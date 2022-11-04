Тур: 16. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского.
0:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
34'
29
Роуз
Линдси
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
20
Мучи
Эрнест
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Dominik Pila
-
-
Главный тренер: Marcin Kaczmarek
История личных встреч
Легия
Лехия Гданьск
27 матчей
88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
39 матчей
61.5%
15.4%
23.1%
24 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
12 побед 21 ничья 6 побед
Второй тайм
51.3%
25.6%
23.1%
20 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.61
1.29
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
0.95
0.5
Среднее время на гол
94
180
Всего голов
49
36
Голов в среднем за матч
1.26
0.92
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
Среднее время на гол
71
97
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Младенович Филип
|5
|0.31
|Жозуэ Филипе
|5 (2)
|0.31
|Вшолек Павел
|3 (1)
|0.19
|Мучи Эрнест
|2
|0.13
|Карлитос Карлос
|1
|0.06
|Капустка Бартош
|1
|0.06
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.06
|Роуз Линдси
|1
|0.06
|Навроцкий Майк
|1
|0.06
|Августиняк Рафал
|1
|0.06
|Росолек Мацей
|1
|0.06
|Пих Роберт
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшау Флавиу
|6 (3)
|0.4
|Гаёс Мацей
|3
|0.2
|Зволински Лукаш
|2
|0.13
|Кубицки Ярослав
|1
|0.07
|Налепа Михал
|1
|0.07
|Дурмуш Илкай
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|6
|1
|Младенович Филип
|6
|0
|Жозуэ Филипе
|5
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Слиш Бартош
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Навроцкий Майк
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штек Давид
|5
|0
|Налепа Михал
|5
|0
|Де Кампс Юри
|4
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|Малоча Марио
|1
|1
|Куцяк Душан
|2
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Кастегрен Хенрик
|2
|0
|Кристерс Тоберс
|2
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Bassekou Diabate
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Лехия Гданьск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
4
Легия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Лехия Гданьск
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
9
3
Легия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Лехия Гданьск
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
12
7
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
33%
4
36%
76-90
Пропущено
5
15
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
40%
3
20%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
4
40%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
8
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
54%
0
0%
76-90
Забито
22
15
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
6
27%
3
20%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
4
18%
4
27%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
5
22%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
4
22%
5
22%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
7
39%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ягеллония - Легия 2:5 Легия - Погонь Щецин 1:1 Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1
Легия - Варта Познань 1:0 Лех - Легия 0:0 Легия - Сталь Жешув 3:0 Легия - Медзь 3:2 Ракув - Легия 4:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3
Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1
Результаты матчей
Легия
Лехия Гданьск
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Легия
Лехия Гданьск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
26
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
95
69
311
213
212
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|15
|11
|2
|2
|26 - 10
|35
|2.
|Легия
|0:0
|16
|8
|5
|3
|22 - 18
|29
|3.
|Сталь Мелец
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|4.
|Погонь Щецин
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|5.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|6.
|Висла Плоцк
|15
|7
|4
|4
|27 - 17
|25
|7.
|Лех
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|8.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|17 - 11
|22
|9.
|Варта Познань
|15
|6
|3
|6
|15 - 15
|21
|10.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|2
|7
|17 - 20
|20
|11.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|17 - 21
|20
|12.
|Ягеллония
|15
|4
|6
|5
|24 - 23
|18
|13.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|14.
|Гурник Забже
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|0:0
|15
|4
|3
|8
|14 - 24
|15
|16.
|Пяст
|15
|3
|4
|8
|15 - 19
|13
|17.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|0:0
|8
|5
|3
|0
|12 - 5
|18
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|8.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|8
|3
|1
|4
|6 - 8
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|14.
|Пяст
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|15.
|Лехия Гданьск
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|16.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|18.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|2.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|4.
|Сталь Мелец
|8
|4
|0
|4
|11 - 13
|12
|5.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|7.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Легия
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|10.
|Лехия Гданьск
|0:0
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7
|Ягеллония
|Нене III
|1 5