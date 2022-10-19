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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 26.
Сентраль Кордоба Росарио
0:1
Второй тайм: 56'
Тигре
0'
0:1
51' Гол
Mateo Retegui
53' Красная карточка
Fabio Pereyra

Ход матча

51'
0:1
Mateo Retegui
53'
Fabio Pereyra
 
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Тигре
3.60
3.10
3.05
Все Коэффициенты
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
13
Lautaro
Montoya
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
50
Калински
Энсо
27
Nicolas
Linares
52
Торрес
Кристиан
7
Мартинес
Алекс
31
Renzo
Lopez
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
30
Brian
Leizza
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
5
Sebastian
Prediger
II
18
Blas
Armoa
11
Колидио
Факундо
16
Кастро
Алексис
32
Mateo
Retegui
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Тигре

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алекс 6 (4) 0.24
Renzo Lopez 5 0.2
Hernan Lopez 4 0.16
Jesus Soraire 3 0.12
Риано Клаудио 3 0.12
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.08
Christian Torres 2 0.08
Deian Veron 1 0.04
Jose Amado 1 0.04
Рамирес Иван 0 0
Калински Энсо 0 0
Lucas Besozzi 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 17 (5) 0.65
Blas Armoa 7 0.27
Колидио Факундо 5 0.19
Кастро Алексис 2 0.08
Кабрера Виктор 2 0.08
Меносси Лукас 1 0.04
Diego Sosa 1 0.04
Ijiel Protti 1 0.04
Lucas Blondel 1 0.04
Sebastian Prieto 0 0
Фернандес Игнасио 0 0
Cristian Zabala 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesus Soraire 6 0
Калински Энсо 5 0
Francisco Gonzalez Metilli 5 0
Fabio Pereyra 5 0
Matias Di Benedetto 4 0
Paulo Fabian Lima 2 1
Deian Veron 2 1
Тоселли Кристофер 3 0
Рамирес Иван 3 0
Jonathan Bay 3 0
Nicolas Linares 3 0
Рамос Гонсало 1 1
Риано Клаудио 2 0
Hernan Lopez 2 0
Ригамонти Сесар 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Lautaro Montoya 2 0
Abel Bustos 0 1
Мартинес Алекс 1 0
Renzo Lopez 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Виктор 7 1
Фернандес Игнасио 6 1
Brian Abel Luciatti 3 2
Lucas Blondel 6 0
Mateo Retegui 4 0
Кастро Алексис 3 0
Меносси Лукас 3 0
Ijiel Protti 3 0
Cristian Zabala 3 0
Martin Ortega 3 0
Sebastian Prieto 2 0
Nicolas Demartini 2 0
Brian Leizza 2 0
Колидио Факундо 0 1
Diego Sosa 1 0
Гальмарини Мартин 1 0
Gonzalo Marinelli 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
4
27%
4
21%
76-90

Пропущено

14
19
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
6
43%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
29%
4
21%
76-90

Забито

13
19
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
0
0%
4
21%
1-15
1
8%
8
42%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
5
38%
1
5%
76-90

Пропущено

17
8
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
6
35%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
4
24%
2
25%
76-90

Забито

28
38
7 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
2
7%
6
16%
1-15
2
7%
11
29%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
7
25%
4
11%
46-60
5
18%
6
16%
61-75
9
32%
5
13%
76-90

Пропущено

31
27
12 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
7
23%
4
15%
1-15
1
3%
5
19%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
8
26%
4
15%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
8
26%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Феррокарриль Мидланд - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:3
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0
Тигре
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Тигре - Альдосиви 3:0
Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:1 Ланус - Тигре 1:2 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Колон - Тигре 2:1 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Тигре - Депортиво Мадрин 3:3 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 26 14 8 4 40 - 22 50
2. Бока Хуниорс 25 15 3 7 30 - 25 48
3. Уракан 1:0 26 12 11 3 32 - 18 47
4. Атлетико Тукуман 26 12 10 4 31 - 19 46
5. Ривер Плейт 26 13 5 8 41 - 21 44
6. Тигре 1:0 26 11 10 5 39 - 27 43
7. Химнасия Ла-Плата 25 11 8 6 24 - 14 41
8. Сан-Лоренсо 26 9 13 4 30 - 23 40
9. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
10. Аргентинос Хуниорс 26 11 6 9 31 - 24 39
11. Дефенса и Хустисия 26 9 10 7 26 - 26 37
12. Патронато Парана 26 10 7 9 28 - 25 37
13. Годой Крус 26 9 8 9 25 - 27 35
14. Индепендьенте Авельянеда 26 9 7 10 29 - 29 34
15. Барракас Централь 26 8 9 9 30 - 36 33
16. Тальерес Кордоба 25 8 7 10 24 - 23 31
17. Атлетико Платенсе 0:1 26 7 10 9 22 - 23 31
18. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 25 9 4 12 28 - 32 31
19. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
20. Унион Санта-Фе 25 8 7 10 25 - 30 31
21. Сармиенто 26 8 7 11 27 - 32 31
22. Эстудиантес Ла Плата 26 8 6 12 26 - 40 30
23. Банфилд 26 7 8 11 23 - 29 29
24. Колон 26 7 7 12 23 - 35 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 25 5 10 10 27 - 30 25
27. Ланус 26 5 5 16 21 - 39 20
28. Альдосиви 26 4 4 18 16 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Уракан 1:0 13 9 3 1 21 - 7 30
3. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
4. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
5. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
6. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 14 - 4 24
7. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
8. Тигре 1:0 12 6 5 1 19 - 8 23
9. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
10. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
11. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Дефенса и Хустисия 13 5 7 1 15 - 11 22
14. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
15. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
16. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
17. Атлетико Платенсе 0:1 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
24. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 13 5 2 6 14 - 16 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Тигре 1:0 14 5 5 4 20 - 19 20
4. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
5. Расинг Авельянеда 13 5 5 3 15 - 12 20
6. Бока Хуниорс 12 6 1 5 10 - 12 19
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
9. Уракан 1:0 13 3 8 2 11 - 11 17
10. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
11. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
12. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
14. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 12 4 2 6 14 - 16 14
15. Унион Санта-Фе 13 3 5 5 14 - 17 14
16. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
17. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 0:1 13 3 3 7 11 - 16 12
20. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
21. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
22. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
23. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
27. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
28. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 22 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Эстудиантес Ла Плата Морель Хорхе 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    УДАЛЕНИЕ! - Fabio Pereyra увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Матео Ретегуи бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Тигре
3.60
3.10
3.05
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