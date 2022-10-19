Тур: 26.
0:1
Второй тайм: 56'
Ход матча
51'
0:1
53'
31
Renzo
Lopez
30
Brian
Leizza
18
Blas
Armoa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Нападающий
-
14 Abel Bustos
-
11 Deian Veron
-
-
36 Jose Amado
-
Главный тренер: Abel Balbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blas ArmoaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Diego SosaЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Тигре
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алекс
|6 (4)
|0.24
|Renzo Lopez
|5
|0.2
|Hernan Lopez
|4
|0.16
|Jesus Soraire
|3
|0.12
|Риано Клаудио
|3
|0.12
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.08
|Christian Torres
|2
|0.08
|Deian Veron
|1
|0.04
|Jose Amado
|1
|0.04
|Рамирес Иван
|0
|0
|Калински Энсо
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Retegui
|17 (5)
|0.65
|Blas Armoa
|7
|0.27
|Колидио Факундо
|5
|0.19
|Кастро Алексис
|2
|0.08
|Кабрера Виктор
|2
|0.08
|Меносси Лукас
|1
|0.04
|Diego Sosa
|1
|0.04
|Ijiel Protti
|1
|0.04
|Lucas Blondel
|1
|0.04
|Sebastian Prieto
|0
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Cristian Zabala
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesus Soraire
|6
|0
|Калински Энсо
|5
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|5
|0
|Fabio Pereyra
|5
|0
|Matias Di Benedetto
|4
|0
|Paulo Fabian Lima
|2
|1
|Deian Veron
|2
|1
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Рамирес Иван
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Nicolas Linares
|3
|0
|Рамос Гонсало
|1
|1
|Риано Клаудио
|2
|0
|Hernan Lopez
|2
|0
|Ригамонти Сесар
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Lautaro Montoya
|2
|0
|Abel Bustos
|0
|1
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Renzo Lopez
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Виктор
|7
|1
|Фернандес Игнасио
|6
|1
|Brian Abel Luciatti
|3
|2
|Lucas Blondel
|6
|0
|Mateo Retegui
|4
|0
|Кастро Алексис
|3
|0
|Меносси Лукас
|3
|0
|Ijiel Protti
|3
|0
|Cristian Zabala
|3
|0
|Martin Ortega
|3
|0
|Sebastian Prieto
|2
|0
|Nicolas Demartini
|2
|0
|Brian Leizza
|2
|0
|Колидио Факундо
|0
|1
|Diego Sosa
|1
|0
|Гальмарини Мартин
|1
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
19
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
4
27%
4
21%
76-90
Пропущено
14
19
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
6
43%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
29%
4
21%
76-90
Забито
13
19
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
0
0%
4
21%
1-15
1
8%
8
42%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
5
38%
1
5%
76-90
Пропущено
17
8
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
6
35%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
4
24%
2
25%
76-90
Забито
28
38
7 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
2
7%
6
16%
1-15
2
7%
11
29%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
7
25%
4
11%
46-60
5
18%
6
16%
61-75
9
32%
5
13%
76-90
Пропущено
31
27
12 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
7
23%
4
15%
1-15
1
3%
5
19%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
8
26%
4
15%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
8
26%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Феррокарриль Мидланд - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:3
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 3:0 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 3:0 Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0
Тигре
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Тигре - Альдосиви 3:0
Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:1 Ланус - Тигре 1:2 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Колон - Тигре 2:1 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Тигре - Депортиво Мадрин 3:3 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|26
|14
|8
|4
|40 - 22
|50
|2.
|Бока Хуниорс
|25
|15
|3
|7
|30 - 25
|48
|3.
|Уракан
|1:0
|26
|12
|11
|3
|32 - 18
|47
|4.
|Атлетико Тукуман
|26
|12
|10
|4
|31 - 19
|46
|5.
|Ривер Плейт
|26
|13
|5
|8
|41 - 21
|44
|6.
|Тигре
|1:0
|26
|11
|10
|5
|39 - 27
|43
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|11
|8
|6
|24 - 14
|41
|8.
|Сан-Лоренсо
|26
|9
|13
|4
|30 - 23
|40
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|11
|6
|9
|25 - 21
|39
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|11
|6
|9
|31 - 24
|39
|11.
|Дефенса и Хустисия
|26
|9
|10
|7
|26 - 26
|37
|12.
|Патронато Парана
|26
|10
|7
|9
|28 - 25
|37
|13.
|Годой Крус
|26
|9
|8
|9
|25 - 27
|35
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|26
|9
|7
|10
|29 - 29
|34
|15.
|Барракас Централь
|26
|8
|9
|9
|30 - 36
|33
|16.
|Тальерес Кордоба
|25
|8
|7
|10
|24 - 23
|31
|17.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|26
|7
|10
|9
|22 - 23
|31
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|25
|9
|4
|12
|28 - 32
|31
|19.
|Росарио Сентраль
|26
|7
|10
|9
|23 - 27
|31
|20.
|Унион Санта-Фе
|25
|8
|7
|10
|25 - 30
|31
|21.
|Сармиенто
|26
|8
|7
|11
|27 - 32
|31
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|26
|8
|6
|12
|26 - 40
|30
|23.
|Банфилд
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|24.
|Колон
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|26
|5
|12
|9
|24 - 28
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|25
|5
|10
|10
|27 - 30
|25
|27.
|Ланус
|26
|5
|5
|16
|21 - 39
|20
|28.
|Альдосиви
|26
|4
|4
|18
|16 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Уракан
|1:0
|13
|9
|3
|1
|21 - 7
|30
|3.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|4.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|5.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|14 - 4
|24
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|8.
|Тигре
|1:0
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|9.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|11.
|Ривер Плейт
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|12.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|13.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|14.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|15.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|16.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|17.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Велес Сарсфилд
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|21.
|Сармиенто
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|25.
|Колон
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|26.
|Ланус
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Тигре
|1:0
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|4.
|Сан-Лоренсо
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|5.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|6.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|1
|5
|10 - 12
|19
|7.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|9.
|Уракан
|1:0
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|11.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|12.
|Дефенса и Хустисия
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|16.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|17.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|19.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|20.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|21.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|22.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|23.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|24.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|28.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|22 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|22 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|11 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|13 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|8 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|12
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Эстудиантес Ла Плата
|Морель Хорхе
|10