Cabral
|1
|0.04
|Lucas Varaldo
|1
|0.04
|Franco Ortellado
|1
|0.04
|Mateo Sanabria
|1
|0.04
|Tomas Belmonte
|0
|0
|Luciano Boggio
|0
|0
|Julian Aude
|0
|0
|Samuel Careaga
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|11
|0.42
|Matias Rojas II
|4
|0.15
|Emiliano Vecchio
|3
|0.12
|Carlos Alcaraz
|3
|0.12
|Jonathan David Gomez
|2
|0.08
|Ауче Габриэль
|2
|0.08
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.08
|Чанкалай Томас
|2
|0.08
|Карбонеро Йохан
|2
|0.08
|Морено Анибал
|2
|0.08
|Сигали Леонардо
|1
|0.04
|Мена Эухенио
|1
|0.04
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.04
|Gonzalo Piovi
|1
|0.04
|Fabricio Dominguez
|1
|0.04
|Nicolas Oroz
|0
|0
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весприни Матиас
|7
|1
|Braian Aguirre
|7
|0
|Julian Aude
|3
|2
|Акоста Лаутаро
|5
|0
|Tomas Belmonte
|5
|0
|Jonathan Cabral
|4
|0
|Maximiliano Gonzalez
|2
|1
|Fernando Monetti
|3
|0
|Ди Пласидо Леонель
|3
|0
|Жозе Густаво Санд
|3
|0
|Facundo Perez
|3
|0
|Franco Ortellado
|3
|0
|Brian Aguilar
|1
|1
|Mateo Sanabria
|1
|1
|Franco Troyansky
|2
|0
|Brian Leonel Blando
|2
|0
|Спинелли Клаудио
|2
|0
|Luciano Boggio
|2
|0
|Franco Orozco
|2
|0
|Ignacio Cechi
|2
|0
|Бернабей Александро
|0
|1
|Брагьери Диего
|1
|0
|Паскини Николас
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Samuel Careaga
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мена Эухенио
|7
|1
|Морено Анибал
|8
|0
|Сигали Леонардо
|6
|1
|Enzo Copetti
|7
|0
|Инсуа Эмилиано
|6
|0
|Чанкалай Томас
|2
|2
|Jonathan David Gomez
|5
|0
|Gonzalo Piovi
|4
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Мура Факундо
|4
|0
|Leonel Ariel Miranda
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Ариас Габриэль
|1
|1
|Карбонеро Йохан
|1
|1
|Carlos Alcaraz
|0
|1
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Maico Quiroz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Пропущено
17
12
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
5
29%
29%
3
25%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90
Забито
11
23
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
9%
4
17%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
5
45%
5
22%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
9%
5
22%
61-75
3
27%
5
22%
76-90
Пропущено
21
12
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
2
17%
16-30
4
19%
3
25%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
5
24%
3
25%
61-75
2
10%
2
17%
76-90
Забито
22
38
12 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
2
9%
5
13%
1-15
2
9%
5
13%
16-30
8
36%
8
21%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
2
9%
8
21%
61-75
5
23%
8
21%
76-90
Пропущено
38
24
17 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 14
4
11%
1
4%
1-15
6
16%
5
21%
16-30
7
18%
4
17%
31-45
4
11%
5
21%
46-60
10
26%
6
25%
61-75
7
18%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1
Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ланус - Тигре 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|26
|14
|8
|4
|40 - 22
|50
|2.
|Бока Хуниорс
|25
|15
|3
|7
|30 - 25
|48
|3.
|Атлетико Тукуман
|26
|12
|10
|4
|31 - 19
|46
|4.
|Ривер Плейт
|26
|13
|5
|8
|41 - 21
|44
|5.
|Уракан
|25
|11
|11
|3
|31 - 18
|44
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|11
|8
|6
|24 - 14
|41
|7.
|Тигре
|25
|10
|10
|5
|38 - 27
|40
|8.
|Сан-Лоренсо
|26
|9
|13
|4
|30 - 23
|40
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|11
|6
|9
|25 - 21
|39
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|11
|6
|9
|31 - 24
|39
|11.
|Дефенса и Хустисия
|26
|9
|10
|7
|26 - 26
|37
|12.
|Патронато Парана
|26
|10
|7
|9
|28 - 25
|37
|13.
|Годой Крус
|26
|9
|8
|9
|25 - 27
|35
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|26
|9
|7
|10
|29 - 29
|34
|15.
|Барракас Централь
|26
|8
|9
|9
|30 - 36
|33
|16.
|Тальерес Кордоба
|25
|8
|7
|10
|24 - 23
|31
|17.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|22 - 22
|31
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|9
|4
|11
|28 - 31
|31
|19.
|Росарио Сентраль
|26
|7
|10
|9
|23 - 27
|31
|20.
|Унион Санта-Фе
|25
|8
|7
|10
|25 - 30
|31
|21.
|Сармиенто
|26
|8
|7
|11
|27 - 32
|31
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|26
|8
|6
|12
|26 - 40
|30
|23.
|Банфилд
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|24.
|Колон
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|26
|5
|12
|9
|24 - 28
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|25
|5
|10
|10
|27 - 30
|25
|27.
|Ланус
|26
|5
|5
|16
|21 - 39
|20
|28.
|Альдосиви
|26
|4
|4
|18
|16 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|4.
|Уракан
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|5.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|14 - 4
|24
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|8.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|9.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|11.
|Ривер Плейт
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|12.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|13.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|14.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|15.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|16.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|17.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Велес Сарсфилд
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|21.
|Сармиенто
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|24.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|25.
|Колон
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|26.
|Ланус
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Сан-Лоренсо
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|4.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|5.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|1
|5
|10 - 12
|19
|6.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|7.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|8.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|10.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|12.
|Дефенса и Хустисия
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|16.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|17.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|19.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|20.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|21.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|22.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|23.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|24.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|28.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|22 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|20 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|11 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|13 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|8 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|12
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Эстудиантес Ла Плата
|Морель Хорхе
|10