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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 4871
Сталь Мелец
3:0
Конец матча
Заглембе Любин
0'
34' Желтая карточка
Bartlomiej Kludka
35' Желтая карточка
Piotr Wlazlo
0:0
45' Не забитый пенальти
Said Hamulic
1:0
56' Пенальти
Piotr Wlazlo
61' Желтая карточка
Fabian Hiszpanski
2:0
75' Гол
Said Hamulic
80' Желтая карточка
Крук Камиль
3:0
85' Гол
Жира Павел
89' Желтая карточка
Szymon Kobusinski
90'+4
41
Bartosz
Mrozek
74
Крук
Камиль
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
23
Гетингер
Крыстян
77
Ратайчик
Адам
26
Касперкевич
Аркадиуш
18
Piotr
Wlazlo
7
Доманьски
Мацей
99
Said
Hamulic
1
Бурич
Ясмин
27
Bartlomiej
Kludka
5
Лавничак
Алекс
77
Бартолевски
Матеуш
8
Гиорбелидзе
Гурам
99
Lukasz
Lakomy
35
Filip
Kocaba
26
Ходына
Кацпер
21
Tomasz
Pienko
9
Гаприндашвили
Торнике
15
Долежал
Мартин
Сталь Мелец
5-4-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Заглембе Любин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
3:1
Э
4:2
Э
0:2
Э
2:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
51

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 8 0.5
Доманьски Мацей 4 (1) 0.25
Piotr Wlazlo 4 (2) 0.25
Матрас Матеуш 1 0.06
Касперкевич Аркадиуш 1 0.06
Ратайчик Адам 1 0.06
Гербовски Фридерик 1 0.06
Fabian Hiszpanski 1 0.06
Жира Павел 1 0.06
Гетингер Крыстян 0 0
Лебедински Миколай 0 0
Флис Марцин 0 0
Цепеля Бартломей 0 0
Крук Камиль 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бохар Дамьян 2 0.13
Долежал Мартин 2 0.13
Rafal Adamski 2 0.13
Стажиньски Филип 1 0.06
Маковский Томаш 1 0.06
Lukasz Lakomy 1 0.06
Гаприндашвили Торнике 1 0.06
Ходына Кацпер 1 0.06
Копац Бартош 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0
Bartlomiej Kludka 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Hiszpanski 4 0
Матрас Матеуш 2 1
Касперкевич Аркадиуш 2 1
Piotr Wlazlo 3 0
Крук Камиль 3 0
Bartosz Mrozek 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Флис Марцин 1 0
Гетингер Крыстян 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Ратайчик Адам 1 0
Said Hamulic 1 0
David Poreba 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 4 0
Маковский Томаш 3 0
Полетанович Марко 2 0
Ях Ярослав 2 0
Гиорбелидзе Гурам 2 0
Koki Hinokio 2 0
Гаприндашвили Торнике 0 1
Стажиньски Филип 1 0
Биззад Каспер 1 0
Lukasz Lakomy 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Szymon Kobusinski 1 0
Tomasz Pienko 1 0
Bartlomiej Kludka 1 0
Filip Kocaba 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Заглембе Любин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

2
2
Сталь Мелец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Заглембе Любин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

9
5
Сталь Мелец
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Заглембе Любин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

11
7

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
3
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
2
20%
5
31%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Забито

11
5
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
5
45%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
3
30%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

22
11
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
3
14%
1
9%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
6
27%
3
27%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
4
18%
4
36%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

23
26
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
13%
1
4%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
6
26%
8
31%
61-75
4
17%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2
Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Краковия 0:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Мотор Люблин - Заглембе Любин 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0
Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0

Результаты матчей

Сталь Мелец
Заглембе Любин

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 38%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
5
3
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
8
9
7
1.5
3
13
3
13
2.5
1
15
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 15 11 2 2 26 - 10 35
2. Легия 0:0 16 8 5 3 22 - 18 29
3. Сталь Мелец 16 8 2 6 24 - 21 26
4. Погонь Щецин 15 7 5 3 26 - 20 26
5. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
6. Висла Плоцк 15 7 4 4 27 - 17 25
7. Лех 14 6 4 4 15 - 12 22
8. Краковия 15 6 4 5 17 - 11 22
9. Варта Познань 15 6 3 6 15 - 15 21
10. Радомьяк Радом 15 6 2 7 17 - 20 20
11. Шлёнск 15 5 5 5 17 - 21 20
12. Ягеллония 15 4 6 5 24 - 23 18
13. Заглембе Любин 16 4 5 7 12 - 25 17
14. Гурник Забже 14 4 5 5 21 - 22 17
15. Лехия Гданьск 0:0 15 4 3 8 14 - 24 15
16. Пяст 15 3 4 8 15 - 19 13
17. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
18. Медзь 14 1 3 10 14 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 0:0 8 5 3 0 12 - 5 18
3. Висла Плоцк 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
7. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
8. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
9. Краковия 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 8 3 1 4 6 - 8 10
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
14. Пяст 7 2 1 4 9 - 8 7
15. Лехия Гданьск 0:0 6 1 2 3 3 - 9 5
16. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
17. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
18. Медзь 7 1 2 4 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 8 5 1 2 10 - 5 16
2. Ракув 7 4 1 2 10 - 6 13
3. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
4. Сталь Мелец 8 4 0 4 11 - 13 12
5. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
6. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
7. Краковия 7 3 2 2 8 - 6 11
8. Легия 0:0 8 3 2 3 10 - 13 11
9. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
10. Лехия Гданьск 0:0 9 3 1 5 11 - 15 10
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
13. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Шлёнск 7 2 2 3 5 - 9 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 7 0 5 2 8 - 11 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 8 (2)
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 7
Ягеллония Нене III 1 5
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Said Hamulic пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      35'
      Piotr Wlazlo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Bartlomiej Kludka получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сталь Мелец 3:0 Заглембе Любин онлайн

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