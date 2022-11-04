Тур: 16. Стадион: Stadion Stali Mielec. Зрители: 4871
3:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаBartlomiej Kludka
35' Желтая карточкаPiotr Wlazlo
0:0
45' Не забитый пенальтиSaid Hamulic
1:0
56' ПенальтиPiotr Wlazlo
61' Желтая карточкаFabian Hiszpanski
2:0
75' ГолSaid Hamulic
80' Желтая карточкаКрук Камиль
3:0
85' ГолЖира Павел
89' Желтая карточкаSzymon Kobusinski
90'+4
Ход матча
35'
45'
0:0
56'
1:0
75'
2:0
80'
85'
3:0
74
Крук
Камиль
18
Piotr
Wlazlo
99
Said
Hamulic
- Основной состав
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Said HamulicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Ващук БогданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
-
15 David Poreba
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Filip KocabaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
29 Дьенг ШейкуПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Koki Hinokio
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
История личных встреч
Сталь Мелец
Заглембе Любин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
51
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|8
|0.5
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.25
|Piotr Wlazlo
|4 (2)
|0.25
|Матрас Матеуш
|1
|0.06
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.06
|Ратайчик Адам
|1
|0.06
|Гербовски Фридерик
|1
|0.06
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.06
|Жира Павел
|1
|0.06
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Флис Марцин
|0
|0
|Цепеля Бартломей
|0
|0
|Крук Камиль
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бохар Дамьян
|2
|0.13
|Долежал Мартин
|2
|0.13
|Rafal Adamski
|2
|0.13
|Стажиньски Филип
|1
|0.06
|Маковский Томаш
|1
|0.06
|Lukasz Lakomy
|1
|0.06
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.06
|Ходына Кацпер
|1
|0.06
|Копац Бартош
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Hiszpanski
|4
|0
|Матрас Матеуш
|2
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|2
|1
|Piotr Wlazlo
|3
|0
|Крук Камиль
|3
|0
|Bartosz Mrozek
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Флис Марцин
|1
|0
|Гетингер Крыстян
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Ратайчик Адам
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|4
|0
|Маковский Томаш
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Ях Ярослав
|2
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|2
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Lukasz Lakomy
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
|Szymon Kobusinski
|1
|0
|Tomasz Pienko
|1
|0
|Bartlomiej Kludka
|1
|0
|Filip Kocaba
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Заглембе Любин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
2
2
Сталь Мелец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Заглембе Любин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
9
5
Сталь Мелец
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Заглембе Любин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
11
7
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
3
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
2
20%
5
31%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Забито
11
5
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
5
45%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
3
30%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Забито
22
11
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
3
14%
1
9%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
6
27%
3
27%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
4
18%
4
36%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
23
26
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
13%
1
4%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
6
26%
8
31%
61-75
4
17%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2
Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Краковия 0:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Мотор Люблин - Заглембе Любин 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0
Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0
Результаты матчей
Сталь Мелец
Заглембе Любин
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 38%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
44
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
53
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
88
97
313
313
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|15
|11
|2
|2
|26 - 10
|35
|2.
|Легия
|0:0
|16
|8
|5
|3
|22 - 18
|29
|3.
|Сталь Мелец
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|4.
|Погонь Щецин
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|5.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|6.
|Висла Плоцк
|15
|7
|4
|4
|27 - 17
|25
|7.
|Лех
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|8.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|17 - 11
|22
|9.
|Варта Познань
|15
|6
|3
|6
|15 - 15
|21
|10.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|2
|7
|17 - 20
|20
|11.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|17 - 21
|20
|12.
|Ягеллония
|15
|4
|6
|5
|24 - 23
|18
|13.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|14.
|Гурник Забже
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|0:0
|15
|4
|3
|8
|14 - 24
|15
|16.
|Пяст
|15
|3
|4
|8
|15 - 19
|13
|17.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|0:0
|8
|5
|3
|0
|12 - 5
|18
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|8.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|8
|3
|1
|4
|6 - 8
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|14.
|Пяст
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|15.
|Лехия Гданьск
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|16.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|18.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|2.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|4.
|Сталь Мелец
|8
|4
|0
|4
|11 - 13
|12
|5.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|7.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Легия
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|10.
|Лехия Гданьск
|0:0
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7
|Ягеллония
|Нене III
|1 5