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Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 26.
Ланус
0:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
31' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
37' Желтая карточка
Franco Troyansky
55' Желтая карточка
Весприни Матиас
78' Желтая карточка
Мена Эухенио
80' Желтая карточка
Franco Orozco
0:1
82' Гол
Enzo Copetti
82' Желтая карточка
Jonathan Galvan
84' Желтая карточка
Ди Пласидо Леонель
90'+5
12
Де
Аморес
Гильермо
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
36
Franco
Ortellado
21
Паскини
Николас
8
Luciano
Boggio
15
Raul
Loaiza
7
Акоста
Лаутаро
30
Ivan
Cazal
9
Жозе
Густаво
Санд
20
Franco
Troyansky
21
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
5
Мена
Эухенио
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
10
Matias
Rojas
II
19
Leonel
Ariel
Miranda
17
Карбонеро
Йохан
9
Enzo
Copetti
Ланус
4-3-3
Расинг Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Ланус
Расинг Авельянеда

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

ЛП
3:1
С
1:0
С
0:1
С
3:1
П
3:0
ТМК
0:1
П
2:1
П
2:0
П
1:3
П
1:0
П
1:1
КС
2:0
КС
1:2
П
0:0
П
1:1
П
3:1
ПА
1:1
ПА
4:1
ПА
4:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
0:2
ПАК
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лаутаро 4 0.15
Жозе Густаво Санд 4 (2) 0.15
Brian Leonel Blando 2 0.08
Braian Aguirre 2 0.08
Franco Orozco 1 0.04
Franco Troyansky 1 (1) 0.04
Весприни Матиас 1 0.04
Ди Пласидо Леонель 1 0.04
Victor Malcorra 1 0.04
Jonathan Cabral 1 0.04
Lucas Varaldo 1 0.04
Franco Ortellado 1 0.04
Mateo Sanabria 1 0.04
Tomas Belmonte 0 0
Luciano Boggio 0 0
Julian Aude 0 0
Samuel Careaga 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 11 0.42
Matias Rojas II 4 0.15
Emiliano Vecchio 3 0.12
Carlos Alcaraz 3 0.12
Jonathan David Gomez 2 0.08
Ауче Габриэль 2 0.08
Ромеро Максимильяно 2 0.08
Чанкалай Томас 2 0.08
Карбонеро Йохан 2 0.08
Морено Анибал 2 0.08
Сигали Леонардо 1 0.04
Мена Эухенио 1 0.04
Leonel Ariel Miranda 1 0.04
Gonzalo Piovi 1 0.04
Fabricio Dominguez 1 0.04
Nicolas Oroz 0 0
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Мура Факундо 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весприни Матиас 7 1
Braian Aguirre 7 0
Julian Aude 3 2
Акоста Лаутаро 5 0
Tomas Belmonte 5 0
Jonathan Cabral 4 0
Maximiliano Gonzalez 2 1
Fernando Monetti 3 0
Ди Пласидо Леонель 3 0
Жозе Густаво Санд 3 0
Facundo Perez 3 0
Franco Ortellado 3 0
Brian Aguilar 1 1
Mateo Sanabria 1 1
Franco Troyansky 2 0
Brian Leonel Blando 2 0
Спинелли Клаудио 2 0
Luciano Boggio 2 0
Franco Orozco 2 0
Ignacio Cechi 2 0
Бернабей Александро 0 1
Брагьери Диего 1 0
Паскини Николас 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Samuel Careaga 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мена Эухенио 7 1
Морено Анибал 8 0
Сигали Леонардо 6 1
Enzo Copetti 7 0
Инсуа Эмилиано 6 0
Чанкалай Томас 2 2
Jonathan David Gomez 5 0
Gonzalo Piovi 4 0
Кардона Эдвин 4 0
Мура Факундо 4 0
Leonel Ariel Miranda 3 0
Matias Rojas II 3 0
Ариас Габриэль 1 1
Карбонеро Йохан 1 1
Carlos Alcaraz 0 1
Ауче Габриэль 1 0
Juan Caceres 1 0
Maico Quiroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

17
12
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
5
29%
29%
3
25%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90

Забито

11
23
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
9%
4
17%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
5
45%
5
22%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
9%
5
22%
61-75
3
27%
5
22%
76-90

Пропущено

21
12
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
2
17%
16-30
4
19%
3
25%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
5
24%
3
25%
61-75
2
10%
2
17%
76-90

Забито

22
38
12 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
2
9%
5
13%
1-15
2
9%
5
13%
16-30
8
36%
8
21%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
2
9%
8
21%
61-75
5
23%
8
21%
76-90

Пропущено

38
24
17 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 14
4
11%
1
4%
1-15
6
16%
5
21%
16-30
7
18%
4
17%
31-45
4
11%
5
21%
46-60
10
26%
6
25%
61-75
7
18%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1
Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Ланус 2:0 Ланус - Тигре 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Ланус - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 26 14 8 4 40 - 22 50
2. Бока Хуниорс 25 15 3 7 30 - 25 48
3. Атлетико Тукуман 26 12 10 4 31 - 19 46
4. Ривер Плейт 26 13 5 8 41 - 21 44
5. Уракан 25 11 11 3 31 - 18 44
6. Химнасия Ла-Плата 25 11 8 6 24 - 14 41
7. Тигре 25 10 10 5 38 - 27 40
8. Сан-Лоренсо 26 9 13 4 30 - 23 40
9. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
10. Аргентинос Хуниорс 26 11 6 9 31 - 24 39
11. Дефенса и Хустисия 26 9 10 7 26 - 26 37
12. Патронато Парана 26 10 7 9 28 - 25 37
13. Годой Крус 26 9 8 9 25 - 27 35
14. Индепендьенте Авельянеда 26 9 7 10 29 - 29 34
15. Барракас Централь 26 8 9 9 30 - 36 33
16. Тальерес Кордоба 25 8 7 10 24 - 23 31
17. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 22 - 22 31
18. Сентраль Кордоба Росарио 24 9 4 11 28 - 31 31
19. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
20. Унион Санта-Фе 25 8 7 10 25 - 30 31
21. Сармиенто 26 8 7 11 27 - 32 31
22. Эстудиантес Ла Плата 26 8 6 12 26 - 40 30
23. Банфилд 26 7 8 11 23 - 29 29
24. Колон 26 7 7 12 23 - 35 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 25 5 10 10 27 - 30 25
27. Ланус 26 5 5 16 21 - 39 20
28. Альдосиви 26 4 4 18 16 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
3. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
4. Уракан 12 8 3 1 20 - 7 27
5. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
6. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 14 - 4 24
7. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
8. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
9. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
10. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
11. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Дефенса и Хустисия 13 5 7 1 15 - 11 22
14. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
15. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
16. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
24. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
4. Расинг Авельянеда 13 5 5 3 15 - 12 20
5. Бока Хуниорс 12 6 1 5 10 - 12 19
6. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
7. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
8. Тигре 13 4 5 4 19 - 19 17
9. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
10. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
11. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
12. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
14. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 2 6 14 - 16 14
15. Унион Санта-Фе 13 3 5 5 14 - 17 14
16. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
17. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 12 3 3 6 11 - 15 12
20. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
21. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
22. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
23. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
27. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
28. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 22 (2)
Уракан Кристальдо Франко 20 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Эстудиантес Ла Плата Морель Хорхе 10
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      37'
      Франко Троянский получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Гонсало Пиови получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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